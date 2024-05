Ballando verso Barcellona: la crociera – evento di Grimaldi Lines si terrà dall’1 al 4 giugno E’ in programma dall’1 al 4 giugno a bordo della Cruise Barcelona la crociera evento di Grimaldi Lines, Ballando verso Barcellona, in navigazione tra Civitavecchia e il porto catalano. Durante il viaggio, l’unità si trasformerà in una pista da ballo affacciata sul Mediterraneo. A condurre gli ospiti attraverso i segreti della danza saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, star del format tv Ballando con le Stelle, insieme ad altri maestri professionisti, con sessioni intensive per ogni tipo di disciplina, tra cui il tango, lo swing e la social dance. Il programma prevede sia corsi per principianti, dedicati ad adulti e bambini a partire dagli otto anni di età, sia lezioni avanzate per chi ha già esperienza nel ballo e potrà partecipare quindi alla gara per singoli e coppie, prima dell’arrivo a Barcellona. Ma a bordo i partecipanti potranno cimentarsi anche in altre attività di fitness, quali pilates, snellissima e Gag, nonché in tornei di burraco. Il viaggio di ritorno verso Civitavecchia culminerà invece con il Latin party, per l’elezione di Miss & Mister Latin, lo show dance e la premiazione finale. Le quote di partecipazione variano in base alla tipologia di sistemazione prescelta e partono da 345 euro a persona in cabina quadrupla interna. La formula è quella dell’hotel on-board e la quota comprende: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona a bordo dell’ammiraglia di Grimaldi Lines con tre pernottamenti in cabina, tre prime colazioni, due pranzi e due cene presso il self-service di bordo, diritti fissi e componente costi Eu Ets, partecipazione ai corsi di ballo collettivi, iscrizione e assicurazione per assistenza medica e annullamento viaggio. Condividi

Durante il viaggio, l'unità si trasformerà in una pista da ballo affacciata sul Mediterraneo. A condurre gli ospiti attraverso i segreti della danza saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, star del format tv Ballando con le Stelle, insieme ad altri maestri professionisti, con sessioni intensive per ogni tipo di disciplina, tra cui il tango, lo swing e la social dance. Il programma prevede sia corsi per principianti, dedicati ad adulti e bambini a partire dagli otto anni di età, sia lezioni avanzate per chi ha già esperienza nel ballo e potrà partecipare quindi alla gara per singoli e coppie, prima dell’arrivo a Barcellona. Ma a bordo i partecipanti potranno cimentarsi anche in altre attività di fitness, quali pilates, snellissima e Gag, nonché in tornei di burraco. Il viaggio di ritorno verso Civitavecchia culminerà invece con il Latin party, per l’elezione di Miss & Mister Latin, lo show dance e la premiazione finale.\r

\r

Le quote di partecipazione variano in base alla tipologia di sistemazione prescelta e partono da 345 euro a persona in cabina quadrupla interna. La formula è quella dell’hotel on-board e la quota comprende: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona a bordo dell’ammiraglia di Grimaldi Lines con tre pernottamenti in cabina, tre prime colazioni, due pranzi e due cene presso il self-service di bordo, diritti fissi e componente costi Eu Ets, partecipazione ai corsi di ballo collettivi, iscrizione e assicurazione per assistenza medica e annullamento viaggio.","post_title":"Ballando verso Barcellona: la crociera - evento di Grimaldi Lines si terrà dall'1 al 4 giugno","post_date":"2024-05-06T13:01:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715000510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456450\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Roma[/caption]\r

\r

Novità in casa Lhm, che annuncia sulle colonne del Sole 24 Ore l'acquisizione in portfolio di un nuovo hotel a Roma, in zona Parlamento. La new entry si andrà ad aggiungere a Palazzo Velabro, albergo mixed-use a brand Design Hotels inaugurato a marzo dello scorso anno. Il nuovo indirizzo avrà 25 camere, un'area fitness, spazi comuni per favorire l'incontro delle persone e un'offerta retail al piano terra. L'asset appartiene a una famiglia romana e sarà sottoposto a un'operazione di conversione, i cui lavori dovrebbero partire a breve per concludersi possibilmente entro la fine del 2025.\r

