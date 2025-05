Italo: on air i nuovi spot che ruotano attorno ad un’esperienza di viaggio unica E’ l’esperienza di viaggio il tema centrale dei nuovi spot Italo, firmati Ddb Group Italy, che da un paio di giorni sono on air con diversi formati in tv e sui canali social della società. Un viaggio ricco di emozioni, frutto della fervida immaginazione di un bambino, che nella sua camera ricca di giochi attraverserà scenari fantasiosi, accompagnato da animali e personaggi inventati come robot, elfi, cowboy e astronauti. Uno spot innovativo e all’avanguardia, un mix di contenuti digitali, anime e girato reale, per mettere insieme tutte le ultime frontiere del settore. Sulle note di Don’t stop me now dei Queen, la campagna rappresenta la prima collaborazione creativa tra Italo e Ddb Group Italy; alla regia Ernest Desumbila, autore di numerosi commercial per i maggiori brand, insieme a Sauvage.tv, il suo studio di post-produzione e animazione con sede a Barcellona. «Abbiamo realizzato una produzione all’avanguardia, uno spot che proietta Italo verso nuove ed intriganti sfide. Puntiamo a rafforzare il posizionamento del nostro brand, valorizzando le eccellenze che ci contraddistinguono sul mercato, come gli esclusivi servizi di bordo” commenta Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo. La comunicazione integrata sarà accompagnata anche da maxi-affissioni, classiche e digitali, nelle principali città e stazioni italiane e un long-cut prossimamente in uscita al cinema. Uno spot “to be continued” che avrà seguito nei prossimi mesi con nuovi episodi. Dal mese di giugno, poi, nel contesto del lancio della campagna “Italo is Magic,” è previsto un progetto strategico di influencer marketing e brand ambassadorship con un focus su Meta e Tik Tok (canale su cui Italo è da poco approdato): questa strategia non solo permette di amplificare il target e la copertura della brand campaign, ma assicura un posizionamento efficace. Condividi

