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Il 16 ottobre saranno invece i dipendenti Easyjet a scioperare, con una serrata di 24 ore, e nella stessa data si fermeranno i lavoratori della società Sicuritalia Ivri presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia.\r

Il 6 novembre i disagi interesseranno l’aeroporto di Bari, per la serrata di 4 ore indetta dai dipendenti Enav (dalle ore 13 alle ore 17), e sempre i lavoratori Enav incroceranno le braccia per uno sciopero nazionale di 4 ore il prossimo 21 novembre.","post_title":"Altri scioperi nel trasporto aereo. Segnare le date nell'agenda","post_date":"2026-09-25T11:37:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1790336273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mentre l'industria italiana tiene, il turismo cresce. A luglio la produzione industriale è aumentata (+0,7%), trainata dai beni di consumo (+2,1%). La variazione acquisita per il 2026 evidenzia eterogeneita' tra settori: auto in recupero (+8,8%), crescono gli altri mezzi di trasporto e computer-elettronica; in calo mobili, tessile-abbigliamento-pelli, chimica.\r

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L'indice Pmi di agosto, tuttavia, e' sceso sotto la soglia neutrale (49,6). E' quanto indica il Centro studi di Confindustria nella congiuntura flash di settembre, aggiungendo che nel settore dei servizi e' cresciuto soprattutto il turismo estero.\r

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A luglio le presenze turistiche in Italia sono aumentate (+3,5% tendenziale). crescono gli stranieri (+7,3%) e alla loro maggior permanenza (+0,3 giorni in aggregato). Calano i flussi di connazionali nel Paese (-1,3%). ","post_title":"Il turismo continua a crescere (+3,5% a luglio). L'industria tiene (+0,7%)","post_date":"2026-09-25T10:50:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790333404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stanziamento di 500 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per ampliare il terminal e rinnovare le strutture: parte da qui il progetto che trasformerà l'aeroporto di Edimburgo. \r

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Il progetto, come anticipato da Travel Mole, prevede nuovi gate e piazzole di sosta per gli aerei, l'ampliamento della sala check-in e della sala d'attesa, nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping e un aumento del 60% della superficie del terminal.\r

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Nelle intenzioni del management dell'aeroporto, il rinnovo supporterà il lancio di nuove rotte a lungo e corto raggio e il potenziamento dei collegamenti internazionali presso lo scalo più trafficato della Scozia.\r

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L’investimento comprende inoltre miglioramenti in tutto il complesso aeroportuale, con ulteriori infrastrutture per i veicoli elettrici e una nuova strada di accesso.\r

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«Questo importante investimento consentirà all’aeroporto di Edimburgo di competere con gli aeroporti di tutto il mondo - ha dichiarato il primo ministro John Swinney -. Oltre ad apportare vantaggi concreti ai passeggeri, questo impulso rafforzerà i collegamenti internazionali della Scozia e contribuirà a stimolare la crescita economica».\r

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L'aeroporto di Edimburgo è il più trafficato della Scozia e nel 2025 ha servito circa 17 milioni di passeggeri. Ospita 39 compagnie aeree e il network dei collegamenti conta oltre 160 destinazioni, compresi i principali hub del Regno Unito, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente.\r

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«Si tratta del più grande investimento nella storia dell’aeroporto di Edimburgo, che arriva in uno dei momenti più entusiasmanti del suo sviluppo, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua storia - ha sottolineato il ceo, Gordon Dewar -. Questo piano pluriennale che ci consente di costruire il nostro futuro, creando la capacità, le risorse e l’esperienza cliente di cui abbiamo bisogno e che desideriamo».\r

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L’aeroporto è di proprietà congiunta di Vinci Airports, che detiene una quota del 50,01%, e di Global Infrastructure Partners, che gestisce il restante 49,99%.\r

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","post_title":"L'aeroporto di Edimburgo vara un piano di investimenti da 500 mln di sterline","post_date":"2026-09-25T10:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790332642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nona edizione del forum itinerante Shopping Tourism, organizzato a Parma da Risposte Turismo, è un evento che aiuta a leggere la realtà socioeconomica italiana in modo trasversale. Significative in questo senso le parole di Dina Ravera, presidente e ceo di Destination Italia, che ha affermato: «In Italia sta diventando sempre più rilevante il turismo che raggiunge non le grandi città, ma le aree interne. Ed è un bene, perché c’è bisogno di ripopolare, inoltre nelle metropoli l’Ai sta togliendo lavoro a tanti giovani capaci. I borghi diventano allora un'opportunità e lo shopping acquista un ruolo importante, perché si possono acquistare oggetti di artigianato, di produzione locale, di enogastronomia …\r

