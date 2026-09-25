Nobis rafforza la struttura con l’ingresso al pricing di Anna Papola Nobis Assicurazioni sta proseguendo il percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale: da qualche mese ha fatto il suo ingresso nel ruolo di head of pricing, responsabile della divisione attuariato pricing, Anna Papola. Una nomina che conferma la volontà della compagnia di investire in competenze di alto profilo per sostenere il proprio percorso di crescita e innovazione. Nel corso della sua carriera ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence. A inizio 2026, Anna Papola è entrata in Nobis Assicurazioni per guidare la Divisione Attuariato Pricing. Funzione centrale La divisione rappresenta una funzione centrale nello sviluppo dell’offerta assicurativa della compagnia, contribuendo alla definizione di tariffe e prodotti attraverso l’analisi dei dati e il costante confronto con le diverse aree aziendali e con la rete distributiva, con l’obiettivo di coniugare competitività, sostenibilità e attenzione alle esigenze del mercato. “Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato – dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nobis Assicurazioni sta proseguendo il percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale: da qualche mese ha fatto il suo ingresso nel ruolo di head of pricing, responsabile della divisione attuariato pricing, Anna Papola. Una nomina che conferma la volontà della compagnia di investire in competenze di alto profilo per sostenere il proprio percorso di crescita e innovazione. Nel corso della sua carriera ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence. A inizio 2026, Anna Papola è entrata in Nobis Assicurazioni per guidare la Divisione Attuariato Pricing. [caption id="attachment_522744" align="alignleft" width="188"] Anna Papola[/caption] Funzione centrale La divisione rappresenta una funzione centrale nello sviluppo dell’offerta assicurativa della compagnia, contribuendo alla definizione di tariffe e prodotti attraverso l’analisi dei dati e il costante confronto con le diverse aree aziendali e con la rete distributiva, con l’obiettivo di coniugare competitività, sostenibilità e attenzione alle esigenze del mercato. “Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato - dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”. [post_title] => Nobis rafforza la struttura con l'ingresso al pricing di Anna Papola [post_date] => 2026-09-25T11:30:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790335824000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno stanziamento di 500 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per ampliare il terminal e rinnovare le strutture: parte da qui il progetto che trasformerà l'aeroporto di Edimburgo. Il progetto, come anticipato da Travel Mole, prevede nuovi gate e piazzole di sosta per gli aerei, l'ampliamento della sala check-in e della sala d'attesa, nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping e un aumento del 60% della superficie del terminal. Nelle intenzioni del management dell'aeroporto, il rinnovo supporterà il lancio di nuove rotte a lungo e corto raggio e il potenziamento dei collegamenti internazionali presso lo scalo più trafficato della Scozia. L’investimento comprende inoltre miglioramenti in tutto il complesso aeroportuale, con ulteriori infrastrutture per i veicoli elettrici e una nuova strada di accesso. «Questo importante investimento consentirà all’aeroporto di Edimburgo di competere con gli aeroporti di tutto il mondo - ha dichiarato il primo ministro John Swinney -. Oltre ad apportare vantaggi concreti ai passeggeri, questo impulso rafforzerà i collegamenti internazionali della Scozia e contribuirà a stimolare la crescita economica». L'aeroporto di Edimburgo è il più trafficato della Scozia e nel 2025 ha servito circa 17 milioni di passeggeri. Ospita 39 compagnie aeree e il network dei collegamenti conta oltre 160 destinazioni, compresi i principali hub del Regno Unito, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente. «Si tratta del più grande investimento nella storia dell’aeroporto di Edimburgo, che arriva in uno dei momenti più entusiasmanti del suo sviluppo, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua storia - ha sottolineato il ceo, Gordon Dewar -. Questo piano pluriennale che ci consente di costruire il nostro futuro, creando la capacità, le risorse e l’esperienza cliente di cui abbiamo bisogno e che desideriamo». L’aeroporto è di proprietà congiunta di Vinci Airports, che detiene una quota del 50,01%, e di Global Infrastructure Partners, che gestisce il restante 49,99%. [post_title] => L'aeroporto di Edimburgo vara un piano di investimenti da 500 mln di sterline [post_date] => 2026-09-25T10:37:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790332642000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha rinnovato l'accordo di cooperazione strategica con il Jordan Tourism Board, in parallelo alla ripresa dei collegamenti sulla rotta Budapest-Amman, lo scorso 22 settembre. L’accordo segna un nuovo importante capitolo nella relazione di lunga data tra la Giordania e Wizz Air e riflette l’impegno condiviso a rafforzare i collegamenti aerei tra la destinazione e i principali mercati europei, sostenendo la ripresa e la crescita sostenibile del settore turistico giordano e rendendo la Giordania più accessibile ai viaggiatori internazionali. La ripresa delle operazioni di Wizz Air arriva in un momento cruciale per l’industria turistica giordana: nonostante il difficile contesto geopolitico che incide sulla propensione a viaggiare in tutta la regione, la Giordania continua a dimostrare resilienza, stabilità e un forte impegno nel mantenere i propri collegamenti con i mercati internazionali. La rinnovata partnership tra Jtb e Wizz Air è volta a sostenere lo sviluppo sostenibile dei collegamenti aerei sia verso Amman che verso Aqaba, con il volo Budapest–Amman