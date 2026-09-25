Alaska Airlines conta sulla certificazione Faa del B737 Max 10 entro fine mese Certificazione Faa in arrivo per il B737 Max 10: almeno secondo le previsioni di Alaska Airlines che ne stima l’arrivo entro la fine di settembre, contando poi sull’ingresso in flotta del primo esemplare nella primavera del 2027. Secondo quanto anticipato a Reuters dal direttore operativo Jason Berry, il Max 10 potrebbe entrare in servizio passeggeri tra aprile e metà maggio. Prima che Boeing possa iniziare le consegne, il Max 10 – la cui approvazione è già stata rinviata di anni – dovrà ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration: un ulteriore ritardo potrebbe mettere sotto pressione il calendario previsto da Alaska per l’introduzione del velivolo. Berry ha spiegato che, dopo l’approvazione, la compagnia dovrà ancora completare il processo di certificazione relativo all’head-up display utilizzato dai piloti, una procedura che, secondo il manager, richiederà “qualche mese”. La tempistica serrata “è ambiziosa”, ha ammesso Berry. La scorsa settimana il ceo di Boeing, Kelly Ortberg, ha affermato che la certificazione del 737-10 sarebbe arrivata “molto presto”. I test di volo sono stati completati e Boeing sta ultimando la documentazione con la Faa. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_522754" align="alignleft" width="300"] Claudio Guzovich[/caption] Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia. A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani. L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti. Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio. Focus sul mercato italiano «Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia. I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione. In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato. «Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita». [post_title] => Eti sul mercato italiano: mille posti volo per Capodanno a Sharm El Sheikh [post_date] => 2026-09-25T11:58:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790337531000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nobis Assicurazioni sta proseguendo il percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale: da qualche mese ha fatto il suo ingresso nel ruolo di head of pricing, responsabile della divisione attuariato pricing, Anna Papola. Una nomina che conferma la volontà della compagnia di investire in competenze di alto profilo per sostenere il proprio percorso di crescita e innovazione. Nel corso della sua carriera ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence. A inizio 2026, Anna Papola è entrata in Nobis Assicurazioni per guidare la Divisione Attuariato Pricing. [caption id="attachment_522744" align="alignleft" width="188"] Anna Papola[/caption] Funzione centrale La divisione rappresenta una funzione centrale nello sviluppo dell’offerta assicurativa della compagnia, contribuendo alla definizione di tariffe e prodotti attraverso l’analisi dei dati e il costante confronto con le diverse aree aziendali e con la rete distributiva, con l’obiettivo di coniugare competitività, sostenibilità e attenzione alle esigenze del mercato. “Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato - dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”. [post_title] => Nobis rafforza la struttura con l'ingresso al pricing di Anna Papola [post_date] => 2026-09-25T11:30:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790335824000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522730 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Certificazione Faa in arrivo per il B737 Max 10: almeno secondo le previsioni di Alaska Airlines che ne stima l'arrivo entro la fine di settembre, contando poi sull'ingresso in flotta del primo esemplare nella primavera del 2027. Secondo quanto anticipato a Reuters dal direttore operativo Jason Berry, il Max 10 potrebbe entrare in servizio passeggeri tra aprile e metà maggio. Prima che Boeing possa iniziare le consegne, il Max 10 - la cui approvazione è già stata rinviata di anni - dovrà ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration: un ulteriore ritardo potrebbe mettere sotto pressione il calendario previsto da Alaska per l'introduzione del velivolo. Berry ha spiegato che, dopo l'approvazione, la compagnia dovrà ancora completare il processo di certificazione relativo all'head-up display utilizzato dai