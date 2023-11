Il gruppo Iti Marina si espande a Cagliari con un nuovo 4 stelle da 100 camere Il gruppo sardo Iti Marina si è recentemente aggiudicato all’asta l’hotel Panorama di Cagliari per 8,3 milioni di euro. Inaugurata nel 1982, questo 4 stelle da 100 camere è stato per anni una delle strutture di punta del capoluogo, ma negli ultimi tempi ha subito i contraccolpi della crisi pandemica. L’albergo è infatti chiuso dal 2021, a seguito di un concordato preventivo siglato dalla precedente proprietà, che aveva accumulato debiti per oltre 10 milioni. La struttura si sviluppa su una superficie di oltre 2.300 metri quadrati distribuiti su undici piani. A completare l’offerta, una piscina, un bar e una sala fitness. Il gruppo Iti, guidato dai fratelli Piero e Francesco Loi, pensa ora di ristrutturare l’albergo, aprendo anche un ristorante all’ultimo piano. La compagnia con base a Orosei gestisce a oggi un portfolio di 35 hotel, tutti situati in Sardegna. Condividi

\r

Il rincaro più forte riguarda la tratta Torino-Cagliari: partendo il 24 dicembre (entro le ore 17) si spendevano 84 euro acquistando il biglietto il 2 novembre scorso (volo di sola andata), mentre oggi servono almeno 150 euro, con un incremento del +78,5%. E proprio i voli da Torino per le isole mostrano un andamento del tutto anomalo: se si parte il 22 o il 23 dicembre, i prezzi risultano inferiori rispetto a quelli venduti a inizio novembre, con una discesa fino al -24% per la tratta Torino-Catania. Questo potrebbe dipendere da un possibile aumento dei collegamenti tra la città piemontese e le isole nel periodo natalizio – ha spiegato il Codacons.\r

\r

Altre follie\r

\r

Per volare da Roma a Catania partendo il 22 dicembre, il biglietto passa dagli 82 euro di inizio novembre agli attuali 127 euro, con un aumento del +54,9%; da 94 euro a 140 euro se si parte il 23 dicembre (+48,9%). +34,4% la tratta Roma-Palermo con partenza il 22 dicembre. La tratta Milano-Catania rincara del +48,5% in pochi giorni (da 165 euro a 245 euro partendo il 23 dicembre), mentre da Firenze a Catania occorre mettere in conto una maggiore spesa del +33,7% partendo il 24 dicembre (entro le ore 17): da 181 euro del 2 novembre ai 242 euro attuali.\r

\r

Proibitivi i biglietti da Bologna: servino 342 euro per volare il 22 dicembre a Palermo (+32,5% su inizio novembre), 314 euro se si parte il 23 dicembre, e 291 euro se si è diretti a Cagliari il 22 dicembre, con un rincaro in questo caso del 64,4% (aumenti superiori al 52% se si parte il 23 o 24 dicembre). Aumentano del 60,7% i prezzi dei voli da Venezia su Cagliari, con il biglietto del 23 dicembre che passa dai 145 euro di inizio novembre agli attuali 233 euro.","post_title":"Voli: riparte la corsa delle tariffe aeree su Sicilia e Sardegna. E il Governo?","post_date":"2023-11-20T11:01:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1700478066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways, come anticipato, ha confermato in una nota la propria adesione all'iniziativa lanciata dalla Regione Siciliana che prevede uno sconto sui biglietti aerei per i residenti nell'isola. \r

La compagnia ha formalmente comunicato alla Regione Siciliana la propria adesione ed ha già avviato le verifiche tecniche finalizzate all’adeguamento dei propri sistemi di vendita per distribuire online le tariffe dedicate ai residenti siciliani come previsto dall’avviso pubblicato dalla Regione.\r

E per agevolare gli spostamenti dei cittadini siciliani durante le prossime festività natalizie, il vettore, che nella stagione invernale in corso opera già quotidianamente 14 voli su Catania (7 da/per Roma Fiumicino e 7 da/per Milano Linate) e 13 su Palermo (6 da/per Roma Fiumicino e 7 da/per Milano Linate), ha previsto per il periodo delle festività natalizie 26 voli aggiuntivi (14 su Catania e 12 su Palermo), corrispondenti ad un’offerta di circa 3900 posti addizionali, di cui 2000 su Catania e 1900 su Palermo, concentrati sulle giornate dal 21 al 24 dicembre e del 2, 5 e 7 gennaio.\r

