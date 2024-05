Cinzia Montelli nuova general manager della dimora di charme siciliana Donna Coraly Cinzia Montelli è la nuova general manager della dimora di charme siciliana Donna Coraly. Avrà l’incarico di supervisionare la gestione operativa della struttura e il suo sviluppo commerciale. Professionista con una carriera importante nel mondo dell’ospitalità di lusso, affiancherà la proprietaria Lucia Pascarelli nella definizione dei nuovi traguardi per la dimora inaugurata nel 2010. Cinzia Montelli ha ricoperto il ruolo di managing director e general manager di realtà di luxury hospitality, tra cui la Bagnaia Golf Resort; per la catena alberghiera AccorHotels ha inoltre curato i riposizionamenti dei La Griffe Roma – MGallery Hotel Collection (precedentemente by Sofitel), Capovaticano Resort Thalasso & Spa – MGallery Hotel Collection (precedentemente by Sofitel), Novotel City Genova (il più grande business hotel italiano del gruppo). E’ stata infine al timone dei Grand Hotel Bristol Resort & Spa di Portofino, Relais dell’Orologio di Pisa e Grand Hotel Terme di Ischia. Associata dal 2005 alla European hotel managers association (Ehma), all’interno della quale ha avuto il ruolo di presidente europeo del board of auditors, nella sua carriera ha anche ricoperto l’incarico di assessore alla Cultura (incarico tecnico) presso il consiglio comunale di Acqui Terme, in provincia di Alessandria. “Arrivo al Donna Coraly Country Boutique Hotel con grande entusiasmo, grazie alla chiamata di Lucia Pascarelli, espressione della quinta generazione della famiglia proprietaria dell’antica tenuta – sottolinea la stessa Cinzia Montelli -. Ho intenzione di contribuire allo sviluppo di un turismo di alta gamma, non solo nella struttura che mi pregio di dirigere, bensì anche nella bellissima Sicilia barocca, territorio ospitale, che ritengo molto fertile, con un aspetto da new destination. Porto il mio know-how improntato all’applicazione degli standard di qualità e allo sviluppo di new luxury concept, consapevole dell’importanza della struttura, come riferimento per tutta l’area geografica dove è ubicata. Il fil rouge della mia intera carriera è stato beneficiare del privilegio di dirigere importanti case storiche, ma l’emozione di svegliarsi tutte le mattina nel luogo dove l’armistizio ha sancito la fine del secondo conflitto mondiale, è impossibile da descrivere“. Il Donna Coraly è infatti ubicato nel luogo in cui fu firmato l’armistizio di Cassibile il 3 settembre 1943 tra l’Italia e gli Alleati, nelle campagne, dove oggi sorge il parco della Pace. Antico casale nella campagna di Siracusa, oggi dispone di dieci suite con giardino o patio privato. Elemento di punta della dimora Donna Coraly è il ristorante fine dining La Zaituna, che mira a unire l’eccellenza della materia prima e la tradizione siciliana. Condividi

