Evolution Travel, un “uovo pasquale” ricco di proposte tra India e Svizzera

Evolution Travel propone differenti itinerari di viaggio per offrire occasioni per celebrare come più si preferisce la Pasqua. Alla scoperta dell‘India del sud in un fantastico viaggio in compagnia. Dopo una breve visita a Delhi, si arriverà presso l’Anantya Resort in cui si potrà godere del benessere e dei trattamenti ayurvedici. L’intero villaggio presenta in tutti gli aspetti la volontà di donare felicità e prosperità a chi vi dimora. Sono previste inoltre le escursioni al palazzo Padmanabhapuram e al tempio Thiruvattar, incluse nel tour. Quota a persona, per dieci giorni – otto notti, a partire da euro 1.348 soggiornando in un resort a 5 stelle. Il trattamento include la pensione completa con menù vegetariano, massaggi ayurvedici giornalieri e la disponibilità di un insegnante di yoga. Il volo non è incluso nella quota.

Pasqua di lusso in catamarano alle Maldive, con una crociera in flottiglia per esplorare gli atolli corallini dell’oceano indiano. La vacanza è ideale per un sano relax: spiagge bianche, mare trasparente e sveglia ogni giorno in un’isola diversa. Sono inoltre previste attività acquatiche in compagnia dello skipper e grigliate in mare. Quota a persona, per otto giorni – sette notti, a partire da euro 1.190 in catamarano.

In igloo sulle montagne svizzere: se non si ha la possibilità di fare un lungo viaggio e se si ama la montagna e l’originalità, questa proposta è perfetta! Una notte in un igloo, in Svizzera, nel villaggio igloo di Zermatt, scegliendo se con tutta la famiglia oppure romanticamente in coppia. Quota a persona, per due giorni e una notte, a partire da euro 399 con tipologia treno + soggiorno. Il trattamento include il viaggio in treno e la cena nel ristorante del villaggio.

Un tour guidato con un piccolo gruppo alla scoperta di Tel Aviv, Gerusalemme, dei siti archeologici – come la fortezza di Masada – e delle meraviglie naturali come il deserto di Giudea e il Mar Morto. Quota a persona, per cinque giorni e quattro notti, a partire da euro 890 con pernottamento e prima colazione in una struttura 4 stelle. Il trattamento prevede i trasferimenti privati nella zona, ma non i voli dall’Italia. E’ possibile ampliare l’itinerario con la visita del deserto del Wadi Rum e Petra in Giordania, del deserto del Negev o della Galilea.

In Grecia la Pasqua è senza dubbio la celebrazione religiosa più importante dell’anno, ma essendo ortodossa, quest’anno sarà una settimana dopo a quella cristiana. Quindi, se si ha la possibilità di partire dopo i giorni canonici, niente paura: ecco un tour tra i siti archeologici della Grecia classica e la possibilità di partecipare ai riti e alla celebrazione della loro Pasqua. Quota a persona, per otto giorni e sette notti, a partire da euro 600 in albergo. Il trattamento include il viaggio in nave e una guida italiana.

Tour di gruppo in pullman, con guida in italiano, alla scoperta della parte nord e centrale del Marocco. L’itinerario inizia da Casablanca e continua verso le città più affascinanti: Rabat – in cui si visiteranno monumenti e giardini -, Meknes con la sua famosa muraglia, Fes – la città più antica – e infine Marrakech, la Perla del Sud. Quota a persona, per otto giorni e sette notti, a partire da euro 871 in struttura 4 stelle. La proposta include anche il volo dall’Italia.