Astoi al Ttg Travel Experience con il nuovo spazio Astoi Hub Astoi partecipa alla 63ª edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 alla Fiera di Rimini, con un format profondamente rinnovato della propria presenza in fiera: Astoi Hub, l’evoluzione del tradizionale Villaggio Astoi. Il nuovo Hub supera la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato. L’Hub sarà quindi non soltanto il luogo nel quale incontrare i tour operator associati, ma uno spazio pensato per mettere in relazione imprese, distribuzione, istituzioni, esperti, mondo della tecnologia, media e altri settori, portando al centro temi che già oggi incidono sulle strategie e sull’operatività delle aziende turistiche. Pier Ezhaya «Abbiamo voluto essere presenti a Ttg Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo. Con Asoti Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo – dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi -. «Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’associazione che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato». Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo. Condividi

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Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

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","post_title":"Astoi al Ttg Travel Experience con il nuovo spazio Astoi Hub","post_date":"2026-09-25T14:19:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790345978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mentre l'industria italiana tiene, il turismo cresce. A luglio la produzione industriale è aumentata (+0,7%), trainata dai beni di consumo (+2,1%). La variazione acquisita per il 2026 evidenzia eterogeneita' tra settori: auto in recupero (+8,8%), crescono gli altri mezzi di trasporto e computer-elettronica; in calo mobili, tessile-abbigliamento-pelli, chimica.\r

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L'indice Pmi di agosto, tuttavia, e' sceso sotto la soglia neutrale (49,6). E' quanto indica il Centro studi di Confindustria nella congiuntura flash di settembre, aggiungendo che nel settore dei servizi e' cresciuto soprattutto il turismo estero.\r

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A luglio le presenze turistiche in Italia sono aumentate (+3,5% tendenziale). crescono gli stranieri (+7,3%) e alla loro maggior permanenza (+0,3 giorni in aggregato). Calano i flussi di connazionali nel Paese (-1,3%). ","post_title":"Il turismo continua a crescere (+3,5% a luglio). L'industria tiene (+0,7%)","post_date":"2026-09-25T10:50:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790333404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Sun Siyam rinnova l'offerta in vista della stagione invernale. Nuove ville, importanti interventi di restyling, proposte gastronomiche e lifestyle e un ricco programma per le festività di fine anno contribuiscono a posizionare il gruppo come uno dei principali player nel settore hospitality alle Maldive e in Sri Lanka.\r

Sun Siyam continua a investire in modo significativo nell’evoluzione del prodotto, attraverso nuove sistemazioni, concept innovativi dedicati alla ristorazione e nuove esperienze: un rinnovamento iniziato lo scorso anno con il rebranding lanciato in occasione dei 35 anni del gruppo, che ha contribuito a rafforzare l’identità dei resort, ora raccolti in tre collezioni distinte: Lifestyle (Siyam World e Sun Siyam Olhuveli), Privé (Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah) e Luxury (Sun Siyam Iru Fushi).\r

«La suddivisione del portfolio Sun Siyam in tre linee di prodotto ha avuto un significativo riscontro dal mercato - commenta Patrizia Di Patrizio, responsabile commerciale gruppo Sun Siyam in Italia -. La diversità dei prodotti, isole naturali in atolli diversi dell’arcipelago, contraddistingue la nostra offerta. Ogni resort ha una sua anima e identità distintiva, così come ogni ospite è diverso dall’altro, con esigenze peculiari, alla ricerca delle “proprie Maldive”: la nuova classificazione valorizza questa diversità, rendendo il processo di vendita più semplice ed efficace».\r

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Verso il 2027\r

Il 2027 rappresenterà una tappa significativa del percorso Sun Siyam: il gruppo si prepara infatti ad affrontare una nuova fase di sviluppo, continuando a investire sull’evoluzione delle proprietà e sull’ampliamento dell’esperienza proposta agli ospiti. Sun Siyam punta ad ampliare e diversificare l’offerta, con il completo rinnovamento di alcune categorie di camere e la realizzazione di nuove unità.\r

Al Sun Siyam Iru Fushi, le nuove ville overwater hanno contribuito a rafforzare il carattere luxury del resort, mentre al Sun Siyam Vilu Reef sono state recentemente inaugurate 50 Ocean Signature Villas, caratterizzate da un design contemporaneo e innovativo. A completare il programma di sviluppo saranno le nuove Deluxe Water Villas di Sun Siyam Olhuveli, che arricchiranno la proposta della struttura.\r

