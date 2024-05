Ryanair, 400 nuovi piloti in Italia in 4 anni: il nuovo programma della Future Flyer Academy Ryanair a caccia di piloti in Italia: la low cost ha varato il nuovo programma di formazione dedicato, Future Flyer Academy, in collaborazione con la scuola di volo internazionale Aviomar Flight Academy, con sede in Italia: verranno formati oltre 400 aspiranti piloti che si uniranno al gruppo come secondi ufficiali nei prossimi 4 anni. La Future Flyer Academy offre agli aspiranti piloti l’opportunità di avviare la loro carriera aeronautica con una compagnia aerea commerciale attraverso un percorso di livello internazionale che include lezioni in aula, simulatore e formazione pratica in preparazione all’impiego come secondi ufficiali presso il gruppo Ryanair. La low cost irlandese punta a trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all’anno su una flotta di 800 velivoli entro il 2034. Da diversi anni Aviomar forma gli aspiranti piloti secondo uno standard che permette loro di completare il corso Type Rating per operare su aerei Boeing 737 o Airbus A320 di Ryanair. La formazione iniziale è combinata con la qualifica Type Rating per accelerare la progressione della formazione dei piloti. Infine, Ryanair garantisce ai candidati un lavoro come pilota commerciale presso la compagnia al completamento del programma (offerta di lavoro condizionata, basata sul completamento dell’intera formazione e sui relativi controlli). Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha invitato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad agire per proteggere per legge i sorvoli durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo, per consentire agli altri controllori europei di gestire i voli sulla Francia durante gli scioperi e per limitare il potere dei sindacati. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato: "I controllori del traffico aereo francesi sono liberi di scioperare, è un loro diritto, ma dovremmo cancellare i voli francesi, non i voli in partenza dall'Irlanda, diretti in Italia, o i voli dalla Germania alla Spagna o alla Scandinavia". al Portogallo. “Per cinque anni la Commissione europea guidata da Ursulavon der Leyen non ha intrapreso alcuna azione per proteggere i sorvoli e il mercato unico dei viaggi aerei. Le chiediamo nuovamente di agire per proteggere i sorvoli, eliminando così oltre il 90% di queste cancellazioni di voli”. Queste le richieste di Ryanair. Ora due sono le cose: o O'Leary vuole cambiare la geografia dell'Europa oppure pensa che fra controllori di volo, anche di altri paesi, non vi sia solidarietà. Gli scioperi si fanno per creare problemi. Se non creano problemi è inutile fare sciopero. Questo concetto semplice semplice non riesce ad entrare in testa di O'Leary. Non si possono cambiare i confini dell'Europa per fare un piacere a lui. In quel giorno non partono 300 voli. Bene, questo è lo scopo dello sciopero. Far perdere soldi a chi soldi ne ha e non li vuole sborsare. Mi pare ovvio. [post_title] => O'Leary: "Cambiare la legge sui sorvoli". Ma gli scioperi servono [post_date] => 2024-04-30T14:53:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714488814000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova stagione di Star Clipper prende il via con il desiderio di offrire ai propri ospiti un’esperienza autentica di vita sul mare dove un’eleganza antica si unisce a una navigazione attiva, con vele da issare, alberi maestri da risalire e l’immersione nella natura. La programmazione di Star Clippers prevede itinerari dalle tre fino alle 14 notti e include destinazioni nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, in Costa Rica e nei Caraibi, passaggi dal canale di Panama e traversate oceaniche. Le dimensioni ridotte dei velieri permettono scali in località dove le grandi navi da crociera non possono arrivare. Tante le novità in programma: "La nostra compagnia favorisce l’advanced-booking e stiamo già vendendo il prossimo inverno incentivando l’impegno degli agenti di viaggio - afferma Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera Italiana -. Per quest’estate siamo sul mercato con delle proposte complete sviluppate con gli operatori, che includono anche il trasferimento per raggiungere il porto di Atene o di Civitavecchia. Vogliamo offrire ai nostri clienti un pacchetto più completo possibile e lavoriamo con molti to italiani, soprattutto quelli specializzati in crociere come Gioco Viaggi, oppure in base alla destinazione, che siano i Caraibi, la Costa Rica o altro. Con una proposta a 360 gradi". Quest’anno uno degli homeport più importanti per Star Clippers è Cannes: "Un ottimo riferimento per i clienti di tutta la zona Nord-Ovest dell’Italia e da dove veleggiamo verso la Corsica e la Sardegna. Sono destinazioni adatte alla navigazione a vela, che per noi è fondamentale e viene sempre praticata quando possibile. Ai Caraibi, per esempio, navighiamo a vela fino al 65%-70% del tempo. È importante anche per la sostenibilità e l’impatto sull’ambiente. In caso di necessità utilizziamo gasolio purissimo e di alta qualità a basso tenore di zolfo, per il quale l’azienda ha ottenuto il certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico". Altro homeport di rilievo è poi quello di Atene, "meta