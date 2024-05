Crocierissime, aumentano del 13% le famiglie che scelgono le vacanze in crociera Le famiglie italiane puntano sempre di più sulla vacanza in crociera, con un aumento del 13% già nei primi 4 mesi del 2024 rispetto al 2023, che aveva a sua volta già registrato un +10% delle prenotazioni dei nuclei familiari rispetto al 2022. Questo è quanto emerge dall’analisi condotta da Crocierissime, agenzia web dedicata al mondo delle crociere in Italia. Tra i motivi, il rapporto qualità-prezzo molto interessante. Le tariffe all inclusive generalmente includono alloggio, pasti, intrattenimento e molte attività a bordo, facilitando la pianificazione del budget e garantendo alle famiglie un’esperienza senza pensieri. Inoltre, le navi da crociera offrono qualcosa per tutti: dai parchi acquatici e miniclub per i più piccoli, alle aree dedicate ai teenager e alle zone relax per i grandi, garantendo divertimento e svago per ogni membro della famiglia. L’età media degli adulti accompagnati da un minorenne: se nel 2023 era di 30/31 anni, nel primo trimestre del 2024 si è ulteriormente abbassata a 28/29 anni. Le destinazioni più amate dalle famiglie sono il Mediterraneo Occidentale e le Isole Greche, che mostrano un aumento delle prenotazioni del 18% e del 17% rispettivamente nel primo trimestre del 2024.. Costa Azzurra, Spagna e Grecia risultano essere le preferite dalle famiglie, particolarmente nei mesi estivi da maggio ad agosto, quando rivelano tutto il loro fascino e offrono esperienze indimenticabili per grandi e piccini. Anche dicembre e gennaio sono mesi strategici per questi luoghi, poiché offrono un’opportunità unica di vivere l’atmosfera natalizia e di iniziare il nuovo anno con un’avventura indimenticabile; gennaio in particolare ha registrato nel 2024 un picco del 46% in più di partenze di nuclei familiari rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i porti, Civitavecchia detiene la leadership di punto di partenza preferito dalle famiglie, grazie alla sua posizione strategica vicino alla capitale e alla sua efficiente infrastruttura. Seguono subito dopo Genova, mentre Bari, Napoli e Savona completano la lista. «È bello constatare che sempre più famiglie scelgono le crociere come la loro vacanza ideale e che l’età media dei genitori a bordo si sia abbassata ulteriormente verso i 28/29 anni, dato che sottolinea il nostro primato di crocieristi più giovani a livello mondiale – dichiara Laura Amoretti, CEO di Crocierissime – Questo crescente interesse riflette il nostro costante impegno nel metterci al servizio delle famiglie per cercare le soluzioni più adatte per loro, con l’obiettivo di creare esperienze memorabili: le crociere offrono infatti un ambiente unico dove le famiglie possono rilassarsi e divertirsi insieme, esplorando diverse destinazioni senza lo stress di organizzare ogni singolo dettaglio del viaggio». Condividi

Grazie a un accordo con Sostravel, in caso di smarrimento del bagaglio all’arrivo in aeroporto del volo che prenderanno per imbarcare sulla loro crociera, gli ospiti Costa saranno assistiti nel rintracciamento e riconsegna delle valige direttamente a bordo della nave entro 48 ore (escluso il tempo di navigazione). Sostravel si occuperà di tutte le operazioni necessarie per il recupero del bagaglio senza che gli ospiti debbano fare nulla, se non procedere alla denuncia di smarrimento in aeroporto, necessaria per attivare il servizio.\r

\r

Il Lost Luggage Concierge sarà incluso in modalità predefinita, senza alcun costo, per tutti gli ospiti Fly & Cruise in partenza dall’Europa tra maggio e fine novembre 2024, che acquisteranno il pacchetto completo volo + crociera. Tra pochi giorni, anche gli ospiti Cruise Only in partenza dall’Europa nello stesso periodo, ovvero coloro che prenoteranno solo la crociera, provvedendo eventualmente al volo per conto proprio, potranno usufruire del Lost Luggage Concierge, acquistandolo prima della partenza direttamente sul sito di Sostravel tramite l’app MyCosta.\r

