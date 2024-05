La Spezia, grazie ai Kid Pass Days le famiglie alla scoperta del patrimonio storico artistico Dall’11 al 12 maggio, in occasione delle giornate dei “Kid Pass Days!”, “le giornate delle famiglie”, il grande evento museale nazionale per andare alla scoperta gratuitamente del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano che ha il fine di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino, i Musei Civici della Spezia organizzano una maratona di laboratori gratuiti. Sabato 11 aprile ore 15.30 Castello San Giorgio “GRANDE SFIDA TRA SACERDOTI E FARAONI EGIZI”. Bambini e genitori si affronteranno nel gioco da tavolo più famoso dell’antico Egitto dopo averne imparato le regole. Al termine realizzeranno un proprio tabellone e le pedine per poter continuare a sfidarsi anche a casa. Sabato 11 aprile ore 17.00 Museo Etnografico “G. Podenzana” “DALLO ZUCCHERO DEL MEDIOEVO AL MODERNO CAKE-DESIGN”. Speciale per bambini e genitori. Lo zucchero in origine era un alimento costoso estratto dalle barbabietole o dalla canna da zucchero, coltivata fino dal Medioevo. Nell’800 arrivò la pasta di zucchero, oggi uno degli elementi decorativi più usati. Ci divertiremo quindi tutti insieme a manipolarla per dare vita a dolcissime creazioni. Domenica 12 maggio ore 15.30 Museo “Amedeo Lia” “LA FAMIGLIA DEI COLORI”. L’insieme dei colori può essere pensato come una grande famiglia nella quale tutti sono legati e interconnessi ma anche indipendenti e con caratteristiche proprie. Attraverso i dipinti del museo ci immergeremo nel variegato e sorprendente mondo del colore, sperimentando pigmenti, materiali coloranti e tecniche per realizzare un piccolo taccuino di appunti colorati. Domenica 12 maggio ore 16.45 Museo del Sigillo “LA LEGGENDA DEL TANGRAM E LE SETTE PIETRE DELLA SAGGEZZA”. La leggenda narra che un giovane monaco cinese partì per conoscere il mondo col desiderio di dipingerne le bellezze sopra una tavoletta di porcellana. Ma questa si ruppe in sette pezzi e tentando di ricomporre il quadrato, il giovane si accorse che combinando le tessere poteva comunque creare molte immagini interessanti. Con l’argilla ricaviamo sette forme geometriche, coloriamole e sfidiamoci a comporre figure sempre più ardite. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Maggiore, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, annuncia la nuova partnership con Gardaland Resort. Grazie a questo accordo i clienti di Maggiore e gli ospiti del parco potranno godere di vantaggi e agevolazioni. Gli iscritti al Maggiore Club, il programma fedeltà di Maggiore, riceveranno un codice sconto esclusivo per l’acquisto di biglietti Gardaland utilizzabili fino al 3 novembre 2024. Un’offerta perfetta per le famiglie e i gruppi di amici che vogliono godere di una giornata o di un week-end di divertimento in uno dei parchi più importanti in Italia e in Europa. Per coloro che non sono ancora membri bastano pochi semplici passi per iscriversi gratuitamente al Maggiore Club e godere di questo sconto esclusivo e molti altri vantaggi. Inoltre, gli ospiti di Gardaland Resort possono usufruire di esclusive offerte di noleggio. Dalle comode city car alle auto più spaziose per tutta la famiglia, i visitatori possono ottenere uno sconto del 15% sulla loro prenotazione per raggiungere comodamente Gardaland Resort o altre destinazioni in tutta Italia. Per gli ospiti di Gardaland Resort sono previsti ulteriori vantaggi come la cancellazione gratuita e il check-in online, con la possibilità di ritirare l'auto in modo rapido e sicuro grazie a Maggiore QuickPass [post_title] => Maggiore e Gardaland stringono una nuova partnership [post_date] => 2024-05-07T13:53:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715090029000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte le inziative in programma nel strutture del Gruppo Duetorrihotels all'insegna della scoperta del patrimonio storico artistico. Si parte dai 4 luxury hotel per passeggiare alla scoperta dei luoghi e delle storie racchiusi nella collezione dei Duetorrihotels Secret Grand Tour, in collaborazione con la giornalista, storica dell’arte ed esperta di turismo culturale Beba Marsano. Al centro troviamo il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, l’Hotel Due Torri di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova. L’idea nasce con i “Libri della Buonanotte” editi da Minerva: una raccolta esclusiva dedicata alle città d’arte dove il Gruppo è presente. Autrice dei volumetti dell’ottava edizione è proprio Beba Marsano. I DuetorrihotelsSecret Grand Tour sono l’evoluzione di questo percorso: esplorano le quattro città – Bologna, Verona, Firenze e Genova – attraverso una lente particolare. Beba Marsano ha selezionato una serie di luoghi particolari, definendo dei percorsi di scoperta che valorizzano ciò che si cela alla vista del turista comune. Non solo: viaggiare in queste città diventa anche l’occasione per ammirare i tesori all’interno degli hotel, custodi di opere d’arte che intrecciano una relazione profonda con il contesto in cui sono inseriti. Bologna, Grand Hotel Majestic “già Baglioni". In hotel_ Il palazzo custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia: dal Camerino d’Europa, prima opera nota dei Carracci, agli affreschi della scuola carraccesca che decorano il soffitto del ristorante. Al piano interrato si conserva un tratto di Flaminia Militare, antica strada imperiale romana, negli spazi in cui Filippo Tommaso Marinetti, frequentatore del caffè art déco che oggi porta il suo nome, organizzò nel 1914 una celebre mostra-blitz, esponendo i quadri giovanili di Giorgio Morandi e dei primi futuristi bolognesi. Il Due Torri Hotel di Verona è un palazzo che custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia, arredi Biedermeier, marmi e porcellane pregiati. L’edificio risalente al 1300, ha ospitato i più importanti personaggi di ogni epoca. Il fiore all’occhiello è l’Arena Casarini, opera del maggiore affreschista italiano del Novecento: un circo equestre che prende vita tra le pareti di una sala, a cavallo tra architettura e arte figurativa. Palazzo Maffei, in piazza delle Erbe, accoglie il tesoro dell’imprenditore Luigi Carlon, uno dei più grandi collezionisti italiani. Firenze, Hotel Bernini Palace, locanda nel Trecento e poi elegante albergo negli anni in cui Firenze era capitale del Regno d’Italia. L’hotel era al centro di intrighi e vicende politiche, in quanto buvette di deputati e senatori. Lo ricordano i tondi affrescati che decorano la Sala Parlamento, attuale sala colazioni, impreziosita dai ritratti di Garibaldi, Cavour, Gioberti e delle altre personalità del Risorgimento. All’ingresso alzando lo sguardo si ammira invece una serie di teste con eccentrici cappelli, probabile vetrina di un’antica boutique di copricapi. In un loggiato del XVI secolo è stato ricavato il ristorante La Chiostrina. Genova, Hotel Bristol Palace di Genova ci immerge in un’atmosfera Liberty, tra dettagli Art Nouveau ed eleganza inizio ‘900, forme sinuose e decorazioni a tema floreale. Inaugurato nel 1905, è stato progettato dall’architetto Dario Carboni. All’interno custodisce splendidi stucchi e marmi, e soprattutto un audace scalone ellittico che dal piano terra arriva all’ultimo piano. Si dice abbia ispirato Alfred Hitchcock, ospite dell’albergo, per la spirale di Vertigo - La donna che visse due volte. In un itinerario dedicato ai luoghi del turismo d’élite tra Otto e Novecento