Dal 30 aprile ha poi riaperto i propri battenti pure il Baia dei Mulini Resort & Spa, sul lungomare di Erice, in provincia di Trapani. L'albergo dispone di 101 camere, di cui due suite, con vista mare, piscina o giardino. Presente un’ampia spiaggia privata attrezzata con lettini, ombrelloni e un piccolo parco giochi, nonché una piscina esterna, campi da tennis e beach volley, un bar a bordo piscina, una spa e un ristorante. [post_title] => L'estate di Uvet Hotels inizia con la new entry Masseria Montelauro [post_date] => 2024-05-09T10:49:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715251751000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mezza rivoluzione ai vertici delle strutture Starhotels. Chiuso il 2023 con il nuovo record di 304 milioni di euro di fatturato (+25% rispetto al 2022) e margini operativi lordi (ebitda) per 105 milioni (35% dei ricavi), la compagnia ha infatti conferito in questo primo scorcio di 2024 ben cinque nuovi incarichi ad altrettanti general manager. Dopo aver guidato il Rosa Grand di Milano, Mauro Polmonari assume in particolare il ruolo di complex general manager degli Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci di Firenze con il proposito di riposizionare queste proprietà. A Milano, Marco Pratolongo ha ricevuto l’incarico di general manager dello stesso Rosa Grand, hotel di riferimento del gruppo con le sue 330 camere e suite a cui si aggiungono i 24 Duomo Luxury Apartments all’ombra della cattedrale meneghina. Nel suo nuovo ruolo, si occuperà della guida strategica dell'albergo mettendo a frutto la propria esperienza e attitudine commerciale per raggiungere gli obiettivi dei prossimi anni. Nel capoluogo lombardo, a dirigere Echo e Anderson è arrivata poi Lucia Basile, che qui ha iniziato la propria carriera in Starhotels. Con il suo entusiasmo e il forte orientamento al risultato, Lucia porta il valore aggiunto della leadership femminile perseguendo gli obiettivi che il gruppo si è posto per il futuro. In particolare Echo, dopo essersi guadagnato la certificazione Green Globe, continua a portare avanti il proprio impegno quotidiano nel ridurre il proprio impatto di emissioni. Sempre a Milano, un’altra donna, Cristina Cubeddu, direttrice di grande esperienza, assume un nuovo incarico aggiungendo la direzione dello Starhotels Business Palace a quella dello Starhotels Tourist, di cui già rivestiva il ruolo di general manager. Infine, a Vicenza Tomas De Martin Deppo è stato nominato gm dell’Hotel Villa Michelangelo: dopo una decennale esperienza in ambito f&b, De Martin Deppo ha diretto importanti strutture alberghiere a Cortina e a Venezia, nonché in contesti di ville storiche analoghe a Villa Michelangelo, situata tra i colli Berici. [gallery ids="466966,466967,466968,466970"] [post_title] => Vorticoso giro di poltrone in casa Starhotels: nominati cinque nuovi general manager [post_date] => 2024-05-09T10:20:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715250012000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Wolf Legend la nuova attrazione Drop and twist tower di Gardaland. Il nome è stato svelato in anteprima agli ospiti del parco ingaggiati da alcuni membri dello staff ai cancelli d'ingresso, dove hanno ricevuto una misteriosa sfera numerata contenente un solo indizio: “All’ululato del lupo sarai tu a svelare il nome della nuova attrazione”. Ed è così, con queste sintetiche ma chiare indicazioni che, all’ululato del lupo, figura chiave della nuova e avventurosa attrazione, i visitatori e le famiglie si sono radunati nella piazza centrale di Gardaland. Qui, dopo aver ritirato il loro oggetto misterioso e aver preso posto, al termine di un corale conto alla rovescia, gli ospiti hanno innalzato al cielo tanti pezzi di puzzle componendo così il nome della nuova attrazione di quest’anno, rimasto segreto fino a questo momento. La scritta Wolf Legend, ripresa da un drone che ha sorvolato l'area, è stato immediatamente proiettato su tutti gli schermi del parco. Il nuovo Drop and Twist Tower condurrà i visitatori in una storia avvincente, durante la quale dovranno compiere un audace rituale: precipitare nelle fauci del gigantesco lupo pietrificato e liberarlo dalla maledizione che incombe su di lui. [post_title] => Svelato il nome della nuova attrazione di Gardaland: si chiamerà Wolf Legend [post_date] => 2024-05-08T10:17:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715163453000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte le inziative in programma nel strutture del Gruppo Duetorrihotels all'insegna della scoperta del patrimonio storico artistico. Si parte dai 4 luxury hotel per passeggiare alla scoperta dei luoghi e delle storie racchiusi nella collezione dei Duetorrihotels Secret Grand Tour, in collaborazione con la giornalista, storica dell’arte ed esperta di turismo culturale Beba Marsano. Al centro troviamo il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, l’Hotel Due Torri di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova. L’idea nasce con i “Libri della Buonanotte” editi da Minerva: una raccolta esclusiva dedicata alle città d’arte dove il Gruppo è presente. Autrice dei volumetti dell’ottava edizione è proprio Beba Marsano. I DuetorrihotelsSecret Grand Tour sono l’evoluzione di questo percorso: esplorano le quattro città – Bologna, Verona, Firenze e Genova – attraverso