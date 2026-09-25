Flydubai operativa sulla rotta per Pokhara, seconda porta d’accesso al Nepal Flydubai ha lanciato voli giornalieri non-stop tra Dubai (Dxb) e Pokhara, creando il primo collegamento aereo diretto tra Dubai e il Nepal occidentale. Pokhara rappresenta la seconda destinazione di flydubai in Nepal, insieme a Kathmandu, e garantisce così ai viaggiatori un accesso agevole alla capitale del turismo d’avventura del Paese e alla principale porta d’accesso alla catena montuosa dell’Annapurna. La nuova rotta porta a 35 il numero totale di voli settimanali di flydubai verso il Nepal, integrando i quattro voli giornalieri per Kathmandu e ampliando la propria capacità di trasporto passeggeri e merci. Dal 2009 la compagnia aerea ha trasportato oltre 4,5 milioni di passeggeri da e verso Kathmandu, con il 65% del traffico in coincidenza con la rete di flydubai ed Emirates attraverso l’hub di Dubai. L’espansione verso Pokhara riflette l’impegno di flydubai a migliorare i collegamenti con i mercati meno serviti e a consolidare la posizione di Dubai come hub globale per i viaggi, il commercio e il turismo. Con l’avvio dei voli per Pokhara, flydubai ha consolidato la propria posizione di compagnia aerea con la rete più estesa tra Dubai e l’Asia meridionale, volando verso 20 destinazioni in Afghanistan, Bangladesh, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, con oltre 380 voli settimanali verso la regione. Condividi

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La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi.\r

\"I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l'Europa\" ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. \"Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà\".\r

\"Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l'anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all'aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull'intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese\" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. \"Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico\". \r

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Il mercato transatlantico\r

Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno.\r

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Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. \r

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Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo.","post_title":"Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano","post_date":"2026-09-25T12:20:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790338803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai ha lanciato voli giornalieri non-stop tra Dubai (Dxb) e Pokhara, creando il primo collegamento aereo diretto tra Dubai e il Nepal occidentale.\r

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Pokhara rappresenta la seconda destinazione di flydubai in Nepal, insieme a Kathmandu, e garantisce così ai viaggiatori un accesso agevole alla capitale del turismo d’avventura del Paese e alla principale porta d’accesso alla catena montuosa dell’Annapurna. La nuova rotta porta a 35 il numero totale di voli settimanali di flydubai verso il Nepal, integrando i quattro voli giornalieri per Kathmandu e ampliando la propria capacità di trasporto passeggeri e merci.\r

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Dal 2009 la compagnia aerea ha trasportato oltre 4,5 milioni di passeggeri da e verso Kathmandu, con il 65% del traffico in coincidenza con la rete di flydubai ed Emirates attraverso l’hub di Dubai. L’espansione verso Pokhara riflette l’impegno di flydubai a migliorare i collegamenti con i mercati meno serviti e a consolidare la posizione di Dubai come hub globale per i viaggi, il commercio e il turismo.\r

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Con l’avvio dei voli per Pokhara, flydubai ha consolidato la propria posizione di compagnia aerea con la rete più estesa tra Dubai e l’Asia meridionale, volando verso 20 destinazioni in Afghanistan, Bangladesh, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, con oltre 380 voli settimanali verso la regione.\r

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","post_title":"Flydubai operativa sulla rotta per Pokhara, seconda porta d'accesso al Nepal","post_date":"2026-09-25T11:46:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790336779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Certificazione Faa in arrivo per il B737 Max 10: almeno secondo le previsioni di Alaska Airlines che ne stima l'arrivo entro la fine di settembre, contando poi sull'ingresso in flotta del primo esemplare nella primavera del 2027.\r

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Secondo quanto anticipato a Reuters dal direttore operativo Jason Berry, il Max 10 potrebbe entrare in servizio passeggeri tra aprile e metà maggio.\r

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Prima che Boeing possa iniziare le consegne, il Max 10 - la cui approvazione è già stata rinviata di anni - dovrà ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration: un ulteriore ritardo potrebbe mettere sotto pressione il calendario previsto da Alaska per l'introduzione del velivolo.\r

