EasyJet debutta a Capo Verde con due rotte da Lisbona e Porto, da fine ottobre EasyJet prepara il debutto su Capo Verde con due rotte che, dall’inizio della winter 2024-25, collegheranno Lisbona e Porto all’Isola di Sal: quest’ultima diventerà quindi la destinazione più a Sud e quella più a Ovest presente nel network del vettore britannico. Nel dettaglio, Lisbona sarà collegata all’eroporto Internazionale Amílcar Cabral di Sal quattro volte a settimana dal 29 ottobre, mentre i voli da Porto inizieranno il giorno successivo e saranno operati due volte a settimana. Entrambe le rotte saranno servite con Airbus A320. Il ministro del Turismo e dei Trasporti di Capo Verde, Carlos Santos, ha dichiarato che l’ingresso del vettore nel mercato capoverdiano rappresenta «un nuovo capitolo» nella connettività del Paese e «l’inizio di una nuova fase per il turismo». «Creerà le condizioni per attrarre nuove nicchie nel mercato turistico europeo, favorendo la diversificazione e la sostenibilità del turismo, i due elementi guida della crescita che ci prefiggiamo per il settore». EasyJet serve attualmente 10 destinazioni nel continente africano, tutte in Nord Africa: tra queste ci sono Giza, Hurghada, Marsa Alam e Sharm El-Sheikh; Agadir, Essaouira, Marrakech e Rabat; Djerba ed Enfidha in Tunisia. Condividi