Parallelamente, il gruppo sta investendo sul fronte delle esperienze, con un'attenzione crescente alla dimensione lifestyle. Tra le novità spiccano i Sun Siyam Yaya Beach Club, nuovi spazi destinati a diventare un punto di riferimento all’interno dei resort. Durante il giorno, le aree sono pensate come luoghi informali e rilassanti, aperti a tutti gli ospiti; la sera si trasformano invece in lounge adults only, con dj set e programmi di intrattenimento pensati per accompagnare la serata in un’atmosfera più vivace e sofisticata.\r

«Stiamo attraversando una fase importante di evoluzione del prodotto, con investimenti che interessano contemporaneamente accommodation, ristorazione, lifestyle ed esperienze. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento del brand, mantenendo al tempo stesso quell’autenticità e quel legame con le Maldive che da sempre caratterizzano Sun Siyam. Per quanto riguarda l’andamento, anche a fronte di un contesto internazionale che ha messo alla prova il comparto turistico frenando la corsa di Sun Siyam nei primi due mesi dell’anno, il mercato italiano si conferma solido e reattivo. La ripartenza, già visibile nelle prenotazioni da fine agosto, apre prospettive eccellenti per il primo trimestre del 2027, con i riflettori puntati in particolare sul Siyam World».\r

Per presentare al mercato italiano tutte le importanti novità Sun Siyam ha in programma un fitto calendario di momenti di formazione in collaborazione con i principali tour operator e la presenza del gruppo alle principali fiere di settore. Fra le altre, Sun Siyam sarà a Ttg Travel Experience presso il pad. A7 (Visit Maldives).\r

A completare le novità della prossima stagione sarà il programma dedicato alle festività di fine anno, con un calendario di eventi, spettacoli e proposte gastronomiche studiato per rendere il periodo natalizio e il Capodanno un momento particolarmente ricco.","post_title":"Sun Siyam guarda al 2027. Di Patrizio: «Ecco i nuovi investimenti»","post_date":"2026-09-25T10:11:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790331075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sodalizio vincente quello tra Italo e Alstom, in questi giorni sotto i riflettori di InnoTrans 2026 a Berlino: qui Gianbattista La Rocca, ceo di Italo, e Michele Viale, managing director di Alstom in Italia, hanno presentato i 12 nuovi treni Avelia Stream ad alta velocità attualmente in costruzione per il mercato italiano negli stabilimenti Alstom di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna.\r

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Sviluppati sulla base di oltre 40 anni di esperienza Alstom nell’alta velocità ferroviaria, con più di 2.900 treni ad alta velocità consegnati nel mondo, i treni Avelia Stream confermano il ruolo centrale del know-how ferroviario italiano nello sviluppo delle soluzioni ad alta velocità del gruppo. Il treno verrà ufficialmente presentato nei prossimi mesi presso lo stabilimento Alstom di Savigliano (Cuneo).\r

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Dal 2008, quando è nata, ad oggi la collaborazione tra Alstom e Italo si è estesa ben oltre la fornitura di materiale rotabile: oggi Alstom opera come Entity in Charge of Maintenance per l'intera flotta Italo, con un modello integrato a 360 gradi che comprende manutenzione, gestione della flotta, supporto tecnico, programmi di ammodernamento e innovazione digitale lungo l'intero ciclo di vita dei treni.\r

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Ogni giorno oltre 220 professionisti Alstom operano nei depositi di manutenzione per garantire disponibilità della flotta, affidabilità e continuità del servizio. La partnership si estende anche al miglioramento dell'esperienza dei passeggeri grazie a Nomad Digital, società del Gruppo Alstom, che supporta Italo nello sviluppo di soluzioni di connettività di nuova generazione e servizi digitali. Tra queste, l'introduzione pioneristica di una piattaforma di connettività ibrida che integra reti 5G e tecnologia satellitare Starlink, offrendo ai viaggiatori una connessione internet più affidabile e performante, anche lungo le tratte più complesse.\r

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«La forza della partnership tra Alstom e Italo risiede nella fiducia che abbiamo costruito nel tempo e nella nostra capacità di evolvere insieme - ha dichiarato Viale -. È una collaborazione fondata sulla responsabilità condivisa e sulla comune determinazione a trasformare ogni nuova sfida in un'opportunità di progresso e innovazione. Dietro ogni traguardo raggiunto in questo percorso ci sono le nostre persone, la cui competenza, passione e dedizione contribuiscono a trasformare la visione in realtà e a plasmare il futuro dell'alta velocità ferroviaria».\r

