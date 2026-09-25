Malpensa è ufficialmente “Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi” Un filo tirato insieme dalle autorità presenti e la targa si è scoperta: da oggi, venerdì 25 settembre, lo scalo della brughiera porta ufficialmente il nome di “Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi”. La targa resta visibile al Terminal 1, all’ingresso della stazione ferroviaria. Alla cerimonia, hanno partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli e la presidente di SEA Michaela Castelli. Era presente anche Paolo Berlusconi. Da remoto, ha partecipato anche il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, Ad aprire gli interventi è stata la presidente di Sea, che ha illustrato le scelte alla base della targa. «Malpensa è una delle grandi porte internazionali del nostro Paese, un aeroporto che racconta ogni giorno la vocazione di questo territorio ad aprirsi, a crescere e a costruire relazioni con il mondo», ha detto Castelli. «Anche il segno di questa intitolazione doveva essere all’altezza del suo valore istituzionale e dell’identità del luogo che l’accoglie. Abbiamo scelto essenzialità ed eleganza». Il layout, ha spiegato, è stato definito insieme alla famiglia Berlusconi. Sul ruolo dello scalo per la regione si è soffermato il governatore Fontana, che ha definito Malpensa «un’infrastruttura fondamentale per la Lombardia, perché è la porta di accesso all’Europa e al mondo». Il presidente ha ricordato che la richiesta di intitolazione era partita dal Consiglio regionale con una mozione del 20 giugno 2023, e ha ringraziato la famiglia Berlusconi, Enac e SEA per averla portata avanti. Momenti di commozione hanno segnato l’intervento del commissario straordinario di Enac, Carlo Mearelli. Guardando al futuro dello scalo, il ministro Salvini ha fissato un traguardo preciso: arrivare al 2035 con 40 milioni di passeggeri. «Già oggi Malpensa è il primo aeroporto italiano per il cargo e il secondo per passeggeri, con 31 milioni di viaggiatori», ha spiegato il ministro. La crescita, ha aggiunto, dovrà avvenire «in accordo con i territori, tutelando la qualità ambientale», perché «senza Malpensa ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro in meno. Avere uno sviluppo importante ed equilibrato è fondamentale». Condividi

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Alla cerimonia, hanno partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli e la presidente di SEA Michaela Castelli. Era presente anche Paolo Berlusconi. Da remoto, ha partecipato anche il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani,\r

Ad aprire gli interventi è stata la presidente di Sea, che ha illustrato le scelte alla base della targa. «Malpensa è una delle grandi porte internazionali del nostro Paese, un aeroporto che racconta ogni giorno la vocazione di questo territorio ad aprirsi, a crescere e a costruire relazioni con il mondo», ha detto Castelli. «Anche il segno di questa intitolazione doveva essere all'altezza del suo valore istituzionale e dell'identità del luogo che l'accoglie. Abbiamo scelto essenzialità ed eleganza». Il layout, ha spiegato, è stato definito insieme alla famiglia Berlusconi.\r

Sul ruolo dello scalo per la regione si è soffermato il governatore Fontana, che ha definito Malpensa «un'infrastruttura fondamentale per la Lombardia, perché è la porta di accesso all'Europa e al mondo». Il presidente ha ricordato che la richiesta di intitolazione era partita dal Consiglio regionale con una mozione del 20 giugno 2023, e ha ringraziato la famiglia Berlusconi, Enac e SEA per averla portata avanti.\r

Momenti di commozione hanno segnato l'intervento del commissario straordinario di Enac, Carlo Mearelli.\r

Guardando al futuro dello scalo, il ministro Salvini ha fissato un traguardo preciso: arrivare al 2035 con 40 milioni di passeggeri. «Già oggi Malpensa è il primo aeroporto italiano per il cargo e il secondo per passeggeri, con 31 milioni di viaggiatori», ha spiegato il ministro. La crescita, ha aggiunto, dovrà avvenire «in accordo con i territori, tutelando la qualità ambientale», perché «senza Malpensa ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro in meno. Avere uno sviluppo importante ed equilibrato è fondamentale».\r

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Dall’8 maggio, il collegamento fra le due città sarà operato quattro volte a settimana con un Airbus A330-300 equipaggiato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Main Cabin. Con l’orario estivo 2027, poi, il volo da Milano Malpensa per Boston passerà da quattro volte a settimana alla frequenza giornaliera. Con Roma, diventano quindi tre le città italiane servite da Delta per Boston.\r