tanto amata dai passeggeri italiani, con itinerari settimanali estivi per le Cicladi e le Sporadi, oltre ad alcune partenze per Istambul a inizio stagione. Per provare l’esperienza a bordo dei nostri velieri promuoviamo anche delle minicrociere di tre, quattro o cinque notti nel Mediterraneo. Quest’estate ne abbiamo tre sulla Royal e c’è ancora una buona disponibilità per le date del 16 e del 27 luglio con andata e ritorno da Civitavecchia. L’11 settembre ci sarà poi una partenza per Cannes, passando per la Corsica. Sono molto richiesti pure gli itinerari circolari da Venezia: un’esperienza davvero unica. Lavoriamo con molti gruppi sia incentive che leisure e spingiamo il mercato a muoversi con il maggiore anticipo possibile, anche da un anno all’altro per i clienti repeaters. Diamo la possibilità di noleggiare e personalizzare un intero veliero, decidendo quali scali fare". Nel 2025 in Francia si aggiungerà a quello di Cannes l’homeport di Nizza, che è molto vicina all’Italia e ben collegata sia in treno sia in aereo. "Un’altra novità per il 2026 sarà l’homeport di Grenada, nei Caraibi. Da lì svilupperemo alcuni itinerari di dieci/undici notti: una novità in termini di programmazione invernale. Fra una stagione e l’altra tutti e tre i velieri di Star Clippers fanno poi la traversata oceanica. La crociera è regolarmente acquistabile da catalogo e prevede lo spostamento del veliero dai Caraibi nel Mediterraneo, come sta avvenendo in questi giorni, oppure dal Mediterraneo ai Caraibi, alla fine della stagione estiva". Nel Mediterraneo sono previsti in particolare diversi itinerari, con partenze settimanali da Civitavecchia e Venezia: "Veleggiando verso il Sud Italia arriviamo fino alle isole Eolie e in Sicilia. I velieri passano pure dalla Sardegna e dalla Corsica, mentre da Venezia scendono lungo la costa della Croazia e del Montenegro, per arrivare fino in Grecia con alcuni percorsi più lunghi". Quanto alla stagione invernale, la Royal Clipper e la Star Flyer la trascorrono nel mar dei Caraibi visitando diverse isole: la prima salpa da Barbados, facendo rotta verso le Windward o le Grenadine; la Star Flyer offre invece vari itinerari verso le isole Leeward o del Tesoro con partenze settimanali da Saint Maarten. Il terzo veliero, lo Star Clipper, si trova invece in Centro America: naviga dal Costa Rica, da Puerto Caldera, con belle escursioni a terra. I progetti di Star Clippers sono tanti, accompagnati da un’interessante offerta gastronomica: quest’estate sono in programma in particolare quattro partenze a tema food&wine experience: le prime tre sulla Star Flyer il 15 e 29 di giugno e il 3 di agosto, mentre il 14 settembre, a bordo della Royal Clipper, lo chef Armando Bisceglia terrà la Chef Armando Experience. Per la prossima estate sul Mediterraneo si è infatti puntato molto sul tema dell’enogastronomia, con un’attenzione particolare ai territori attraversati. C’è anche un ricco calendario invernale con esperienze a tema fotografia, ma anche benessere, yoga, astrologia e tanto altro. [post_title] => Tutte le novità di Star Clippers che punta su un prodotto più completo possibile [post_date] => 2024-04-30T12:20:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714479608000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 21 novembre il settimo indirizzo del gruppo alto-atesino Adler: l'Aki Family Resort Plose è la prima struttura a vocazione famiglia della compagnia ed è in fase di realizzazione nella località di Meluno, a Bressanone, su un terreno di quattro ettari. Il resort sarà dotato di 245 camere, area wellness con piscine indoor e outdoor, spa per famiglie e adults only, sala fitness, nonché aree giochi con attività divise per età. Il gruppo Adler gestisce attualmente sei strutture di proprietà a 5 stelle per un totale di circa 400 stanze, situate in Trentino - Alto Adige, Toscana e Sicilia. [post_title] => Primo family resort per il gruppo Adler: a Bressanone apre a novembre l'Aki Plose [post_date] => 2024-04-30T12:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714478929000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair a caccia di piloti in Italia: la low cost ha varato il nuovo programma di formazione dedicato, Future Flyer Academy, in collaborazione con la scuola di volo internazionale Aviomar Flight Academy, con sede in Italia: verranno formati oltre 400 aspiranti piloti che si uniranno al gruppo come secondi ufficiali nei prossimi 4 anni. La Future Flyer Academy offre agli aspiranti piloti l'opportunità di avviare la loro carriera aeronautica con una compagnia aerea commerciale attraverso un percorso di livello internazionale che include lezioni in aula, simulatore e formazione pratica in preparazione all'impiego come secondi ufficiali presso il gruppo Ryanair. La low cost irlandese punta a trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all'anno su una flotta di 800 velivoli entro il 2034. Da diversi anni Aviomar forma gli aspiranti piloti secondo uno standard che permette loro di completare il corso Type Rating per operare su aerei Boeing 737 o Airbus A320 di Ryanair. La formazione iniziale è combinata con la qualifica Type Rating per accelerare la progressione della formazione dei piloti. Infine, Ryanair garantisce ai candidati un lavoro come pilota commerciale presso la compagnia al completamento del programma (offerta