si parte per esplorare il quartiere di Nervi e la sua passeggiata, la più spettacolare d’Italia, incastonata in un paesaggio mozzafiato. Intitolata ad Anita Garibaldi, serpeggia per quasi due chilometri nella roccia viva tra l'acqua e i parchi di aristocratiche dimore di villeggiatura, oggi musei. [post_title] => DuetorriHotels Secret Grand Tour, passeggiate alla scoperta delle città d'arte [post_date] => 2024-05-07T13:07:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715087252000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466805 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall'11 al 12 maggio, in occasione delle giornate dei “Kid Pass Days!”, “le giornate delle famiglie”, il grande evento museale nazionale per andare alla scoperta gratuitamente del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano che ha il fine di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino, i Musei Civici della Spezia organizzano una maratona di laboratori gratuiti. Sabato 11 aprile ore 15.30 Castello San Giorgio “GRANDE SFIDA TRA SACERDOTI E FARAONI EGIZI”. Bambini e genitori si affronteranno nel gioco da tavolo più famoso dell’antico Egitto dopo averne imparato le regole. Al termine realizzeranno un proprio tabellone e le pedine per poter continuare a sfidarsi anche a casa. Sabato 11 aprile ore 17.00 Museo Etnografico “G. Podenzana” “DALLO ZUCCHERO DEL MEDIOEVO AL MODERNO CAKE-DESIGN”. Speciale per bambini e genitori. Lo zucchero in origine era un alimento costoso estratto dalle barbabietole o dalla canna da zucchero, coltivata fino dal Medioevo. Nell’800 arrivò la pasta di zucchero, oggi uno degli elementi decorativi più usati. Ci divertiremo quindi tutti insieme a manipolarla per dare vita a dolcissime creazioni. Domenica 12 maggio ore 15.30 Museo “Amedeo Lia” “LA FAMIGLIA DEI COLORI”. L’insieme dei colori può essere pensato come una grande famiglia nella quale tutti sono legati e interconnessi ma anche indipendenti e con caratteristiche proprie. Attraverso i dipinti del museo ci immergeremo nel variegato e sorprendente mondo del colore, sperimentando pigmenti, materiali coloranti e tecniche per realizzare un piccolo taccuino di appunti colorati. Domenica 12 maggio ore 16.45 Museo del Sigillo “LA LEGGENDA DEL TANGRAM E LE SETTE PIETRE DELLA SAGGEZZA”. La leggenda narra che un giovane monaco cinese partì per conoscere il mondo col desiderio di dipingerne le bellezze sopra una tavoletta di porcellana. Ma questa si ruppe in sette pezzi e tentando di ricomporre il quadrato, il giovane si accorse che combinando le tessere poteva comunque creare molte immagini interessanti. Con l’argilla ricaviamo sette forme geometriche, coloriamole e sfidiamoci a comporre figure sempre più ardite. [post_title] => La Spezia, grazie ai Kid Pass Days le famiglie alla scoperta del patrimonio storico artistico [post_date] => 2024-05-07T12:28:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715084906000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Arabia Saudita partecipa all'Arabian Travel Market in corso a Dubai in questi giorni: qui la Saudi Tourism Authority, guidata dal ceo Fahd Hamidaddin, è presente con una delegazione composta da 72 partner provenienti da tutto il settore turistico saudita, tra cui le principali aziende di gestione delle destinazioni, gli albergatori e le compagnie aeree. Sotto i riflettori ci sono le destinazioni estive saudite, con una gamma unica e diversificata di attività e destinazioni per i visitatori, comprese le giovani famiglie, che spaziano dalle spiagge del mar Rosso, alla ricca cultura di Jeddah, e un programma di eventi senza pari, tra cui la Coppa del Mondo di Esports che inizia a Riyadh il prossimo luglio. Le regioni montuose dell’Arabia Saudita, tra cui le destinazioni di Aseer, Taif e Al Baha, offrono anche una fuga rinfrescante durante la stagione estiva con temperature intorno ai 20 gradi. Queste località sono ideali per i viaggiatori avventurosi che cercano bellezze naturali, fauna selvatica e sentieri escursionistici. «I mercati del Medio Oriente e dell’Apac sono di enorme importanza nella nostra strategia turistica complessiva, con un totale combinato di 23 milioni di visite l’anno scorso, e ci concentreremo sulla crescita di questi numeri - ha dichiarato Hamidaddin -. Dopo aver accolto oltre 100 milioni di turisti nel 2023, l’Arabia Saudita è la terra del presente, offrendo crescita e opportunità come nessun altro ai partner commerciali di tutto il mondo. E nei prossimi giorni, non vediamo l’ora di costruire nuove partnership durature, condividere conoscenze e mostrare la ricchezza delle opportunità che l’Arabia Saudita ha da offrire». Saudi Tourism Authority e i suoi partner mirano ad ampliare il successo dell’Atm dell'anno scorso, dove sono stati firmati più di 1.600 accordi e più di 50 memorandum d'intesa e accordi strategici, che hanno portato a 35.000 visite extra. Intanto, il 2024 è cominciato con il piede giusto per l'Arabia Saudita: il primo trimestre dell’anno ha registrato un aumento a due cifre nel numero di turisti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, rafforzando la posizione del paese come destinazione turistica globale leader e contribuendo al progresso verso l'obiettivo rivisto di 150 milioni di visite entro il 2030. [post_title] => L'Arabia Saudita presenta la sua estate all'Atm di Dubai insieme a 72 partner [post_date] => 2024-05-07T12:26:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715084790000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Play riprende a collegare Venezia e Bologna con l'Islanda: dal prossimo 16 maggio la compagnia volerà infatti dal Marco Polo di Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík allungando il periodo di operatività dallo scalo veneto rispetto al 2023. I voli, effettuati il giovedì e la domenica, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 27 di ottobre. «Dopo il lancio dello scorso anno, anticipiamo di più di un mese la ripresa dei voli, segno della vivacità dello scalo veneto - ha dichairato Einar Örn Ólafsson, ceo di Play -. L’Islanda è una destinazione molto popolare fra gli italiani, e l’estate rappresenta il momento per vivere appieno il fascino dell’estremo Nord. Viceversa, grazie al nostro collegamento diretto i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Venezia, il suo territorio e tutto il Veneto, dalle montagne al mare». Riprenderanno invece dall'8 giugno i collegamenti diretti dal Guglielmo Marconi di Bologna a Reykjavík: i voli, effettuati il martedì e il sabato, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 5 di ottobre. Sul sito flyplay.com, oltre ai voli, si possono da quest’anno prenotare soggiorni in hotel e B&B, noleggiare un’automobile o acquistare escursioni sull’isola, costruendo in autonomia il proprio pacchetto vacanza. L'operativo estivo di Play conta quest'anno voli dall’Islanda per 35 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. I passeggeri in partenza dall’Europa possono acquistare voli in continuità per gli Stati Uniti o il Canada, anche con stop-over opzionale all’andata o al ritorno del loro viaggio, per fermarsi qualche giorno in Islanda e coniugare così la scoperta di due destinazioni transatlantiche. [post_title] => Play anticipa la ripresa della Venezia-Reykjavik. Dall'8 giugno riparte anche la rotta da Bologna [post_date] => 2024-05-07T11:30:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715081452000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna, dal 21 maggio al 7 giugno, la possibilità di