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Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-Jfk e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Inoltre, alcuni voli stagionali inizieranno a operare prima rispetto all'anno precedente.\r

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La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi.\r

\"I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l'Europa\" ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. \"Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà\".\r

\"Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l'anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all'aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull'intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese\" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. \"Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico\". \r

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Il mercato transatlantico\r

Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno.\r

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Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. \r

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Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo.","post_title":"Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano","post_date":"2026-09-25T12:20:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790338803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522754\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia.\r

A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani.\r

L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti.\r

Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio.\r

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Focus sul mercato italiano\r

«Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia.\r

I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione.\r

In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato.\r

«Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita».\r

","post_title":"Eti sul mercato italiano: mille posti volo per Capodanno a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-09-25T11:58:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790337531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stanziamento di 500 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per ampliare il terminal e rinnovare le strutture: parte da qui il progetto che trasformerà l'aeroporto di Edimburgo. \r

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Il progetto, come anticipato da Travel Mole, prevede nuovi gate e piazzole di sosta per gli aerei, l'ampliamento della sala check-in e della sala d'attesa, nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping e un aumento del 60% della superficie del terminal.\r

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Nelle intenzioni del management dell'aeroporto, il rinnovo supporterà il lancio di nuove rotte a lungo e corto raggio e il potenziamento dei collegamenti internazionali presso lo scalo più trafficato della Scozia.\r

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L’investimento comprende inoltre miglioramenti in tutto il complesso aeroportuale, con ulteriori infrastrutture per i veicoli elettrici e una nuova strada di accesso.\r

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«Questo importante investimento consentirà all’aeroporto di Edimburgo di competere con gli aeroporti di tutto il mondo - ha dichiarato il primo ministro John Swinney -. Oltre ad apportare vantaggi concreti ai passeggeri, questo impulso rafforzerà i collegamenti internazionali della Scozia e contribuirà a stimolare la crescita economica».\r

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L'aeroporto di Edimburgo è il più trafficato della Scozia e nel 2025 ha servito circa 17 milioni di passeggeri. Ospita 39 compagnie aeree e il network dei collegamenti conta oltre 160 destinazioni, compresi i principali hub del Regno Unito, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente.\r

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«Si tratta del più grande investimento nella storia dell’aeroporto di Edimburgo, che arriva in uno dei momenti più entusiasmanti del suo sviluppo, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua storia - ha sottolineato il ceo, Gordon Dewar -. Questo piano pluriennale che ci consente di costruire il nostro futuro, creando la capacità, le risorse e l’esperienza cliente di cui abbiamo bisogno e che desideriamo».\r

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L’aeroporto è di proprietà congiunta di Vinci Airports, che detiene una quota del 50,01%, e di Global Infrastructure Partners, che gestisce il restante 49,99%.\r

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","post_title":"L'aeroporto di Edimburgo vara un piano di investimenti da 500 mln di sterline","post_date":"2026-09-25T10:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790332642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522663\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Poli, Madeley Cadenas, Silvia Bossini[/caption]\r

CartOrange è stata premiata con l’H.E.A.R.T. award “Best use of csr in hr” con CartOrange4planet, il progetto di turismo responsabile che coinvolge dipendenti e consulenti per viaggiare. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della categoria dedicata alle aziende con meno di 250 dipendenti.\r

Il premio valorizza un percorso che pone le persone al centro delle politiche di sostenibilità dell’azienda e attribuisce alla divisone risorse umane un ruolo strategico nella diffusione di competenze, valori e cultura aziendale. Un’attività che, nel modello CartOrange, si estende dalla struttura interna alla rete di circa 400 consulenti per viaggiare presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alla formazione e alle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento.\r

Silvia Poli, people & sustainability manager di CartOrange, spiega: «Ricevere questo riconoscimento in ambito hr per un progetto dedicato alla sostenibilità ha per noi un valore speciale perché sottolinea l’obiettivo e il senso del progetto: rendere le persone parte attiva del cambiamento. In una realtà come la nostra, le risorse umane si prendono cura non solo dei collaboratori dello staff interno, ma si estende anche alla nostra rete di consulenti per viaggiare, accompagnandola attraverso formazione, strumenti e condivisione di valori comuni».\r