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Berry ha spiegato che, dopo l'approvazione, la compagnia dovrà ancora completare il processo di certificazione relativo all'head-up display utilizzato dai piloti, una procedura che, secondo il manager, richiederà \"qualche mese\".\r

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La tempistica serrata \"è ambiziosa\", ha ammesso Berry.\r

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La scorsa settimana il ceo di Boeing, Kelly Ortberg, ha affermato che la certificazione del 737-10 sarebbe arrivata \"molto presto\". I test di volo sono stati completati e Boeing sta ultimando la documentazione con la Faa.","post_title":"Alaska Airlines conta sulla certificazione Faa del B737 Max 10 entro fine mese","post_date":"2026-09-25T11:11:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790334708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stanziamento di 500 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per ampliare il terminal e rinnovare le strutture: parte da qui il progetto che trasformerà l'aeroporto di Edimburgo. \r

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Il progetto, come anticipato da Travel Mole, prevede nuovi gate e piazzole di sosta per gli aerei, l'ampliamento della sala check-in e della sala d'attesa, nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping e un aumento del 60% della superficie del terminal.\r

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Nelle intenzioni del management dell'aeroporto, il rinnovo supporterà il lancio di nuove rotte a lungo e corto raggio e il potenziamento dei collegamenti internazionali presso lo scalo più trafficato della Scozia.\r

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L’investimento comprende inoltre miglioramenti in tutto il complesso aeroportuale, con ulteriori infrastrutture per i veicoli elettrici e una nuova strada di accesso.\r

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«Questo importante investimento consentirà all’aeroporto di Edimburgo di competere con gli aeroporti di tutto il mondo - ha dichiarato il primo ministro John Swinney -. Oltre ad apportare vantaggi concreti ai passeggeri, questo impulso rafforzerà i collegamenti internazionali della Scozia e contribuirà a stimolare la crescita economica».\r

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L'aeroporto di Edimburgo è il più trafficato della Scozia e nel 2025 ha servito circa 17 milioni di passeggeri. Ospita 39 compagnie aeree e il network dei collegamenti conta oltre 160 destinazioni, compresi i principali hub del Regno Unito, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente.\r

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«Si tratta del più grande investimento nella storia dell’aeroporto di Edimburgo, che arriva in uno dei momenti più entusiasmanti del suo sviluppo, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua storia - ha sottolineato il ceo, Gordon Dewar -. Questo piano pluriennale che ci consente di costruire il nostro futuro, creando la capacità, le risorse e l’esperienza cliente di cui abbiamo bisogno e che desideriamo».\r

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L’aeroporto è di proprietà congiunta di Vinci Airports, che detiene una quota del 50,01%, e di Global Infrastructure Partners, che gestisce il restante 49,99%.\r

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","post_title":"L'aeroporto di Edimburgo vara un piano di investimenti da 500 mln di sterline","post_date":"2026-09-25T10:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790332642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha rinnovato l'accordo di cooperazione strategica con il Jordan Tourism Board, in parallelo alla ripresa dei collegamenti sulla rotta Budapest-Amman, lo scorso 22 settembre.\r

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L’accordo segna un nuovo importante capitolo nella relazione di lunga data tra la Giordania e Wizz Air e riflette l’impegno condiviso a rafforzare i collegamenti aerei tra la destinazione e i principali mercati europei, sostenendo la ripresa e la crescita sostenibile del settore turistico giordano e rendendo la Giordania più accessibile ai viaggiatori internazionali.\r

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La ripresa delle operazioni di Wizz Air arriva in un momento cruciale per l’industria turistica giordana: nonostante il difficile contesto geopolitico che incide sulla propensione a viaggiare in tutta la regione, la Giordania continua a dimostrare resilienza, stabilità e un forte impegno nel mantenere i propri collegamenti con i mercati internazionali.\r