viaggiare in treno tra l'Italia e la Svizzera con i vantaggi della "Promo 2x1 Spring EC" di Trenitalia. La promozione consente di far viaggiare due persone sui treni Eurocity pagando solo un biglietto intero, sia per la prima che per la seconda classe, e raggiungere tutte le principali città svizzere da Milano con arrivo a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Montreux e Zurigo. I biglietti sono già acquistabili, fino al 26 maggio, almeno tre giorni prima della partenza, tramite l'app e il sito web di Trenitalia, presso le biglietterie nelle stazioni e presso le agenzie di viaggio autorizzate. L'offerta è soggetta a disponibilità limitata e i biglietti non sono modificabili né rimborsabili. L'iniziativa rientra nella campagna di Svizzera Turismo dedicata alla valorizzazione dei 13 siti del Patrimonio mondiale dell'Unesco in Svizzera. L'obiettivo è quello di facilitare l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile per visitare questi importanti siti culturali, molti dei quali sono raggiungibili direttamente con i treni Eurocity. [post_title] => Trenitalia: torna la promozione per viaggiare in Eurocity fra Italia e Svizzera [post_date] => 2024-05-07T11:13:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715080411000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo indirizzo a Santorini per il soft brand di casa Marriott, Autograph Collection: il Domes Novos Santorini dispone di 50 suite e due ville, ognuna con piscina privata e terrazza con vista sui vigneti locali e sul mar Egeo. Situato nell'angolo nord-occidentale dell'isola, nella regione di Tholos, la struttura si trova lontana dai sentieri battuti ed è una destinazione tranquilla e discreta. Lo studio Kiros Pagkalidis Architects ha mirato a combinare il lusso delle Cicladi con un approccio sostenibile, utilizzando materiali locali come la pietra vulcanica e la quercia bionda, per creare un design in grado di mescolare spazi esterni e interni. L’architettura è completata dal lavoro dell'interior designer Olivia Siskou e dal team di Fytron Landscapes, guidato da George Petsagkourakis. Gli interni presentano una tavolozza neutra di terracotta, bianchi freschi e grigio cenere all'interno di un'atmosfera ariosa ed elegante, ideale per famiglie, coppie o singoli ospiti. L'hotel propone esperienze culinarie incentrate sull'offerta locale, con una varietà di attività per immergersi nella destinazione, tra cui tour dei vigneti e lezioni pratiche di cucina. In loco, gli ospiti possono sperimentare Vatanee, un ristorante guidato dal capo chef Dionysis Anastopoulos, che mira ad avvicinare le persone alla terra e al mare, attraverso la sua cucina con piatti ispirati alla tradizione greca. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Soma Spa The Refined con rituali termali tradizionali locali combinati con metodi contemporanei, rigenerarsi nella palestra e nella piscina sotterranea o abbandonarsi a momenti olistici di yoga e meditazione nei giardini di vite. Tante anche le attività pensate per i più piccoli presso il miniclub e la piscina, come il giardinaggio ecologico, che permette loro di immergersi nell'ambiente circostante in modo divertente ed educativo. [post_title] => Il Domes Novos nuova struttura griffata Autograph Collection a Santorini [post_date] => 2024-05-07T10:54:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715079240000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un incontro ancestrale di radici lontane che raccontano della Sardegna, terra aspra e generosa di piante aromatiche spontanee, piante officinali che fanno parte di un atavico patrimonio collettivo, ma anche di sole, di sabbia bianca, di brezza marina e di spezie coltivate nelle terre più sussurrate. Grazie alla collaborazione con il creatore di fragranze Luca Maffei e con Mariangela Rossi, autrice di vari libri nel settore, l'hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo, che si concretizza in un profumo creato per l'occasione. «Vorrei che l'ospite, una volta varcata la soglia dell'albergo, sentisse il profumo di una casa sarda, non di un qualsiasi hotel e riuscisse immediatamente a riconoscere l'essenza della Sardegna», sottolinea Diana Zuncheddu, anima dello storico 5 stelle. Il profumo mira a raccogliere l'intensità delle sfumature dell'isola, con un accordo di elicriso, ginepro, zafferano, in un cocktail in cui le note calde della pianta dai fiori giallo oro che richiamano il miele, unite a quelle balsamiche del ginepro, sprofondano in qualcosa di più speziato, come lo zafferano sardo, la cui coltivazione ha origini molto antiche. L'essenza, in vendita nella spa dell'hotel, è ulteriormente accentuata da un mix di ambra dorata e di legni ispirato agli alberi secolari dell'isola. Il progetto vuole anche coinvolgere con un calendario di tre appuntamenti (8 giugno, 8 luglio e 8 settembre) per un'immersione sensoriale nelle nuove cene olfattive presso il ristorante Marinella dell'hotel. Durante tutta la stagione, gli ospiti potranno inoltre trovare nella carta un signature dessert profumato, creato dal pastry chef Andrea Tortora. Anche il bar manager Marcello Cabiddu ha ideato due cocktail olfattivi dedicati alle essenze della Sardegna e in omaggio alla nuova fragranza Abi d'Oru Infine, non possono mancare le Esperienze Olfattive: il tour botanico con il giardiniere nel parco dell'hotel (una curiosità: la suite 136 è dedicata proprio a Eva Mameli Calvino, nata a Sassari, madre dello scrittore Italo e considerata la prima vera botanica italiana) e la masterclass di preparazione del cocktail olfattivo. [post_title] => L'Abi d'Oru inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo dedicato alla Sardegna [post_date] => 2024-05-07T10:39:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715078382000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => IndiGo ha siglato un ordine fermo per 30 aeromobili Airbus A350-900, che contribuirà ad ampliare il network internazionale della compagnia aerea indiana verso destinazioni di lungo raggio. L'India, il mercato dell'aviazione in più rapida crescita fra i principali al mondo, è vicina a un boom di viaggi internazionali grazie alla crescita dell'economia e all'aumento del redditi delle famiglie. L'A350 è posizionato perfettamente per soddisfare le aspirazioni del Paese nell’ambito dei viaggi a lungo raggio. Legati da un rapporto di crescita simbiotica con l'India da oltre mezzo secolo, i prodotti e i servizi Airbus hanno catalizzato la crescita del settore dell'aviazione civile del Paese. Mentre la famiglia Airbus A320 sostiene la democratizzazione del trasporto aereo in India, l'A350 è diventato l'aeromobile di riferimento per sbloccare il vero potenziale del mercato internazionale per i vettori indiani. IndiGo è una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo ed è uno dei maggiori clienti della Famiglia A320. [post_title] => IndiGo punta a crescere sul lungo raggio con un ordine fermo per 30 A350-900 [post_date] => 2024-05-07T09:34:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715074466000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la spezia grazie ai kid pass days le famiglie alla scoperta del patrimonio storico artistico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1936,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maggiore, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, annuncia la nuova partnership con Gardaland Resort. Grazie a questo accordo i clienti di Maggiore e gli ospiti del parco potranno godere di vantaggi e agevolazioni.\r