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Il progetto\r

Nato nel 2019, CartOrange4planet si fonda sulla convinzione che un approccio più responsabile al turismo debba essere innanzitutto condiviso da chi opera all’interno dell’organizzazione. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici - People, Planet e Profit - che comprendono il benessere delle persone e delle comunità, la tutela dell’ambiente e una crescita economica sostenibile e condivisa. Il coinvolgimento di dipendenti e consulenti è coordinato dal team 4planet, composto da due persone dello staff interno e sette consulenti per viaggiare. Un ruolo centrale è affidato alla formazione: attraverso l’academy CartOrange è stato sviluppato un percorso con certificazione interna che, dal suo avvio nel gennaio 2025, ha portato 148 professionisti a diventare consulenti CartOrange4planet.\r

A questo percorso si affiancano le iniziative sviluppate negli anni: il riconoscimento Travelife Partner, ottenuto nel 2023; la foresta realizzata in Camerun con Treedom, con 502 alberi di cacao; la digitalizzazione dei processi e la riduzione dell’utilizzo della carta; la scelta di fornitori attenti alla sostenibilità; attività di clean-up realizzata con Plastic Free e il sostegno a realtà quali Cuamm, Airc e Ospedale Gaslini.\r

«Crediamo che il turismo responsabile non si possa soltanto raccontare ai clienti: deve essere vissuto prima di tutto all’interno dell’azienda, da chi ogni giorno contribuisce a costruire i viaggi. Per questo abbiamo scelto di investire sulla formazione dei nostri consulenti e visto come la possibilità di contribuire, attraverso il proprio lavoro, a un obiettivo più ampio rafforzi anche il senso di appartenenza e l’orgoglio professionale - conclude Silvia Poli -. Un ringraziamento particolare va al team 4planet, con cui abbiamo portato avanti il progetto fin dal primo giorno, trasformando un’idea in iniziative concrete. L’H.E.A.R.T. Award rappresenta una nuova tappa di un percorso che continua e si rafforza, confermando il nostro impegno a costruire, partendo dalle persone, un turismo sempre più consapevole».","post_title":"Cartorange premiata con l’H.E.A.R.T. award per il CartOrange4planet","post_date":"2026-09-24T15:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790262212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Poker di nuove rotte internazionali dall'Italia firmate easyJet che, dalla primavera 2027, aprirà i nuovi collegamenti Milano Malpensa-Birmingham, Roma Fiumicino-Edimburgo, Napoli-Reykjavik e Rimini-Berlino Brandeburgo.\r

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Quattro nuove opportunità per programmare un’estate che nell'intento della compagnia aerea potrebbe così essere «meno affollata all’insegna della natura e city break più refrigeranti».\r

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La prima (quasi) novità sarà disponibile dal 29 marzo 2027, quando la rotta tra Milano Malpensa e Birmingham tornerá a decollare da Malpensa, dopo una breve pausa di una stagione, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.\r

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A seguire, dal 2 giugno 2027, il vettore inaugurerà il nuovo collegamento tra Napoli e Reykjavik, operativo fino a tre volte a settimana durante il periodo di picco estivo. Per i viaggiatori in cerca di un’alternativa al caldo mediterraneo, la nuova rotta apre le porte a un’estate diversa, tra le temperature più fresche e i paesaggi sorprendenti dell’Islanda.\r

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Dal 30 marzo 2027, Roma Fiumicino sarà collegata a Edimburgo con due voli settimanali, operativi ogni martedì e sabato. Infine, Dal 16 aprile 2027 prenderà il via il nuovo collegamento tra Berlino Brandeburgo e Rimini, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.\r

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Tutti i voli sono già in vendita attraverso i canali distributivi della compagnia aerea.","post_title":"EasyJet: 4 nuove rotte internazionali dall'Italia all'insegna della coolcation","post_date":"2026-09-24T11:22:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790248978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways alza il sipario sul nuovo volo stagionale per Santo Domingo, che prenderà il via il prossimo 30 novembre, con una frequenza settimanale il lunedì. A seguire, dal 14 dicembre e fino alla fine di marzo 2027, sarà introdotta una seconda frequenza, operata la domenica. \r

La nuova rotta (servita da Airbus A330neo, configurati nelle tre classi Business, Premium economy ed Economy) rappresenta una novità significativa per Ita Airways, che con Santo Domingo amplia ulteriormente la propria presenza nel continente americano e introduce per la prima volta un collegamento con la Repubblica Dominicana. La compagnia serve già il continente con voli diretti verso Stati Uniti, Canada, Brasile e Argentina.\r