piloti, una procedura che, secondo il manager, richiederà "qualche mese". La tempistica serrata "è ambiziosa", ha ammesso Berry. La scorsa settimana il ceo di Boeing, Kelly Ortberg, ha affermato che la certificazione del 737-10 sarebbe arrivata "molto presto". I test di volo sono stati completati e Boeing sta ultimando la documentazione con la Faa. [post_title] => Alaska Airlines conta sulla certificazione Faa del B737 Max 10 entro fine mese [post_date] => 2026-09-25T11:11:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790334708000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno stanziamento di 500 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per ampliare il terminal e rinnovare le strutture: parte da qui il progetto che trasformerà l'aeroporto di Edimburgo. Il progetto, come anticipato da Travel Mole, prevede nuovi gate e piazzole di sosta per gli aerei, l'ampliamento della sala check-in e della sala d'attesa, nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping e un aumento del 60% della superficie del terminal. Nelle intenzioni del management dell'aeroporto, il rinnovo supporterà il lancio di nuove rotte a lungo e corto raggio e il potenziamento dei collegamenti internazionali presso lo scalo più trafficato della Scozia. L’investimento comprende inoltre miglioramenti in tutto il complesso aeroportuale, con ulteriori infrastrutture per i veicoli elettrici e una nuova strada di accesso. «Questo importante investimento consentirà all’aeroporto di Edimburgo di competere con gli aeroporti di tutto il mondo - ha dichiarato il primo ministro John Swinney -. Oltre ad apportare vantaggi concreti ai passeggeri, questo impulso rafforzerà i collegamenti internazionali della Scozia e contribuirà a stimolare la crescita economica». L'aeroporto di Edimburgo è il più trafficato della Scozia e nel 2025 ha servito circa 17 milioni di passeggeri. Ospita 39 compagnie aeree e il network dei collegamenti conta oltre 160 destinazioni, compresi i principali hub del Regno Unito, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente. «Si tratta del più grande investimento nella storia dell’aeroporto di Edimburgo, che arriva in uno dei momenti più entusiasmanti del suo sviluppo, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua storia - ha sottolineato il ceo, Gordon Dewar -. Questo piano pluriennale che ci consente di costruire il nostro futuro, creando la capacità, le risorse e l’esperienza cliente di cui abbiamo bisogno e che desideriamo». L’aeroporto è di proprietà congiunta di Vinci Airports, che detiene una quota del 50,01%, e di Global Infrastructure Partners, che gestisce il restante 49,99%. [post_title] => L'aeroporto di Edimburgo vara un piano di investimenti da 500 mln di sterline [post_date] => 2026-09-25T10:37:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790332642000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Biman Bangladesh Airlines ha ordinato cinque Boeing B787-10 e sei B737-8: l’ordine si aggiunge a uno precedente effettuato quest’anno, in cui Biman aveva scelto otto B787-10, due B787-9 e quattro B737-8. Allora la compagnia aerea aveva dichiarato che avrebbe utilizzato i B787-10 per potenziare ulteriormente le proprie operazioni in Medio Oriente, nonché i servizi a lungo raggio verso il Nord America e l’Europa. «In qualità di compagnia di bandiera, rimaniamo impegnati a sviluppare la rete e le capacità di Biman in modo da rispondere alle esigenze di collegamenti della popolazione del Bangladesh, della nostra comunità di espatriati, del mondo degli affari e del turismo. Questo accordo fa parte di un piano più ampio e attentamente studiato per rafforzare i collegamenti internazionali del Paese negli anni a venire», ha dichiarato Rumee A Hossain, presidente di Biman. L’accordo arriva in un momento in cui il vettore sta lavorando sia con Boeing che con Airbus su nuovi ordini. La compagnia aerea sta infatti valutando l’acquisto di quattro A350-900 e sei jet A321neo. [post_title] => Biman Bangladesh amplia la flotta con 11 nuovi Boeing, 787-10 e 737-8 [post_date] => 2026-09-25T09:49:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790329769000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_522663" align="alignleft" width="300"] Silvia Poli, Madeley Cadenas, Silvia Bossini[/caption] CartOrange è stata premiata con l’H.E.A.R.T. award “Best use of csr in hr” con CartOrange4planet, il progetto di turismo responsabile che coinvolge dipendenti e consulenti per viaggiare. