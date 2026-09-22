Booking dovrà sborsare, prima o poi, un sacco di soldi agli hotel Un numero imprecisato di hotel europei, che continua a crescere quasi quotidianamente, ha citato in giudizio Booking, la multinazionale americana con sede ad Amsterdam, per i contratti imposti loro dal 2004 al 2024, che li obbligavano a offrire sempre il miglior prezzo possibile. Tale clausola è stata dichiarata illegale dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto viola il diritto della concorrenza. Dal 2004 al 2015, Booking.com imponeva a qualsiasi hotel di offrire un prezzo inferiore a quello della sua piattaforma attraverso qualsiasi canale; dal 2015 al 2024, questa condizione è stata attenuata e applicata solo al canale diretto, il che significa che Booking.com accettava prezzi inferiori tramite agenzie di viaggio o altri grossisti. Gli albergatori hanno intentato una causa congiunta, corredata da una perizia che determina l’ammontare del risarcimento in base ai danni subiti. Gli esperti stimano che gli hotel abbiano perso il due percento del loro fatturato negli ultimi 20 anni. Ad esempio, un hotel con un fatturato annuo compreso tra i cinque e i dieci milioni di euro potrebbe richiedere a Booking.com un risarcimento danni tra un milione e mezzo e tre milioni di euro. La causa richiederà tempo e la sentenza definitiva stabilirà se questa valutazione rispecchia la realtà, ma in ogni caso, si prospetta un’ingente somma di denaro per gli hotel che per decenni hanno dovuto accettare contratti con Booking, praticamente l’unico intermediario del mercato in molti casi. Condividi

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È in questa prospettiva che si inserisce anche la co-esibizione con il Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, arcipelago presente in diverse rotte invernali di Star Clippers e coerente con una formula di viaggio capace, grazie alle dimensioni contenute dei tre velieri, di raggiungere piccoli scali dove le grandi navi non riescono ad arrivare.\r

Le condizioni commerciali\r

Le nuove condizioni commerciali ampliano soprattutto la platea di clienti a cui agenzie e tour operator possono proporre una crociera Star Clippers. A partire dai solo traveller, ai quali Star Clippers dedica 29 partenze tra l’inverno 2026/27 e l’estate 2027 con supplemento singola ridotto al 25%, distribuite sui tre velieri della flotta. Anche sul fronte famiglie l’offerta assume ormai una dimensione strutturata: sono 25 le partenze tra l’inverno 2026/27 e l’estate 2027 interessate dalle agevolazioni dedicate, distribuite sui tre velieri della flotta. Su partenze selezionate, il primo bambino paga le sole tasse portuali, mentre per i successivi è prevista una riduzione del 50%.\r

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Un’attenzione particolare è riservata alle crociere di Natale 2026 e 2027 a bordo di Star Clipper e Star Flyer, per le quali la compagnia ha predisposto un pacchetto di agevolazioni dedicate. Le coppie possono contare su 400 euro di credito a bordo per cabina, utilizzabili al bar, al ristorante e allo Sloop Shop; per chi viaggia da solo è previsto un supplemento singola ridotto al 25% nelle categorie dalla 2 alla 6, mentre la terza persona viaggia gratuitamente, sostenendo soltanto spese portuali e mance quando condivide la cabina con altri due passeggeri. Per il Natale 2026 l’agevolazione dedicata ai solo traveller viene estesa anche a Royal Clipper, con supplemento singola al 25% sulla crociera dal 19 al 26 dicembre.\r

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Tra le riconferme del nuovo catalogo, infine, c’è anche la politica di Early Booking, con sconti fino al 20% sulle partenze selezionate. Per la stagione Mediterraneo 2027 la promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2027, mentre per Caraibi, canale di Panama e Costa Rica 2027/28 la scadenza è fissata al 30 aprile 2027. L’entità dello sconto, pari al 10% o al 20%, varia in base alla partenza scelta.","post_title":"Star Clippers: focus insieme alle adv su un prodotto unico","post_date":"2026-09-22T10:06:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790071577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Milano la nuova destinazione del network internazionale firmato Riyadh Air: la compagnia aerea saudita debutterà infatti a Malpensa il prossimo 16 dicembre con un volo verso il King Khalid International Airport di Riyadh.\r

