Volotea: nuova intesa con Airbus per ottimizzare il consumo di carburante Volotea ha siglato un accordo con Airbus per l’utilizzo del sistema Descent Profile Optimization (Dpo): sviluppata da Airbus, questa soluzione è stata integrata completamente nella flotta di 44 aeromobili Airbus A319 e A320 di Volotea per ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni di carbonio. Il nuovo accordo include anche Skywise, piattaforma digitale per la manutenzione predittiva che migliora l’affidabilità della flotta, e l’adozione di ulteriori soluzioni digitali di Airbus Services. Volotea ha iniziato a installare il sistema Dpo – un’opzione del Flight Management and Guidance Computer – nella sua flotta nel 2019, utilizzando algoritmi avanzati per perfezionare i profili di discesa degli aeromobili e ottimizzare i margini di velocità a regime minimo e le traiettorie di volo. Questo metodo consente agli aeromobili di consumare meno carburante durante la discesa e di mantenere livelli di crociera più lunghi, riducendo efficacemente i costi operativi e l’impatto ambientale, grazie alla diminuzione diretta delle emissioni di CO2. Questa tecnologia ha consentito alla compagnia aerea di risparmiare fino a 958 tonnellate di CO2 dall’inizio dell’implementazione nel 2019 e si prevede che ne risparmierà più di 2.000 ulteriori entro il 2030. Condividi

