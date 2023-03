Neos e il sodalizio con Laura Pausini per i 30 di carriera dell’artista Neos è stata official partner di “Laura Pausini 30 years in 24 hours”, la maratona live che ha celebrato i trent’anni di carriera dell’artista. Tre special performance in 24 ore, aperte al pubblico, a ingresso libero: la prima a New York, la seconda a Madrid e il gran finale a Milano, durante le quali l’artista italiana più premiata del mondo è stata accompagnata dalla compagnia del gruppo Alpitour con un volo dedicato. Uno dei Boeing 787-9 Dreamliner della flotta è stato internamente personalizzato a tema: il decollo è avvenuto il 26 febbraio sera da New York, subito dopo il concerto all’Apollo Theater, con arrivo a Madrid il 27 febbraio, in tempo per l’esibizione al Music Station, per poi ripartire alla volta di Milano lo stesso giorno e concludere con l’esibizione al Teatro Carcano di Milano. “Siamo onorati di aver partecipato a questo progetto unico nel suo genere e di portata internazionale, confermando l’impegno e la volontà di far conoscere in tutto il mondo l’inconfondibile Italian touch che da sempre contraddistingue la nostra compagnia aerea. La combinazione musica e vacanza è, infatti, un tratto distintivo di Neos alimentato negli anni da numerose partnership d’eccezione che accompagnano i passeggeri nei più bei luoghi di vacanza” ha commentato Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos.