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della categoria dedicata alle aziende con meno di 250 dipendenti. Il premio valorizza un percorso che pone le persone al centro delle politiche di sostenibilità dell’azienda e attribuisce alla divisone risorse umane un ruolo strategico nella diffusione di competenze, valori e cultura aziendale. Un’attività che, nel modello CartOrange, si estende dalla struttura interna alla rete di circa 400 consulenti per viaggiare presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alla formazione e alle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento. Silvia Poli, people & sustainability manager di CartOrange, spiega: «Ricevere questo riconoscimento in ambito hr per un progetto dedicato alla sostenibilità ha per noi un valore speciale perché sottolinea l’obiettivo e il senso del progetto: rendere le persone parte attiva del cambiamento. In una realtà come la nostra, le risorse umane si prendono cura non solo dei collaboratori dello staff interno, ma si estende anche alla nostra rete di consulenti per viaggiare, accompagnandola attraverso formazione, strumenti e condivisione di valori comuni». Il progetto Nato nel 2019, CartOrange4planet si fonda sulla convinzione che un approccio più responsabile al turismo debba essere innanzitutto condiviso da chi opera all’interno dell’organizzazione. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici - People, Planet e Profit - che comprendono il benessere delle persone e delle comunità, la tutela dell’ambiente e una crescita economica sostenibile e condivisa. Il coinvolgimento di dipendenti e consulenti è coordinato dal team 4planet, composto da due persone dello staff interno e sette consulenti per viaggiare. Un ruolo centrale è affidato alla formazione: attraverso l’academy CartOrange è stato sviluppato un percorso con certificazione interna che, dal suo avvio nel gennaio 2025, ha portato 148 professionisti a diventare consulenti CartOrange4planet. A questo percorso si affiancano le iniziative sviluppate negli anni: il riconoscimento Travelife Partner, ottenuto nel 2023; la foresta realizzata in Camerun con Treedom, con 502 alberi di cacao; la digitalizzazione dei processi e la riduzione dell’utilizzo della carta; la scelta di fornitori attenti alla sostenibilità; attività di clean-up realizzata con Plastic Free e il sostegno a realtà quali Cuamm, Airc e Ospedale Gaslini. «Crediamo che il turismo responsabile non si possa soltanto raccontare ai clienti: deve essere vissuto prima di tutto all’interno dell’azienda, da chi ogni giorno contribuisce a costruire i viaggi. Per questo abbiamo scelto di investire sulla formazione dei nostri consulenti e visto come la possibilità di contribuire, attraverso il proprio lavoro, a un obiettivo più ampio rafforzi anche il senso di appartenenza e l’orgoglio professionale - conclude Silvia Poli -. Un ringraziamento particolare va al team 4planet, con cui abbiamo portato avanti il progetto fin dal primo giorno, trasformando un’idea in iniziative concrete. L’H.E.A.R.T. Award rappresenta una nuova tappa di un percorso che continua e si rafforza, confermando il nostro impegno a costruire, partendo dalle persone, un turismo sempre più consapevole». [post_title] => Cartorange premiata con l’H.E.A.R.T. award per il CartOrange4planet [post_date] => 2026-09-24T15:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790262212000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Come Join This Feeling” è il claim della nuova campagna firmata da Embratur che fa perno attorno al calcio, alla cultura e all’ospitalità brasiliana per promuovere il Paese ai viaggiatori internazionali, con particolare attenzione allo sport, all’avventura, alla natura e alle esperienze culturali. La campagna, come segnala Travel Mole, viene diffusa attraverso piattaforme digitali e partnership commerciali con compagnie aeree, tour operator, agenzie di viaggio online e operatori turistici. La strategia è pensata per collegare l’attenzione globale generata dai Mondiali maschili del 2026 con l’organizzazione da parte del Brasile del torneo femminile. La Coppa del Mondo femminile Fifa si svolgerà dal 24 giugno al 25 luglio 2027, con 32 squadre e 64 partite in otto città brasiliane: Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador. Rio avrà il ruolo di maggiore rilievo, con il Maracanã che ospiterà sia la partita inaugurale del 24 giugno che la finale del 25 luglio. San Paolo ospiterà una semifinale e la finale per il terzo posto, mentre Belo Horizonte