\r

“Questo servizio contribuirà a differenziare ulteriormente le nostre vacanze nel panorama del turismo organizzato, incrementando la qualità della nostra offerta - spiega il vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere, Daniel Caprile. \"La fiducia di uno dei maggiori player globali nel settore delle crociere rappresentano un’opportunità di crescita importante per noi - aggiunge il direttore generale di Sostravel, Massimo Crippa -. I servizi digitali al passeggero si stanno espandendo oltre il canale di vendita degli aeroporti. E questo accordo, insieme ai precedenti accordi b2b recentemente siglati, sono la migliore delle dimostrazioni”.","post_title":"Costa: accordo con Sostravel per il servizio Lost Luggage Concierge","post_date":"2024-05-08T14:21:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715178096000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le famiglie italiane puntano sempre di più sulla vacanza in crociera, con un aumento del 13% già nei primi 4 mesi del 2024 rispetto al 2023, che aveva a sua volta già registrato un +10% delle prenotazioni dei nuclei familiari rispetto al 2022. Questo è quanto emerge dall'analisi condotta da Crocierissime, agenzia web dedicata al mondo delle crociere in Italia.\r

\r

Tra i motivi, il rapporto qualità-prezzo molto interessante. Le tariffe all inclusive generalmente includono alloggio, pasti, intrattenimento e molte attività a bordo, facilitando la pianificazione del budget e garantendo alle famiglie un'esperienza senza pensieri. Inoltre, le navi da crociera offrono qualcosa per tutti: dai parchi acquatici e miniclub per i più piccoli, alle aree dedicate ai teenager e alle zone relax per i grandi, garantendo divertimento e svago per ogni membro della famiglia.\r

\r

L'età media degli adulti accompagnati da un minorenne: se nel 2023 era di 30/31 anni, nel primo trimestre del 2024 si è ulteriormente abbassata a 28/29 anni.\r

\r

Le destinazioni più amate dalle famiglie sono il Mediterraneo Occidentale e le Isole Greche, che mostrano un aumento delle prenotazioni del 18% e del 17% rispettivamente nel primo trimestre del 2024.. Costa Azzurra, Spagna e Grecia risultano essere le preferite dalle famiglie, particolarmente nei mesi estivi da maggio ad agosto, quando rivelano tutto il loro fascino e offrono esperienze indimenticabili per grandi e piccini.\r

\r

Anche dicembre e gennaio sono mesi strategici per questi luoghi, poiché offrono un'opportunità unica di vivere l'atmosfera natalizia e di iniziare il nuovo anno con un'avventura indimenticabile; gennaio in particolare ha registrato nel 2024 un picco del 46% in più di partenze di nuclei familiari rispetto all'anno precedente.\r

\r

Per quanto riguarda i porti, Civitavecchia detiene la leadership di punto di partenza preferito dalle famiglie, grazie alla sua posizione strategica vicino alla capitale e alla sua efficiente infrastruttura. Seguono subito dopo Genova, mentre Bari, Napoli e Savona completano la lista.\r

\r

«È bello constatare che sempre più famiglie scelgono le crociere come la loro vacanza ideale e che l’età media dei genitori a bordo si sia abbassata ulteriormente verso i 28/29 anni, dato che sottolinea il nostro primato di crocieristi più giovani a livello mondiale - dichiara Laura Amoretti, CEO di Crocierissime - Questo crescente interesse riflette il nostro costante impegno nel metterci al servizio delle famiglie per cercare le soluzioni più adatte per loro, con l’obiettivo di creare esperienze memorabili: le crociere offrono infatti un ambiente unico dove le famiglie possono rilassarsi e divertirsi insieme, esplorando diverse destinazioni senza lo stress di organizzare ogni singolo dettaglio del viaggio».","post_title":"Crocierissime, aumentano del 13% le famiglie che scelgono le vacanze in crociera","post_date":"2024-05-08T11:46:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715168800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la squadra di King Holidays che accoglie due nuove area manager: Paola Agostini si occuperà di Umbria, Marche e Toscana, mentre Benny Faro avrà la responsabilità di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Entrambi i nuovi innesti riporteranno al direttore commerciale Roberto Minardi.\r

