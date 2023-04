Il gruppo Minor espande il brand Avani in Europa: due le new entry in Italia Saranno ben due le aperture in Italia previste dal piano di espansione europea del brand Avani di casa Minor Hotels: la compagnia thailandese, già titolare del gruppo Nh, intende aprire cinque strutture a marchio Avani nel Vecchio continente entro la metà del 2024, che si aggiungeranno all’indirizzo già operativo in Portogallo. Le altre new entry saranno in Spagna, in Germania e nei Paesi Bassi. In concomitanza con il lancio europeo, il marchio farà anche il proprio debutto in America Latina con un paio di strutture in arrivo in Messico e in Colombia. I prossimi hotel del brand lifestyle a vocazione millennials di Minor ad aprire alle nostre latitudini saranno quindi a giugno l’Avani Alonso Martínez Madrid da 101 camere e l’Avani Palazzo Moscova Milano da 65 stanze. In estate arriverà anche l’Avani Rio Novo Venezia con 144 camere e prima della fine dell’anno l’Avani Frankfurt City da 256 stanze. Sempre in Europa, il marchio arriverà nei Paesi Bassi nel 2024 con il rebranding di un hotel da 163 camere che diventerà l’Avani Museum Quarter Amsterdam nel secondo trimestre del 2024. In America Latina si inizierà invece nel terzo trimestre 2023 con il lancio dell’hotel messicano da 140 camere Avani Cancun Airport, seguito nel quarto trimestre dall’Avani Royal Zona T Bogota in Colombia da 66 stanze. Creato nel 2011, il marchio vanta attualmente 38 strutture in 20 paesi in Asia, Australia, Medio Oriente, nell’oceano Indiano, in Africa e appunto in Portogallo.