e Fortaleza ospiteranno anche i quarti di finale. Ogni città ospiterà almeno sette partite e almeno una partita a eliminazione diretta. La campagna promozionale del Brasile punta a un pubblico che va oltre i tradizionali turisti appassionati di calcio, mettendo in risalto, oltre alle partite, le spiagge, il cibo, la musica, la vita notturna e le attrazioni culturali. I primi dati sulla domanda indicano un notevole interesse internazionale. Ad agosto, oltre 730.000 persone avevano manifestato interesse all’acquisto di biglietti per i Mondiali, di cui circa la metà proveniente dall’estero. Il direttore operativo dei tornei della Fifa, Thiago Jannuzzi, ha individuato in Messico, Stati Uniti, Argentina e Colombia i mercati che mostrano una domanda particolarmente forte. Anche i mercati europei e asiatici sono potenzialmente importanti, man mano che si delineano con maggiore chiarezza le squadre partecipanti definitive e la domanda di viaggi. L’opportunità turistica è notevole. Uno studio commissionato da Embratur stima che il torneo genererà 8,8 miliardi di real (circa 1,6 miliardi di dollari Usa) tra fase di preparazione e svolgimento, inclusi 4,7 miliardi di real di spesa da parte di visitatori nazionali e internazionali. Lo studio stima un flusso totale di circa 2 milioni di persone, tra residenti e turisti, durante il mese del torneo: il dato supererebbe quindi l’affluenza registrata ai Mondiali femminili del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. [post_title] => Brasile: la nuova campagna 'Come Join This Feeling' intercetta gli appassionati di calcio [post_date] => 2026-09-24T14:28:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790260089000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sempre controcorrente, ma, dobbiamo dirlo, sempre efficace. O'Leary stupisce ancora una volta. Ryanair non introdurrà un "supplemento carburante" nonostante l'aumento dei prezzi del cherosene. [caption id="attachment_481750" align="alignleft" width="191"] Michael O'Leary[/caption] Lo ha dichiarato Michael O'Leary, amministratore delegato del gruppo irlandese, secondo cui la maggiorazione carburante potrebbe essere introdotta da altre compagnie aeree concorrenti non in grado di compensare i rincari. Michael O'Leary prevede un aumento del 10%-20% delle tariffe aeree la prossima estate. Tutto dipenderà dalla capacità di Boeing di rispettare i tempi di consegna dei 737 Max 10, i cui primi 15 esemplari dovrebbero entrare nella flotta Ryanair a inizio primavera 2027. [post_title] => O'Leary:«Ryanair non introdurrà il supplemento carburante». [post_date] => 2026-09-24T11:01:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790247678000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha finalizzato un ordine per 100 Boeing 737 Max 8, con opzioni per altri 50, portando a termine un acquisto ritardato da una controversia sulle condizioni di manutenzione dei motori. Boeing ha annunciato l’accordo definendolo il più grande ordine di velivoli a corridoio singolo mai effettuato da Turkish Airlines presso il costruttore. L'intesa è stata siglata a New York alla presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite in corso questa settimana. Le consegne sono previste tra il 2033 e il 2037. L’accordo garantisce inoltre a Turkish Airlines la possibilità di sostituire i velivoli Max 8 con il modello più grande 737 Max 10. L’acquisto conclude le trattative iniziate nel 2025, quando il vettore turco aveva annunciato l’intenzione di acquisire fino a 150 aeromobili Max, oltre a un ordine separato per i Boeing 787 Dreamliner. L’impegno relativo ai Max rimaneva subordinato al raggiungimento di un accordo con il fornitore di motori Cfm International. I nuovi Max andranno a potenziare l'espansione del network a corto e medio raggio di Turkish Airlines, mentre l’accordo separato relativo ai Dreamliner, annunciato nel settembre 2025, riguarda 50 aeromobili in ordine fermo: 35 Boeing 787-9 e 15 del modello più grande 787-10, oltre a opzioni per altri 25. [post_title] => Turkish Airlines sigla a New York l'intesa con Boeing per 150 B737 Max [post_date] => 2026-09-24T09:26:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790241981000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alaska airlines conta sulla certificazione faa del b737 max 10 entro fine mese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1631,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522754\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia.\r