di lavoro condizionata, basata sul completamento dell’intera formazione e sui relativi controlli). [post_title] => Ryanair, 400 nuovi piloti in Italia in 4 anni: il nuovo programma della Future Flyer Academy [post_date] => 2024-04-30T11:48:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714477682000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’occasione per promuovere la regione verde d'Europa come una destinazione ciclistica a tutto tondo, con le montagne a pochi chilometri dal mare e un territorio intatto fra parchi naturali e riserve nazionali. Il team Enjoy Abruzzo prenderà parte all'edizione 2024 del Giro-E; una e-bike experience, organizzata da Rcs Sport, che si svolgerà nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia di ciclismo. Il team, organizzato dal tour operaror Bikelife/Isytravel, rappresenterà l'intera regione lungo le strade d'Italia, portando nelle case degli italiani l'autenticità degli abruzzesi e del territorio. La partecipazione al GiroE con una squadra tutta abruzzese, fortemente voluta dal presidente della regione Marco Marsilio, rappresenta una vera novità. L'obiettivo è far conoscere le bellezze della regione attraverso attività capillari di marketing territoriale giornaliere, attraverso il turismo attivo, scegliendo uno degli eventi più importanti d'Italia per promuovere l'Abruzzo. Ogni giorno, alle partenze, sarà possibile visitare l'area hospitality della squadra all'interno del paddock e del Fun village, dove si potranno ricevere le brochure, i gadget e le cartine dell'Abruzzo cicloturistico. "La promozione del turismo attivo e sostenibile in una regione come la nostra, ricca di bellezze naturali mozzafiato, monumenti storici e una varietà paesaggistica che spazia dalle montagne al mare, rappresenta certamente una sfida - spiegano Maurizio Formichetti e Claudio Di Dionisio, rispettivamente team manager e coordinatore tecnico del team -. Tuttavia, è una sfida che accogliamo con entusiasmo, poiché crediamo che sia possibile conciliare l'esplorazione dei territori con la conservazione delle loro unicità. Attraverso eventi sportivi che invitano a scoprire la regione a piedi o in bicicletta, vogliamo aprire la strada a un futuro in cui il turismo si sviluppa in armonia con la natura e contribuisce alla sua protezione. L'Abruzzo, con la sua gastronomia che celebra la tradizione pur rimanendo aperta all'innovazione, rappresenta un luogo ideale per promuovere questa visione. Conoscere e apprezzare il territorio in modo attivo non solo ci permette di preservare le sue meraviglie per le generazioni future, ma contribuisce anche a garantire una sostenibilità economica a lungo termine". [post_title] => Un team tutto abruzzese al Giro-E per far conoscere il territorio regionale [post_date] => 2024-04-30T10:22:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714472579000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lavori al nastro di partenza per il nuovo terminal passeggeri del Dubai World Central - Al Maktoum International Airport : un'operazione da circa 35 miliardi di dollari che punta a fare dello scalo il più grande del mondo, con una capacità di 260 milioni di passeggeri e cinque volte più grande dell'attuale aeroporto internazionale dell'Emirato. Il progetto, come svelato dallo stesso sceicco Ahmed bin Saeed al-Maktoum, prevede il totale trasferimento dei voli dall'attuale scalo cittadino a quello di Al Maktoum - situato nel deserto meridionale - nell'arco dei prossimi dieci anni. Il nuovo scalo, che comprenderà anche 400 terminal e cinque piste, ospiterà la nuova sede della compagnia di bandiera Emirates nonché quella della divisione low cost Flydubai insieme a tutte le compagnie aeree partner che collegano il mondo da e per Dubai. «La crescita di Dubai è sempre andata di pari passo con la crescita delle sue infrastrutture aeronautiche e oggi assistiamo a un altro passo coraggioso in questo viaggio - ha commentato Paul Griffiths, ceo di Dubai Airports -. L'annuncio della seconda fase dell'espansione del Dubai World Central - Al Maktoum International Airport (Dwc), che rappresenta un investimento sostanziale di 128 miliardi di Aed, segna l'inizio di un enorme investimento di risorse da parte dei nostri numerosi stakeholder nella progettazione e costruzione di un aeroporto all'avanguardia - aeroporto d'arte che fornirà ai nostri passeggeri un'esperienza del 21° secolo rapida, conveniente e di alta qualità. Ciò consolida ulteriormente la posizione dello scalo come hub leader nel settore dell'aviazione sulla scena mondiale. Dubai continuerà a fungere da hub principale, soddisfacendo le esigenze di oltre 100 milioni di ospiti nei prossimi anni mentre prende forma la fase due del Dwc». [post_title] => Dubai: 35 mld di dollari per il nuovo terminal dell'aeroporto Al-Maktoum, che sarà il più grande al mondo [post_date] => 2024-04-30T09:50:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714470627000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair ha sospeso i voli giornalieri per Tartu, in Estonia, da ieri 29 aprile e fino al prossimo 31 maggio, per consentire l'installazione di una soluzione di avvicinamento alternativa che non richieda l'utilizzo del segnale gps all'aeroporto di Tartu. Le interferenze gps, piuttosto comuni nella zona, compromettono l'utilizzabilità di questo metodo di avvicinamento e possono quindi impedire agli aerei di avvicinarsi e atterrare. La scorsa settimana, due voli Finnair hanno dovuto deviare verso Helsinki dopo che le interferenze avevano impedito l'avvicinamento allo scalo estone. Una nota della compagnia aera finlandese informa i passeggeri che hanno prenotato voli tra Helsinki e Tartu nei giorni 29.4.