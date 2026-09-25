Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano Ennesimo allungo di Delta Air Lines sull’estate italiana: la compagnia aprirà nel 2027 un nuovo volo dal Marco Polo di Venezia al Boston Logan International Airport. Dall’8 maggio, il collegamento fra le due città sarà operato quattro volte a settimana con un Airbus A330-300 equipaggiato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Main Cabin. Con l’orario estivo 2027, poi, il volo da Milano Malpensa per Boston passerà da quattro volte a settimana alla frequenza giornaliera. Con Roma, diventano quindi tre le città italiane servite da Delta per Boston. Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-Jfk e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Inoltre, alcuni voli stagionali inizieranno a operare prima rispetto all’anno precedente. La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi. “I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l’Europa” ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. “Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà”. “Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l’anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all’aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull’intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese” ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. “Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico”. Il mercato transatlantico Oltre all’Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno. Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo. Condividi

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Alla cerimonia, hanno partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli e la presidente di SEA Michaela Castelli. Era presente anche Paolo Berlusconi. Da remoto, ha partecipato anche il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani,\r

Ad aprire gli interventi è stata la presidente di Sea, che ha illustrato le scelte alla base della targa. «Malpensa è una delle grandi porte internazionali del nostro Paese, un aeroporto che racconta ogni giorno la vocazione di questo territorio ad aprirsi, a crescere e a costruire relazioni con il mondo», ha detto Castelli. «Anche il segno di questa intitolazione doveva essere all'altezza del suo valore istituzionale e dell'identità del luogo che l'accoglie. Abbiamo scelto essenzialità ed eleganza». Il layout, ha spiegato, è stato definito insieme alla famiglia Berlusconi.\r

Sul ruolo dello scalo per la regione si è soffermato il governatore Fontana, che ha definito Malpensa «un'infrastruttura fondamentale per la Lombardia, perché è la porta di accesso all'Europa e al mondo». Il presidente ha ricordato che la richiesta di intitolazione era partita dal Consiglio regionale con una mozione del 20 giugno 2023, e ha ringraziato la famiglia Berlusconi, Enac e SEA per averla portata avanti.\r

Momenti di commozione hanno segnato l'intervento del commissario straordinario di Enac, Carlo Mearelli.\r

Guardando al futuro dello scalo, il ministro Salvini ha fissato un traguardo preciso: arrivare al 2035 con 40 milioni di passeggeri. «Già oggi Malpensa è il primo aeroporto italiano per il cargo e il secondo per passeggeri, con 31 milioni di viaggiatori», ha spiegato il ministro. La crescita, ha aggiunto, dovrà avvenire «in accordo con i territori, tutelando la qualità ambientale», perché «senza Malpensa ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro in meno. Avere uno sviluppo importante ed equilibrato è fondamentale».\r

","post_title":"Malpensa è ufficialmente \"Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi\"","post_date":"2026-09-25T12:41:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790340114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesimo allungo di Delta Air Lines sull'estate italiana: la compagnia aprirà nel 2027 un nuovo volo dal Marco Polo di Venezia al Boston Logan International Airport.\r

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Dall’8 maggio, il collegamento fra le due città sarà operato quattro volte a settimana con un Airbus A330-300 equipaggiato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Main Cabin. Con l’orario estivo 2027, poi, il volo da Milano Malpensa per Boston passerà da quattro volte a settimana alla frequenza giornaliera. Con Roma, diventano quindi tre le città italiane servite da Delta per Boston.\r

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Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-Jfk e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Inoltre, alcuni voli stagionali inizieranno a operare prima rispetto all'anno precedente.\r

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La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi.\r

\"I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l'Europa\" ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. \"Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà\".\r

\"Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l'anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all'aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull'intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese\" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. \"Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico\". \r

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Il mercato transatlantico\r

Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno.\r

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Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. \r

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Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo.","post_title":"Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano","post_date":"2026-09-25T12:20:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790338803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522754\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia.\r

A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani.\r

L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti.\r

Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio.\r

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Focus sul mercato italiano\r

«Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia.\r

I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione.\r

In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato.\r

«Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita».\r

","post_title":"Eti sul mercato italiano: mille posti volo per Capodanno a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-09-25T11:58:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790337531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai ha lanciato voli giornalieri non-stop tra Dubai (Dxb) e Pokhara, creando il primo collegamento aereo diretto tra Dubai e il Nepal occidentale.\r