\"Questa decisione - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale della compagnia aerea - dimostra l’assoluta importanza per Ita Airways della Regione Siciliana e della connettività del suo territorio e dei suoi cittadini, che la compagnia si impegna ad assicurare collegando l’Isola dagli aeroporti di Catania e Palermo con il resto d’Italia e, attraverso le prosecuzioni dai propri aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate, con le destinazioni internazionali ed intercontinentali servite dal proprio network.\r

\"L’incremento dei voli nel periodo natalizio è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione di Ita per i passeggeri siciliani fuori sede che vorranno riunirsi con le proprie famiglie durante le festività\".","post_title":"Ita Airways: 26 voli aggiuntivi su Catania e Palermo per le festività natalizie","post_date":"2023-11-20T09:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700471722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Si è svolta a bordo della Seaview l’edizione 2023 di All Stars of The Sea di Msc Crociere. Nella mini crociera da Genova a Barcellona sono state ospitate oltre 600 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, per un momento di confronto con focus sulla programmazione del 2024 e per festeggiare i risultati raggiunti. Nell’anno in corso Msc ha immesso sul mercato 7.800 cabine pari a un investimento di 3,5 miliardi di euro, con 15 porti di imbarco e una forza vendite di 40 promotori contrattualizzati su 7 mila adv. L’evento è stato l’occasione per premiare gli agenti che durante l’ultimo anno hanno performato meglio confermandosi partner fondamentali della compagnia.\r

\r

“Avrei voluto avere a bordo tutte le nostre agenzie per ringraziare personalmente anche chi ha venduto una sola crociera”, queste le parole del managing director Leonardo Massa: \"Siamo partiti nel 2003 con 123 mila ospiti insieme agli agenti di viaggio. A fine anno supereremo i 4 milioni di passeggeri movimenti, sempre con gli agenti di viaggio. A distanza di 20 anni il mercato è cresciuto e continuerà a crescere. È un anno record non solo per Msc Crociere, ma per tutto il settore delle crociere”. Msc vanta in particolare vendite per l'80% in b2b e al 20% in b2c.\r

\r

Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione. C’è una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “Avremo sempre più navi, più prodotti, più alternative di vacanza, con novità negli itinerari, nella durata, nei porti e nelle soste. E poiché l’alternativa non può più essere solo il Mediterraneo, occorrerà lavorare ancora per nuovi itinerari nel mondo, attraverso un rapporto sempre più stretto anche con le compagnie aeree”. Oggi Ita Airways, Neos, Qatar e Air Europa sono partner essenziali e strategici della flotta Msc.\r

\r

La crescita della compagnia è confermata inoltre dal recente ordine di due nuove navi della classe World ai cantieri francesi di Saint Nazaire e di una terza in opzione, che si aggiungono alle navi della serie Explora Journeys realizzate da Fincantieri. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea ha però celebrato un anno record non solo per Msc, ma per tutto il settore delle crociere, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, come dichiarato da Massa.\r

\r

Riconoscimenti e premi sono andati agli agenti e ai partner che si sono distinti nelle diverse categorie. Tra tutti, i best producer sono stati Vivere e Viaggiare Pisa, Spaceland e Groupintown, che hanno totalizzato per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Tra i tour operator i riconoscimenti sono andati a Idee per Viaggiare, Naar e Going. Per il network si è distinto Gattinoni Group. Tra i social media, Cruise Topic, Crociere Gratis e Una Vita Viaggiando. In tema di online travel agency, Cruiseline, Crocierissime e Logitravel. Per la vendita del segmento lusso Yacht Club, Mgm, Punto nel Mondo e Zampino Viaggi. Nel world cruise, Dream & Travel, Viaggiare con Averno e Ticket Crociere.\r

\r

","post_title":"I migliori partner Msc premiati durante la crociera All Star of the Seas","post_date":"2023-11-17T14:42:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700232122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia e Ita Airways sarebbero disponibili ad aderire all'iniziativa varata dalla Regione Siciliana nei giorni scorsi contro il caro-voli. \r

\r

Lo anticipa il presidente della regione, Renato Schifani: \"Sono contento che con la compagnia di bandiera si possa finalmente costruire un dialogo approntato alla massima collaborazione con l'obiettivo di ridurre i costi dei voli, assicurando a tutti gli isolani il diritto, costituzionalmente garantito, alla mobiltà\".\r