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La rinnovata partnership tra Jtb e Wizz Air è volta a sostenere lo sviluppo sostenibile dei collegamenti aerei sia verso Amman che verso Aqaba, con il volo Budapest–Amman che rappresenta il primo passo di un più ampio programma di cooperazione tra le due parti. Si prevede che, con l’evolversi della partnership, verranno progressivamente introdotte ulteriori rotte e mercati.\r

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“La Giordania è sempre stata una destinazione importante all’interno del nostro network - ha dichiarato il ceo di Wizz Air, József Váradi -. \r

Il nostro rapporto con il Jordan Tourism Board si è consolidato nel corso di molti anni e questo accordo rinnovato dimostra la comune fiducia nel potenziale a lungo termine del mercato giordano. Sebbene l’intera regione continui ad affrontare delle sfide, riteniamo che mantenere i collegamenti e offrire ai passeggeri l’accesso a destinazioni attraenti rimanga di fondamentale importanza\".","post_title":"Wizz Air rinnova la partnership strategica con il Jordan Tourism Board","post_date":"2026-09-25T10:22:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790331746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" «Eataly lancia un nuovo progetto e propone alle aziende un'esperienza totalizzante intorno al cibo con esperienze che vanno dall’acquisto alla degustazione, alla didattica; in un contesto in cui convivono prodotti d'eccellenza, professionisti del settore e materie prime di altissima qualità» con queste parole Gabriele Belsito, general manager Europe di Eataly, presenta il team dedicato di professionisti che offrirà format esperienziali, servizi di catering e attività di team building promuovendo l’offerta di Eataly nei confronti del mercato b2b e delle aziende.\r

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Ogni progetto verrà sviluppato a partire dagli obiettivi del cliente, con un approccio consulenziale che permetterà una customizzazione completa grazie a creatività, flessibilità operativa e capacità organizzative. Da tempo Eataly lavora nel mercato b2b - anche portando la propria esperienza e il brand a casa del cliente - e vuole ora investire nella relazione con le aziende che nel corso degli anni hanno riconosciuto l'unicità dell’esperienza offerta.\r

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«Realizziamo progetti su misura con aziende e professionisti. - prosegue Belsito - Da una cena al buyout del negozio, alla regalistica, mantenendo sempre al centro la qualità, l'autenticità dell'esperienza e il valore delle relazioni che si creano attorno alla tavola. I clienti potranno scegliere e acquistare la loro esperienza customizzata direttamente sul nostro sito». Eataly è nata a Torino nel gennaio del 2007 e presto compirà 20 anni. 20 anni nel corso dei quali ha maturato un ricco know-how, caratterizzato da due elementi specifici. I\r

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l primo è l'importanza della selezione delle materie prime: per questo è nato il marchio “Eataly alla Radice”, che rappresenta un progetto realizzato insieme all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Slow Food e l'Università di Scienze Agrarie di Palermo e verificato da Rina. Il secondo elemento è la rete di produttori che collabora con l’azienda sin dalle origini: «Molti di loro sono artigiani coinvolti in prima persona nella creazione del cibo. - sottolinea Belsito - I nostri prodotti sono la loro passione, quindi partecipano con gioia agli eventi. Allora, può accadere che invece di offrire semplicemente una mozzarella, avremo il maestro casaro che la prepara in diretta; il pesto per le trofie verrà fatto da una chef con il mortaio in un corner dedicato e il pasticcere riempirà il cannolo davanti all’ospite».\r

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All’interno degli Eataly si possono riservare aree con capienze variabili per gli eventi. Nei colorati spazi di Eataly Milano Smeraldo sono stati presentati alcuni esempi di quello che può essere realizzato, in Italia e all’estero: dalle mise-en-place sui tavoli, all’angolo dedicato ai regali aziendali e le strenne natalizie, dalle degustazioni alle esperienze di mixology, fino alle proposte più curiose dove il formaggio diventa un dono esclusivo con una confezione esclusiva. Al terzo piano di Eataly Milano Smeraldo è anche disponibile una sala meeting dove organizzare momenti di team-building con show-cooking o wine-tasting.\r

