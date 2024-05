Il Domes Novos nuova struttura griffata Autograph Collection a Santorini Nuovo indirizzo a Santorini per il soft brand di casa Marriott, Autograph Collection: il Domes Novos Santorini dispone di 50 suite e due ville, ognuna con piscina privata e terrazza con vista sui vigneti locali e sul mar Egeo. Situato nell’angolo nord-occidentale dell’isola, nella regione di Tholos, la struttura si trova lontana dai sentieri battuti ed è una destinazione tranquilla e discreta. Lo studio Kiros Pagkalidis Architects ha mirato a combinare il lusso delle Cicladi con un approccio sostenibile, utilizzando materiali locali come la pietra vulcanica e la quercia bionda, per creare un design in grado di mescolare spazi esterni e interni. L’architettura è completata dal lavoro dell’interior designer Olivia Siskou e dal team di Fytron Landscapes, guidato da George Petsagkourakis. Gli interni presentano una tavolozza neutra di terracotta, bianchi freschi e grigio cenere all’interno di un’atmosfera ariosa ed elegante, ideale per famiglie, coppie o singoli ospiti. L’hotel propone esperienze culinarie incentrate sull’offerta locale, con una varietà di attività per immergersi nella destinazione, tra cui tour dei vigneti e lezioni pratiche di cucina. In loco, gli ospiti possono sperimentare Vatanee, un ristorante guidato dal capo chef Dionysis Anastopoulos, che mira ad avvicinare le persone alla terra e al mare, attraverso la sua cucina con piatti ispirati alla tradizione greca. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Soma Spa The Refined con rituali termali tradizionali locali combinati con metodi contemporanei, rigenerarsi nella palestra e nella piscina sotterranea o abbandonarsi a momenti olistici di yoga e meditazione nei giardini di vite. Tante anche le attività pensate per i più piccoli presso il miniclub e la piscina, come il giardinaggio ecologico, che permette loro di immergersi nell’ambiente circostante in modo divertente ed educativo. Condividi