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Il collegamento sarà servito da quattro frequenze settimanali programmate nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. I voli saranno operati con aeromobili Boeing 787-9 Dreamliner. Milano diventa così la quinta destinazione europea del network del vettore saudita, dopo il debutto commerciale dello scorso 10 giugno con il primo volo su Londra Heathrow, seguito da Malaga (14 luglio), Madrid (17 luglio) e Manchester (17 settembre).\r

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L'operativo prevede il decollo da Riad alle 02:45 con arrivo a Malpensa alle 07:05; la ripartenza da Milano è programmata alle 09:55 con arrivo nella capitale saudita alle 17:15. I biglietti per la nuova rotta sono già in vendita attraverso tutti i canali distributivi i Riyadh Air.\r

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«L'apertura delle vendite per Milano segna il nostro debutto ufficiale in Italia, un mercato per noi di importanza capitale - ha dichiarato Tony Douglas, chief executive officer di Riyadh Air -. Milano incarna l'eccellenza globale nel design, negli affari e nel turismo, in perfetta sintonia con la visione di Riyadh Air. Non vediamo l'ora di accogliere i viaggiatori italiani a bordo dei nostri aerei per offrire loro un'esperienza unica e completamente digitale, supportando al contempo gli ambiziosi obiettivi della Vision 2030 dell'Arabia Saudita».\r

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La nuova rotta rotta rafforza una dinamica relazione bilaterale tra Italia e Arabia Saudita, fondata su commercio, moda, lusso e un turismo in fortissima espansione. A testimonianza di questo legame, il Salone del Mobile di Milano terrà la sua prima storica edizione internazionale proprio a Riyadh, intercettando una clientela di altissimo profilo. Inoltre, la domanda turistica tra Italia e Arabia Saudita vive un momento di grande dinamismo, con oltre 322.000 turisti sauditi hanno visitato l'Italia registrati nel 2024 secondo il Ministero del Turismo Italiano, mentre l’Arabia Saudita attira un crescente interesse da parte dei viaggiatori italiani alla ricerca di nuove esperienze culturali, storiche e di svago.\r

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Oltre a facilitare i viaggi point-to-point, il collegamento posiziona Riyadh come un hub di trasporto d'eccellenza. I passeggeri in viaggio sulla rotta di Milano beneficeranno infatti di comodi collegamenti via Riad verso Bangkok, Islamabad, Gedda, Kuala Lumpur e Manila, godendo di una maggiore flessibilità e di una connettività senza interruzioni verso l'Asia e all'interno del Regno Saudita.","post_title":"Riyadh Air debutta a Milano Malpensa il 16 dicembre con 4 voli settimanali per Riyadh","post_date":"2026-09-22T09:31:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790069469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malaysia Aviation Group, casa madre di Malaysia Airlines, sarebbe in procinto di ordinare una decina di Boeing 787-10 Dreamliner. L’operazione citata da Bloomberg, non ancora confermata né dai costruttori né dalla compagnia aerea, servirebbe a sostituire sette Airbus A350-900 attualmente in leasing, aprendo al contempo nuove opportunità di crescita sui voli a lungo raggio a partire dal 2031.\r

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Gli A350-900, introdotti a partire dal 2017, assicurano oggi una parte essenziale dei collegamenti più lunghi della compagnia, in particolare verso l’Europa, l’Australia e il Giappone. Il gruppo aeronautico cerca però di ridurre l’onere dei canoni di noleggio, ritenuti elevati, e di prepararsi alla scadenza dei contratti all’inizio del prossimo decennio.\r

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Il ceo di Malaysia Aviation Group, Nasaruddin A. Bakar, aveva chiaramente delineato il quadro della consultazione in un’intervista concessa ad agosto a The Edge. «Oggi abbiamo sette A350 (noleggiati). Ci saranno quindi, naturalmente, almeno sette aerei da sostituire. Ma puntiamo anche alla crescita: ce ne saranno quindi più di sette». Le specifiche tecniche rimanevano allora aperte: Airbus A350-1000, Boeing 787-9, 787-10 e 777X figuravano tra i velivoli presi in esame. Mag doveva valutare i pro e i contro tra costo di acquisto o di noleggio, consumo, ricavi di cabina, raggio d’azione e adeguatezza alla rete di Malaysia Airlines.\r