\r

Dopo aver fatto parte di gruppi come Sprintours e Going, Paola Agostini ha militato per più di 20 anni nel reparto commerciale di Alpitour, trattando i mercati di Marche e Umbria. Potendo contare su una forte rete di relazioni nel settore e su una visione strategica a 360 gradi, avrà il compito di identificare nuove opportunità di crescita e implementare efficacemente le iniziative di sviluppo commerciale.\r

\r

Benny (al secolo Bonaventura) Faro approda in King Holidays forte di una lunga e comprovata esperienza nel settore del turismo: dopo aver mosso i primi passi come promotore vendite per EuroTravel, è stato responsabile di area per Viaggi del Ventaglio, per poi sbarcare in G40 Travel Group – Mondo di Vacanze. Da segnalare anche una parentesi nel mondo assicurativo: prima come area manager di I4T – Insurance Travel, intermediario specializzato nel settore del turismo, poi in qualità di consulente commerciale in Ami Assistance nelle regioni di Sicilia e Calabria. Nel suo curriculum si annoverano anche collaborazioni con Reisenplatz, Beachcomber Hotels e Uvet.\r

\r

“Diamo il benvenuto a due grandi professionisti del turismo – dichiara Minardi - che siamo certi contribuiranno a intensificare e rafforzare la nostra presenza in mercati strategici. Il loro inserimento nel nostro team è il primo passo di una serie di grandi cambiamenti per King Holidays, che hanno l’obiettivo di consolidare la nostra posizione nel settore del turismo”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Benny Faro e Paola Agostini nuovi area manager di King Holidays","post_date":"2024-05-08T10:57:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715165857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wolf Legend la nuova attrazione Drop and twist tower di Gardaland. Il nome è stato svelato in anteprima agli ospiti del parco ingaggiati da alcuni membri dello staff ai cancelli d'ingresso, dove hanno ricevuto una misteriosa sfera numerata contenente un solo indizio: “All’ululato del lupo sarai tu a svelare il nome della nuova attrazione”. Ed è così, con queste sintetiche ma chiare indicazioni che, all’ululato del lupo, figura chiave della nuova e avventurosa attrazione, i visitatori e le famiglie si sono radunati nella piazza centrale di Gardaland. Qui, dopo aver ritirato il loro oggetto misterioso e aver preso posto, al termine di un corale conto alla rovescia, gli ospiti hanno innalzato al cielo tanti pezzi di puzzle componendo così il nome della nuova attrazione di quest’anno, rimasto segreto fino a questo momento.\r

\r

La scritta Wolf Legend, ripresa da un drone che ha sorvolato l'area, è stato immediatamente proiettato su tutti gli schermi del parco. Il nuovo Drop and Twist Tower condurrà i visitatori in una storia avvincente, durante la quale dovranno compiere un audace rituale: precipitare nelle fauci del gigantesco lupo pietrificato e liberarlo dalla maledizione che incombe su di lui.","post_title":"Svelato il nome della nuova attrazione di Gardaland: si chiamerà Wolf Legend","post_date":"2024-05-08T10:17:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715163453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Parma, dal 7 al 9 giugno 2024, la decima edizione del Festival della Lentezza con oltre 60 eventi tra musica, libri, incontri, spettacoli, laboratori, mostre ed iniziative esperienziali. Protagonisti Umberto Galimberti, Paolo Fresu, Luca Bizzarri, Daria Bignardi, Vera Gheno, Francesca Mannocchi.\r

“La nostalgia del futuro” è il tema scelto quest’anno unendo in un ideale “fil rouge” incontri, presentazioni di libri, laboratori, spettacoli, concerti, mostre e attività creative ed esperienziali per grandi e piccoli che per 3 giorni renderanno la città ducale un luogo speciale di socialità, convivialità e cultura.\r