una lente particolare. Beba Marsano ha selezionato una serie di luoghi particolari, definendo dei percorsi di scoperta che valorizzano ciò che si cela alla vista del turista comune. Non solo: viaggiare in queste città diventa anche l’occasione per ammirare i tesori all’interno degli hotel, custodi di opere d’arte che intrecciano una relazione profonda con il contesto in cui sono inseriti. Bologna, Grand Hotel Majestic “già Baglioni". In hotel_ Il palazzo custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia: dal Camerino d’Europa, prima opera nota dei Carracci, agli affreschi della scuola carraccesca che decorano il soffitto del ristorante. Al piano interrato si conserva un tratto di Flaminia Militare, antica strada imperiale romana, negli spazi in cui Filippo Tommaso Marinetti, frequentatore del caffè art déco che oggi porta il suo nome, organizzò nel 1914 una celebre mostra-blitz, esponendo i quadri giovanili di Giorgio Morandi e dei primi futuristi bolognesi. Il Due Torri Hotel di Verona è un palazzo che custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia, arredi Biedermeier, marmi e porcellane pregiati. L’edificio risalente al 1300, ha ospitato i più importanti personaggi di ogni epoca. Il fiore all’occhiello è l’Arena Casarini, opera del maggiore affreschista italiano del Novecento: un circo equestre che prende vita tra le pareti di una sala, a cavallo tra architettura e arte figurativa. Palazzo Maffei, in piazza delle Erbe, accoglie il tesoro dell’imprenditore Luigi Carlon, uno dei più grandi collezionisti italiani. Firenze, Hotel Bernini Palace, locanda nel Trecento e poi elegante albergo negli anni in cui Firenze era capitale del Regno d’Italia. L’hotel era al centro di intrighi e vicende politiche, in quanto buvette di deputati e senatori. Lo ricordano i tondi affrescati che decorano la Sala Parlamento, attuale sala colazioni, impreziosita dai ritratti di Garibaldi, Cavour, Gioberti e delle altre personalità del Risorgimento. All’ingresso alzando lo sguardo si ammira invece una serie di teste con eccentrici cappelli, probabile vetrina di un’antica boutique di copricapi. In un loggiato del XVI secolo è stato ricavato il ristorante La Chiostrina. Genova, Hotel Bristol Palace di Genova ci immerge in un’atmosfera Liberty, tra dettagli Art Nouveau ed eleganza inizio ‘900, forme sinuose e decorazioni a tema floreale. Inaugurato nel 1905, è stato progettato dall’architetto Dario Carboni. All’interno custodisce splendidi stucchi e marmi, e soprattutto un audace scalone ellittico che dal piano terra arriva all’ultimo piano. Si dice abbia ispirato Alfred Hitchcock, ospite dell’albergo, per la spirale di Vertigo - La donna che visse due volte. In un itinerario dedicato ai luoghi del turismo d’élite tra Otto e Novecento si parte per esplorare il quartiere di Nervi e la sua passeggiata, la più spettacolare d’Italia, incastonata in un paesaggio mozzafiato. Intitolata ad Anita Garibaldi, serpeggia per quasi due chilometri nella roccia viva tra l'acqua e i parchi di aristocratiche dimore di villeggiatura, oggi musei. [post_title] => DuetorriHotels Secret Grand Tour, passeggiate alla scoperta delle città d'arte [post_date] => 2024-05-07T13:07:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715087252000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le spiagge del Western Australia che quest'anno hanno trovato posto nella speciale classifica delle "World's 50 Best Beaches" sponsorizzata da Banana Boat. La graduatoria vede al 6° posto Turquoise Bay, nella regione della Coral Coast, mentre è Wharton Beach, vicino a Esperance, ad aggiudicarsi il 33° posto (qui la classifica completa). Le due spiagge sono le uniche del Paese che nel 2024 sono state annoverate nella classifica. Turquoise Bay presenta un’acqua fedele al suo nome: turchese e limpida, incontaminata. Chiunque la visiti potrà sperimentare sulla propria pelle la sensazione di bellezza naturale e purezza, in questo luogo dove il deserto dell'outback incontra l'oceano. Wharton Beach, invece, si trova nella zona sud dello Stato, a un'ora di auto dalla più famosa Esperance. La sua posizione remota la rende il posto perfetto per una fuga alla ricerca di pace e serenità. L'acqua è cristallina, incontaminata, la sabbia bianchissima. La spiaggia di Turquoise Bay, grazie alla sua posizione, offre un'esperienza naturalistica difficile da incontrare altrove: situata nella Coral Coast, a pochi chilometri di distanza da Exmouth, è incastonata tra il Cape Range National Park e la barriera corallina di Nigaloo Reef. Questo parco nazionale offre, oltre a molti sentieri escursionistici, la possibilità di incontrare animali selvatici ai quali si aggiungono moltissime specie di piante e fiori rari e spettacolari. Turquoise Bay, inoltre, è uno spot famosissimo per lo snorkeling. Conosciuta come una delle spiagge più belle della costa di Esperance, Wharton Beach si distingue per la sua posizione remota e per i panorami dai colori mozzafiato. La spiaggia è un vero paradiso non solo per chi ama la vita da spiaggia, ma anche per chi desidera praticare surf. Anche Wharton Beach è situata all’interno di un parco nazionale: il Cape Le Grand National Park. La sabbia fine e l'atmosfera rilassata la rendono un luogo perfetto per passare qui un paio di giorni, soggiornando a contatto con la natura in uno dei numerosi campeggi