A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani.\r

L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti.\r

Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio.\r

\r

Focus sul mercato italiano\r

«Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia.\r

I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione.\r

In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato.\r

«Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita».\r

","post_title":"Eti sul mercato italiano: mille posti volo per Capodanno a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-09-25T11:58:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790337531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nobis Assicurazioni sta proseguendo il percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale: da qualche mese ha fatto il suo ingresso nel ruolo di head of pricing, responsabile della divisione attuariato pricing, Anna Papola. Una nomina che conferma la volontà della compagnia di investire in competenze di alto profilo per sostenere il proprio percorso di crescita e innovazione.\r

Nel corso della sua carriera ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence. A inizio 2026, Anna Papola è entrata in Nobis Assicurazioni per guidare la Divisione Attuariato Pricing.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_522744\" align=\"alignleft\" width=\"188\"] Anna Papola[/caption]\r

Funzione centrale\r

La divisione rappresenta una funzione centrale nello sviluppo dell’offerta assicurativa della compagnia, contribuendo alla definizione di tariffe e prodotti attraverso l’analisi dei dati e il costante confronto con le diverse aree aziendali e con la rete distributiva, con l’obiettivo di coniugare competitività, sostenibilità e attenzione alle esigenze del mercato.\r

“Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato - dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”.\r

","post_title":"Nobis rafforza la struttura con l'ingresso al pricing di Anna Papola","post_date":"2026-09-25T11:30:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1790335824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Certificazione Faa in arrivo per il B737 Max 10: almeno secondo le previsioni di Alaska Airlines che ne stima l'arrivo entro la fine di settembre, contando poi sull'ingresso in flotta del primo esemplare nella primavera del 2027.\r

\r

Secondo quanto anticipato a Reuters dal direttore operativo Jason Berry, il Max 10 potrebbe entrare in servizio passeggeri tra aprile e metà maggio.\r

\r

Prima che Boeing possa iniziare le consegne, il Max 10 - la cui approvazione è già stata rinviata di anni - dovrà ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration: un ulteriore ritardo potrebbe mettere sotto pressione il calendario previsto da Alaska per l'introduzione del velivolo.\r

\r

Berry ha spiegato che, dopo l'approvazione, la compagnia dovrà ancora completare il processo di certificazione relativo all'head-up display utilizzato dai piloti, una procedura che, secondo il manager, richiederà \"qualche mese\".\r

\r

La tempistica serrata \"è ambiziosa\", ha ammesso Berry.\r

\r

La scorsa settimana il ceo di Boeing, Kelly Ortberg, ha affermato che la certificazione del 737-10 sarebbe arrivata \"molto presto\". I test di volo sono stati completati e Boeing sta ultimando la documentazione con la Faa.","post_title":"Alaska Airlines conta sulla certificazione Faa del B737 Max 10 entro fine mese","post_date":"2026-09-25T11:11:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790334708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stanziamento di 500 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per ampliare il terminal e rinnovare le strutture: parte da qui il progetto che trasformerà l'aeroporto di Edimburgo. \r

\r

Il progetto, come anticipato da Travel Mole, prevede nuovi gate e piazzole di sosta per gli aerei, l'ampliamento della sala check-in e della sala d'attesa, nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping e un aumento del 60% della superficie del terminal.\r

\r

Nelle intenzioni del management dell'aeroporto, il rinnovo supporterà il lancio di nuove rotte a lungo e corto raggio e il potenziamento dei collegamenti internazionali presso lo scalo più trafficato della Scozia.\r