\r

L'idea del gruppo Lhm, che ora cerca ulteriori opportunità a Bologna, Napoli e Venezia, è quella di valorizzare un patrimonio immobiliare spesso poco considerato dagli investitori istituzionali, ha spiegato la fondatrice e ceo della compagnia, Cristina Paini. La società, che al momento gestisce un totale di tre alberghi tra Roma e Milano, guarda quindi soprattutto a strutture medio-piccole, da 33-35 camere, situate in posizione centrale e possibilmente adattabili a un'offerta mixed-use tra camere e appartamenti. Una formula che al momento garantirebbe alla compagnia marginalità operative lorde al netto degli affitti (ebidtar) pari a oltre il 35%, con l'obiettivo di giungere in futuro al 40%.","post_title":"Lhm sale a quota due a Roma e punta su Bologna, Napoli e Venezia","post_date":"2024-05-06T11:23:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714994622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il trend positivo per il traffico passeggeri di Toscana Aeroporti: lo scorso aprile, con oltre 810.000 viaggiatori, ha segnato un nuovo record per gli scali di Firenze e Pisa, che registrano un aumento del 12% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato è principalmente dovuto all'incremento del 10,2% dei movimenti totali dei voli passeggeri, che ha compensato la leggera diminuzione (-0,4%) del load factor, attestatosi all'82,9%.\r

\r

Complessivamente, nei primi quattro mesi dell'anno sono stati registrati circa 2,3 milioni di passeggeri, mostrando una crescita del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.\r

\r

Nel dettaglio, il traffico passeggeri dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha totalizzato quasi 319.000 passeggeri hanno utilizzato l'aeroporto fiorentino, segnando il miglior aprile di sempre con un incremento del 19,5% rispetto all'anno precedente. Sono stati registrati aumenti sia dei movimenti dei voli (+7,6% rispetto al 2023) che del load factor (+0,3 punti percentuali, pari al 79,2%). Nel mese di aprile, il traffico nazionale di linea è cresciuto del 54,9%, mentre quello internazionale è aumentato del 15,5% rispetto allo stesso mese del 2023. Le cinque destinazioni più popolari dall'aeroporto di Firenze ad aprile 2024 sono state Parigi, Amsterdam, Londra, Barcellona e Monaco.\r

Nel complesso, con record raggiunti in ogni singolo mese, il Vespucci ha riportato 944.000 passeggeri nei primi quattro mesi del 2024, con una crescita del 26,5% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Anche il Galileo Galilei di Pisa ha archiviato un aprile da record, con 492.000 passeggeri transitati, corrispondenti a un aumento del 7,6% rispetto allo stesso mese del 2023. La crescita del 12,9% dei movimenti dei voli passeggeri ha più che compensato la leggera flessione (-0,5%) del load factor, attestatosi all'85,5%. Il traffico passeggeri di linea internazionale ha mostrato una solida crescita del 13,5%, controbilanciando ampiamente il calo dell'8,8% registrato dalla componente domestica. Le mete più gettonate dai passeggeri sono state Londra, Tirana, Catania, Parigi e Palermo.\r

Nei primi quattro mesi del 2024, sono transitati quasi 1,4 milioni di passeggeri dall'aeroporto di Pisa, con una crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.","post_title":"Toscana Aeroporti archivia un aprile da record: traffico passeggeri a +12% per Firenze e Pisa","post_date":"2024-05-06T10:16:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714990609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Linesha svelato la livrea personalizzata Team Usa a Tolosa, sede del quartier generale di Airbus e dove quest’anno l’aereo è stato realizzato e dipinto. Il nuovo A350 celebra la partnership di otto anni tra la compagnia aerea e il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, che proseguirà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028.\r

\r

«La presentazione dell'aeromobile Team Usa per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 segna un'importante traguardo per il sostegno di Delta a Team Usa, in vista dell'inizio delle competizioni tra pochi mesi - ha dichiarato Alicia Tillman, chief marketing officer -. La livrea, ideata dal nostro gruppo creativo interno, rappresenta l'impegno di Delta nei confronti di Team Usa e la nostra partnership per motivare questi atleti ad esprimere il loro massimo potenziale. Quando l'aereo volerà in giro per il mondo nei prossimi mesi e anni, speriamo venga visto come un simbolo del duro lavoro, della dedizione e della spinta verso il meglio che Team Usa e Delta condividono naturalmente». \r