circostanti e cercando di non perdersi i simpatici delfini giocare tra le onde. [post_title] => Western Australia: due spiagge si posizionano nella classifica delle "World's 50 Best Beaches" [post_date] => 2024-05-06T10:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714993152000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466717 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salgono a tre le strutture ricettive a marchio Mapo. L'operatore con sede a Bari ha infatti acquisito il Santa Lucia di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, che si aggiunge ai Mapo Village e Resort Plaia di Ostuni e Villa Hermosa di Porto Cesareo. “Nei nostri progetti la Puglia, nostra best seller, ha sempre un ruolo particolare - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel -. Con il 3 stelle Mapo Hotel Santa Lucia vogliamo offrire ai nostri clienti un’oasi di relax a due passi dal mare; un luogo che con la sua posizione privilegiata è naturalmente il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze del Salento. La struttura include 38 camere in tre diverse tipologie, una piscina per accogliere adulti e bambini e le tradizionali Mapo Experience per vivere a pieno il territorio tra cooking class, wine & beer class ed escursioni”. In concomitanza con l'annuncio della new entry alberghiera, il to lancia anche la nuova promozione Mapo Days dedicata alle agenzie di viaggio, unico canale di vendita dell'operatore pugliese: fino al 30 maggio viene riconosciuta alle adv una super commissione del 16% su prenotazioni online per le destinazioni mare Italia, una serie di strutture tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tra queste anche il Mandrelle Beach Resort, nuovo Mapo Special, ad Amantea, sulla costa tirrenica calabrese. “I viaggiatori hanno voglia di trascorrere le vacanze estive al mare e le richieste arrivate finora per i nostri prodotti lo dimostrano. Adesso – conclude Barbara Marangi - vogliamo continuare su questa strada e valorizzare ancora di più il lavoro delle nostre agenzie partner. Stiamo puntando su strutture a misura d’uomo, con l’obiettivo di garantire maggiore qualità e, come sempre nei pacchetti targati Mapo, personalizzazione e sartorialità del prodotto”. [post_title] => Mapo Travel acquisisce l'hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme. Al via i Mapo Days per le adv [post_date] => 2024-05-06T10:48:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714992534000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo del marchio Movenpick in Italia. Dopo l'annuncio del Mondello Palace Hotel a Palermo, che dovrebbe debuttare con le nuove insegne nel terzo trimestre di quest'anno, arriva ora l'annuncio del rebranding dell'hotel Palace di Bari. La struttura è chiusa da gennaio 2022 ma un paio di mesi fa il gruppo Greenblu ha stretto un accordo di locazione di durata ventennale con la proprietà: la società Saiga della famiglia Di Cagno Abbrescia. Il canone, rivela La Repubblica, si aggirerebbe sul milione e mezzo di euro all'anno. Greenblu si è però impegnata anche a riqualificare l'edificio, per un investimento complessivo di circa 7 milioni, a scalare sull'importo dell'affitto. La stessa Greenblu ha poi stretto un contratto di franchising con il brand del gruppo Accor. I piani sono quelli di ridurre il numero delle camere dalle originali 198 a 180 per ampliarne la metratura, con il fine sia di migliorare la qualità degli spazi sia di approcciare il target famiglie, oltre alla congressistica e al turismo internazionale. L'ottavo piano dell'edificio sarà riservato alle suite e alla spa, mentre a pianterreno sarà realizzato un bistrot di cucina locale e internazionale. I lavori dovrebbero partire entro la fine di questo mese, con la riapertura dell'hotel prevista nel 2025 come struttura a 4 stelle. Greenblu agisce da white label company di un marchio Accor anche per il Mercure President di Lecce. [post_title] => Dopo la Sicilia, il brand Movenpick di casa Accor sbarca a Bari. Accordo di franchising con Greenblu [post_date] => 2024-05-03T11:53:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714737198000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cinzia montelli nuova general manager della dimora di charme siciliana donna coraly" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":406,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinzia Montelli è la nuova general manager della dimora di charme siciliana Donna Coraly. Avrà l'incarico di supervisionare la gestione operativa della struttura e il suo sviluppo commerciale. Professionista con una carriera importante nel mondo dell’ospitalità di lusso, affiancherà la proprietaria Lucia Pascarelli nella definizione dei nuovi traguardi per la dimora inaugurata nel 2010. Cinzia Montelli ha ricoperto il ruolo di managing director e general manager di realtà di luxury hospitality, tra cui la Bagnaia Golf Resort; per la catena alberghiera AccorHotels ha inoltre curato i riposizionamenti dei La Griffe Roma – MGallery Hotel Collection (precedentemente by Sofitel), Capovaticano Resort Thalasso & Spa – MGallery Hotel Collection (precedentemente by Sofitel), Novotel City Genova (il più grande business hotel italiano del gruppo). E' stata infine al timone dei Grand Hotel Bristol Resort & Spa di Portofino, Relais dell’Orologio di Pisa e Grand Hotel Terme di Ischia.\r