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Credo sia un'evoluzione del concetto stesso di shopping. Non si tratta più di un acquisto che puoi fare nel mall vicino a casa, ma anche a Dubai o in altre parti del mondo: è uno shopping sempre più autentico, decentrato e con un portafoglio più ampio. È uno shopping che cerca l’autentico, ci distingue dalla concorrenza e restituisce al territorio dal punto di vista economico, riavviando un ecosistema che si stava spegnendo. Oggi abbiamo 4.500 Comuni minori dove l'età media è molto alta, ma finalmente i giovani comprendono che, invece di mendicare un posto di lavoro in una grande metropoli dove sono allontanati dall'arrivo dell’Ai, è possibile diventare uno splendido imprenditore nel proprio paese d'origine, avere più libertà e anche più soddisfazione: sia economica che di qualità della vita».\r

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Nel corso del forum si è parlato di potenziare le produzioni locali, con un focus sul Parmigiano Reggiano - che con la sua eccellenza e versatilità diventa destinazione - per poi prendere coscienza dei cambiamenti. «Tutto sta accadendo molto rapidamente: in un solo anno l’Ai ha ridisegnato pesantemente la nostra economia e nel giro di due anni la stravolgerà. - prosegue Ravera - I territori minori non sono più un peso ma stanno diventando un'opportunità per i nostri giovani e per l'economia del paese. Prima assistevamo a un'aggregazione nelle grandi metropoli, mentre si spegneva il 60% del territorio con le sue caratteristiche e le sue tradizioni.\r

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Oggi nella complessità della rivoluzione portata dall’Ai c’è un aspetto positivo: chi lo desidera avrà l’opportunità di fare un lavoro bello a contatto con le persone e non glielo porteranno via né i robot, né i social. Vivremo questo contatto nei luoghi più autentici e meno copiabili». Il forum Shopping Tourism evidenzia che i viaggiatori «vogliono provare, comprare, assaggiare un prodotto enogastronomico, scoprire la produzione della pelletteria e vivere un’esperienza d’acquisto. In quasi tutte le regioni italiane c'è oggi una forte consapevolezza. Si parla di turismo perché il viaggio è l'occasione per conoscere e da questa conoscenza deriva un nuovo fenomeno: quello dei nomadi digitali. - conclude Ravera -Vado a conoscere un luogo, magari il Parmigiano Reggiano. Mi piace, allora mi fermo 6 mesi o un anno. Poi scelgo un altro territorio italiano e mi sposto: è un fenomeno che farà bene al settore del turismo e, di conseguenza, all’Italia».\r

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Chiara Ambrosioni","post_title":"Destination Italia: lo Shopping Tourism per parlare dei giovani e del futuro","post_date":"2026-09-25T10:11:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1790331106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Sun Siyam rinnova l'offerta in vista della stagione invernale. Nuove ville, importanti interventi di restyling, proposte gastronomiche e lifestyle e un ricco programma per le festività di fine anno contribuiscono a posizionare il gruppo come uno dei principali player nel settore hospitality alle Maldive e in Sri Lanka.\r

Sun Siyam continua a investire in modo significativo nell’evoluzione del prodotto, attraverso nuove sistemazioni, concept innovativi dedicati alla ristorazione e nuove esperienze: un rinnovamento iniziato lo scorso anno con il rebranding lanciato in occasione dei 35 anni del gruppo, che ha contribuito a rafforzare l’identità dei resort, ora raccolti in tre collezioni distinte: Lifestyle (Siyam World e Sun Siyam Olhuveli), Privé (Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah) e Luxury (Sun Siyam Iru Fushi).\r

«La suddivisione del portfolio Sun Siyam in tre linee di prodotto ha avuto un significativo riscontro dal mercato - commenta Patrizia Di Patrizio, responsabile commerciale gruppo Sun Siyam in Italia -. La diversità dei prodotti, isole naturali in atolli diversi dell’arcipelago, contraddistingue la nostra offerta. Ogni resort ha una sua anima e identità distintiva, così come ogni ospite è diverso dall’altro, con esigenze peculiari, alla ricerca delle “proprie Maldive”: la nuova classificazione valorizza questa diversità, rendendo il processo di vendita più semplice ed efficace».\r

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Verso il 2027\r

Il 2027 rappresenterà una tappa significativa del percorso Sun Siyam: il gruppo si prepara infatti ad affrontare una nuova fase di sviluppo, continuando a investire sull’evoluzione delle proprietà e sull’ampliamento dell’esperienza proposta agli ospiti. Sun Siyam punta ad ampliare e diversificare l’offerta, con il completo rinnovamento di alcune categorie di camere e la realizzazione di nuove unità.\r

Al Sun Siyam Iru Fushi, le nuove ville overwater hanno contribuito a rafforzare il carattere luxury del resort, mentre al Sun Siyam Vilu Reef sono state recentemente inaugurate 50 Ocean Signature Villas, caratterizzate da un design contemporaneo e innovativo. A completare il programma di sviluppo saranno le nuove Deluxe Water Villas di Sun Siyam Olhuveli, che arricchiranno la proposta della struttura.\r