\r

La livrea personalizzata è stata progettata nel corso di diversi mesi da Alessandra Rabellino e dal team interno di brand design di Delta, Window Seat. Sfoggia i colori rosso, bianco e blu con la scritta “Team Usa” che campeggia sulle fiancate e mantiene gli elementi della livrea dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022, in tributo all'inizio della partnership, ma include al contempo caratteristiche che guardano a Parigi e oltre.\r

\r

In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team Usa, il vettore organizzerà i viaggi di tutti gli atleti olimpici e paralimpici statunitensi per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano 2026 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028, di cui è anche inaugural founding partner.\r

\r

Delta è stata in passato sponsor della sua città natale nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Atlanta 1996 e di Salt Lake City 2002.","post_title":"Delta Air Lines: ecco il nuovo Airbus A350 con la livrea dedicata al Team Usa","post_date":"2024-05-06T10:07:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714990040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre oggi i battenti la 31ª edizione dell'Arabian Travel Market, che si svolge al Dubai World Trade Centre fino a giovedì 9 maggio. La kermesse si stima accoglierà oltre 2.300 espositori e rappresentanti da più di 165 Paesi, con 41.000 presenze attese. Tema portante di quest'anno \"Empowering Innovation: Transforming Travel Through Entrepreneurship\", che mette in luce un'area cruciale per l'industria dei viaggi e del turismo. Dalle startup ai marchi affermati, la fiera metterà in evidenza come gli innovatori stiano migliorando l'esperienza dei clienti, promuovendo l'efficienza e accelerando i progressi verso un futuro a zero emissioni per il settore.\r

\r

Il numero dei brand alberghieri partecipanti ad Atm 2024 è aumentato del 21% rispetto all'anno precedente, con un incremento del 58% dei nuovi prodotti di Travel Technology. Presenti anche nuove destinazioni, tra cui Cina, Macao, Kenya, Guatemala e Colombia; crescita annuale in tutte le regioni partecipanti, tra cui Medio Oriente 28%, Asia ed Europa 34% e Africa 26%. Un summit dedicato all'India conferma il recente boom dei viaggi outbound del mercato. Intitolato \"Unlocking the True Potential of Inbound Indian Travellers\" il meeting esplorerà le dinamiche dell'India come mercato di origine chiave per la crescita del turismo, nonché le opportunità attuali e future.\r

\r

«In qualità di città ospitante di Atm, Dubai è orgogliosa di continuare la sua partnership strategica a lungo termine con questo evento turistico di fama mondiale, allineato con gli obiettivi dell'Agenda Economica di Dubai, D33, che mira a consolidare ulteriormente la posizione di Dubai come una delle prime tre città globali per affari e tempo libero - ha dichiarato Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Dctcm) -. Il tema trasformativo di Atm 2024 completerà i nostri sforzi per creare nuovi percorsi di crescita al di là del turismo tradizionale, concentrandoci sullo sfruttamento dell'enorme potenziale dell'imprenditorialità e accelerando ulteriormente lo slancio del nostro settore turistico. Il Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai sarà affiancato da 129 stakeholder e partner nello stand di Dubai, a testimonianza della vivacità dei partenariati pubblico-privati che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del turismo nell'emirato. Non vediamo l'ora di condividere con leader ed esperti le intuizioni sulla nostra strategia turistica ed esplorare i temi e le tendenze importanti che stanno plasmando il futuro del turismo globale, cercando di aprire nuove strade per la collaborazione e la partnership».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dubai: apre oggi i battenti la 31esima edizione dell'Arabian Travel Market","post_date":"2024-05-06T09:49:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1714988993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È fino al 13 maggio che si potrà prenotare con Costa una vacanza approfittando della promozione All Inclusive! Un’offerta grazie alla quale sarà possibile viaggiare alla scoperta delle meravigliose destinazioni del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa a partire da 699 euro a persona. Nella promo sono incluse la pensione completa, il pacchetto My Drinks, per bevande illimitate tutti i giorni della crociera, le tasse portuali, le quote di servizio e, dove previsto, il volo.\r

\r

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida fino al 13 maggio, che riserverà doppi punti “crociera” su un’ampia selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