\r

Un compleanno importante per l’eclettica manifestazione che dal 2023 ha trovato il suo fulcro nel centro di Parma e che viene festeggiato con un ricchissimo programma, frutto anche del nuovo gemellaggio con alcune importanti manifestazioni, con le quali sono stati scambiati reciprocamente contenuti e idee: il Festival della Comunicazione di Camogli diretto da Danco Singer e Rosangela Bonsignorio, Time in Jazz di Berchidda diretto da Paolo Fresu e lo Sponz Fest diretto da Vinicio Capossela.\r

\r

La rassegna - che vedrà un’anteprima a Colorno (PR) dal 17 al 19 maggio 2024 - ancora una volta trasformerà il piazzale della Chiesa di San Francesco del Prato, simbolo di rinascita grazie alla grande opera di restauro collettiva, la Casa della Musica, Piazzale Salvo d’Acquisto, Borgo delle Colonne e altri luoghi iconici della cultura parmigiana, in palcoscenici diffusi: luoghi di contaminazione reciproca, di cultura e di comunità dove vivere momenti per staccare, divertirsi e riflettere insieme. Parole chiave: sostenibilità, inclusione, creatività, cambiamento.\r

\r

Un programma (tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito) che da venerdì 7 giugno fino alla notte di domenica 9 giugno coinvolgerà i visitatori.\r

\r

Tra i protagonisti, Nicola Lagioia che il 7 giugno alle 18 terrà una lectio magistralis; Luca Bizzarri lo stesso giorno alle 21 presenterà il suo spettacolo “Non hanno un amico”. Sabato 8 giugno alle ore 16 l’incontro “Immaginare futuri con le parole” con Vera Gheno e alle ore 19,30, in piazzale San Francesco del Prato, sarà proprio dedicata al tema del Festival, “La nostalgia del futuro”, la lectio magistralis tenuta da Umberto Galimberti. Alle 21, sempre in piazzale San Francesco del Prato, “Vittorio restiamo umani”, narrazione con disegno e musica di Giacomo “Foglia” Fogliazza. Domenica 9 giugno alle ore 12, l’incontro “Le parole in comune” con la giornalista Francesca Mannocchi. Alle 18,30 un viaggio nell’isolamento, anche interiore è la riflessione che porterà Daria Bignardi con il suo nuovo libro “Ogni prigione è un’isola” mentre alle 21,30 chiuderà la rassegna il concerto “Musica dalle macerie” con Aeham Ahmad (musica e pianoforte) e Paolo Fresu (tromba e flicorno) nel piazzale di San Francesco del Prato.\r

\r

Diversi gli appuntamenti del Festival della Lentezza in collaborazione con Verdi Off, la rassegna di eventi collaterali al Festival Verdi, come il “Cucù Verdiano”, ogni sera in Piazzale Salvo d’Acquisto.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Parma, al 10° Festival della Lentezza un mix tra eventi, concerti, spettacoli, mostre","post_date":"2024-05-08T10:06:13+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1715162773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466873\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Occhiuto ed Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Taglio del nastro a Reggio Calabria per la nuova base di Ryanair: qui la low cost irlandese ha posizionato un aeromobile e ha lanciato 8 nuove rotte, di cui 5 internazionali: Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino e Venezia.\r

\r

«Questa significativa espansione - ha dichiarato il ceo, Eddie Wilson - segna l’inizio di una strategia a lungo termine con la Regione per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa, aumentando il turismo in entrata, la connettività e l’occupazione, offrendo al tempo stesso le tariffe più basse d’Europa. Con l’impegno di fornire tariffe competitive e una maggiore connettività, Ryanair è pronta a trasformare i viaggi per residenti e visitatori, sbloccando il pieno potenziale della Regione Calabria, attirando una gamma diversificata di turisti e stimolando lo sviluppo economico».\r