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Il progetto nasce dall’esperienza maturata sul territorio attraverso i 30 roadshow Connect, che hanno portato Glamour a incontrare direttamente le agenzie di viaggio. Da questo confronto prende forma una proposta pensata per rendere più semplice e sicura la vendita dei viaggi, soprattutto in una stagione, quella invernale, caratterizzata da una forte domanda verso le grandi destinazioni internazionali. La formula è semplice: pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili.\r

A questa forza contrattuale si aggiunge un ulteriore elemento di valore per il mercato agenziale: il blocca prezzo sempre incluso e senza supplemento. Il prezzo del pacchetto resta così protetto da eventuali aumenti di costo dei servizi e da qualsiasi adeguamento fino alla scadenza dell’opzione, offrendo all’agenzia maggiore certezza nella fase di proposta e di vendita al cliente.\r

Fast Track amplia inoltre l’offerta tradizionalmente concentrata sulle date pregiate di Natale e Capodanno, estendendo la programmazione a tutta la stagione invernale, con partenze a date fisse da dicembre 2026 fino alla fine di marzo 2027.\r

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La programmazione\r

La programmazione guarda alle destinazioni più richieste dal pubblico italiano, riproponendo grandi classici come New York, Maldive, Mauritius, Kenya, Zanzibar, Sudafrica e Thailandia, e affiancandoli a nuove proposte nei Caraibi, con Antigua, Barbados e Giamaica, oltre al rilancio di Dubai e Abu Dhabi, destinazioni sulle quali Glamour torna a investire con una proposta dedicata. La nuova programmazione amplia anche la tipologia dei soggiorni. Accanto ai tradizionali pacchetti di 7 notti, Fast Track introduce proposte da 9 e 10 notti, pensate per rispondere a esigenze di viaggio differenti e valorizzare maggiormente l’esperienza della vacanza. Particolare attenzione è dedicata inoltre alle combinazioni tra esperienze diverse, con itinerari già confezionati che permettono di unire, ad esempio, safari e soggiorno balneare, come nel caso delle proposte che abbinano Kenya e Zanzibar.\r

I pacchetti Fast Track sono opzionabili per tre giorni attraverso il sistema Viaggia Glamour e i booking dedicati. Per tutta la durata dell’opzione il prezzo rimane quello proposto al momento della prenotazione, grazie al blocca prezzo incluso nella formula.\r

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La consegna dei Boeing 737 Max 10 appena ordinati dovrebbe iniziare all’inizio degli anni ’30. Esercitando le prime 20 opzioni, il Gruppo Lufthansa rafforza ulteriormente la propria pianificazione della capacità a lungo termine. I nuovi aeromobili sono destinati a sostituire gradualmente i più datati velivoli della famiglia Airbus A320 in tutto il gruppo.\r

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Il Boeing 737 Max 10 è il modello più grande della famiglia Boeing 737 Max e offre un comfort aggiuntivo ai clienti del gruppo Lufthansa. Garantisce una maggiore capacità di posti a sedere rispetto al Boeing 737 Max 8 già ordinato.\r

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Rispetto ai velivoli più datati che è destinato a sostituire, il Boeing 737 Max 10 consuma circa il 30% in meno di carburante. Allo stesso tempo, la sua maggiore capacità di posti a sedere riduce i costi unitari di circa il 20%. Il nuovo velivolo darà quindi un importante contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e all’ulteriore miglioramento dell’efficienza sulle rotte europee.\r

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L'ordine, del valore di circa 3,4 miliardi di dollari, rientra nel programma di modernizzazione della flotta attualmente in corso del gruppo tedesco. Entro il 2035, il gruppo aereo prevede di prendere in consegna oltre 250 nuovi aeromobili, proseguendo così il proprio investimento in una flotta efficiente e sostenibile.","post_title":"Lufthansa amplia la flotta di corto-medio raggio con 20 Boeing 737 Max 10","post_date":"2026-09-18T09:46:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789724819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522057\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Riccardo Fantoni e Diego Stacciuoli[/caption]\r