Nell’ampia scelta degli esclusivi itinerari Costa, da provare almeno una volta nella vita, ci sono quelli alla scoperta delle meraviglie del Nord Europa. Anche per questo programma la Compagnia comprende la grande novità delle Sea Destinations: esperienze uniche da vivere sulla nave, durante la navigazione, che affiancheranno la rinnovata offerta di Land Destinations, ovvero le destinazioni “a terra”, per godersi al meglio i luoghi iconici previsti nella rotta degli itinerari.\r

\r

Le crociere di Costa Favolosa e Costa Diadema, che proporranno il meglio dell’offerta in questa regione, viaggeranno attraverso paesaggi incredibili, fiordi spettacolari, villaggi incastonati tra il verde delle montagne, il blu del mare e il fenomeno unico del sole di mezzanotte. Costa Favolosa offrirà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Tra le esperienze di terra previste, pronte per essere vissute, vi sono la visita alla città vecchia di Lubecca Patrimonio Unesco, la scoperta dei castelli scozzesi da fiaba, intere giornate trascorse tra allevamenti di cani da slitta, villaggi di pescatori e percorsi di nordic walking e hiking nella natura artica. Costa Diadema ha in programma, invece, crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, unendo esperienze di terra e a bordo che lasceranno veramente gli Ospiti senza parole. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, si attraverserà l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. Oppure, dopo aver ripercorso in gommone le rotte del salmone norvegese, si potrà meditare al sole di mezzanotte in pieno Mare del Nord, per riconnettersi profondamente con la natura e l’universo. E, infine, durante la navigazione nel buio più profondo del Mar Baltico, si andrà alla scoperta di stelle, pianeti e costellazioni accompagnati dal magico racconto di un ufficiale. Queste navi salperanno dai porti di Copenaghen e Kiel, facilmente raggiungibili grazie al grande piano di voli speciali da ben quattordici aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara e Lamezia Terme. Si prospetta quindi un’estate di meraviglie nel grande Nord con Costa, dove terra e mare si uniranno per creare attimi indimenticabili.\r

\r

“Stiamo continuando a sostenere la nostra ultima promozione con investimenti in comunicazione e incentivazioni a supporto delle vendite dei nostri Partners – afferma Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia Costa Crociere –. Il 1° marzo, infatti, è iniziato il secondo periodo del Jump, un trimestre di vendite per raggiungere l’obiettivo di nuove soglie di fatturato, utili già nel corso dell’anno per vedere crescere la propria remunerazione base. Infine, il consolidato programma Segui-C, attualmente in corso con il secondo Run fino al 15 maggio, che prevede maggiori guadagni per l’Agenzia direttamente in estratto conto, su prenotazioni per tutti gli itinerari del Mediterraneo e del Nord Europa con partenze fino al 30 giugno. Il nostro programma di attività per stimolare la domanda e creare traffico nei punti vendita prosegue quindi senza sosta, insieme agli importanti investimenti su tutti i fronti per rendere l’esperienza di viaggio con Costa sempre oltre le aspettative dei nostri Ospiti”.","post_title":"Esperienze senza confini: il Nord Europa con Costa è All Inclusive","post_date":"2024-05-06T09:46:21+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1714988781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466667\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Ocean Cay Msc Marine Reserve[/caption]\r

\r

Saranno quattro le navi Msc posizionate nei Caraibi per la prossima estate. L'offerta della compagnia di crociera in questa destinazione salirà poi a sei per l'inverno successivo. Nel dettaglio, per la stagione calda 2024 due unità offriranno crociere da PortMiami: la Magnifica con itinerari da tre a sette notti, incluse Key West (Florida), Costa Maya e Cozumel (Messico), Isla de Roatan (Honduras), Belize City (Belize), Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve (Bahamas). Parallelamente, la Seascape proporrà viaggi di sette notti, facendo scalo in destinazioni come San Juan (Porto Rico), George Town (Isole Cayman), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), Cozumel (Messico) e Ocean Cay. La Meraviglia salperà invece da New York, con itinerari di sette notti che includeranno scali a Port Canaveral, Nassau e Ocean Cay. Infine, la Seashore offrirà crociere da tre a sette notti da Port Canaveral verso destinazioni come Nassau, Ocean Cay, Costa Maya e Cozumel.\r