Gli iscritti al Maggiore Club, il programma fedeltà di Maggiore, riceveranno un codice sconto esclusivo per l’acquisto di biglietti Gardaland utilizzabili fino al 3 novembre 2024. Un’offerta perfetta per le famiglie e i gruppi di amici che vogliono godere di una giornata o di un week-end di divertimento in uno dei parchi più importanti in Italia e in Europa. Per coloro che non sono ancora membri bastano pochi semplici passi per iscriversi gratuitamente al Maggiore Club e godere di questo sconto esclusivo e molti altri vantaggi.\r

Inoltre, gli ospiti di Gardaland Resort possono usufruire di esclusive offerte di noleggio. Dalle comode city car alle auto più spaziose per tutta la famiglia, i visitatori possono ottenere uno sconto del 15% sulla loro prenotazione per raggiungere comodamente Gardaland Resort o altre destinazioni in tutta Italia. Per gli ospiti di Gardaland Resort sono previsti ulteriori vantaggi come la cancellazione gratuita e il check-in online, con la possibilità di ritirare l'auto in modo rapido e sicuro grazie a Maggiore QuickPass","post_title":"Maggiore e Gardaland stringono una nuova partnership","post_date":"2024-05-07T13:53:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715090029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte le inziative in programma nel strutture del Gruppo Duetorrihotels all'insegna della scoperta del patrimonio storico artistico.\r