Chiara Ambrosioni\r

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[gallery ids=\"522694,522693,522689,522687,522686,522695\"]","post_title":"Eataly si rivolge al mondo corporate con il claim “Eat, Shop and Learn”","post_date":"2026-09-25T10:12:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790331156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc World Europa a Napoli[/caption]\r

Msc Crociere è partner della 38ª America’s Cup in qualità di \"global cruises partner\" dell’evento che si svolgerà nel 2027 a Napoli.\r

L’accordo conferisce a Msc i diritti di partnership e di visibilità a livello mondiale per l’intero programma dell’America’s Cup, comprese le Preliminary Regattas, le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, la Challenger Selection Series e le regate finali del Match.\r

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Valori condivisi\r

Per Msc, l’America’s Cup rappresenta valori profondamente radicati nell’identità del brand: innovazione, precisione, lavoro di squadra e una profonda passione per il mare. Gli stessi valori si esprimono non solo nella vela ai massimi livelli, ma anche nel modo in cui Msc Cruises gestisce la propria flotta e offre esperienze ai propri ospiti in tutto il mondo.\r

Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, ha dichiarato: «Questa partnership porta Msc Cruises in uno degli scenari più iconici dello sport internazionale, in un momento significativo, con il ritorno dell’America’s Cup nel Mediterraneo e il suo arrivo a Napoli. Ci offre una piattaforma distintiva per coinvolgere ospiti, partner e pubblico in tutto il mondo, accomunati da una passione condivisa per il mare, la performance e l’innovazione».\r

Grant Dalton, chairman dell’America’s Cup Partnership, ha aggiunto: «Il nostro rapporto con Msc Crociere è di lunga data ed è fondato su valori condivisi, un legame che apprezziamo profondamente. La relazione dell’azienda con l’America’s Cup risale a diversi decenni fa e il percorso di Msc rispecchia in molti aspetti il nostro nell’era moderna. Avere Msc al nostro fianco a Napoli è un grande onore e non vediamo l’ora di collaborare con Pierfrancesco Vago e il suo team nel corso di AC38».\r

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A tracciare la visione globale è la ceo del gruppo Céline Vercollier, che evidenzia la forza di un network proiettato verso traguardi importanti: «Il 2026 è un anno cruciale: supereremo i 1.000 hotel nel mondo aprendo al ritmo di 6 strutture al mese. Il nostro segmento business genera già il 45% dei ricavi totali. La chiave del successo risiede nell’equilibrio tra viaggiatori d'affari e leisure, a cui garantiamo ovunque la stessa promessa: design, massimo comfort e un rapporto qualità-prezzo imbattibile».\r

Sul mercato italiano\r

In Italia, il marchio ha saputo intercettare le complesse dinamiche di un mercato frammentato, trasformandolo in una miniera di opportunità. «Siamo passati dalla periferia ai centri storici e alle destinazioni iconiche - spiega Liliana Comitini, presidente e ad per Italia, Slovenia e Ungheria -. Il target corporate rappresenta il 40% della nostra clientela e i nostri spazi si evolvono di conseguenza, integrando aree di coworking e lobby fluide ideali per il fenomeno bleisure». L'obiettivo della divisione italiana è chiaro: «Vogliamo superare i 100 hotel nel 2026 per poi raggiungere quota 150 entro il 2030. Il mercato italiano, pur frammentato, offre un potenziale immenso per riconversioni di immobili storici ed ex uffici, capaci di creare valore per i territori e per gli investitori istituzionali».\r

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Un successo condiviso con i partner storici come Batipart Europe, proprietaria dell'asset veneziano tramite il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue Sgr. Come illustrato dai tecnici del progetto costruttivo, l'edificio rappresenta una rivoluzione ecologica e ingegneristica per la città. Realizzata in soli due anni e mezzo, la struttura sfrutta un innovativo sistema in Xlam (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) e bagni prefabbricati avanzati ottimizzando tempi e logistica in un contesto fragile. Dotato di un impianto fotovoltaico e progettato per la massima efficienza energetica, l'hotel incarna perfettamente l'impegno del gruppo verso la decarbonizzazione, in linea con i rigorosi standard.\r

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(Anna Morrone)\r

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