Ras Al Khaimah sempre più green: dal 2027 decolleranno gli aerotaxi elettrici Trasformare l’offerta turistica e di trasporto: questo l’intento dell’accordo siglato da Ras Al Khaimah Transport Authority e Ras Al Khaimah Tourism Development Authority con Skyports Infrastructure, società specializzata nello sviluppo di vertiporti per servizi di aerotaxi elettrici. Il memorandum of Understanding prevede che le tre parti collaborino alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione del primo ecosistema di aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol) dell’emirato, con l’avvio delle operazioni commerciali previsto per il 2027. Questo progetto integrerà perfettamente l’infrastruttura vertiporto di Skyports con la rete di trasporti esistente fornendo spostamenti rapidi e a emissioni zero verso le aree e le attrazioni più popolari di Ras Al Khaimah, tra cui Al Marjan Island, Al Hamra e Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati, offrendo a visitatori e residenti un sostanziale risparmio di tempo. Ad esempio, per raggiungere Jebel Jais da Al Marjan Island ci si impiegano circa 70 minuti d’auto: con l’aerotaxi il tempo di percorrenza sarà inferiore ai 20 minuti.



Il network di vertiporti trasformerà la mobilità a Ras Al Khaimah e sosterrà l’obiettivo di trasportare responsabilmente 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030. Fornendo opzioni di trasporto a emissioni zero, l’Emirato rafforza il suo impegno per la gestione ambientale e lo sviluppo sostenibile. Queste ambizioni sono in linea con l’approccio progettuale di Skyports, che ha come priorità l’integrazione con le reti di trasporto pubblico esistenti per promuovere spostamenti più sostenibili. «Il supporto che abbiamo ricevuto dal governo degli Emirati Arabi Uniti e dalle autorità di Ras Al Khaimah è stato straordinario e ci ha permesso di adottare un’innovazione di portata e ritmo senza precedenti – ha commentato Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Nei prossimi due anni, intendiamo costruire l’infrastruttura e le strutture per un sistema di transito a trazione elettrica che ridefinirà il modo in cui i viaggiatori vivono Ras Al Khaimah. Questa collaborazione è perfettamente in linea con il nostro impegno verso un turismo sostenibile. Introducendo la mobilità aerea elettrica, non solo miglioriamo l’accessibilità alle attrazioni di Ras Al Khaimah, ma riduciamo anche in modo significativo la nostra impronta di carbonio. Questa iniziativa ci avvicina al nostro obiettivo di posizionare Ras Al Khaimah come leader regionale nel turismo sostenibile entro il 2025». Condividi