\r

Si parte dai 4 luxury hotel per passeggiare alla scoperta dei luoghi e delle storie racchiusi nella collezione dei Duetorrihotels Secret Grand Tour, in collaborazione con la giornalista, storica dell’arte ed esperta di turismo culturale Beba Marsano. \r

\r

Al centro troviamo il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, l’Hotel Due Torri di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova. L’idea nasce con i “Libri della Buonanotte” editi da Minerva: una raccolta esclusiva dedicata alle città d’arte dove il Gruppo è presente. Autrice dei volumetti dell’ottava edizione è proprio Beba Marsano. \r

\r

I DuetorrihotelsSecret Grand Tour sono l’evoluzione di questo percorso: esplorano le quattro città – Bologna, Verona, Firenze e Genova – attraverso una lente particolare. Beba Marsano ha selezionato una serie di luoghi particolari, definendo dei percorsi di scoperta che valorizzano ciò che si cela alla vista del turista comune. Non solo: viaggiare in queste città diventa anche l’occasione per ammirare i tesori all’interno degli hotel, custodi di opere d’arte che intrecciano una relazione profonda con il contesto in cui sono inseriti. \r

\r

Bologna, Grand Hotel Majestic “già Baglioni\". In hotel_ Il palazzo custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia: dal Camerino d’Europa, prima opera nota dei Carracci, agli affreschi della scuola carraccesca che decorano il soffitto del ristorante. Al piano interrato si conserva un tratto di Flaminia Militare, antica strada imperiale romana, negli spazi in cui Filippo Tommaso Marinetti, frequentatore del caffè art déco che oggi porta il suo nome, organizzò nel 1914 una celebre mostra-blitz, esponendo i quadri giovanili di Giorgio Morandi e dei primi futuristi bolognesi. \r

\r

Il Due Torri Hotel di Verona è un palazzo che custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia, arredi Biedermeier, marmi e porcellane pregiati. L’edificio risalente al 1300, ha ospitato i più importanti personaggi di ogni epoca. Il fiore all’occhiello è l’Arena Casarini, opera del maggiore affreschista italiano del Novecento: un circo equestre che prende vita tra le pareti di una sala, a cavallo tra architettura e arte figurativa. \r

\r

Palazzo Maffei, in piazza delle Erbe, accoglie il tesoro dell’imprenditore Luigi Carlon, uno dei più grandi collezionisti italiani.\r