\r

Associata dal 2005 alla European hotel managers association (Ehma), all’interno della quale ha avuto il ruolo di presidente europeo del board of auditors, nella sua carriera ha anche ricoperto l’incarico di assessore alla Cultura (incarico tecnico) presso il consiglio comunale di Acqui Terme, in provincia di Alessandria. \"Arrivo al Donna Coraly Country Boutique Hotel con grande entusiasmo, grazie alla chiamata di Lucia Pascarelli, espressione della quinta generazione della famiglia proprietaria dell'antica tenuta – sottolinea la stessa Cinzia Montelli -. Ho intenzione di contribuire allo sviluppo di un turismo di alta gamma, non solo nella struttura che mi pregio di dirigere, bensì anche nella bellissima Sicilia barocca, territorio ospitale, che ritengo molto fertile, con un aspetto da new destination. Porto il mio know-how improntato all'applicazione degli standard di qualità e allo sviluppo di new luxury concept, consapevole dell'importanza della struttura, come riferimento per tutta l'area geografica dove è ubicata. Il fil rouge della mia intera carriera è stato beneficiare del privilegio di dirigere importanti case storiche, ma l'emozione di svegliarsi tutte le mattina nel luogo dove l'armistizio ha sancito la fine del secondo conflitto mondiale, è impossibile da descrivere\".\r

\r

Il Donna Coraly è infatti ubicato nel luogo in cui fu firmato l’armistizio di Cassibile il 3 settembre 1943 tra l’Italia e gli Alleati, nelle campagne, dove oggi sorge il parco della Pace. Antico casale nella campagna di Siracusa, oggi dispone di dieci suite con giardino o patio privato. Elemento di punta della dimora Donna Coraly è il ristorante fine dining La Zaituna, che mira a unire l’eccellenza della materia prima e la tradizione siciliana.","post_title":"Cinzia Montelli nuova general manager della dimora di charme siciliana Donna Coraly","post_date":"2024-05-14T10:47:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715683629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sezione car rental rinnovata per il portale MyItalytotheworld. Inserita nell'area dedicata alle agenzie di viaggio, consente ora di scegliere in completa autonomia un numero maggiore di plus, tra i quali, assoluta novità, l'opportunità di richiedere la formula con o senza franchigia. Ma si può anche scegliere la tipologia di cambio, automatico o manuale, l'alimentazione e la categoria dell'auto, il numero di passeggeri e il numero di porte. Il tutto con l'opzione annullamento senza penali fino a 48 ore prima della partenza.\r

\r

“La nostra azienda è molto sensibile alle tematiche ambientali, così come lo sono anche i nostri clienti - spiega Marella Bagnoli, general manager del tour operator -. Per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere fornitori che fossero in grado di proporre vetture sia ibride, sia elettriche. Nelle ultime settimane abbiamo registrato un notevole incremento nella richiesta di auto green. E ciò sottolinea che i nostri sforzi a sostegno dell’eco-sostenibilità stanno procedendo nella giusta direzione”.","post_title":"MyItalytotheworld potenzia la sezione online dedicata al noleggio auto","post_date":"2024-05-13T10:16:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715595411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la Masseria Montelauro la new entry dell'estate 2024 di Uvet Hotels. Aperta lo scorso 26 aprile, la struttura salentina dispone di 29 camere, tra cui una junior suite, impreziosita da un soffitto in pietra leccese e vista sul frutteto. Collocato in aperta campagna, all’ombra degli ulivi, il complesso ospita infatti orto e frutteto, come ogni vera masseria pugliese. Struttura storica realizzata nell’anno Mille dapprima come luogo di incontro e di preghiera fra i monaci e in seguito, proprio dalle attività da loro esercitate, vera e propria erboristeria, nel 2001 è stata ristrutturata grazie a un progetto che ha rigorosamente mantenuto le caratteristiche tipiche dell’edilizia rurale locale. La masseria ha anche ottenuto il riconoscimento di Dimora Storica e il premio la Fabbrica del Paesaggio dal Club Unesco.\r

\r

All’esterno, gli ospiti possono godere di piscina, salottini e ombra di pergolati fioriti. Non manca neppure uno spazio dedicato al benessere, per trattamenti estetici viso e corpo. Il ristorante Fimmine offre la possibilità di degustare piatti tipici della tradizione salentina rivisitati in chiave internazionale. Il menù segue la stagionalità delle materie prime a chilometro zero, provenienti da produttori locali o dall’orto e dal frutteto adiacenti alla masseria.\r

\r

Dal 30 aprile ha poi riaperto i propri battenti pure il Baia dei Mulini Resort & Spa, sul lungomare di Erice, in provincia di Trapani. L'albergo dispone di 101 camere, di cui due suite, con vista mare, piscina o giardino. Presente un’ampia spiaggia privata attrezzata con lettini, ombrelloni e un piccolo parco giochi, nonché una piscina esterna, campi da tennis e beach volley, un bar a bordo piscina, una spa e un ristorante.","post_title":"L'estate di Uvet Hotels inizia con la new entry Masseria Montelauro","post_date":"2024-05-09T10:49:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715251751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mezza rivoluzione ai vertici delle strutture Starhotels. Chiuso il 2023 con il nuovo record di 304 milioni di euro di fatturato (+25% rispetto al 2022) e margini operativi lordi (ebitda) per 105 milioni (35% dei ricavi), la compagnia ha infatti conferito in questo primo scorcio di 2024 ben cinque nuovi incarichi ad altrettanti general manager.\r

