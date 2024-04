Simone D’Alessandro è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora Simone D’Alessandro è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora, storico hotel di via Vittorio Veneto 191. Abruzzese, 41 anni, nel suo bagaglio professionale vanta esperienze di grande spessore, con incarichi svolti prevalentemente nella capitale ma non solo. Approdato nel mondo dell’hôtellerie a 28 anni dall’universo food&beverage, ha una laurea in economia e gestione di aziende turistiche conseguita all’università di Perugia, alla quale sono seguite sia un’esperienza di formazione a Les Roches Hotel Management School in Svizzera, dove ha conseguito un post graduate diploma, sia all’Ecole Hoteliere de Lausanne dove nel 2021 ha conseguito un Mba. La propria carriera nell’ospitalità di lusso inizia con un management training di più di un anno svolto al Mandarin Oriental di Londra. Tra gli incarichi di prestigio successivi c’è quindi quello alla Lungarno Collection di Firenze come corporate food & beverage manager, nonché quello all’hotel Excelsior di Venezia come director food & beverage. A Roma dirige poi come hotel manager il Rocco Forte Hotel De La Ville dal 2019 al 2023, per cui segue anche parte della fase di pre-opening e ristrutturazione. Da qui si sposta infine per un breve passaggio all’hotel De Russie, prima di conoscere la famiglia Naldi e arrivare così all’hotel Flora. Fondamentale per la sua crescita professionale anche l’apertura del Gran Melia Villa Agrippina sotto la direzione del gm Francesco Ascani nel 2012, dove come f&b manager guida per quattro anni il team, collaborando con lo chef due stelle Michelin Alfonso Iaccarino. Altre esperienze importanti sono state il primo incarico tornato in Italia da Londra al Rome Marriott Park Hotel, dove ha potuto sperimentare l’hôtellerie dai grandi numeri con congressi e banchetti per 1.500/2000 persone, e quella all’hotel Hassler di Piazza della Trinità dei Monti della famiglia Wirth come restaurant manager del Palazzetto. “Sono molto molto onorato di questa nuova sfida per tutti i progetti futuri che ci saranno – sottolinea il manager -. Speriamo di far vivere al Grand Hotel Flora una stagione di grandi successi, perché è un albergo di pregio indiscusso con una storia lunga e affascinante. Con tutto il team abbiamo intenzione di iniziare un nuovo ciclo di successi. Via Veneto sta vivendo una sorta di Rinascimento, con le tante nuove aperture che rappresentano lo spirito di un nuovo periodo. E noi vogliamo essere protagonisti. Ci sono grandi piani di sviluppo e rinnovamento che coinvolgono sia la parte camere, sia la parte ristorativa: il Flora è nato per essere un albergo di lusso e un player di prim’ordine per la città”. Condividi

Queste caratteristiche riassumono perfettamente lo spirito della collaborazione che si sta sviluppando attraverso diverse azioni di marketing e promozione che coinvolgeranno la fan base di AC Monza». [post_title] => Eva Air presenta ufficialmente ai tifosi la partnership con l'AC Monza [post_date] => 2024-04-26T12:30:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714134658000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Simone D’Alessandro è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora, storico hotel di via Vittorio Veneto 191. Abruzzese, 41 anni, nel suo bagaglio professionale vanta esperienze di grande spessore, con incarichi svolti prevalentemente nella capitale ma non solo. Approdato nel mondo dell’hôtellerie a 28 anni dall’universo food&beverage, ha una laurea in economia e gestione di aziende turistiche conseguita all’università di Perugia, alla quale sono seguite sia un’esperienza di formazione a Les Roches Hotel Management School in Svizzera, dove ha conseguito un post graduate diploma, sia all'Ecole Hoteliere de Lausanne dove nel 2021 ha conseguito un Mba. La propria carriera nell’ospitalità di lusso inizia con un management training di più di un anno svolto al Mandarin Oriental di Londra. Tra gli incarichi di prestigio successivi c’è quindi quello alla Lungarno Collection di Firenze come corporate food & beverage manager, nonché quello all’hotel Excelsior di Venezia come director food & beverage. A Roma dirige poi come hotel manager il Rocco Forte Hotel De La Ville dal 2019 al 2023, per cui segue anche parte della fase di pre-opening e ristrutturazione. Da qui si sposta infine per un breve passaggio all’hotel De Russie, prima di conoscere la famiglia Naldi e arrivare così all’hotel Flora. Fondamentale per la sua crescita professionale anche l’apertura del Gran Melia Villa Agrippina sotto la direzione del gm Francesco Ascani nel 2012, dove come f&b manager guida per quattro anni il team, collaborando con lo chef due stelle Michelin Alfonso Iaccarino. Altre esperienze importanti sono state il primo incarico tornato in Italia da Londra al Rome Marriott Park Hotel, dove ha potuto sperimentare l’hôtellerie dai grandi numeri con congressi e banchetti per 1.500/2000 persone, e quella all’hotel Hassler di Piazza della Trinità dei Monti della famiglia Wirth come restaurant manager del Palazzetto. “Sono molto molto onorato di questa nuova sfida per tutti i progetti futuri che ci saranno - sottolinea il manager -. Speriamo di far vivere al Grand Hotel Flora una stagione di grandi successi, perché è un albergo di pregio indiscusso con una storia lunga e affascinante. Con tutto il team abbiamo intenzione di iniziare un nuovo ciclo di successi. Via Veneto sta vivendo una sorta di Rinascimento, con le tante nuove aperture che rappresentano lo spirito di un nuovo periodo. E noi vogliamo essere protagonisti. Ci sono grandi piani di sviluppo e rinnovamento che coinvolgono sia la parte camere, sia la parte ristorativa: il Flora è nato per essere un albergo di lusso e un player di prim’ordine per la città”. 