\r

L’investimento comprende inoltre miglioramenti in tutto il complesso aeroportuale, con ulteriori infrastrutture per i veicoli elettrici e una nuova strada di accesso.\r

\r

\r

«Questo importante investimento consentirà all’aeroporto di Edimburgo di competere con gli aeroporti di tutto il mondo - ha dichiarato il primo ministro John Swinney -. Oltre ad apportare vantaggi concreti ai passeggeri, questo impulso rafforzerà i collegamenti internazionali della Scozia e contribuirà a stimolare la crescita economica».\r

\r

\r

L'aeroporto di Edimburgo è il più trafficato della Scozia e nel 2025 ha servito circa 17 milioni di passeggeri. Ospita 39 compagnie aeree e il network dei collegamenti conta oltre 160 destinazioni, compresi i principali hub del Regno Unito, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente.\r

\r

«Si tratta del più grande investimento nella storia dell’aeroporto di Edimburgo, che arriva in uno dei momenti più entusiasmanti del suo sviluppo, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua storia - ha sottolineato il ceo, Gordon Dewar -. Questo piano pluriennale che ci consente di costruire il nostro futuro, creando la capacità, le risorse e l’esperienza cliente di cui abbiamo bisogno e che desideriamo».\r

\r

L’aeroporto è di proprietà congiunta di Vinci Airports, che detiene una quota del 50,01%, e di Global Infrastructure Partners, che gestisce il restante 49,99%.\r

\r

\r

","post_title":"L'aeroporto di Edimburgo vara un piano di investimenti da 500 mln di sterline","post_date":"2026-09-25T10:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790332642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Biman Bangladesh Airlines ha ordinato cinque Boeing B787-10 e sei B737-8: l’ordine si aggiunge a uno precedente effettuato quest’anno, in cui Biman aveva scelto otto B787-10, due B787-9 e quattro B737-8.\r

\r

Allora la compagnia aerea aveva dichiarato che avrebbe utilizzato i B787-10 per potenziare ulteriormente le proprie operazioni in Medio Oriente, nonché i servizi a lungo raggio verso il Nord America e l’Europa.\r

\r

«In qualità di compagnia di bandiera, rimaniamo impegnati a sviluppare la rete e le capacità di Biman in modo da rispondere alle esigenze di collegamenti della popolazione del Bangladesh, della nostra comunità di espatriati, del mondo degli affari e del turismo. Questo accordo fa parte di un piano più ampio e attentamente studiato per rafforzare i collegamenti internazionali del Paese negli anni a venire», ha dichiarato Rumee A Hossain, presidente di Biman.\r

\r

L’accordo arriva in un momento in cui il vettore sta lavorando sia con Boeing che con Airbus su nuovi ordini. La compagnia aerea sta infatti valutando l’acquisto di quattro A350-900 e sei jet A321neo.\r

\r

","post_title":"Biman Bangladesh amplia la flotta con 11 nuovi Boeing, 787-10 e 737-8","post_date":"2026-09-25T09:49:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790329769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522663\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Poli, Madeley Cadenas, Silvia Bossini[/caption]\r

CartOrange è stata premiata con l’H.E.A.R.T. award “Best use of csr in hr” con CartOrange4planet, il progetto di turismo responsabile che coinvolge dipendenti e consulenti per viaggiare. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della categoria dedicata alle aziende con meno di 250 dipendenti.\r

Il premio valorizza un percorso che pone le persone al centro delle politiche di sostenibilità dell’azienda e attribuisce alla divisone risorse umane un ruolo strategico nella diffusione di competenze, valori e cultura aziendale. Un’attività che, nel modello CartOrange, si estende dalla struttura interna alla rete di circa 400 consulenti per viaggiare presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alla formazione e alle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento.\r