-31.5 che riceveranno un messaggio di cancellazione da Finnair e riceveranno maggiori informazioni sulle loro opzioni tramite sms e/o e-mail. Finnair è l'unica compagnia aerea che opera voli internazionali per Tartu. «Ci scusiamo per i disagi che la sospensione provoca ai nostri passeggeri. La sicurezza dei voli è sempre la nostra massima priorità e, poiché l'avvicinamento a Tartu richiede attualmente un segnale gps, non possiamo volare in caso di interferenze ad esso legate», ha dichiarato Jari Paajanen, direttore operativo di Finnair -. I sistemi degli aeromobili Finnair rilevano le interferenze gps, i nostri piloti sono ben consapevoli del problema e gli aeromobili dispongono di altri sistemi di navigazione che possono essere utilizzati». [post_title] => Finnair ha sospeso i voli per Tartu fino al prossimo 31 maggio [post_date] => 2024-04-30T09:49:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714470550000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm ha aggiornato la policy sulle uniformi consentendo all'equipaggio di cabina e ai piloti di indossare le scarpe da ginnastica in alternativa alle tradizionali calzature. Dal prossimo 6 maggio, assistenti di volo e piloti avranno quindi la possibilità di scegliere le proprie sneakers (a patto che soddisfino determinati requisiti) oppure acquistare le scarpe da ginnastica appositamente sviluppate per Klm da Filling Pieces. Con questa iniziativa la compagnia aerea olandese risponde alla domanda di scarpe da lavoro più comode. Indossare scarpe da ginnastica sotto l'uniforme sta diventando sempre più comune tra le compagnie aeree ed è in linea con i tempi attuali. Un progetto pilota condotto lo scorso anno ha dimostrato che indossare le sneakers contribuisce al benessere dei dipendenti. Tra i vettori che hanno già adottato questa 'novità', ci sono Aerolineas Argentinas e Brussels Airlines. [post_title] => Klm: dal 6 maggio assistenti di volo e piloti potranno indossare la divisa con le sneakers [post_date] => 2024-04-30T09:15:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714468534000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Salone Nautico di Sardegna, giunto alla terza edizione, ospiterà il 4 maggio in Piazza Krizia a Porto Rotondo un convegno che vedrà la partecipazione di figure chiave del settore nautico, tra cui Roberto Perocchio Presidente di Assomarinas, Luciano Serra Presidente di Assonat Walter Vassallo Fondatore dei Blue Marina Awards, Franco Cuccureddo Assessore Turismo Regione Sardegna, Matteo Molinas Rete dei Porti, Zanino Conoci, Albergo Nautico diffuso. La presenza di Ginerva Balletto di Atena e di Marco Naseddu dell'Università CRP Sardegna aggiunge un ulteriore livello di approfondimento accademico e di ricerca al dibattito. L'obiettivo dell'incontro è confrontarsi sulle prospettive e dinamiche del turismo nautico e su come la nautica possa essere un volano di crescita economica e sociale, sostenuta da innovazioni verdi e da un'attenzione verso la salvaguardia dell'ecosistema marino. Nello specifico ci si concentrerà sulle azioni di sviluppo sostenibile dei porti turistici. L'incontro sarà una piattaforma per mostrare come il settore della portualità turistica e del turismo nautico si sta evolvendo e quali azioni possono essere intraprese per supportare il loro sviluppo verso un futuro più verde e più prospero, contribuendo significativamente all'economia turistica e alla tutela dell'ambiente marino. In occasione dell'evento, Walter Vassallo presenterà la terza edizione dei Blue Marina Awards, aperta gratuitamente a tutti i porti e approdi turistici e che rappresenta un fulcro di innovazione e sostenibilità. Alla seconda edizione l'anno scorso hanno partecipato cento porti, mostrando come le buone pratiche possano essere riconosciute per incentivare un settore in evoluzione verso orizzonti sempre più verdi e responsabili. [post_title] => Salone Nautico di Sardegna, focus il 4 maggio sulle prospettive e dinamiche del settore [post_date] => 2024-04-29T11:00:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714388423000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair 400 nuovi piloti in italia in 4 anni il nuovo programma della future flyer academy" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":111,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1945,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha invitato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad agire per proteggere per legge i sorvoli durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo, per consentire agli altri controllori europei di gestire i voli sulla Francia durante gli scioperi e per limitare il potere dei sindacati. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato: \"I controllori del traffico aereo francesi sono liberi di scioperare, è un loro diritto, ma dovremmo cancellare i voli francesi, non i voli in partenza dall'Irlanda, diretti in Italia, o i voli dalla Germania alla Spagna o alla Scandinavia\". al Portogallo.\r