Il nuovo collegamento assume inoltre un valore strategico per il turismo e per gli scambi tra i due Paesi, offrendo una connessione diretta tra Roma e la Repubblica Dominicana e creando nuove opportunità sia per i flussi turistici sia per quelli legati ai rapporti economici e commerciali. \r

Alla presentazione che si è svolta ieri sera a Roma, sono intervenuti anche l’ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, Rafael A. Lantigua Ciriaco, e Neyda García, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana per l’Italia e il Cantone Ticino, che hanno sottolineato l’importanza del nuovo volo nel rafforzare i rapporti tra Italia e Repubblica Dominicana, favorendo gli scambi turistici e culturali e valorizzando l’offerta del Paese e le sue diverse destinazioni.\r

Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, ha evidenziato il ruolo del vettore nello sviluppo della connettività internazionale e nel sostegno alla proiezione del sistema economico italiano: «Il nostro compito è portare l’Italia nel mondo, ma anche portare il mondo in Italia. Per questo sviluppiamo il nostro network non soltanto guardando alle opportunità di business, ma anche alla capacità delle nuove rotte di aprire nuovi mercati, favorire il turismo e permettere alle nostre aziende di proiettarsi all’estero. Santo Domingo rappresenta un ulteriore tassello di questa strategia e rafforza il ruolo di Ita Airways come ambasciatore del Sistema Paese”.\r

Pappalardo ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi attori coinvolti nello sviluppo della connettività: “Si possono fare tutte le strategie di questo mondo a tavolino, ma per trasformare un progetto in un risultato concreto ogni parte del sistema deve credere in quel progetto e lavorare insieme».\r

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«Con Santo Domingo rafforziamo la nostra presenza nel continente americano e arricchiamo l’offerta da e per Roma Fiumicino con una nuova destinazione di grande attrattività – ha sottolineato Emiliana Limosani, chief commercial, network e incentive management -. Questa nuova rotta si inserisce inoltre nel percorso di sviluppo del nostro network intercontinentale, uno dei pilastri della strategia commerciale della compagnia»\r

Il valore della nuova connessione è stato evidenziato anche da Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma: «Questo nuovo collegamento segna un ulteriore sviluppo della connettività intercontinentale di Roma Fiumicino e testimonia il valore sistemico della collaborazione con Ita Airways. Con oltre 240 destinazioni servite, lo scalo di Fiumicino consolida la propria funzione di hub internazionale, favorendo nuove opportunità di mobilità, turismo e relazioni economiche tra l’Italia e la Repubblica Dominicana».\r

La nuova rotta si inserisce dunque nel percorso di sviluppo della connettività tra Italia e Caraibi, creando nuove opportunità per il mercato turistico e per gli operatori del settore. Per il pubblico italiano, il collegamento diretto faciliterà l’accesso alla Repubblica Dominicana e alle sue diverse destinazioni; per il mercato dominicano, Roma rappresenterà invece un importante punto di ingresso in Italia e un hub per proseguire il viaggio verso altre destinazioni.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Ita Airways: primo piano sulla novità Santo Domingo, al decollo il 30 novembre","post_date":"2026-09-24T10:00:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790244020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha ufficialmente dato il via al countdown che accompagnerà la compagnia aerea a celebrare il suo centenario, nel 2027.\r

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Ieri, a 100 giorni dall’inizio dei festeggiamenti, il vettore ha presentato alcune delle iniziative che realizzerà per condividere questo traguardo con i propri clienti, dipendenti, istituzioni, imprese e la società nel suo complesso.\r

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Marco Sansavini, presidente e ceo di Iberia, ha anche svelato la livrea speciale del centenario che adornerà alcuni degli aeromobili in flotta.\r

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Il programma prevede un importante evento istituzionale presso gli hangar di La Muñoza, iniziative alla Casa de América, un evento aziendale organizzato in collaborazione con la Ceoe e attività con la nave scuola Juan Sebastián de Elcano, che celebrerà anch’essa il proprio centenario.\r

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Verranno inaugurati nuovi Iberia Spaces a Buenos Aires, Bogotá, Città del Messico e San Paolo, mantenendo aperto il proprio Iberia Space di Madrid per gran parte del 2027.\r