\r

L'adesione di Ita sarebbe stata comunicata a Schifani dal direttore generale del vettore, Andrea Benassi, ma si attende la conferma ufficiale per i prossimi giorni. Aeroitalia aveva già dato invece la sua disponibilità. \r

\r

La Regione Siciliana ha pubblicato nei giorni scorsi il bando destinato alle compagnie aeree per contrastare il caro -voli, puntualmente atteso per le festività natalizie e di fine anno. In pratica sono previsti sconti del 25% sui biglietti da Milano e Roma per tutti i residenti in Sicilia, oltre ad una riduzione del 50% per categorie selezionate.","post_title":"Caro-voli sulla Sicilia: Aeroitalia e Ita Airways sconteranno i biglietti","post_date":"2023-11-17T11:26:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700220360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I sindacati di Ita Airways e del gruppo Lufthansa, sostengono \"pienamente la partnership industriale e l'ingresso del gruppo Lufthansa in Ita Airways\" e chiedono \"alla Commissione europea di approvare e sostenere l'operazione in modo tempestivo, al fine di mantenere il primato europeo sulle infrastrutture critiche del trasporto aereo\".\r

\r

La presa di posizione dei sindacati delle due compegnie aeree (Filt Cgil, Uiltrasporti, Anpac, Vereinigung cockpit, Aeropers, Aca, Vida, Verdi, Ufo) è stata espressa in una dichiarazione congiunta ripresa dall'Ansa, che evidenzia come il passaggio sia importante anche per la salvaguardia dei posti di lavoro. \r

\r

\"Questo sviluppo - precisa la nota diffusa in lingua italiana e in tedesco - è la strada giusta per Ita e arriva al momento giusto per salvaguardare i posti di lavoro e le condizioni di lavoro come personale di terra, di cabina e piloti. È anche un passo fondamentale per mantenere l'aviazione europea forte e affidabile per i cittadini e per l'economia\".\r

\r

“Un forte impegno per la crescita di Ita e per la partnership industriale con Lufthansa garantisce un futuro solido per i lavoratori e un’operatività sostenibile per un’infrastruttura fondamentale per l’Italia. Come rappresentanti di tutti i lavoratori – chiosa la nota – continueremo a lavorare insieme per un’Ita forte, un Gruppo Lufthansa forte e un sistema aeronautico europeo forte”.","post_title":"Lufthansa-Ita: i sindacati chiedono all'Ue un via libera 'tempestivo' all'operazione","post_date":"2023-11-17T09:16:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700212589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438388\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Photo credits: Visit Saudi[/caption]\r

\r

L'Arabia Saudita ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi al 2030: nel mirino ci sono ora ben 150 milioni di visitatori, rispetto ai 100 milioni iniziali come spiegato dal ministro del turismo, Ahmed Al-Khateeb, durante il recente Future Investment Forum.\r

\r

«Penso che chiuderemo quest'anno con circa 100 milioni di visitatori e con un contributo del comparto turistico al Pil del 6%. Per questo il principe ereditario Mohammed bin Salman ci ha dato istruzioni di rivedere i nostri obiettivi a 150 milioni di visitatori».\r

\r

In base alle stime elaborate dal ministro, circa 75 milioni di visitatori saranno internazionali, mentre i restanti 75 milioni saranno viaggiatori domestici. Al-Khateeb ha inoltre confermato che nei prossimi dieci anni il ministero investirà oltre 800 miliardi di dollari a supporto dello sviluppo turistico del paese.\r

\r

L'Arabia prevede inoltre «il raddoppio degli arrivi internazionali entro il 2032» principalmente grazie all'espansione della classe media in India e in Cina.\r

\r

Tra i punti di forza della proposta turistica del Paese, oltre al patrimonio culturale, spicca l'offerta di «servizi emergenti e nuovi segmenti di turismo come quello legato al benessere - ha sottolineato il ministro -. Il turismo del benessere è oggi molto limitato e rappresenta circa l'1% del mercato totale, ma sta crescendo a doppia cifre e quindi ci aspettiamo che questo mercato diventi presto molto interessante».\r