Silvia Poli, people & sustainability manager di CartOrange, spiega: «Ricevere questo riconoscimento in ambito hr per un progetto dedicato alla sostenibilità ha per noi un valore speciale perché sottolinea l’obiettivo e il senso del progetto: rendere le persone parte attiva del cambiamento. In una realtà come la nostra, le risorse umane si prendono cura non solo dei collaboratori dello staff interno, ma si estende anche alla nostra rete di consulenti per viaggiare, accompagnandola attraverso formazione, strumenti e condivisione di valori comuni».\r

\r

Il progetto\r

Nato nel 2019, CartOrange4planet si fonda sulla convinzione che un approccio più responsabile al turismo debba essere innanzitutto condiviso da chi opera all’interno dell’organizzazione. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici - People, Planet e Profit - che comprendono il benessere delle persone e delle comunità, la tutela dell’ambiente e una crescita economica sostenibile e condivisa. Il coinvolgimento di dipendenti e consulenti è coordinato dal team 4planet, composto da due persone dello staff interno e sette consulenti per viaggiare. Un ruolo centrale è affidato alla formazione: attraverso l’academy CartOrange è stato sviluppato un percorso con certificazione interna che, dal suo avvio nel gennaio 2025, ha portato 148 professionisti a diventare consulenti CartOrange4planet.\r

A questo percorso si affiancano le iniziative sviluppate negli anni: il riconoscimento Travelife Partner, ottenuto nel 2023; la foresta realizzata in Camerun con Treedom, con 502 alberi di cacao; la digitalizzazione dei processi e la riduzione dell’utilizzo della carta; la scelta di fornitori attenti alla sostenibilità; attività di clean-up realizzata con Plastic Free e il sostegno a realtà quali Cuamm, Airc e Ospedale Gaslini.\r

«Crediamo che il turismo responsabile non si possa soltanto raccontare ai clienti: deve essere vissuto prima di tutto all’interno dell’azienda, da chi ogni giorno contribuisce a costruire i viaggi. Per questo abbiamo scelto di investire sulla formazione dei nostri consulenti e visto come la possibilità di contribuire, attraverso il proprio lavoro, a un obiettivo più ampio rafforzi anche il senso di appartenenza e l’orgoglio professionale - conclude Silvia Poli -. Un ringraziamento particolare va al team 4planet, con cui abbiamo portato avanti il progetto fin dal primo giorno, trasformando un’idea in iniziative concrete. L’H.E.A.R.T. Award rappresenta una nuova tappa di un percorso che continua e si rafforza, confermando il nostro impegno a costruire, partendo dalle persone, un turismo sempre più consapevole».","post_title":"Cartorange premiata con l’H.E.A.R.T. award per il CartOrange4planet","post_date":"2026-09-24T15:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790262212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

“Come Join This Feeling” è il claim della nuova campagna firmata da Embratur che fa perno attorno al calcio, alla cultura e all’ospitalità brasiliana per promuovere il Paese ai viaggiatori internazionali, con particolare attenzione allo sport, all’avventura, alla natura e alle esperienze culturali.\r

\r

La campagna, come segnala Travel Mole, viene diffusa attraverso piattaforme digitali e partnership commerciali con compagnie aeree, tour operator, agenzie di viaggio online e operatori turistici. La strategia è pensata per collegare l’attenzione globale generata dai Mondiali maschili del 2026 con l’organizzazione da parte del Brasile del torneo femminile.\r

\r

La Coppa del Mondo femminile Fifa si svolgerà dal 24 giugno al 25 luglio 2027, con 32 squadre e 64 partite in otto città brasiliane: Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador.\r

\r

Rio avrà il ruolo di maggiore rilievo, con il Maracanã che ospiterà sia la partita inaugurale del 24 giugno che la finale del 25 luglio. San Paolo ospiterà una semifinale e la finale per il terzo posto, mentre Belo Horizonte e Fortaleza ospiteranno anche i quarti di finale. Ogni città ospiterà almeno sette partite e almeno una partita a eliminazione diretta.\r

\r

La campagna promozionale del Brasile punta a un pubblico che va oltre i tradizionali turisti appassionati di calcio, mettendo in risalto, oltre alle partite, le spiagge, il cibo, la musica, la vita notturna e le attrazioni culturali.\r