\r

Firenze, Hotel Bernini Palace, locanda nel Trecento e poi elegante albergo negli anni in cui Firenze era capitale del Regno d’Italia. L’hotel era al centro di intrighi e vicende politiche, in quanto buvette di deputati e senatori. Lo ricordano i tondi affrescati che decorano la Sala Parlamento, attuale sala colazioni, impreziosita dai ritratti di Garibaldi, Cavour, Gioberti e delle altre personalità del Risorgimento. All’ingresso alzando lo sguardo si ammira invece una serie di teste con eccentrici cappelli, probabile vetrina di un’antica boutique di copricapi. In un loggiato del XVI secolo è stato ricavato il ristorante La Chiostrina. \r

\r

Genova, Hotel Bristol Palace di Genova ci immerge in un’atmosfera Liberty, tra dettagli Art Nouveau ed eleganza inizio ‘900, forme sinuose e decorazioni a tema floreale. Inaugurato nel 1905, è stato progettato dall’architetto Dario Carboni. All’interno custodisce splendidi stucchi e marmi, e soprattutto un audace scalone ellittico che dal piano terra arriva all’ultimo piano. Si dice abbia ispirato Alfred Hitchcock, ospite dell’albergo, per la spirale di Vertigo - La donna che visse due volte. In un itinerario dedicato ai luoghi del turismo d’élite tra Otto e Novecento si parte per esplorare il quartiere di Nervi e la sua passeggiata, la più spettacolare d’Italia, incastonata in un paesaggio mozzafiato. Intitolata ad Anita Garibaldi, serpeggia per quasi due chilometri nella roccia viva tra l'acqua e i parchi di aristocratiche dimore di villeggiatura, oggi musei.\r

\r

\r

\r

","post_title":"DuetorriHotels Secret Grand Tour, passeggiate alla scoperta delle città d'arte","post_date":"2024-05-07T13:07:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715087252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'11 al 12 maggio, in occasione delle giornate dei “Kid Pass Days!”, “le giornate delle famiglie”, il grande evento museale nazionale per andare alla scoperta gratuitamente del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano che ha il fine di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino, i Musei Civici della Spezia organizzano una maratona di laboratori gratuiti.\r

\r

Sabato 11 aprile ore 15.30 Castello San Giorgio “GRANDE SFIDA TRA SACERDOTI E FARAONI EGIZI”. Bambini e genitori si affronteranno nel gioco da tavolo più famoso dell’antico Egitto dopo averne imparato le regole. Al termine realizzeranno un proprio tabellone e le pedine per poter continuare a sfidarsi anche a casa.\r

\r

Sabato 11 aprile ore 17.00 Museo Etnografico “G. Podenzana” “DALLO ZUCCHERO DEL MEDIOEVO AL MODERNO CAKE-DESIGN”. Speciale per bambini e genitori. Lo zucchero in origine era un alimento costoso estratto dalle barbabietole o dalla canna da zucchero, coltivata fino dal Medioevo. Nell’800 arrivò la pasta di zucchero, oggi uno degli elementi decorativi più usati. Ci divertiremo quindi tutti insieme a manipolarla per dare vita a dolcissime creazioni.\r

\r

Domenica 12 maggio ore 15.30 Museo “Amedeo Lia” “LA FAMIGLIA DEI COLORI”. L’insieme dei colori può essere pensato come una grande famiglia nella quale tutti sono legati e interconnessi ma anche indipendenti e con caratteristiche proprie. Attraverso i dipinti del museo ci immergeremo nel variegato e sorprendente mondo del colore, sperimentando pigmenti, materiali coloranti e tecniche per realizzare un piccolo taccuino di appunti colorati.\r

\r

Domenica 12 maggio ore 16.45 Museo del Sigillo “LA LEGGENDA DEL TANGRAM E LE SETTE PIETRE DELLA SAGGEZZA”. La leggenda narra che un giovane monaco cinese partì per conoscere il mondo col desiderio di dipingerne le bellezze sopra una tavoletta di porcellana. Ma questa si ruppe in sette pezzi e tentando di ricomporre il quadrato, il giovane si accorse che combinando le tessere poteva comunque creare molte immagini interessanti. Con l’argilla ricaviamo sette forme geometriche, coloriamole e sfidiamoci a comporre figure sempre più ardite. ","post_title":"La Spezia, grazie ai Kid Pass Days le famiglie alla scoperta del patrimonio storico artistico","post_date":"2024-05-07T12:28:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1715084906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita partecipa all'Arabian Travel Market in corso a Dubai in questi giorni: qui la Saudi Tourism Authority, guidata dal ceo Fahd Hamidaddin, è presente con una delegazione composta da 72 partner provenienti da tutto il settore turistico saudita, tra cui le principali aziende di gestione delle destinazioni, gli albergatori e le compagnie aeree.\r

\r

Sotto i riflettori ci sono le destinazioni estive saudite, con una gamma unica e diversificata di attività e destinazioni per i visitatori, comprese le giovani famiglie, che spaziano dalle spiagge del mar Rosso, alla ricca cultura di Jeddah, e un programma di eventi senza pari, tra cui la Coppa del Mondo di Esports che inizia a Riyadh il prossimo luglio.\r

\r

Le regioni montuose dell’Arabia Saudita, tra cui le destinazioni di Aseer, Taif e Al Baha, offrono anche una fuga rinfrescante durante la stagione estiva con temperature intorno ai 20 gradi. Queste località sono ideali per i viaggiatori avventurosi che cercano bellezze naturali, fauna selvatica e sentieri escursionistici.\r