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«Nel 2008 abbiamo scelto Alstom per intraprendere questo viaggio a suo modo unico - ha sottolineato La Rocca -. Grazie all'arrivo di Italo, l'Italia è stato il primo Paese europeo ad introdurre la concorrenza sull'alta velocità ferroviaria, divenendo un esempio da seguire. Con Alstom condividiamo una visione di mobilità che guarda al futuro, condivisa e sostenibile. Il nostro obiettivo è quello di offrire sicurezza, affidabilità e comfort al viaggiatore, innovando costantemente. Siamo partiti con 25 treni Agv, abbiamo scelto nuovamente Alstom quando abbiamo investito su 26 treni Evo, fino ad arrivare al recente ordine di altri 12 modelli Alstom Avelia Stream dedicati al mercato italiano, che cominceranno ad essere operativi dalla fine del prossimo anno portando così la nostra flotta a 63 treni».","post_title":"Italo a InnoTrans con Alstom: focus sui 12 nuovi treni Avelia Stream","post_date":"2026-09-24T09:10:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790241044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il caro energia torna a rappresentare un fattore di vulnerabilità per l’economia italiana. Secondo l’analisi realizzata da Confcommercio con il Cer, a settembre 2026 il Prezzo unico nazionale dell’elettricità è aumentato del 73,3% rispetto alla media del 2025 e del 271,1% rispetto al periodo pre-pandemico. Il divario con gli altri principali Paesi dell’eurozona resta significativo: l’Italia paga l’elettricità 65,3 euro/MWh in più della Germania, 67,2 euro in più della Spagna e 69,4 euro in più della Francia.\r

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Particolarmente esposte sono commercio, turismo e ristorazione. Nel secondo semestre 2026 il maggior consumo elettrico, legato anche alla climatizzazione estiva, e i prezzi più elevati potrebbero generare oltre un miliardo di euro di costi aggiuntivi per le bollette: 494 milioni per i negozi, 207 milioni per i ristoranti, 164 milioni per gli alberghi, 111 milioni per i bar e 50 milioni per la grande distribuzione.\r

Dipendenza dal gas\r

Alla base dello svantaggio pesa la forte dipendenza dal gas: nel 2025 il 43,7% dell’elettricità italiana è stato prodotto da impianti a gas, contro il 18,2% della Spagna, il 17,6% della Germania e il 3,2% della Francia.\r

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Nonostante le rinnovabili abbiano raggiunto il 50% della produzione nazionale, Italia, Spagna e Germania presentano quote differenti. Il meccanismo marginale di formazione dei prezzi fa inoltre sì che il costo del gas continui a incidere fortemente sul prezzo finale dell'elettricità. ","post_title":"L'Italia nella morsa del caro energia. Il turismo fra i settori più colpiti","post_date":"2026-09-23T10:43:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790160188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I cinque i resort del gruppo Sun Siyam alle Maldive - Siyam World, Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Olhuveli, Sun Siyam Iru Veli e Sun Siyam Vilu Reef - hanno ottenuto la certificazione Green Globe per la sostenibilità.\r

Il riconoscimento certifica l'impegno del gruppo nell'adottare pratiche più responsabili nella gestione quotidiana dei resort, dalla riduzione dei consumi e dei rifiuti alla tutela dell'ecosistema marino, dal coinvolgimento delle comunità locali alla salvaguardia della cultura maldiviana.\r

La certificazione\r

Green Globe valuta le strutture ricettive sulla base di 44 criteri fondamentali e oltre 400 indicatori, suddivisi in quattro aree: gestione sostenibile, responsabilità sociale ed economica, patrimonio culturale e tutela ambientale. La certificazione è sottoposta a verifica con rinnovo annuale.\r

Per Sun Siyam, il riconoscimento arriva al termine di un percorso che negli ultimi anni ha portato la sostenibilità sempre più al centro delle attività del gruppo attraverso Sun Siyam Care, il programma dedicato alla responsabilità ambientale e sociale. Le iniziative attuate da Sun Siyam Cares riguardano la riduzione dei consumi di energia e acqua, della plastica e dello spreco alimentare, la tutela della biodiversità, il sostegno alle comunità locali, la creazione di opportunità per i cittadini maldiviani e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.\r