\r

“Per cinque anni la Commissione europea guidata da Ursulavon der Leyen non ha intrapreso alcuna azione per proteggere i sorvoli e il mercato unico dei viaggi aerei. Le chiediamo nuovamente di agire per proteggere i sorvoli, eliminando così oltre il 90% di queste cancellazioni di voli”.\r

\r

Queste le richieste di Ryanair. Ora due sono le cose: o O'Leary vuole cambiare la geografia dell'Europa oppure pensa che fra controllori di volo, anche di altri paesi, non vi sia solidarietà. Gli scioperi si fanno per creare problemi. Se non creano problemi è inutile fare sciopero. Questo concetto semplice semplice non riesce ad entrare in testa di O'Leary. Non si possono cambiare i confini dell'Europa per fare un piacere a lui. In quel giorno non partono 300 voli. Bene, questo è lo scopo dello sciopero. Far perdere soldi a chi soldi ne ha e non li vuole sborsare. Mi pare ovvio.\r

","post_title":"O'Leary: \"Cambiare la legge sui sorvoli\". Ma gli scioperi servono","post_date":"2024-04-30T14:53:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1714488814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova stagione di Star Clipper prende il via con il desiderio di offrire ai propri ospiti un’esperienza autentica di vita sul mare dove un’eleganza antica si unisce a una navigazione attiva, con vele da issare, alberi maestri da risalire e l’immersione nella natura. La programmazione di Star Clippers prevede itinerari dalle tre fino alle 14 notti e include destinazioni nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, in Costa Rica e nei Caraibi, passaggi dal canale di Panama e traversate oceaniche. Le dimensioni ridotte dei velieri permettono scali in località dove le grandi navi da crociera non possono arrivare.\r

\r

Tante le novità in programma: \"La nostra compagnia favorisce l’advanced-booking e stiamo già vendendo il prossimo inverno incentivando l’impegno degli agenti di viaggio - afferma Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera Italiana -. Per quest’estate siamo sul mercato con delle proposte complete sviluppate con gli operatori, che includono anche il trasferimento per raggiungere il porto di Atene o di Civitavecchia. Vogliamo offrire ai nostri clienti un pacchetto più completo possibile e lavoriamo con molti to italiani, soprattutto quelli specializzati in crociere come Gioco Viaggi, oppure in base alla destinazione, che siano i Caraibi, la Costa Rica o altro. Con una proposta a 360 gradi\".\r

\r

Quest’anno uno degli homeport più importanti per Star Clippers è Cannes: \"Un ottimo riferimento per i clienti di tutta la zona Nord-Ovest dell’Italia e da dove veleggiamo verso la Corsica e la Sardegna. Sono destinazioni adatte alla navigazione a vela, che per noi è fondamentale e viene sempre praticata quando possibile. Ai Caraibi, per esempio, navighiamo a vela fino al 65%-70% del tempo. È importante anche per la sostenibilità e l’impatto sull’ambiente. In caso di necessità utilizziamo gasolio purissimo e di alta qualità a basso tenore di zolfo, per il quale l’azienda ha ottenuto il certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico\".\r

\r

Altro homeport di rilievo è poi quello di Atene, \"meta tanto amata dai passeggeri italiani, con itinerari settimanali estivi per le Cicladi e le Sporadi, oltre ad alcune partenze per Istambul a inizio stagione. Per provare l’esperienza a bordo dei nostri velieri promuoviamo anche delle minicrociere di tre, quattro o cinque notti nel Mediterraneo. Quest’estate ne abbiamo tre sulla Royal e c’è ancora una buona disponibilità per le date del 16 e del 27 luglio con andata e ritorno da Civitavecchia. L’11 settembre ci sarà poi una partenza per Cannes, passando per la Corsica. Sono molto richiesti pure gli itinerari circolari da Venezia: un’esperienza davvero unica. Lavoriamo con molti gruppi sia incentive che leisure e spingiamo il mercato a muoversi con il maggiore anticipo possibile, anche da un anno all’altro per i clienti repeaters. Diamo la possibilità di noleggiare e personalizzare un intero veliero, decidendo quali scali fare\".\r

