Ethiopian Airlines: operative le nuove strutture Mro, dopo un investimento da 150 mln di dollari Il Gruppo Ethiopian Airlines investe sullo sviluppo del centro di Manutenzione, Riparazione ed Overhaul (Mro) con l’inaugurazione di tre nuove strutture: una nuova officina di manutenzione componenti, un magazzino centrale e un hangar di manutenzione generale a due vani.. “Il completamento di queste strutture avanzate Mro rafforza significativamente la nostra capacità tecnica e consolida la nostra posizione di attore chiave sulla scena globale – ha commentato il ceo, Mesfin Tasew -. Grazie a capacità ampliate e sistemi all’avanguardia, siamo ora in grado di offrire servizi di manutenzione efficienti e di alta qualità sia per la nostra flotta in espansione che per operatori terzi”. L’investimento complessivo ha superato i 150 milioni di dollari con un tempo di realizzazione di tre anni. Le nuove strutture rappresentano un passo avanti importante nelle capacità tecniche e operative di Ethiopian Mro Services, che già disponeva di oltre 1.200 componenti autorizzati per la riparazione secondo la certificazione Faa. La nuova Officina Componenti aggiunge laboratori specializzati per la riparazione del carrello anteriore e principale dei B737 e Q400, ATE, IDG, ACM e componenti ATS, incrementando di oltre 170 il numero di componenti riparabili. Questo ampliamento rafforza il supporto non solo alla flotta interna, ma anche all’intera comunità aeronautica del continente e oltre. L’aggiunta di due nuovi hangar per la manutenzione di aeromobili wide-body porta a otto il numero totale di hangar Mro, aumentando in modo significativo la capacità di intervento. Infine, il Magazzino Centrale, con una superficie costruita di 15.000 m² e un volume di stoccaggio di 25.500 m³, è dotato di un avanzato sistema automatizzato di stoccaggio e prelievo, che migliora notevolmente la gestione dei ricambi e supporta operazioni di manutenzione più fluide ed efficienti. Condividi

","post_title":"Grado impianti turistici, 15 veicoli nuovi per una mobilità inclusiva","post_date":"2025-07-25T09:52:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753437133000]}]}}