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Accanto alla certificazione Green Globe, i resort Sun Siyam hanno ricevuto altri importanti riconoscimenti. Durante Travel Trade Maldives Award 2026, Sun Siyam Vilu Reef è stato premiato come Best House Reef resort, grazie alla sua barriera corallina a pochi passi dalla spiaggia. Sun Siyam Iru Veli è stato premiato come Best Wedding Destination: punto di forza l’offerta di cerimonie modellate su misura e tra i servizi premium pensati per le coppie. Infine, Sun Siyam Iru Fushi è arrivato al secondo posto in classifica come Best Family Resort alle Maldive, secondo Travel + Leisure Asia Pacific 2006, che ha premiato la filosofia del resort di relax consapevole e riscoperta dei ritmi naturali dell'isola e naturalmente i punti di forza per le famiglie: le Signature Experiences come la caccia al tesoro e le sistemazioni di lusso ideate per accogliere al meglio i nuclei familiari, unite a una rinomata proposta culinaria e di benessere per tutti.","post_title":"Sun Siyam: certificazione Green Globe per tutti i resort del gruppo","post_date":"2026-09-23T09:36:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790156172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vesna Rakić, che dallo scorso maggio è la ceo del Seychelles Tourism Board, parteciperà al Ttg Travel Experience, dove presenterà le linee strategiche della promozione internazionale e dello sviluppo futuro del turismo.\r

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico delle Seychelles, Vesna Rakić arriva a Rimini in un momento di riposizionamento per la destinazione, chiamata a confrontarsi con un contesto internazionale ancora condizionato dalle conseguenze della guerra e dalle dinamiche della connettività aerea.\r

L’obiettivo indicato per la fine del 2026 è tornare sui livelli di arrivi registrati nel 2024. In questo scenario, l’Italia continua a rappresentare un mercato strategico per le Seychelles: la destinazione sta infatti valutando nuove soluzioni per rafforzare i collegamenti con il nostro Paese, attraverso la possibilità di introdurre voli diretti dall’Italia, di linea e/o charter. Una scelta che risponderebbe alla necessità di diversificare i flussi e ridurre la dipendenza dagli hub del Medio Oriente, rendendo il viaggio verso l’arcipelago più semplice e immediato per il mercato italiano.\r

Tra le novità che contribuiranno a diversificare ulteriormente l’offerta delle Seychelles c’è l’arrivo di Meliá Hotels International a Mahé: il nuovo Meliá Seychelles, parte di un più ampio progetto di sviluppo sul fronte orientale dell’isola, nelle vicinanze di Victoria e a circa dieci minuti dall’aeroporto internazionale, dovrebbe entrare nella fase operativa entro la fine del 2026. Il resort comprenderà 120 camere, 68 residenze, ristoranti, spa, fitness centre, piscina e un rooftop bar, oltre a un centro congressi da 300 posti.\r

La nuova struttura rappresenta un tassello importante anche per lo sviluppo del segmento Mice, offrendo alle Seychelles una nuova infrastruttura dedicata a meeting, eventi e viaggi incentive e ampliando le possibilità di combinare soggiorni leisure e business. Il progetto conferma inoltre la volontà della destinazione di ampliare la propria offerta oltre il tradizionale turismo balneare, valorizzando anche esperienze legate alla natura, alla cultura creola, alla gastronomia, al wellness e all’esplorazione delle diverse isole.\r

La sostenibilità rimane uno dei pilastri della strategia turistica dell'arcipelago, che ha recentemente introdotto una nuova misura per rafforzare la tutela delle tartarughe marine. Per la prima volta sono state istituite aree protette stagionali dedicate ai principali siti di nidificazione di tartarughe su Mahé e Curieuse, con restrizioni alle attività umane durante il periodo di maggiore nidificazione, da ottobre a marzo. Le misure riguardano in particolare la tartaruga embricata e la tartaruga verde, entrambe presenti nell’arcipelago, e prevedono una fascia di protezione di 50 metri attorno alle aree di nidificazione.\r

","post_title":"Seychelles Tourism Board: la nuova ceo traccia la strategia di sviluppo","post_date":"2026-09-23T09:15:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790154935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un numero imprecisato di hotel europei, che continua a crescere quasi quotidianamente, ha citato in giudizio Booking, la multinazionale americana con sede ad Amsterdam, per i contratti imposti loro dal 2004 al 2024, che li obbligavano a offrire sempre il miglior prezzo possibile.\r

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Tale clausola è stata dichiarata illegale dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto viola il diritto della concorrenza. Dal 2004 al 2015, Booking.com imponeva a qualsiasi hotel di offrire un prezzo inferiore a quello della sua piattaforma attraverso qualsiasi canale; dal 2015 al 2024, questa condizione è stata attenuata e applicata solo al canale diretto, il che significa che Booking.com accettava prezzi inferiori tramite agenzie di viaggio o altri grossisti.\r

