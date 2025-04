Palermo: Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, si è dimesso Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo ha rassegnato le dimissioni: “Leggo che il presidente Schifani ha lamentato la mancanza di una visione strategica da parte della governance della Gesap – spiega l’ad in una nota ripresa dall‘Ansa -. Considero questo giudizio del tutto improprio, sbagliato e infondato ma per quanto mi riguarda mi appresto a proporre le mie dimissioni non più da amministratore delegato ma anche da consigliere d’amministrazione”. “Prendo atto del comunicato del presidente – prosegue Riggio -. Non capisco perché dopo due milioni di passeggeri in più e dopo una richiesta di ritorno alla guida della società che mi è stata fatta pubblicamente ha cambiato opinione. E’ del tutto legittimo così come è legittimo che io riprenda la mia libertà, del resto sono pensionato. Avevo voglia di aiutare Palermo a trovare un socio industriale, pare che non lo si voglia o non si possa e quindi trovino qualcun altro”. Riggio, che nell’ottobre scorso si era già dimesso da amministratore delegato, esclude di poterci ripensare: “Non possiamo continuare a giocare, quelle erano dimissioni per avere delle rassicurazioni sul processo di privatizzazione che sono venute solo a parole ma non nei fatti”. Condividi