\r

Dopo aver guidato il Rosa Grand di Milano, Mauro Polmonari assume in particolare il ruolo di complex general manager degli Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci di Firenze con il proposito di riposizionare queste proprietà. A Milano, Marco Pratolongo ha ricevuto l’incarico di general manager dello stesso Rosa Grand, hotel di riferimento del gruppo con le sue 330 camere e suite a cui si aggiungono i 24 Duomo Luxury Apartments all’ombra della cattedrale meneghina. Nel suo nuovo ruolo, si occuperà della guida strategica dell'albergo mettendo a frutto la propria esperienza e attitudine commerciale per raggiungere gli obiettivi dei prossimi anni.\r

\r

Nel capoluogo lombardo, a dirigere Echo e Anderson è arrivata poi Lucia Basile, che qui ha iniziato la propria carriera in Starhotels. Con il suo entusiasmo e il forte orientamento al risultato, Lucia porta il valore aggiunto della leadership femminile perseguendo gli obiettivi che il gruppo si è posto per il futuro. In particolare Echo, dopo essersi guadagnato la certificazione Green Globe, continua a portare avanti il proprio impegno quotidiano nel ridurre il proprio impatto di emissioni. Sempre a Milano, un’altra donna, Cristina Cubeddu, direttrice di grande esperienza, assume un nuovo incarico aggiungendo la direzione dello Starhotels Business Palace a quella dello Starhotels Tourist, di cui già rivestiva il ruolo di general manager.\r

\r

Infine, a Vicenza Tomas De Martin Deppo è stato nominato gm dell’Hotel Villa Michelangelo: dopo una decennale esperienza in ambito f&b, De Martin Deppo ha diretto importanti strutture alberghiere a Cortina e a Venezia, nonché in contesti di ville storiche analoghe a Villa Michelangelo, situata tra i colli Berici.\r

\r

[gallery ids=\"466966,466967,466968,466970\"]","post_title":"Vorticoso giro di poltrone in casa Starhotels: nominati cinque nuovi general manager","post_date":"2024-05-09T10:20:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715250012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wolf Legend la nuova attrazione Drop and twist tower di Gardaland. Il nome è stato svelato in anteprima agli ospiti del parco ingaggiati da alcuni membri dello staff ai cancelli d'ingresso, dove hanno ricevuto una misteriosa sfera numerata contenente un solo indizio: “All’ululato del lupo sarai tu a svelare il nome della nuova attrazione”. Ed è così, con queste sintetiche ma chiare indicazioni che, all’ululato del lupo, figura chiave della nuova e avventurosa attrazione, i visitatori e le famiglie si sono radunati nella piazza centrale di Gardaland. Qui, dopo aver ritirato il loro oggetto misterioso e aver preso posto, al termine di un corale conto alla rovescia, gli ospiti hanno innalzato al cielo tanti pezzi di puzzle componendo così il nome della nuova attrazione di quest’anno, rimasto segreto fino a questo momento.\r

\r

La scritta Wolf Legend, ripresa da un drone che ha sorvolato l'area, è stato immediatamente proiettato su tutti gli schermi del parco. Il nuovo Drop and Twist Tower condurrà i visitatori in una storia avvincente, durante la quale dovranno compiere un audace rituale: precipitare nelle fauci del gigantesco lupo pietrificato e liberarlo dalla maledizione che incombe su di lui.","post_title":"Svelato il nome della nuova attrazione di Gardaland: si chiamerà Wolf Legend","post_date":"2024-05-08T10:17:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715163453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte le inziative in programma nel strutture del Gruppo Duetorrihotels all'insegna della scoperta del patrimonio storico artistico.\r

\r

Si parte dai 4 luxury hotel per passeggiare alla scoperta dei luoghi e delle storie racchiusi nella collezione dei Duetorrihotels Secret Grand Tour, in collaborazione con la giornalista, storica dell’arte ed esperta di turismo culturale Beba Marsano. \r

\r

Al centro troviamo il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, l’Hotel Due Torri di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova. L’idea nasce con i “Libri della Buonanotte” editi da Minerva: una raccolta esclusiva dedicata alle città d’arte dove il Gruppo è presente. Autrice dei volumetti dell’ottava edizione è proprio Beba Marsano. \r