\r

Nel 2025 in Francia si aggiungerà a quello di Cannes l’homeport di Nizza, che è molto vicina all’Italia e ben collegata sia in treno sia in aereo. \"Un’altra novità per il 2026 sarà l’homeport di Grenada, nei Caraibi. Da lì svilupperemo alcuni itinerari di dieci/undici notti: una novità in termini di programmazione invernale. Fra una stagione e l’altra tutti e tre i velieri di Star Clippers fanno poi la traversata oceanica. La crociera è regolarmente acquistabile da catalogo e prevede lo spostamento del veliero dai Caraibi nel Mediterraneo, come sta avvenendo in questi giorni, oppure dal Mediterraneo ai Caraibi, alla fine della stagione estiva\".\r

\r

Nel Mediterraneo sono previsti in particolare diversi itinerari, con partenze settimanali da Civitavecchia e Venezia: \"Veleggiando verso il Sud Italia arriviamo fino alle isole Eolie e in Sicilia. I velieri passano pure dalla Sardegna e dalla Corsica, mentre da Venezia scendono lungo la costa della Croazia e del Montenegro, per arrivare fino in Grecia con alcuni percorsi più lunghi\". Quanto alla stagione invernale, la Royal Clipper e la Star Flyer la trascorrono nel mar dei Caraibi visitando diverse isole: la prima salpa da Barbados, facendo rotta verso le Windward o le Grenadine; la Star Flyer offre invece vari itinerari verso le isole Leeward o del Tesoro con partenze settimanali da Saint Maarten. Il terzo veliero, lo Star Clipper, si trova invece in Centro America: naviga dal Costa Rica, da Puerto Caldera, con belle escursioni a terra.\r

\r

I progetti di Star Clippers sono tanti, accompagnati da un’interessante offerta gastronomica: quest’estate sono in programma in particolare quattro partenze a tema food&wine experience: le prime tre sulla Star Flyer il 15 e 29 di giugno e il 3 di agosto, mentre il 14 settembre, a bordo della Royal Clipper, lo chef Armando Bisceglia terrà la Chef Armando Experience. Per la prossima estate sul Mediterraneo si è infatti puntato molto sul tema dell’enogastronomia, con un’attenzione particolare ai territori attraversati. C’è anche un ricco calendario invernale con esperienze a tema fotografia, ma anche benessere, yoga, astrologia e tanto altro.","post_title":"Tutte le novità di Star Clippers che punta su un prodotto più completo possibile","post_date":"2024-04-30T12:20:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714479608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 21 novembre il settimo indirizzo del gruppo alto-atesino Adler: l'Aki Family Resort Plose è la prima struttura a vocazione famiglia della compagnia ed è in fase di realizzazione nella località di Meluno, a Bressanone, su un terreno di quattro ettari.\r

\r

Il resort sarà dotato di 245 camere, area wellness con piscine indoor e outdoor, spa per famiglie e adults only, sala fitness, nonché aree giochi con attività divise per età. Il gruppo Adler gestisce attualmente sei strutture di proprietà a 5 stelle per un totale di circa 400 stanze, situate in Trentino - Alto Adige, Toscana e Sicilia.","post_title":"Primo family resort per il gruppo Adler: a Bressanone apre a novembre l'Aki Plose","post_date":"2024-04-30T12:08:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714478929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair a caccia di piloti in Italia: la low cost ha varato il nuovo programma di formazione dedicato, Future Flyer Academy, in collaborazione con la scuola di volo internazionale Aviomar Flight Academy, con sede in Italia: verranno formati oltre 400 aspiranti piloti che si uniranno al gruppo come secondi ufficiali nei prossimi 4 anni.\r

\r

La Future Flyer Academy offre agli aspiranti piloti l'opportunità di avviare la loro carriera aeronautica con una compagnia aerea commerciale attraverso un percorso di livello internazionale che include lezioni in aula, simulatore e formazione pratica in preparazione all'impiego come secondi ufficiali presso il gruppo Ryanair. La low cost irlandese punta a trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all'anno su una flotta di 800 velivoli entro il 2034.\r

\r

Da diversi anni Aviomar forma gli aspiranti piloti secondo uno standard che permette loro di completare il corso Type Rating per operare su aerei Boeing 737 o Airbus A320 di Ryanair. La formazione iniziale è combinata con la qualifica Type Rating per accelerare la progressione della formazione dei piloti.\r