\r

«All’atto del mio insediamento ho ereditato un sistema aeroportuale immobile, quasi al collasso - ha sottolineato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria -. In pochi mesi abbiamo posto la Sacal sotto il controllo della Regione e l’abbiamo resa finalmente operativa. Parallelamente abbiamo costruito un piano di ammodernamento di tutti gli aeroporti calabresi. Due anni fa lo scalo di Reggio Calabria era in coma, senza alcuna prospettiva di sviluppo e con i voli per Roma e per Milano che rischiavano di essere cancellati. Abbiamo salvato quei collegamenti, li abbiamo fatti raddoppiare, e qualche mese fa abbiamo presentato ufficialmente con Eddie Wilson, che ringrazio per questa sua nuova visita nella nostra Regione, lo sbarco di Ryanair in riva allo Stretto.\r

\r

Inoltre, quest'estate Ryanair ha potenziato le rotte anche dagli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone: la compagnia è oggi presente in Calabria con 30 collegamenti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere tutto il sistema aeroportuale regionale, per portare sempre più turisti in Calabria e anche per dare nuove opportunità ai nostri concittadini. Con Ryanair abbiamo iniziato un percorso che nei prossimi mesi e nei prossimi anni porterà grandi e positive novità per la nostra Regione».","post_title":"Ryanair fa base a Reggio Calabria e apre otto nuove rotte di cui 5 internazionali","post_date":"2024-05-08T09:54:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715162047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maggiore, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, annuncia la nuova partnership con Gardaland Resort. Grazie a questo accordo i clienti di Maggiore e gli ospiti del parco potranno godere di vantaggi e agevolazioni.\r

Gli iscritti al Maggiore Club, il programma fedeltà di Maggiore, riceveranno un codice sconto esclusivo per l’acquisto di biglietti Gardaland utilizzabili fino al 3 novembre 2024. Un’offerta perfetta per le famiglie e i gruppi di amici che vogliono godere di una giornata o di un week-end di divertimento in uno dei parchi più importanti in Italia e in Europa. Per coloro che non sono ancora membri bastano pochi semplici passi per iscriversi gratuitamente al Maggiore Club e godere di questo sconto esclusivo e molti altri vantaggi.\r

Inoltre, gli ospiti di Gardaland Resort possono usufruire di esclusive offerte di noleggio. Dalle comode city car alle auto più spaziose per tutta la famiglia, i visitatori possono ottenere uno sconto del 15% sulla loro prenotazione per raggiungere comodamente Gardaland Resort o altre destinazioni in tutta Italia. Per gli ospiti di Gardaland Resort sono previsti ulteriori vantaggi come la cancellazione gratuita e il check-in online, con la possibilità di ritirare l'auto in modo rapido e sicuro grazie a Maggiore QuickPass","post_title":"Maggiore e Gardaland stringono una nuova partnership","post_date":"2024-05-07T13:53:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715090029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'11 al 12 maggio, in occasione delle giornate dei “Kid Pass Days!”, “le giornate delle famiglie”, il grande evento museale nazionale per andare alla scoperta gratuitamente del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano che ha il fine di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino, i Musei Civici della Spezia organizzano una maratona di laboratori gratuiti.\r

\r

Sabato 11 aprile ore 15.30 Castello San Giorgio “GRANDE SFIDA TRA SACERDOTI E FARAONI EGIZI”. Bambini e genitori si affronteranno nel gioco da tavolo più famoso dell’antico Egitto dopo averne imparato le regole. Al termine realizzeranno un proprio tabellone e le pedine per poter continuare a sfidarsi anche a casa.\r

\r

Sabato 11 aprile ore 17.00 Museo Etnografico “G. Podenzana” “DALLO ZUCCHERO DEL MEDIOEVO AL MODERNO CAKE-DESIGN”. Speciale per bambini e genitori. Lo zucchero in origine era un alimento costoso estratto dalle barbabietole o dalla canna da zucchero, coltivata fino dal Medioevo. Nell’800 arrivò la pasta di zucchero, oggi uno degli elementi decorativi più usati. Ci divertiremo quindi tutti insieme a manipolarla per dare vita a dolcissime creazioni.\r