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Pokhara rappresenta la seconda destinazione di flydubai in Nepal, insieme a Kathmandu, e garantisce così ai viaggiatori un accesso agevole alla capitale del turismo d’avventura del Paese e alla principale porta d’accesso alla catena montuosa dell’Annapurna. La nuova rotta porta a 35 il numero totale di voli settimanali di flydubai verso il Nepal, integrando i quattro voli giornalieri per Kathmandu e ampliando la propria capacità di trasporto passeggeri e merci.\r

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Dal 2009 la compagnia aerea ha trasportato oltre 4,5 milioni di passeggeri da e verso Kathmandu, con il 65% del traffico in coincidenza con la rete di flydubai ed Emirates attraverso l’hub di Dubai. L’espansione verso Pokhara riflette l’impegno di flydubai a migliorare i collegamenti con i mercati meno serviti e a consolidare la posizione di Dubai come hub globale per i viaggi, il commercio e il turismo.\r

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Con l’avvio dei voli per Pokhara, flydubai ha consolidato la propria posizione di compagnia aerea con la rete più estesa tra Dubai e l’Asia meridionale, volando verso 20 destinazioni in Afghanistan, Bangladesh, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, con oltre 380 voli settimanali verso la regione.\r

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","post_title":"Flydubai operativa sulla rotta per Pokhara, seconda porta d'accesso al Nepal","post_date":"2026-09-25T11:46:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790336779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora scioperi per il trasporto aereo in Italia. La prima data da segnare sul calendario è quella del 30 settembre, quando ad incrociare le braccia sarà il personale Enav, che si fermerà in tutta Italia dalle ore 13 alle ore 17.\r

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[caption id=\"attachment_343834\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sede Enav[/caption]\r

Il 16 ottobre saranno invece i dipendenti Easyjet a scioperare, con una serrata di 24 ore, e nella stessa data si fermeranno i lavoratori della società Sicuritalia Ivri presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia.\r

Il 6 novembre i disagi interesseranno l’aeroporto di Bari, per la serrata di 4 ore indetta dai dipendenti Enav (dalle ore 13 alle ore 17), e sempre i lavoratori Enav incroceranno le braccia per uno sciopero nazionale di 4 ore il prossimo 21 novembre.","post_title":"Altri scioperi nel trasporto aereo. Segnare le date nell'agenda","post_date":"2026-09-25T11:37:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1790336273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522737","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'introduzione dell'euro digitale rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare la concorrenza, aumentare la trasparenza e ridurre la dipendenza dai grandi circuiti internazionali. È questa la posizione congiunta di Confcommercio, Confesercenti, FIPE e Netcomm, che esprimono la visione unitaria delle imprese, anche quelle del turismo, anzi soprattutto, in un dialogo aperto e collaborativo con le istituzioni monetarie europee e nazionali. \r

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La digitalizzazione dei pagamenti in Italia ha ormai raggiunto una dimensione strutturale: secondo l'Osservatorio pagamenti digitali del Politecnico di Milano, nel 2025 il valore delle transazioni digitali ha toccato i 518 miliardi di euro, arrivando a coprire il 45% dei consumi complessivi e superando il contante, con oltre 10 miliardi di operazioni effettuate sui terminali di cassa, secondo rilevazioni di Banca d'Italia. \r

Mercato pagamenti Europa\r

In questo scenario di forte crescita, il mercato dei pagamenti in Europa – come rilevato nel report European Payments Landscape della BCE – risulta tuttavia concentrato nelle mani di appena 12 grandi operatori, che controllano il 78% delle transazioni, con ben il 43% riconducibile a soggetti extra-Ue. Una dinamica che incide direttamente sul potere negoziale delle micro e piccole imprese, i cui costi commissionali risultano sproporzionatamente superiori a quelli sostenuti dalla grande distribuzione. \r

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Per questa ragione, le quattro associazioni sottolineano come la definizione dei costi di accettazione della moneta pubblica non debba basarsi sulle medie commissionali delle carte di debito dei circuiti privati esistenti, ma su un benchmark europeo trasparente e orientato alle soluzioni più efficienti. \r

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In particolare, per i micropagamenti la proposta condivisa punta all'azzeramento delle commissioni in ogni canale di vendita — dal negozio di quartiere all’e-commerce — per evitare che le quote fisse erodano i margini delle attività. Secondo dati della BCE, infatti, nei negozi dell'area euro il 54% delle transazioni è inferiore a 20 euro. \r

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","post_title":"L'euro digitale potrebbe incrinare il monopolio dei 12 grandi operatori mondiali","post_date":"2026-09-25T11:01:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790334093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Elba amplia la propria proposta turistica guardando al turismo lento e alla fruizione dell’isola al di fuori della stagione balneare. È questo l’obiettivo della Via dell’Essenza, il cammino costiero realizzato da Fondazione Acqua dell’Elba e Parco Nazionale Arcipelago Toscano, che si sviluppa per circa 67 km in otto tappe lungo il versante occidentale dell’isola, attorno al Monte Capanne.\r