\r

Spazio anche alla sostenibilità nei futuri piani di sviluppo: «Oggi, nel settore dei viaggi e del turismo, dobbiamo assicurarci che qualsiasi cosa costruiamo, qualsiasi cosa promuoviamo sia sostenibile. La sostenibilità riguarda l'ambiente, la società e l'economia» ha concluso il ministro.","post_title":"L'Arabia Saudita alza l'asticella: nel mirino 150 milioni di visitatori nel 2030","post_date":"2023-11-16T12:25:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700137501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aggiunge una nuova rotta al network operato da Torino con il debutto, il 21 marzo 2024, di un volo per Comiso che sarà operato due volte alla settimana, il giovedì e la domenica.\r

Con questa nuova rotta - che prevede un'offerta complessiva di più di 16.000 posti e 94 voli - il network Voltoea da Torino per il 2024 conterà otto destinazioni, sette in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo) e una all’estero (Parigi Orly).\r

«Tutti i viaggiatori torinesi potranno già pianificare la loro estate e raggiungere le acque del sud della Sicilia attraverso il comodo scalo di Comiso -ha affermato Valeria Rebasti, international market director del vettore spagnolo -. Allo stesso modo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno visitare in perfetta facilità Torino, città ricca d’arte e di musei riconosciuti a livello internazionale».\r

«Da marzo 2024 un altro aeroporto italiano si aggiunge al nostro network, completando così l'offerta di voli per la Sicilia - ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. La destinazione Comiso viene raggiunta per la prima volta da Torino, permettendo di visitare comodamente la Sicilia sud-orientale e facilitando l'arrivo in Piemonte di chi viaggia per motivi di turismo e lavoro».","post_title":"Volotea inaugurerà a marzo 2024 la Torino-Comiso, con due voli alla settimana","post_date":"2023-11-15T11:23:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700047412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Sicilia interviene direttamente sulla vicenda del caro voli in vista delle festività natalizie, dopo la denuncia all'Antitrust contro il presunto duopolio Ita Airways-Ryanair.\r

\r

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha previsto uno stanziamento di 27,5 milioni di euro - tra fondi regionali e per l'insularità - per abbattere fino al 50% il costo dei biglietti per i collegamenti da e per l'Isola per le tratte Roma (due aeroporti) e Milano (tre scali).\r

\r

Sul portale della regione è stato pubblicato l'avviso esplorativo alle compagnie aeree per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia. Le categorie prioritarie per le quali la \"riduzione del biglietto arriverà al 50% di sconto sono gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro\".\r

\r

Sono esclusi anziani over 65, atleti agonisti, viaggiatori per ragioni sanitarie, dipendenti con sede di lavoro fuori dalla regione. \"Il contributo per le categorie prioritarie - precisano ancora dalla Regione - i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo\".\r

\r

\r

\r

\"Quella contro il caro-voli è stata una battaglia che mi sono intestato fin dal mio insediamento e posso dire di avere raggiunto un altro risultato importante - ha dichiarato Renato Schifani -. Questo provvedimento realizza quella che è sempre stata una priorità del mio governo, oltre che un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini vessati da politiche dei prezzi piratesche. Mi auguro adesso che queste iniziative producano soluzioni strutturali in favore dei viaggiatori, soprattutto quelli sui quali grava il peso dell'insularità\".\r

\r

Nel dettaglio, per usufruire della riduzione, il prezzo del biglietto deve essere superiore a 62,50 euro. Qualora, invece, il costo sia compreso tra 50,01 e 62,50 euro, lo sconto sarà calcolato in modo da portarlo a 50 euro. La riduzione del costo totale del biglietto potrà arrivare fino a un massimo di 75 euro per singola tratta. Fino a 50 euro, invece, non sarà applicato alcun ribasso. Per le categorie prioritarie, l'ulteriore scontro del 25 per cento sarà applicato sui biglietti di costo superiore a 50 euro. \"È la prima volta in assoluto - ha detto l'assessore ai Trasporti Alessandro Aricò - che un governo regionale vara un provvedimento finalizzato a ridurre i prezzi dei biglietti che i siciliani sono costretti a pagare per raggiungere il resto dell'Italia in aereo. Si tratta di una misura compatibile con le norme nazionali e comunitarie\".","post_title":"Caro voli: la Sicilia stanzia 27,5 mln di euro per contenere l'impennata dei prezzi","post_date":"2023-11-13T10:59:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699873181000]}]}}