\r

«I mercati del Medio Oriente e dell’Apac sono di enorme importanza nella nostra strategia turistica complessiva, con un totale combinato di 23 milioni di visite l’anno scorso, e ci concentreremo sulla crescita di questi numeri - ha dichiarato Hamidaddin -. Dopo aver accolto oltre 100 milioni di turisti nel 2023, l’Arabia Saudita è la terra del presente, offrendo crescita e opportunità come nessun altro ai partner commerciali di tutto il mondo. E nei prossimi giorni, non vediamo l’ora di costruire nuove partnership durature, condividere conoscenze e mostrare la ricchezza delle opportunità che l’Arabia Saudita ha da offrire».\r

\r

Saudi Tourism Authority e i suoi partner mirano ad ampliare il successo dell’Atm dell'anno scorso, dove sono stati firmati più di 1.600 accordi e più di 50 memorandum d'intesa e accordi strategici, che hanno portato a 35.000 visite extra.\r

\r

Intanto, il 2024 è cominciato con il piede giusto per l'Arabia Saudita: il primo trimestre dell’anno ha registrato un aumento a due cifre nel numero di turisti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, rafforzando la posizione del paese come destinazione turistica globale leader e contribuendo al progresso verso l'obiettivo rivisto di 150 milioni di visite entro il 2030.\r

\r

","post_title":"L'Arabia Saudita presenta la sua estate all'Atm di Dubai insieme a 72 partner","post_date":"2024-05-07T12:26:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715084790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play riprende a collegare Venezia e Bologna con l'Islanda: dal prossimo 16 maggio la compagnia volerà infatti dal Marco Polo di Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík allungando il periodo di operatività dallo scalo veneto rispetto al 2023. I voli, effettuati il giovedì e la domenica, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 27 di ottobre.\r

\r

«Dopo il lancio dello scorso anno, anticipiamo di più di un mese la ripresa dei voli, segno della vivacità dello scalo veneto - ha dichairato Einar Örn Ólafsson, ceo di Play -. L’Islanda è una destinazione molto popolare fra gli italiani, e l’estate rappresenta il momento per vivere appieno il fascino dell’estremo Nord. Viceversa, grazie al nostro collegamento diretto i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Venezia, il suo territorio e tutto il Veneto, dalle montagne al mare».\r

\r

Riprenderanno invece dall'8 giugno i collegamenti diretti dal Guglielmo Marconi di Bologna a Reykjavík: i voli, effettuati il martedì e il sabato, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 5 di ottobre.\r

\r

Sul sito flyplay.com, oltre ai voli, si possono da quest’anno prenotare soggiorni in hotel e B&B, noleggiare un’automobile o acquistare escursioni sull’isola, costruendo in autonomia il proprio pacchetto vacanza.\r

\r

L'operativo estivo di Play conta quest'anno voli dall’Islanda per 35 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. I passeggeri in partenza dall’Europa possono acquistare voli in continuità per gli Stati Uniti o il Canada, anche con stop-over opzionale all’andata o al ritorno del loro viaggio, per fermarsi qualche giorno in Islanda e coniugare così la scoperta di due destinazioni transatlantiche.","post_title":"Play anticipa la ripresa della Venezia-Reykjavik. Dall'8 giugno riparte anche la rotta da Bologna","post_date":"2024-05-07T11:30:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715081452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna, dal 21 maggio al 7 giugno, la possibilità di viaggiare in treno tra l'Italia e la Svizzera con i vantaggi della \"Promo 2x1 Spring EC\" di Trenitalia.\r

\r

La promozione consente di far viaggiare due persone sui treni Eurocity pagando solo un biglietto intero, sia per la prima che per la seconda classe, e raggiungere tutte le principali città svizzere da Milano con arrivo a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Montreux e Zurigo.\r

\r

I biglietti sono già acquistabili, fino al 26 maggio, almeno tre giorni prima della partenza, tramite l'app e il sito web di Trenitalia, presso le biglietterie nelle stazioni e presso le agenzie di viaggio autorizzate. L'offerta è soggetta a disponibilità limitata e i biglietti non sono modificabili né rimborsabili.\r

\r

L'iniziativa rientra nella campagna di Svizzera Turismo dedicata alla valorizzazione dei 13 siti del Patrimonio mondiale dell'Unesco in Svizzera. L'obiettivo è quello di facilitare l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile per visitare questi importanti siti culturali, molti dei quali sono raggiungibili direttamente con i treni Eurocity.","post_title":"Trenitalia: torna la promozione per viaggiare in Eurocity fra Italia e Svizzera","post_date":"2024-05-07T11:13:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715080411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo indirizzo a Santorini per il soft brand di casa Marriott, Autograph Collection: il Domes Novos Santorini dispone di 50 suite e due ville, ognuna con piscina privata e terrazza con vista sui vigneti locali e sul mar Egeo. Situato nell'angolo nord-occidentale dell'isola, nella regione di Tholos, la struttura si trova lontana dai sentieri battuti ed è una destinazione tranquilla e discreta. Lo studio Kiros Pagkalidis Architects ha mirato a combinare il lusso delle Cicladi con un approccio sostenibile, utilizzando materiali locali come la pietra vulcanica e la quercia bionda, per creare un design in grado di mescolare spazi esterni e interni. L’architettura è completata dal lavoro dell'interior designer Olivia Siskou e dal team di Fytron Landscapes, guidato da George Petsagkourakis. Gli interni presentano una tavolozza neutra di terracotta, bianchi freschi e grigio cenere all'interno di un'atmosfera ariosa ed elegante, ideale per famiglie, coppie o singoli ospiti.\r