Black Nights al via: Costa Crociere ha messo in pista il ciclo di 22 appuntamenti locali per raggiungere oltre 2.200 agenti di viaggio. Il roadshow ha l'obiettivo di incontrare la distribuzione, raccontare le principali novità della proposta Costa e sostenere la nuova stagione commerciale.\r

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare le agenzie di viaggio in una fase decisiva dell’anno, offrendo strumenti, contenuti e argomenti commerciali concreti per dare ulteriore impulso alla chiusura del 2026, stimolare lo sviluppo dell’early booking e aprire con forza la programmazione 2027.\r

Al centro degli incontri ci saranno la Winter Super Promo, attiva fino al 3 novembre, l’evoluzione della piattaforma Sea&Land e i nuovi concept degli itinerari.\r

«Le Black Night non sono semplicemente un calendario di eventi, ma il primo passo di un piano di attività strategiche che accompagnerà i nostri partner della distribuzione lungo tutto il 2027 - dichiara Diego Stacciuoli, head of trade marketing Italia -. Vogliamo essere al fianco delle agenzie di viaggio con iniziative concrete, capaci di trasferire valore, rafforzare la conoscenza del prodotto e creare nuove opportunità commerciali. Il trade è per Costa un alleato fondamentale: per questo continuiamo a investire in formazione, contenuti, servizi e strumenti pensati per supportare il lavoro quotidiano degli adv».\r

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Il roadshow\r

Grazie a un investimento importante della compagnia, il roadshow toccherà lo Stivale e le isole, creando occasioni di confronto diretto tra la forza vendita Costa e le agenzie del territorio. Gli appuntamenti saranno dedicati a condividere le leve commerciali della nuova campagna, approfondire le novità di prodotto e mettere in evidenza il valore della crociera Costa sia per il cliente finale sia per l’agente di viaggio.\r

«Gli eventi post-estate rappresentano da sempre un momento molto atteso dai nostri partner e particolarmente importante per noi – aggiunge Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere –. Quest’anno, con le Black Night, abbiamo scelto di ripartire subito con una presenza forte e capillare sul territorio, perché crediamo che la relazione con le agenzie di viaggio sia oggi, più che mai, un fattore determinante. I 22 eventi sono un investimento significativo e offriranno a tutto il team commerciale l’opportunità di condividere le numerose novità, ascoltare le esigenze del mercato e fornire strumenti utili per affrontare al meglio l’ultima parte dell’anno e accelerare sul 2027».\r

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Korean Air ha finalizzato un accordo del valore di 44,8 miliardi di dollari per l’acquisto di aeromobili e motori di nuova generazione, portando a termine il piano di approvvigionamento annunciato a Washington D.C. nell’agosto 2025.\r

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Il contratto prevede 36,2 miliardi di dollari per 103 aeromobili Boeing. La compagnia aerea ha inoltre concluso accordi per un valore complessivo di circa 8,6 miliardi di dollari con GE Aerospace e Cfm International per 21 motori di ricambio e un contratto di manutenzione dei motori.\r

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L’ordine dei velivoli comprende 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 e otto aerei cargo Boeing 777-8F. Gli accordi relativi ai motori riguardano 21 motori di ricambio forniti da GE Aerospace e Cfm International, oltre a un contratto di manutenzione della durata di 15 anni per 28 aeromobili.\r

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Questo investimento garantisce un programma prevedibile di introduzione della flotta a lungo termine per sostenere la crescita della capacità a seguito dell’integrazione di Asiana Airlines. Il passaggio a modelli di nuova generazione migliorerà inoltre l’efficienza complessiva della flotta in termini di consumo di carburante e sosterrà gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio della compagnia aerea.\r

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«La conclusione del nostro protocollo d’intesa a Washington è stata resa possibile dalla fiducia e dal sostegno di entrambi i governi, delle nostre istituzioni finanziarie e dei nostri partner», ha dichiarato un portavoce di Korean Air. «Sfrutteremo questa modernizzazione della flotta per rafforzare il nostro vantaggio competitivo e continuare a promuovere gli scambi economici tra la Corea e gli Stati Uniti».\r

