Jet2.com gioca d’anticipo sull’estate 2023: in vendita i voli da nove basi britanniche

Jet2.com gioca d’anticipo con la messa in vendita dell’operativo per l’estate 2023. Con l’aggiunta dei programmi di volo previsti dagli aeroporti di Edimburgo, Glasgow e Newcastle a quelli già lanciati dalle altre sei basi del Regno Unito, diventano nove gli hub da cui si potrà decollare nella summer 2023.

Il programma include oltre 170 voli settimanali per le Isole Canarie, oltre 180 voli settimanali per le Isole Baleari, ben oltre 200 voli settimanali per 14 destinazioni greche e quasi 150 voli settimanali per la Turchia nei periodi di punta. Ma non è tutto: la compagnia si appresta ad ampliare ulteriormente l’offerta anche con ulteriori basi oltre che con nuove destinazioni leisure.

Nelle ultime settimane, Jet2.com e Jet2holidays hanno registrato un significativo sblocco della domanda di viaggio a seguito dell’allentamento delle restrizioni di viaggio. “A seguito della risposta positiva alla messa in vendita anticipata dei voli da sei basi britanniche la scorsa settimana, siamo molto lieti di aggiungere anche Edimburgo, Glasgow e Newcastle. Questo programma non solo sta dando ai passeggeri e agli agenti di viaggio indipendenti la possibilità di andare avanti e prenotare in anticipo, ma sta dando loro una scelta e una flessibilità senza pari. Come compagnia aerea e tour operator leader verso tante destinazioni leisure in tutto il Mediterraneo e le Isole Canarie, gestiamo un enorme programma di voli che garantisce al passeggero la scelta e il controllo della durata della sua vacanza”.