\r

I DuetorrihotelsSecret Grand Tour sono l’evoluzione di questo percorso: esplorano le quattro città – Bologna, Verona, Firenze e Genova – attraverso una lente particolare. Beba Marsano ha selezionato una serie di luoghi particolari, definendo dei percorsi di scoperta che valorizzano ciò che si cela alla vista del turista comune. Non solo: viaggiare in queste città diventa anche l’occasione per ammirare i tesori all’interno degli hotel, custodi di opere d’arte che intrecciano una relazione profonda con il contesto in cui sono inseriti. \r

\r

Bologna, Grand Hotel Majestic “già Baglioni\". In hotel_ Il palazzo custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia: dal Camerino d’Europa, prima opera nota dei Carracci, agli affreschi della scuola carraccesca che decorano il soffitto del ristorante. Al piano interrato si conserva un tratto di Flaminia Militare, antica strada imperiale romana, negli spazi in cui Filippo Tommaso Marinetti, frequentatore del caffè art déco che oggi porta il suo nome, organizzò nel 1914 una celebre mostra-blitz, esponendo i quadri giovanili di Giorgio Morandi e dei primi futuristi bolognesi. \r

\r

Il Due Torri Hotel di Verona è un palazzo che custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia, arredi Biedermeier, marmi e porcellane pregiati. L’edificio risalente al 1300, ha ospitato i più importanti personaggi di ogni epoca. Il fiore all’occhiello è l’Arena Casarini, opera del maggiore affreschista italiano del Novecento: un circo equestre che prende vita tra le pareti di una sala, a cavallo tra architettura e arte figurativa. \r

\r

Palazzo Maffei, in piazza delle Erbe, accoglie il tesoro dell’imprenditore Luigi Carlon, uno dei più grandi collezionisti italiani.\r

\r

Firenze, Hotel Bernini Palace, locanda nel Trecento e poi elegante albergo negli anni in cui Firenze era capitale del Regno d’Italia. L’hotel era al centro di intrighi e vicende politiche, in quanto buvette di deputati e senatori. Lo ricordano i tondi affrescati che decorano la Sala Parlamento, attuale sala colazioni, impreziosita dai ritratti di Garibaldi, Cavour, Gioberti e delle altre personalità del Risorgimento. All’ingresso alzando lo sguardo si ammira invece una serie di teste con eccentrici cappelli, probabile vetrina di un’antica boutique di copricapi. In un loggiato del XVI secolo è stato ricavato il ristorante La Chiostrina. \r

\r

Genova, Hotel Bristol Palace di Genova ci immerge in un’atmosfera Liberty, tra dettagli Art Nouveau ed eleganza inizio ‘900, forme sinuose e decorazioni a tema floreale. Inaugurato nel 1905, è stato progettato dall’architetto Dario Carboni. All’interno custodisce splendidi stucchi e marmi, e soprattutto un audace scalone ellittico che dal piano terra arriva all’ultimo piano. Si dice abbia ispirato Alfred Hitchcock, ospite dell’albergo, per la spirale di Vertigo - La donna che visse due volte. In un itinerario dedicato ai luoghi del turismo d’élite tra Otto e Novecento si parte per esplorare il quartiere di Nervi e la sua passeggiata, la più spettacolare d’Italia, incastonata in un paesaggio mozzafiato. Intitolata ad Anita Garibaldi, serpeggia per quasi due chilometri nella roccia viva tra l'acqua e i parchi di aristocratiche dimore di villeggiatura, oggi musei.\r

\r

\r

\r

","post_title":"DuetorriHotels Secret Grand Tour, passeggiate alla scoperta delle città d'arte","post_date":"2024-05-07T13:07:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715087252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le spiagge del Western Australia che quest'anno hanno trovato posto nella speciale classifica delle \"World's 50 Best Beaches\" sponsorizzata da Banana Boat. La graduatoria vede al 6° posto Turquoise Bay, nella regione della Coral Coast, mentre è Wharton Beach, vicino a Esperance, ad aggiudicarsi il 33° posto (qui la classifica completa).\r

\r

Le due spiagge sono le uniche del Paese che nel 2024 sono state annoverate nella classifica. Turquoise Bay presenta un’acqua fedele al suo nome: turchese e limpida, incontaminata. Chiunque la visiti potrà sperimentare sulla propria pelle la sensazione di bellezza naturale e purezza, in questo luogo dove il deserto dell'outback incontra l'oceano.\r

Wharton Beach, invece, si trova nella zona sud dello Stato, a un'ora di auto dalla più famosa Esperance. La sua posizione remota la rende il posto perfetto per una fuga alla ricerca di pace e serenità. L'acqua è cristallina, incontaminata, la sabbia bianchissima. \r