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","post_title":"Korean Air: finalizzato un mega ordine per 103 aeromobili Boeing","post_date":"2026-09-17T09:00:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789635612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia c’è e riguarda una progressione che appare ancora più significativa alla luce della delicata situazione internazionale: in casa di Una Italian Hospitality ci si prepara ad archiviare un’annata a segno più, e non solo sul fronte dei ricavi. «Fino a giugno – conferma l’a.d. Giorgio Marchegiani – abbiamo messo a segno un incremento del 5-6% sul fronte dei ricavi e anche i mesi successivi si sono mossi bene». Il manager conferma anche la positiva tenuta della marginalità, trainata dalla performance di alcuni mercati chiave come quello statunitense. «L’Italia viene percepita come Paese sicuro e resta una destinazione strutturalmente appetibile a livello internazionale». Particolare soddisfazione giunge dal mercato a stelle e strisce, che cresce di oltre il 20% procurando il 12% della clientela totale, ma anche da quello italiano, che rappresenta il 25% del totale.\r

Le sfide da affrontare\r

Sicuramente le sfide non mancano, ma l’approccio della catena specializzata esclusivamente sulle destinazioni italiane è proattivo. «Le criticità a livello globale ci sono, dal prezzo dei voli salito vertiginosamente all'emergenza climatica, fino all’impennata dei costi di gestione delle strutture, a cominciare da quelli energetici. Al momento tuttavia siamo riusciti a mantenere un livello equilibrato dei prezzi. Certo, è difficile prevedere il trend del prossimo anno, ma intanto ci concentriamo sul risultato 2026, con i primi otto mesi dell’anno che ci hanno portato a sfiorare una crescita del 10% di fatturato grazie anche all’effetto olimpiadi invernali».\r

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A cambiare è stata semmai la suddivisione delle prenotazioni, anche da parte della clientela italiana: «Non c'è più il picco in luglio e agosto, a vantaggio di una miglior redistribuzione del booking anche sui mesi di spalla, con giugno e settembre in primo piano». Diminuisce inoltre lievemente la durata media del soggiorno, «ma solo nelle destinazioni di città».\r

Untourist\r

La volontà di riconfermare l’identità italiana della catena e il ruolo chiave svolto per il turismo inbound ha portato alla creazione del nuovo programma di fidelizzazione, “Untourist”, lanciato per «riconoscere i nostri clienti. Si tratta di un’esigenza maturata dall’analisi dei dati raccolti nel corso degli anni, che ci ha portato a voler razionalizzare i dati e tracciare i repeater in modo tale da essere ancora più vicini ai clienti».\r

Una vision che apre al territorio\r

L’albergo, nella vision di Marchegiani, è il punto di partenza per scoprire il territorio circostante, creando un legame fra la persona e le esperienze al di fuori della struttura alberghiera. «Durante il soggiorno il viaggiatore cerca qualcosa di autenticamente italiano, un ricordo da portare con sé anche al termine del viaggio. A cominciare dal rapporto con le persone che trova nella struttura alberghiera, che ha un’anima e che racconta una storia, fino ad ampliare l’esperienza al territorio».\r

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Questo modo di intendere l’ospitalità porta risultati positivi sia nel segmento leisure, che procura tra il 60 e il 70% della clientela, sia in quello Mice. «Proprio quest’ultimo è un comparto fondamentale per allungare la stagionalità, che va in parte a compensare il business travel, spesso sostituito dai meeting online».\r

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Quanto alla strategia per il futuro, che passerà anche da importanti aperture fra le quali nel 2027 quella dell’Una Esperienze Milano CityLife, Marchegiani ha le idee chiare: «Il mercato italiano va approcciato con una logica industriale, in grado di portare risultato in termini di incremento di ricavi, di contenimento dei costi e di maggiore soddisfazione dei clienti. Queste le variabili fondamentali alle quali ispireremo il nostro progetto di sviluppo. La crescita, sempre e solo in Italia, avverrà sia sul fronte delle città d’arte e dei borghi, sia su quello delle destinazioni balneari». Al momento invece, nessun progetto all’orizzonte per quanto riguarda la montagna, che nel nostro Paese «non offre mete con grandi possibilità di sviluppo a una catena come Una Italian Hospitality».\r

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","post_title":"Una Italian Hospitality, Marchegiani: «Nel 2026 sfioriamo il +10%»","post_date":"2026-09-16T10:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789555230000]}]}}