\r

Infine, Ryanair garantisce ai candidati un lavoro come pilota commerciale presso la compagnia al completamento del programma (offerta di lavoro condizionata, basata sul completamento dell’intera formazione e sui relativi controlli).","post_title":"Ryanair, 400 nuovi piloti in Italia in 4 anni: il nuovo programma della Future Flyer Academy","post_date":"2024-04-30T11:48:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714477682000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’occasione per promuovere la regione verde d'Europa come una destinazione ciclistica a tutto tondo, con le montagne a pochi chilometri dal mare e un territorio intatto fra parchi naturali e riserve nazionali. Il team Enjoy Abruzzo prenderà parte all'edizione 2024 del Giro-E; una e-bike experience, organizzata da Rcs Sport, che si svolgerà nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia di ciclismo. Il team, organizzato dal tour operaror Bikelife/Isytravel, rappresenterà l'intera regione lungo le strade d'Italia, portando nelle case degli italiani l'autenticità degli abruzzesi e del territorio.\r

\r

La partecipazione al GiroE con una squadra tutta abruzzese, fortemente voluta dal presidente della regione Marco Marsilio, rappresenta una vera novità. L'obiettivo è far conoscere le bellezze della regione attraverso attività capillari di marketing territoriale giornaliere, attraverso il turismo attivo, scegliendo uno degli eventi più importanti d'Italia per promuovere l'Abruzzo. Ogni giorno, alle partenze, sarà possibile visitare l'area hospitality della squadra all'interno del paddock e del Fun village, dove si potranno ricevere le brochure, i gadget e le cartine dell'Abruzzo cicloturistico.\r

\r

\"La promozione del turismo attivo e sostenibile in una regione come la nostra, ricca di bellezze naturali mozzafiato, monumenti storici e una varietà paesaggistica che spazia dalle montagne al mare, rappresenta certamente una sfida - spiegano Maurizio Formichetti e Claudio Di Dionisio, rispettivamente team manager e coordinatore tecnico del team -. Tuttavia, è una sfida che accogliamo con entusiasmo, poiché crediamo che sia possibile conciliare l'esplorazione dei territori con la conservazione delle loro unicità. Attraverso eventi sportivi che invitano a scoprire la regione a piedi o in bicicletta, vogliamo aprire la strada a un futuro in cui il turismo si sviluppa in armonia con la natura e contribuisce alla sua protezione. L'Abruzzo, con la sua gastronomia che celebra la tradizione pur rimanendo aperta all'innovazione, rappresenta un luogo ideale per promuovere questa visione. Conoscere e apprezzare il territorio in modo attivo non solo ci permette di preservare le sue meraviglie per le generazioni future, ma contribuisce anche a garantire una sostenibilità economica a lungo termine\".","post_title":"Un team tutto abruzzese al Giro-E per far conoscere il territorio regionale","post_date":"2024-04-30T10:22:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1714472579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Lavori al nastro di partenza per il nuovo terminal passeggeri del Dubai World Central - Al Maktoum International Airport : un'operazione da circa 35 miliardi di dollari che punta a fare dello scalo il più grande del mondo, con una capacità di 260 milioni di passeggeri e cinque volte più grande dell'attuale aeroporto internazionale dell'Emirato.\r

\r

Il progetto, come svelato dallo stesso sceicco Ahmed bin Saeed al-Maktoum, prevede il totale trasferimento dei voli dall'attuale scalo cittadino a quello di Al Maktoum - situato nel deserto meridionale - nell'arco dei prossimi dieci anni.\r

\r

Il nuovo scalo, che comprenderà anche 400 terminal e cinque piste, ospiterà la nuova sede della compagnia di bandiera Emirates nonché quella della divisione low cost Flydubai insieme a tutte le compagnie aeree partner che collegano il mondo da e per Dubai. \r

\r

\r

\r

«La crescita di Dubai è sempre andata di pari passo con la crescita delle sue infrastrutture aeronautiche e oggi assistiamo a un altro passo coraggioso in questo viaggio - ha commentato Paul Griffiths, ceo di Dubai Airports -. L'annuncio della seconda fase dell'espansione del Dubai World Central - Al Maktoum International Airport (Dwc), che rappresenta un investimento sostanziale di 128 miliardi di Aed, segna l'inizio di un enorme investimento di risorse da parte dei nostri numerosi stakeholder nella progettazione e costruzione di un aeroporto all'avanguardia - aeroporto d'arte che fornirà ai nostri passeggeri un'esperienza del 21° secolo rapida, conveniente e di alta qualità. Ciò consolida ulteriormente la posizione dello scalo come hub leader nel settore dell'aviazione sulla scena mondiale. Dubai continuerà a fungere da hub principale, soddisfacendo le esigenze di oltre 100 milioni di ospiti nei prossimi anni mentre prende forma la fase due del Dwc».\r

\r

\r

","post_title":"Dubai: 35 mld di dollari per il nuovo terminal dell'aeroporto Al-Maktoum, che sarà il più grande al mondo","post_date":"2024-04-30T09:50:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714470627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair ha sospeso i voli giornalieri per Tartu, in Estonia, da ieri 29 aprile e fino al prossimo 31 maggio, per consentire l'installazione di una soluzione di avvicinamento alternativa che non richieda l'utilizzo del segnale gps all'aeroporto di Tartu.\r