\r

Per chi cerca il calore invernale, sei navi Msc offriranno itinerari da tre a dieci notti da Miami, New York, Orlando e Martinica. Tre unità salperanno in particolare da PortMiami: la Divina proporrà itinerari da tre a quattro notti verso le Bahamas con visite a Nassau e Ocean Cay. Crociere più lunghe includeranno poi viaggi di dieci notti verso Aruba, Curaçao e Repubblica Dominicana. La Seascape offrirà crociere di sette notti verso i Caraibi orientali, inclusi la Repubblica Dominicana, Porto Rico e Ocean Cay, nonché verso i Caraibi occidentali, inclusi la Giamaica, le isole Cayman, il Messico e ancora Ocean Cay. Infine, la Seaside proporrà viaggi di sette notti, alternandosi tra i Caraibi orientali, inclusi Bahamas, Porto Rico e Repubblica Dominicana, e i Caraibi occidentali, inclusi Messico, Honduras o Belize e itinerari nelle Bahamas. La Meraviglia avrà invece come porto base la città di New York, con itinerari di sette notti che includono visite a Orlando, Nassau, alle Bahamas e a Ocean Cay. Offrirà anche viaggi da dieci a undici notti con visite a Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Maarten. Da Port Canaveral, la Seashore proporrà crociere da tre a sette notti con scali a Costa Maya, Cozumel, Ocean Cay e Nassau. La Virtuosa infine salperà per itinerari di sette notti da Fort de France (Martinica), verso destinazioni come Philipsburg (Saint Maarten), St. John's (Antigua), Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Bridgetown (Barbados).\r

\r

Guardando al futuro, la World America, nuova ammiraglia statunitense della compagnia, entrerà in servizio nell'aprile 2025. Durante la sua stagione inaugurale in estate, salperà dal nuovo terminal di Msc Crociere a PortMiami, offrendo itinerari alternati di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con soste a Puerto Plata, San Juan, Costa Maya, Cozumel, Isla de Roatan e Ocean Cay. La World America è la seconda delle navi World Class ed è progettata specificamente per il Nord America, con uno stile che unisce il design europeo con il comfort americano.","post_title":"I Caraibi di Msc: quattro navi in estate, sei d'inverno. Aspettando la World America","post_date":"2024-05-03T12:13:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714738402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggetto di un recupero generale fortemente voluto dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana che ha preso il via nel 2015, il nuovo complesso museale e polifunzionale ‘Il Palazzo di Atlante - Museo furioso della Rocca Ariostesca” è figlio di un percorso di riqualificazione che dal 2019 è stato sostenuto congiuntamente dal fondo “Cantiere Estense” dal Ministero della cultura, dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.\r

\r

Cinque anni per un imponente programma di interventi strutturali, impiantistici e di percorrenza, allo scopo di arrivare ad un nuovo polo museale ispirato all’epico poema “Orlando Furioso”, che da oggi andrà in scena nella Torre Campanaria con un’installazione multimediale permanente del collettivo artistico Kokoschka Revival.\r

\r

A partire da domenica 5 maggio 2024 il pubblico potrà visitare la dimora dell’ex commissario garfagnino ed entrando nella Torre Campanaria vivere l’esperienza di un’opera d’arte multimediale e scenografica, che propone un racconto di simbiotica valorizzazione tra territorio e poema, creata per trasportare i visitatori nella narrazione ariostesca dei primi due episodi cardine della storia, come Follia d’Orlando e Astolfo sulla Luna. La Torre rappresenta il primo capitolo di un più ampio percorso museale che ci sorprenderà l’anno venturo permettendoci un attraversamento completo del Poema.\r

\r

Un investimento di oltre 5 milioni di euro che permette oggi di restituire ai cittadini il loro monumento simbolo, custode di memoria e tradizioni, ma anche spazio aperto alla contaminazione e alla costruzione di nuova comunità. Un luogo che rendendo omaggio al grande poema epico italiano antesignano del fantasy e al suo autore, traduce la forza dell’immaginazione nel contenuto artistico de “Il Palazzo di Atlante”: un viaggio al di là dello spazio e del tempo, un’esperienza percettiva e sensoriale, ma anche un polo attrattivo ‘sulla terra’, rinnovato fulcro del centro storico della città.\r

\r

Per il Comune di Castelnuovo di Garfagnana il Museo rappresenterà non solo la sua storia passata e presente e sarà importante biglietto da visita per la città, per il comune e per tutto il territorio circostante, fonte attrattiva per un turismo nazionale e internazionale.\r