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Circa 60.000 dipendenti attuali ed ex dipendenti prenderanno parte alle attività in Spagna e in America Latina, in riconoscimento del loro contributo alla storia dell’azienda\r

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Il centenario sarà inoltre caratterizzato da nuove iniziative volte a migliorare l’esperienza dei clienti, tra cui il rinnovo delle cabine sui voli a lungo raggio, l’introduzione di Starlink e una nuova offerta gastronomica sviluppata in collaborazione con l’Accademia Reale di Gastronomia.\r

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Le celebrazioni metteranno inoltre in luce i progressi compiuti nell’ambito del “Flight Plan 2030”, sostenuto da un investimento di 6 miliardi di euro per promuovere la crescita redditizia e sostenibile di Iberia.\r

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«Gli eventi del centenario renderanno omaggio agli oltre un miliardo di persone che hanno volato con Iberia negli ultimi 100 anni, a tutti i dipendenti che hanno reso possibile ogni volo nel corso di questo secolo e a tutti coloro i cui legami familiari, commerciali o culturali sono stati rafforzati dalla nostra connettività», ha dichiarato Sansavini.\r

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","post_title":"Iberia a 100 giorni dall'inizio delle celebrazioni per il centenario","post_date":"2026-09-24T09:25:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790241908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro all’aeroporto di Palermo per la nuova lounge Prima Vista, realizzata da Aviapartner Handling nell’area airside del terminal passeggeri, al terzo livello dell’aerostazione. \r

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La nuova struttura di 400 metri quadrati è stata progettata per offrire ai passeggeri, una volta passati i controlli di sicurezza, un’esperienza all’insegna del comfort, del relax e della qualità dei servizi.\r

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La lounge si affaccia sul mare ed è dotata di aree relax, postazioni di lavoro, phone booth (cabina insonorizzata), bar e ristorazione per una nuova esperienza di comfort e ospitalità.\r

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La sala dispone di 10 postazioni di lavoro dotate di sistemi di ricarica per computer, smartphone e altri dispositivi, e di una phone booth, uno spazio riservato dove effettuare telefonate e call di lavoro in tranquillità e nel rispetto della privacy.\r

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A queste si aggiungono 32 sedute relax con ricarica e 4 postazioni relax panoramiche con vista mare, pensate per offrire ai passeggeri diverse modalità di utilizzo dello spazio durante l’attesa. L’area dedicata alla ristorazione comprende un servizio bar e self-service, con 24 posti a sedere ai tavoli, e una cucina dedicata alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti.\r

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Completano l’offerta due aree relax riservate, pensate per garantire maggiore tranquillità e privacy, servizi igienici dedicati, inclusi spazi accessibili alle persone con disabilità, e una doccia a disposizione dei passeggeri.\r

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“Con la nuova lounge Prima Vista, prosegue il percorso di evoluzione dell’aeroporto di Palermo verso un nuovo modello di scalo, nel quale infrastrutture, servizi e qualità dell’esperienza crescono insieme - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - Stiamo introducendo una nuova logica aeroportuale, più orientata al passeggero e agli standard internazionali. È un altro tassello della strategia con cui vogliamo posizionare Palermo tra gli aeroporti più moderni e attrattivi del Mediterraneo”.\r

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Particolare riguardo è stato dato al comfort ambientale e alla sicurezza, con impianti dedicati di climatizzazione e ricambio dell’aria, illuminazione, rilevazione incendi, illuminazione di emergenza e sistema Evac.\r

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\"Questo nuovo spazio rappresenta un ulteriore passo nella crescita del network Prima Vista in un territorio dalla forte identità, dalla storia millenaria e dalla naturale vocazione all’accoglienza ispirando uno spazio capace di coniugare comfort, servizio e autenticità - aggiunge Matteo Festuccia, Group Lounge general manager Prima Vista Lounges by Aviapartner - La lounge valorizza l’esperienza dei viaggiatori anche attraverso i sapori del territorio, con proposte che richiamano la ricchezza della tradizione gastronomica siciliana coniugando, in ogni momento della permanenza, un’autentica espressione dell’ospitalità locale ai più elevati standard internazionali”. ","post_title":"Aeroporto Palermo: aperta la lounge Prima Vista, 400 mq e panorama mare","post_date":"2026-09-24T09:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790241313000]}]}}