\r

Le interferenze gps, piuttosto comuni nella zona, compromettono l'utilizzabilità di questo metodo di avvicinamento e possono quindi impedire agli aerei di avvicinarsi e atterrare. La scorsa settimana, due voli Finnair hanno dovuto deviare verso Helsinki dopo che le interferenze avevano impedito l'avvicinamento allo scalo estone.\r

\r

Una nota della compagnia aera finlandese informa i passeggeri che hanno prenotato voli tra Helsinki e Tartu nei giorni 29.4.-31.5 che riceveranno un messaggio di cancellazione da Finnair e riceveranno maggiori informazioni sulle loro opzioni tramite sms e/o e-mail.\r

\r

Finnair è l'unica compagnia aerea che opera voli internazionali per Tartu.\r

\r

«Ci scusiamo per i disagi che la sospensione provoca ai nostri passeggeri. La sicurezza dei voli è sempre la nostra massima priorità e, poiché l'avvicinamento a Tartu richiede attualmente un segnale gps, non possiamo volare in caso di interferenze ad esso legate», ha dichiarato Jari Paajanen, direttore operativo di Finnair -. I sistemi degli aeromobili Finnair rilevano le interferenze gps, i nostri piloti sono ben consapevoli del problema e gli aeromobili dispongono di altri sistemi di navigazione che possono essere utilizzati».\r

\r

","post_title":"Finnair ha sospeso i voli per Tartu fino al prossimo 31 maggio","post_date":"2024-04-30T09:49:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714470550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm ha aggiornato la policy sulle uniformi consentendo all'equipaggio di cabina e ai piloti di indossare le scarpe da ginnastica in alternativa alle tradizionali calzature. \r

\r

Dal prossimo 6 maggio, assistenti di volo e piloti avranno quindi la possibilità di scegliere le proprie sneakers (a patto che soddisfino determinati requisiti) oppure acquistare le scarpe da ginnastica appositamente sviluppate per Klm da Filling Pieces.\r

\r

Con questa iniziativa la compagnia aerea olandese risponde alla domanda di scarpe da lavoro più comode. Indossare scarpe da ginnastica sotto l'uniforme sta diventando sempre più comune tra le compagnie aeree ed è in linea con i tempi attuali. Un progetto pilota condotto lo scorso anno ha dimostrato che indossare le sneakers contribuisce al benessere dei dipendenti.\r

\r

\r

\r

Tra i vettori che hanno già adottato questa 'novità', ci sono Aerolineas Argentinas e Brussels Airlines.","post_title":"Klm: dal 6 maggio assistenti di volo e piloti potranno indossare la divisa con le sneakers","post_date":"2024-04-30T09:15:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714468534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Salone Nautico di Sardegna, giunto alla terza edizione, ospiterà il 4 maggio in Piazza Krizia a Porto Rotondo un convegno che vedrà la partecipazione di figure chiave del settore nautico, tra cui Roberto Perocchio Presidente di Assomarinas, Luciano Serra Presidente di Assonat Walter Vassallo Fondatore dei Blue Marina Awards, Franco Cuccureddo Assessore Turismo Regione Sardegna, Matteo Molinas Rete dei Porti, Zanino Conoci, Albergo Nautico diffuso. La presenza di Ginerva Balletto di Atena e di Marco Naseddu dell'Università CRP Sardegna aggiunge un ulteriore livello di approfondimento accademico e di ricerca al dibattito.\r

\r

L'obiettivo dell'incontro è confrontarsi sulle prospettive e dinamiche del turismo nautico e su come la nautica possa essere un volano di crescita economica e sociale, sostenuta da innovazioni verdi e da un'attenzione verso la salvaguardia dell'ecosistema marino.\r

\r

Nello specifico ci si concentrerà sulle azioni di sviluppo sostenibile dei porti turistici. L'incontro sarà una piattaforma per mostrare come il settore della portualità turistica e del turismo nautico si sta evolvendo e quali azioni possono essere intraprese per supportare il loro sviluppo verso un futuro più verde e più prospero, contribuendo significativamente all'economia turistica e alla tutela dell'ambiente marino.\r

\r

In occasione dell'evento, Walter Vassallo presenterà la terza edizione dei Blue Marina Awards, aperta gratuitamente a tutti i porti e approdi turistici e che rappresenta un fulcro di innovazione e sostenibilità. Alla seconda edizione l'anno scorso hanno partecipato cento porti, mostrando come le buone pratiche possano essere riconosciute per incentivare un settore in evoluzione verso orizzonti sempre più verdi e responsabili.","post_title":"Salone Nautico di Sardegna, focus il 4 maggio sulle prospettive e dinamiche del settore","post_date":"2024-04-29T11:00:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714388423000]}]}}