\r

Con questo restauro di altissimo valore storico, artistico e culturale al quale la Regione Toscana ha contribuito con 500mila euro, la splendida Rocca sviluppa il profilo di un museo civico straordinario per l’intera Garfagnana, per la Toscana con un profilo nazionale e oltre.\r

\r

«Il Palazzo di Atlante e tutta l’opera di allestimento che è stata realizzata alla Rocca Ariostesca, fortemente sostenuta dalla nostra Fondazione, rappresentano un importante elemento di valorizzazione per tutto il territorio della Garfagnana – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini - Un polo dove si può ritrovare un continuum fra la cultura che proviene dalla storia del luogo e quella di oggi, che diventerà la tradizione del domani».\r

\r

«Il Palazzo di Atlante sarà un museo che guarda alla produzione artistica contemporanea in dialogo con la tradizione, con la terra e il cielo della Garfagnana, e la sua profonda storia - afferma Francesca Velani, Vicepresidente di Promo PA Fondazione e Coordinatrice artistica generale del progetto - Un museo pensato per connettere creatività e tradizione, territorio e sistema internazionale, per coinvolgere la cittadinanza, per generare lavoro nel sistema delle imprese culturali e creative».\r

\r

\r

\r

Aperture dal mercoledì al venerdì: dalle 11.00 alle 16.00; sabato e domenica: dalle 10.00 alle 18.00.\r

\r

L’ingresso alla Rocca è libero. Per l’esperienza nella Torre “Astolfo sulla Luna” è necessario prenotare. Ingressi ogni 25 min. prenotazioni@museofurioso.com\r

Le visite nel mese di maggio sono gratuite.\r

\r

Dal 1 giugno: 7 euro intero - 4 euro ridotto (under 10 - over 70 - convenzionati)\r

\r

","post_title":"Castelnuovo Garfagnana, dopo un'imponente ristrutturazione apre il Museo nella Rocca Ariostesca","post_date":"2024-05-03T10:19:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714731592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines stima di trasportare il 30% di passeggeri in più rispetto all'anno precedente, forte dell'aggiunta di nuove rotte al network in linea con la ripresa globale della domanda di viaggio.\r

\r

Qualche nube, però, rimane nei cieli della più grande compagnia aerea africana, come segnalato dal ceo, Mesfin Tasew, in un'intervista ripresa da Reuters: a preoccupare il vettore sono infatti i rischi derivanti dai ritardi nelle consegne degli aeromobili e dalla messa a terra di alcuni velivoli a causa della carenza di motori dovuta a interruzioni della catena di approvvigionamento.\r

\r

\"Le sfide sono numerose. Ad esempio, oggi abbiamo una carenza di aerei poiché i produttori, in particolare Boeing, stanno ritardando le consegne\".\r

\r

I problemi di consegna riguardano principalmente i narrow body di Boeing, mentre il fermo riguarda gli aerei a fusoliera larga utilizzati per i viaggi a lungo raggio.\r

\r

Attualmente il vettore conta su una flotta di 146 velivoli Boeing, Airbus e De Havilland, al di sotto del livello ideale di 150, ha dichiarato Mesfin, proprio a causa dei ritardi nelle consegne. La compagnia ha ordini fermi per 70 Boeing ed Airbus e opzioni per acquistarne altri 54, nell'ambito di un piano che prevede il raddoppio della flotta e del network di rotte entro il 2035.\r

Il piano di crescita dovrebbe aumentare le entrate annuali e il numero di passeggeri rispettivamente del 400% e del 440% entro l'anno previsto.\r

Secondo il ceo, il numero di passeggeri registrato nei primi nove mesi dell'esercizio finanziario in corso dimostra che l'azienda è in grado di raggiungere l'obiettivo di crescita per quest'anno, compreso un aumento del 20% dei ricavi a 7,3 miliardi di dollari.\r

\"Stiamo ampliando il network e aumentando le frequenze su quelle già esistenti\", ha concluso il ceo, citando fra le novità Londra Gatwick, Madrid e Bangui.","post_title":"Ethiopian Airlines punta ad una crescita del 30% dei passeggeri trasportati","post_date":"2024-05-03T10:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714730417000]}]}}