Parallelamente, il gruppo sta investendo sul fronte delle esperienze, con un'attenzione crescente alla dimensione lifestyle. Tra le novità spiccano i Sun Siyam Yaya Beach Club, nuovi spazi destinati a diventare un punto di riferimento all’interno dei resort. Durante il giorno, le aree sono pensate come luoghi informali e rilassanti, aperti a tutti gli ospiti; la sera si trasformano invece in lounge adults only, con dj set e programmi di intrattenimento pensati per accompagnare la serata in un’atmosfera più vivace e sofisticata.\r

«Stiamo attraversando una fase importante di evoluzione del prodotto, con investimenti che interessano contemporaneamente accommodation, ristorazione, lifestyle ed esperienze. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento del brand, mantenendo al tempo stesso quell’autenticità e quel legame con le Maldive che da sempre caratterizzano Sun Siyam. Per quanto riguarda l’andamento, anche a fronte di un contesto internazionale che ha messo alla prova il comparto turistico frenando la corsa di Sun Siyam nei primi due mesi dell’anno, il mercato italiano si conferma solido e reattivo. La ripartenza, già visibile nelle prenotazioni da fine agosto, apre prospettive eccellenti per il primo trimestre del 2027, con i riflettori puntati in particolare sul Siyam World».\r

Per presentare al mercato italiano tutte le importanti novità Sun Siyam ha in programma un fitto calendario di momenti di formazione in collaborazione con i principali tour operator e la presenza del gruppo alle principali fiere di settore. Fra le altre, Sun Siyam sarà a Ttg Travel Experience presso il pad. A7 (Visit Maldives).\r

A completare le novità della prossima stagione sarà il programma dedicato alle festività di fine anno, con un calendario di eventi, spettacoli e proposte gastronomiche studiato per rendere il periodo natalizio e il Capodanno un momento particolarmente ricco.","post_title":"Sun Siyam guarda al 2027. Di Patrizio: «Ecco i nuovi investimenti»","post_date":"2026-09-25T10:11:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790331075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riyadh Air ha scelto Discover The World come gsa in Italia, in vista dell'avvio dei collegamenti della compagnia aerea da Milano, previsto per il 16 dicembre 2026.\r

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Il potenziamento della presenza commerciale favorirà le relazioni di Riyadh Air con gli operatori del settore turistico italiano, consolidando i rapporti con agenti di viaggio, tour operator, società di gestione viaggi (Tmc) e altri partner chiave del comparto in vista del lancio. La mossa rientra nel costante sviluppo di Riyadh Air in Europa e garantirà un supporto commerciale dedicato sul mercato locale, mentre la compagnia si prepara a includere Milano nel suo crescente network internazionale.\r

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Dall'hub di Riad il vettore opera infatti diverse prosecuzioni verso Bangkok, Kuala Lumpur, Islamabad, Jeddah e Manila.\r

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La presenza commerciale a Milano sosterrà le attività di Riyadh Air sia nel settore corporate che in quello leisure, collaborando strettamente con i partner del settore turistico su tutto il territorio italiano.\r

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Il team si concentrerà sullo sviluppo di relazioni con società di gestione viaggi (tmc), responsabili acquisti viaggi aziendali, agenzie di viaggio, tour operator e altri partner distributivi chiave, supportando al contempo la più ampia strategia commerciale europea di Riyadh Air. Gli agenti non ancora registrati possono iscriversi tramite il portale dedicato alle agenzie di Riyadh Air.\r

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","post_title":"Discover The World è il gsa di Riyadh Air in Italia","post_date":"2026-09-25T09:00:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790326826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre controcorrente, ma, dobbiamo dirlo, sempre efficace. O'Leary stupisce ancora una volta. Ryanair non introdurrà un \"supplemento carburante\" nonostante l'aumento dei prezzi del cherosene.\r

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[caption id=\"attachment_481750\" align=\"alignleft\" width=\"191\"] Michael O'Leary[/caption]\r

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Lo ha dichiarato Michael O'Leary, amministratore delegato del gruppo irlandese, secondo cui la maggiorazione carburante potrebbe essere introdotta da altre compagnie aeree concorrenti non in grado di compensare i rincari.\r

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Michael O'Leary prevede un aumento del 10%-20% delle tariffe aeree la prossima estate. Tutto dipenderà dalla capacità di Boeing di rispettare i tempi di consegna dei 737 Max 10, i cui primi 15 esemplari dovrebbero entrare nella flotta Ryanair a inizio primavera 2027.","post_title":"O'Leary:«Ryanair non introdurrà il supplemento carburante».","post_date":"2026-09-24T11:01:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790247678000]}]}}