\r

La spiaggia di Turquoise Bay, grazie alla sua posizione, offre un'esperienza naturalistica difficile da incontrare altrove: situata nella Coral Coast, a pochi chilometri di distanza da Exmouth, è incastonata tra il Cape Range National Park e la barriera corallina di Nigaloo Reef. Questo parco nazionale offre, oltre a molti sentieri escursionistici, la possibilità di incontrare animali selvatici ai quali si aggiungono moltissime specie di piante e fiori rari e spettacolari. Turquoise Bay, inoltre, è uno spot famosissimo per lo snorkeling. \r

\r

Conosciuta come una delle spiagge più belle della costa di Esperance, Wharton Beach si distingue per la sua posizione remota e per i panorami dai colori mozzafiato. La spiaggia è un vero paradiso non solo per chi ama la vita da spiaggia, ma anche per chi desidera praticare surf. Anche Wharton Beach è situata all’interno di un parco nazionale: il Cape Le Grand National Park. La sabbia fine e l'atmosfera rilassata la rendono un luogo perfetto per passare qui un paio di giorni, soggiornando a contatto con la natura in uno dei numerosi campeggi circostanti e cercando di non perdersi i simpatici delfini giocare tra le onde.","post_title":"Western Australia: due spiagge si posizionano nella classifica delle \"World's 50 Best Beaches\"","post_date":"2024-05-06T10:59:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714993152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salgono a tre le strutture ricettive a marchio Mapo. L'operatore con sede a Bari ha infatti acquisito il Santa Lucia di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, che si aggiunge ai Mapo Village e Resort Plaia di Ostuni e Villa Hermosa di Porto Cesareo.\r

\r

“Nei nostri progetti la Puglia, nostra best seller, ha sempre un ruolo particolare - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel -. Con il 3 stelle Mapo Hotel Santa Lucia vogliamo offrire ai nostri clienti un’oasi di relax a due passi dal mare; un luogo che con la sua posizione privilegiata è naturalmente il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze del Salento. La struttura include 38 camere in tre diverse tipologie, una piscina per accogliere adulti e bambini e le tradizionali Mapo Experience per vivere a pieno il territorio tra cooking class, wine & beer class ed escursioni”.\r

\r

In concomitanza con l'annuncio della new entry alberghiera, il to lancia anche la nuova promozione Mapo Days dedicata alle agenzie di viaggio, unico canale di vendita dell'operatore pugliese: fino al 30 maggio viene riconosciuta alle adv una super commissione del 16% su prenotazioni online per le destinazioni mare Italia, una serie di strutture tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tra queste anche il Mandrelle Beach Resort, nuovo Mapo Special, ad Amantea, sulla costa tirrenica calabrese.\r

\r

“I viaggiatori hanno voglia di trascorrere le vacanze estive al mare e le richieste arrivate finora per i nostri prodotti lo dimostrano. Adesso – conclude Barbara Marangi - vogliamo continuare su questa strada e valorizzare ancora di più il lavoro delle nostre agenzie partner. Stiamo puntando su strutture a misura d’uomo, con l’obiettivo di garantire maggiore qualità e, come sempre nei pacchetti targati Mapo, personalizzazione e sartorialità del prodotto”.","post_title":"Mapo Travel acquisisce l'hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme. Al via i Mapo Days per le adv","post_date":"2024-05-06T10:48:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714992534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo del marchio Movenpick in Italia. Dopo l'annuncio del Mondello Palace Hotel a Palermo, che dovrebbe debuttare con le nuove insegne nel terzo trimestre di quest'anno, arriva ora l'annuncio del rebranding dell'hotel Palace di Bari. La struttura è chiusa da gennaio 2022 ma un paio di mesi fa il gruppo Greenblu ha stretto un accordo di locazione di durata ventennale con la proprietà: la società Saiga della famiglia Di Cagno Abbrescia. Il canone, rivela La Repubblica, si aggirerebbe sul milione e mezzo di euro all'anno. Greenblu si è però impegnata anche a riqualificare l'edificio, per un investimento complessivo di circa 7 milioni, a scalare sull'importo dell'affitto. La stessa Greenblu ha poi stretto un contratto di franchising con il brand del gruppo Accor.\r

\r

I piani sono quelli di ridurre il numero delle camere dalle originali 198 a 180 per ampliarne la metratura, con il fine sia di migliorare la qualità degli spazi sia di approcciare il target famiglie, oltre alla congressistica e al turismo internazionale. L'ottavo piano dell'edificio sarà riservato alle suite e alla spa, mentre a pianterreno sarà realizzato un bistrot di cucina locale e internazionale. I lavori dovrebbero partire entro la fine di questo mese, con la riapertura dell'hotel prevista nel 2025 come struttura a 4 stelle. Greenblu agisce da white label company di un marchio Accor anche per il Mercure President di Lecce.","post_title":"Dopo la Sicilia, il brand Movenpick di casa Accor sbarca a Bari. Accordo di franchising con Greenblu","post_date":"2024-05-03T11:53:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714737198000]}]}}