\r

\r

I primi dati sulla domanda indicano un notevole interesse internazionale. Ad agosto, oltre 730.000 persone avevano manifestato interesse all’acquisto di biglietti per i Mondiali, di cui circa la metà proveniente dall’estero. Il direttore operativo dei tornei della Fifa, Thiago Jannuzzi, ha individuato in Messico, Stati Uniti, Argentina e Colombia i mercati che mostrano una domanda particolarmente forte. Anche i mercati europei e asiatici sono potenzialmente importanti, man mano che si delineano con maggiore chiarezza le squadre partecipanti definitive e la domanda di viaggi.\r

\r

L’opportunità turistica è notevole. Uno studio commissionato da Embratur stima che il torneo genererà 8,8 miliardi di real (circa 1,6 miliardi di dollari Usa) tra fase di preparazione e svolgimento, inclusi 4,7 miliardi di real di spesa da parte di visitatori nazionali e internazionali. Lo studio stima un flusso totale di circa 2 milioni di persone, tra residenti e turisti, durante il mese del torneo: il dato supererebbe quindi l’affluenza registrata ai Mondiali femminili del 2023 in Australia e Nuova Zelanda.\r

\r

\r

","post_title":"Brasile: la nuova campagna 'Come Join This Feeling' intercetta gli appassionati di calcio","post_date":"2026-09-24T14:28:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790260089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre controcorrente, ma, dobbiamo dirlo, sempre efficace. O'Leary stupisce ancora una volta. Ryanair non introdurrà un \"supplemento carburante\" nonostante l'aumento dei prezzi del cherosene.\r

\r

[caption id=\"attachment_481750\" align=\"alignleft\" width=\"191\"] Michael O'Leary[/caption]\r

\r

Lo ha dichiarato Michael O'Leary, amministratore delegato del gruppo irlandese, secondo cui la maggiorazione carburante potrebbe essere introdotta da altre compagnie aeree concorrenti non in grado di compensare i rincari.\r

\r

Michael O'Leary prevede un aumento del 10%-20% delle tariffe aeree la prossima estate. Tutto dipenderà dalla capacità di Boeing di rispettare i tempi di consegna dei 737 Max 10, i cui primi 15 esemplari dovrebbero entrare nella flotta Ryanair a inizio primavera 2027.","post_title":"O'Leary:«Ryanair non introdurrà il supplemento carburante».","post_date":"2026-09-24T11:01:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790247678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha finalizzato un ordine per 100 Boeing 737 Max 8, con opzioni per altri 50, portando a termine un acquisto ritardato da una controversia sulle condizioni di manutenzione dei motori.\r

\r

Boeing ha annunciato l’accordo definendolo il più grande ordine di velivoli a corridoio singolo mai effettuato da Turkish Airlines presso il costruttore. L'intesa è stata siglata a New York alla presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite in corso questa settimana.\r

\r

Le consegne sono previste tra il 2033 e il 2037. L’accordo garantisce inoltre a Turkish Airlines la possibilità di sostituire i velivoli Max 8 con il modello più grande 737 Max 10.\r

\r

L’acquisto conclude le trattative iniziate nel 2025, quando il vettore turco aveva annunciato l’intenzione di acquisire fino a 150 aeromobili Max, oltre a un ordine separato per i Boeing 787 Dreamliner. L’impegno relativo ai Max rimaneva subordinato al raggiungimento di un accordo con il fornitore di motori Cfm International.\r

\r

I nuovi Max andranno a potenziare l'espansione del network a corto e medio raggio di Turkish Airlines, mentre l’accordo separato relativo ai Dreamliner, annunciato nel settembre 2025, riguarda 50 aeromobili in ordine fermo: 35 Boeing 787-9 e 15 del modello più grande 787-10, oltre a opzioni per altri 25.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines sigla a New York l'intesa con Boeing per 150 B737 Max","post_date":"2026-09-24T09:26:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790241981000]}]}}