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Gli albergatori hanno intentato una causa congiunta, corredata da una perizia che determina l'ammontare del risarcimento in base ai danni subiti. Gli esperti stimano che gli hotel abbiano perso il due percento del loro fatturato negli ultimi 20 anni. Ad esempio, un hotel con un fatturato annuo compreso tra i cinque e i dieci milioni di euro potrebbe richiedere a Booking.com un risarcimento danni tra un milione e mezzo e tre milioni di euro.\r

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La causa richiederà tempo e la sentenza definitiva stabilirà se questa valutazione rispecchia la realtà, ma in ogni caso, si prospetta un'ingente somma di denaro per gli hotel che per decenni hanno dovuto accettare contratti con Booking, praticamente l'unico intermediario del mercato in molti casi.","post_title":"Booking dovrà sborsare, prima o poi, un sacco di soldi agli hotel","post_date":"2026-09-22T10:13:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790071986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Clippers si prepara all'edizione 2026 di TTG Travel Experience proponendo un prodotto consolidato, la cui capacità di intercettare pubblici differenti viene oggi rafforzata da politiche commerciali mirate a segmenti di clientela ad alto potenziale: da chi viaggia da solo, con numerose partenze che prevedono un supplemento singola ridotto al 25%, alle famiglie, per le quali viene estesa anche alla programmazione caraibica una formula già sperimentata con successo su partenze selezionate nel Mediterraneo.\r

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«La forza di Star Clippers sta proprio nel non assomigliare a nessun'altra esperienza crocieristica, con un prodotto distintivo che esprime il proprio potenziale solo quando incontra la competenza di chi lo propone al cliente – commenta Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana-. Per questo TTG Travel Experience per noi non è soltanto una vetrina, ma soprattutto un momento di confronto con le agenzie di viaggio. Il nuovo catalogo e le formule commerciali che abbiamo introdotto ci permettono oggi di proporre la crociera a vela a pubblici differenti, senza modificare ciò che rende Star Clippers riconoscibile: dimensioni contenute, qualità del servizio, navigazione a vela e itinerari capaci di raggiungere approdi fuori dalle rotte della grande crocieristica».\r

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È in questa prospettiva che si inserisce anche la co-esibizione con il Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, arcipelago presente in diverse rotte invernali di Star Clippers e coerente con una formula di viaggio capace, grazie alle dimensioni contenute dei tre velieri, di raggiungere piccoli scali dove le grandi navi non riescono ad arrivare.\r

Le condizioni commerciali\r

Le nuove condizioni commerciali ampliano soprattutto la platea di clienti a cui agenzie e tour operator possono proporre una crociera Star Clippers. A partire dai solo traveller, ai quali Star Clippers dedica 29 partenze tra l’inverno 2026/27 e l’estate 2027 con supplemento singola ridotto al 25%, distribuite sui tre velieri della flotta. Anche sul fronte famiglie l’offerta assume ormai una dimensione strutturata: sono 25 le partenze tra l’inverno 2026/27 e l’estate 2027 interessate dalle agevolazioni dedicate, distribuite sui tre velieri della flotta. Su partenze selezionate, il primo bambino paga le sole tasse portuali, mentre per i successivi è prevista una riduzione del 50%.\r

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Un’attenzione particolare è riservata alle crociere di Natale 2026 e 2027 a bordo di Star Clipper e Star Flyer, per le quali la compagnia ha predisposto un pacchetto di agevolazioni dedicate. Le coppie possono contare su 400 euro di credito a bordo per cabina, utilizzabili al bar, al ristorante e allo Sloop Shop; per chi viaggia da solo è previsto un supplemento singola ridotto al 25% nelle categorie dalla 2 alla 6, mentre la terza persona viaggia gratuitamente, sostenendo soltanto spese portuali e mance quando condivide la cabina con altri due passeggeri. Per il Natale 2026 l’agevolazione dedicata ai solo traveller viene estesa anche a Royal Clipper, con supplemento singola al 25% sulla crociera dal 19 al 26 dicembre.\r

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Tra le riconferme del nuovo catalogo, infine, c’è anche la politica di Early Booking, con sconti fino al 20% sulle partenze selezionate. Per la stagione Mediterraneo 2027 la promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2027, mentre per Caraibi, canale di Panama e Costa Rica 2027/28 la scadenza è fissata al 30 aprile 2027. L’entità dello sconto, pari al 10% o al 20%, varia in base alla partenza scelta.","post_title":"Star Clippers: focus insieme alle adv su un prodotto unico","post_date":"2026-09-22T10:06:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790071577000]}]}}