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Il progetto, avviato nel 2011 ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento delle tappe 6, 7 e 8 e dell’anello occidentale. L’intero percorso è stato inoltre dotato di nuova segnaletica, con pannelli e QR code dedicati a flora, fauna e principali punti di interesse storico-naturalistici.\r

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Per il 2026 la Via dell’Essenza è entrata nel programma “Vivere il Parco” con sei escursioni guidate gratuite, distribuite tra febbraio e ottobre e pensate per favorire la conoscenza del territorio nei mesi lontani dai picchi della stagione balneare. «La collaborazione con la Fondazione Acqua dell’Elba e con partner attenti alla sostenibilità ci consente di promuovere una fruizione responsabile del territorio, capace di coniugare tutela ambientale, educazione e qualità dell’esperienza, anche al di fuori dei periodi di maggiore afflusso turistico», sottolinea Matteo Arcenni, Commissario Straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.\r

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Un ulteriore elemento riguarda la mobilità: in occasione di tre delle sei escursioni è stato previsto un servizio gratuito di navetta Autolinee Toscane per riportare i partecipanti al punto di partenza, nell’ottica di ridurre l’impatto del traffico sull’isola.\r

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Le otto tappe sono associate ad altrettante essenze della macchia mediterranea – tra erica, lentisco, lavanda, cisto, ginepro, rosmarino, leccio e mirto – e il percorso è stato concepito per integrare natura, paesaggio e patrimonio culturale. Il progetto comprende anche strumenti dedicati alla fruizione, tra cui il Passaporto della Via dell’Essenza e una rete di strutture ricettive e operatori convenzionati.\r

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La prossima fase punta quindi a consolidare il cammino come componente dell’offerta turistica dell’Elba, affiancando al tradizionale prodotto balneare un’esperienza outdoor fruibile nelle stagioni intermedie e più orientata alla scoperta del territorio.","post_title":"Elba, la Via dell’Essenza punta sul turismo lento","post_date":"2026-09-25T10:51:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["elba","isola-delba"],"post_tag_name":["Elba","Isola d'Elba"]},"sort":[1790333461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stanziamento di 500 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per ampliare il terminal e rinnovare le strutture: parte da qui il progetto che trasformerà l'aeroporto di Edimburgo. \r

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Il progetto, come anticipato da Travel Mole, prevede nuovi gate e piazzole di sosta per gli aerei, l'ampliamento della sala check-in e della sala d'attesa, nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping e un aumento del 60% della superficie del terminal.\r

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Nelle intenzioni del management dell'aeroporto, il rinnovo supporterà il lancio di nuove rotte a lungo e corto raggio e il potenziamento dei collegamenti internazionali presso lo scalo più trafficato della Scozia.\r

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L’investimento comprende inoltre miglioramenti in tutto il complesso aeroportuale, con ulteriori infrastrutture per i veicoli elettrici e una nuova strada di accesso.\r

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«Questo importante investimento consentirà all’aeroporto di Edimburgo di competere con gli aeroporti di tutto il mondo - ha dichiarato il primo ministro John Swinney -. Oltre ad apportare vantaggi concreti ai passeggeri, questo impulso rafforzerà i collegamenti internazionali della Scozia e contribuirà a stimolare la crescita economica».\r

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L'aeroporto di Edimburgo è il più trafficato della Scozia e nel 2025 ha servito circa 17 milioni di passeggeri. Ospita 39 compagnie aeree e il network dei collegamenti conta oltre 160 destinazioni, compresi i principali hub del Regno Unito, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente.\r

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«Si tratta del più grande investimento nella storia dell’aeroporto di Edimburgo, che arriva in uno dei momenti più entusiasmanti del suo sviluppo, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua storia - ha sottolineato il ceo, Gordon Dewar -. Questo piano pluriennale che ci consente di costruire il nostro futuro, creando la capacità, le risorse e l’esperienza cliente di cui abbiamo bisogno e che desideriamo».\r

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L’aeroporto è di proprietà congiunta di Vinci Airports, che detiene una quota del 50,01%, e di Global Infrastructure Partners, che gestisce il restante 49,99%.\r

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","post_title":"L'aeroporto di Edimburgo vara un piano di investimenti da 500 mln di sterline","post_date":"2026-09-25T10:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790332642000]}]}}