\r

Domenica 12 maggio ore 15.30 Museo “Amedeo Lia” “LA FAMIGLIA DEI COLORI”. L’insieme dei colori può essere pensato come una grande famiglia nella quale tutti sono legati e interconnessi ma anche indipendenti e con caratteristiche proprie. Attraverso i dipinti del museo ci immergeremo nel variegato e sorprendente mondo del colore, sperimentando pigmenti, materiali coloranti e tecniche per realizzare un piccolo taccuino di appunti colorati.\r

\r

Domenica 12 maggio ore 16.45 Museo del Sigillo “LA LEGGENDA DEL TANGRAM E LE SETTE PIETRE DELLA SAGGEZZA”. La leggenda narra che un giovane monaco cinese partì per conoscere il mondo col desiderio di dipingerne le bellezze sopra una tavoletta di porcellana. Ma questa si ruppe in sette pezzi e tentando di ricomporre il quadrato, il giovane si accorse che combinando le tessere poteva comunque creare molte immagini interessanti. Con l’argilla ricaviamo sette forme geometriche, coloriamole e sfidiamoci a comporre figure sempre più ardite. ","post_title":"La Spezia, grazie ai Kid Pass Days le famiglie alla scoperta del patrimonio storico artistico","post_date":"2024-05-07T12:28:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1715084906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita partecipa all'Arabian Travel Market in corso a Dubai in questi giorni: qui la Saudi Tourism Authority, guidata dal ceo Fahd Hamidaddin, è presente con una delegazione composta da 72 partner provenienti da tutto il settore turistico saudita, tra cui le principali aziende di gestione delle destinazioni, gli albergatori e le compagnie aeree.\r

\r

Sotto i riflettori ci sono le destinazioni estive saudite, con una gamma unica e diversificata di attività e destinazioni per i visitatori, comprese le giovani famiglie, che spaziano dalle spiagge del mar Rosso, alla ricca cultura di Jeddah, e un programma di eventi senza pari, tra cui la Coppa del Mondo di Esports che inizia a Riyadh il prossimo luglio.\r

\r

Le regioni montuose dell’Arabia Saudita, tra cui le destinazioni di Aseer, Taif e Al Baha, offrono anche una fuga rinfrescante durante la stagione estiva con temperature intorno ai 20 gradi. Queste località sono ideali per i viaggiatori avventurosi che cercano bellezze naturali, fauna selvatica e sentieri escursionistici.\r

\r

«I mercati del Medio Oriente e dell’Apac sono di enorme importanza nella nostra strategia turistica complessiva, con un totale combinato di 23 milioni di visite l’anno scorso, e ci concentreremo sulla crescita di questi numeri - ha dichiarato Hamidaddin -. Dopo aver accolto oltre 100 milioni di turisti nel 2023, l’Arabia Saudita è la terra del presente, offrendo crescita e opportunità come nessun altro ai partner commerciali di tutto il mondo. E nei prossimi giorni, non vediamo l’ora di costruire nuove partnership durature, condividere conoscenze e mostrare la ricchezza delle opportunità che l’Arabia Saudita ha da offrire».\r

\r

Saudi Tourism Authority e i suoi partner mirano ad ampliare il successo dell’Atm dell'anno scorso, dove sono stati firmati più di 1.600 accordi e più di 50 memorandum d'intesa e accordi strategici, che hanno portato a 35.000 visite extra.\r

\r

Intanto, il 2024 è cominciato con il piede giusto per l'Arabia Saudita: il primo trimestre dell’anno ha registrato un aumento a due cifre nel numero di turisti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, rafforzando la posizione del paese come destinazione turistica globale leader e contribuendo al progresso verso l'obiettivo rivisto di 150 milioni di visite entro il 2030.\r

\r

","post_title":"L'Arabia Saudita presenta la sua estate all'Atm di Dubai insieme a 72 partner","post_date":"2024-05-07T12:26:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715084790000]}]}}