\r

L'hotel propone esperienze culinarie incentrate sull'offerta locale, con una varietà di attività per immergersi nella destinazione, tra cui tour dei vigneti e lezioni pratiche di cucina. In loco, gli ospiti possono sperimentare Vatanee, un ristorante guidato dal capo chef Dionysis Anastopoulos, che mira ad avvicinare le persone alla terra e al mare, attraverso la sua cucina con piatti ispirati alla tradizione greca. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Soma Spa The Refined con rituali termali tradizionali locali combinati con metodi contemporanei, rigenerarsi nella palestra e nella piscina sotterranea o abbandonarsi a momenti olistici di yoga e meditazione nei giardini di vite. Tante anche le attività pensate per i più piccoli presso il miniclub e la piscina, come il giardinaggio ecologico, che permette loro di immergersi nell'ambiente circostante in modo divertente ed educativo.","post_title":"Il Domes Novos nuova struttura griffata Autograph Collection a Santorini","post_date":"2024-05-07T10:54:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715079240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un incontro ancestrale di radici lontane che raccontano della Sardegna, terra aspra e generosa di piante aromatiche spontanee, piante officinali che fanno parte di un atavico patrimonio collettivo, ma anche di sole, di sabbia bianca, di brezza marina e di spezie coltivate nelle terre più sussurrate. Grazie alla collaborazione con il creatore di fragranze Luca Maffei e con Mariangela Rossi, autrice di vari libri nel settore, l'hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo, che si concretizza in un profumo creato per l'occasione. «Vorrei che l'ospite, una volta varcata la soglia dell'albergo, sentisse il profumo di una casa sarda, non di un qualsiasi hotel e riuscisse immediatamente a riconoscere l'essenza della Sardegna», sottolinea Diana Zuncheddu, anima dello storico 5 stelle.\r

\r

Il profumo mira a raccogliere l'intensità delle sfumature dell'isola, con un accordo di elicriso, ginepro, zafferano, in un cocktail in cui le note calde della pianta dai fiori giallo oro che richiamano il miele, unite a quelle balsamiche del ginepro, sprofondano in qualcosa di più speziato, come lo zafferano sardo, la cui coltivazione ha origini molto antiche. L'essenza, in vendita nella spa dell'hotel, è ulteriormente accentuata da un mix di ambra dorata e di legni ispirato agli alberi secolari dell'isola.\r

\r

Il progetto vuole anche coinvolgere con un calendario di tre appuntamenti (8 giugno, 8 luglio e 8 settembre) per un'immersione sensoriale nelle nuove cene olfattive presso il ristorante Marinella dell'hotel. Durante tutta la stagione, gli ospiti potranno inoltre trovare nella carta un signature dessert profumato, creato dal pastry chef Andrea Tortora. Anche il bar manager Marcello Cabiddu ha ideato due cocktail olfattivi dedicati alle essenze della Sardegna e in omaggio alla nuova fragranza Abi d'Oru\r

\r

Infine, non possono mancare le Esperienze Olfattive: il tour botanico con il giardiniere nel parco dell'hotel (una curiosità: la suite 136 è dedicata proprio a Eva Mameli Calvino, nata a Sassari, madre dello scrittore Italo e considerata la prima vera botanica italiana) e la masterclass di preparazione del cocktail olfattivo.","post_title":"L'Abi d'Oru inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo dedicato alla Sardegna","post_date":"2024-05-07T10:39:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1715078382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"IndiGo ha siglato un ordine fermo per 30 aeromobili Airbus A350-900, che contribuirà ad ampliare il network internazionale della compagnia aerea indiana verso destinazioni di lungo raggio.\r

\r

L'India, il mercato dell'aviazione in più rapida crescita fra i principali al mondo, è vicina a un boom di viaggi internazionali grazie alla crescita dell'economia e all'aumento del redditi delle famiglie. L'A350 è posizionato perfettamente per soddisfare le aspirazioni del Paese nell’ambito dei viaggi a lungo raggio.\r

\r

Legati da un rapporto di crescita simbiotica con l'India da oltre mezzo secolo, i prodotti e i servizi Airbus hanno catalizzato la crescita del settore dell'aviazione civile del Paese. Mentre la famiglia Airbus A320 sostiene la democratizzazione del trasporto aereo in India, l'A350 è diventato l'aeromobile di riferimento per sbloccare il vero potenziale del mercato internazionale per i vettori indiani. \r

\r

IndiGo è una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo ed è uno dei maggiori clienti della Famiglia A320. ","post_title":"IndiGo punta a crescere sul lungo raggio con un ordine fermo per 30 A350-900","post_date":"2024-05-07T09:34:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715074466000]}]}}