che rappresenta il primo passo di un più ampio programma di cooperazione tra le due parti. Si prevede che, con l’evolversi della partnership, verranno progressivamente introdotte ulteriori rotte e mercati. “La Giordania è sempre stata una destinazione importante all’interno del nostro network - ha dichiarato il ceo di Wizz Air, József Váradi -. Il nostro rapporto con il Jordan Tourism Board si è consolidato nel corso di molti anni e questo accordo rinnovato dimostra la comune fiducia nel potenziale a lungo termine del mercato giordano. Sebbene l’intera regione continui ad affrontare delle sfide, riteniamo che mantenere i collegamenti e offrire ai passeggeri l’accesso a destinazioni attraenti rimanga di fondamentale importanza". [post_title] => Wizz Air rinnova la partnership strategica con il Jordan Tourism Board [post_date] => 2026-09-25T10:22:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790331746000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Eataly lancia un nuovo progetto e propone alle aziende un'esperienza totalizzante intorno al cibo con esperienze che vanno dall’acquisto alla degustazione, alla didattica; in un contesto in cui convivono prodotti d'eccellenza, professionisti del settore e materie prime di altissima qualità» con queste parole Gabriele Belsito, general manager Europe di Eataly, presenta il team dedicato di professionisti che offrirà format esperienziali, servizi di catering e attività di team building promuovendo l’offerta di Eataly nei confronti del mercato b2b e delle aziende. Ogni progetto verrà sviluppato a partire dagli obiettivi del cliente, con un approccio consulenziale che permetterà una customizzazione completa grazie a creatività, flessibilità operativa e capacità organizzative. Da tempo Eataly lavora nel mercato b2b - anche portando la propria esperienza e il brand a casa del cliente - e vuole ora investire nella relazione con le aziende che nel corso degli anni hanno riconosciuto l'unicità dell’esperienza offerta. «Realizziamo progetti su misura con aziende e professionisti. - prosegue Belsito - Da una cena al buyout del negozio, alla regalistica, mantenendo sempre al centro la qualità, l'autenticità dell'esperienza e il valore delle relazioni che si creano attorno alla tavola. I clienti potranno scegliere e acquistare la loro esperienza customizzata direttamente sul nostro sito». Eataly è nata a Torino nel gennaio del 2007 e presto compirà 20 anni. 20 anni nel corso dei quali ha maturato un ricco know-how, caratterizzato da due elementi specifici. I l primo è l'importanza della selezione delle materie prime: per questo è nato il marchio “Eataly alla Radice”, che rappresenta un progetto realizzato insieme all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Slow Food e l'Università di Scienze Agrarie di Palermo e verificato da Rina. Il secondo elemento è la rete di produttori che collabora con l’azienda sin dalle origini: «Molti di loro sono artigiani coinvolti in prima persona nella creazione del cibo. - sottolinea Belsito - I nostri prodotti sono la loro passione, quindi partecipano con gioia agli eventi. Allora, può accadere che invece di offrire semplicemente una mozzarella, avremo il maestro casaro che la prepara in diretta; il pesto per le trofie verrà fatto da una chef con il mortaio in un corner dedicato e il pasticcere riempirà il cannolo davanti all’ospite». All’interno degli Eataly si possono riservare aree con capienze variabili per gli eventi. Nei colorati spazi di Eataly Milano Smeraldo sono stati presentati alcuni esempi di quello che può essere realizzato, in Italia e all’estero: dalle mise-en-place sui tavoli, all’angolo dedicato ai regali aziendali e le strenne natalizie, dalle degustazioni alle esperienze di mixology, fino alle proposte più curiose dove il formaggio diventa un dono esclusivo con una confezione esclusiva. Al terzo piano di Eataly Milano Smeraldo è anche disponibile una sala meeting dove organizzare momenti di team-building con show-cooking o wine-tasting. Chiara Ambrosioni [gallery ids="522694,522693,522689,522687,522686,522695"] [post_title] => Eataly si rivolge al mondo corporate con il claim “Eat, Shop and Learn” [post_date] => 2026-09-25T10:12:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790331156000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nona edizione del forum itinerante Shopping Tourism, organizzato a Parma da Risposte Turismo, è un evento che aiuta a leggere la realtà socioeconomica italiana in modo trasversale. Significative in questo senso le parole di Dina Ravera, presidente e ceo di Destination Italia, che ha affermato: «In Italia sta diventando sempre più rilevante il turismo che raggiunge non le grandi città, ma le aree interne. Ed è un bene, perché c’è bisogno di ripopolare, inoltre nelle metropoli l’Ai sta togliendo lavoro a tanti giovani capaci. I borghi diventano allora un'opportunità e lo shopping acquista un ruolo importante, perché si possono acquistare oggetti di artigianato, di produzione locale, di enogastronomia … Credo sia un'evoluzione del concetto stesso di shopping. Non si tratta più di un acquisto che puoi fare nel mall vicino a casa, ma anche a Dubai o in altre parti del mondo: è uno shopping sempre più autentico, decentrato e con un portafoglio più ampio. È uno shopping che cerca l’autentico, ci distingue dalla concorrenza e restituisce al territorio dal punto di vista economico, riavviando un ecosistema che si stava spegnendo. Oggi abbiamo 4.500 Comuni minori dove l'età media è molto alta, ma finalmente i giovani comprendono che, invece di mendicare un posto di lavoro in una grande metropoli dove sono allontanati dall'arrivo dell’Ai, è possibile diventare uno splendido imprenditore nel proprio paese d'origine, avere più libertà e anche più soddisfazione: sia economica che di qualità della vita». Nel corso del forum si è parlato di potenziare le produzioni locali, con un focus sul Parmigiano Reggiano - che con la sua eccellenza e versatilità diventa destinazione - per poi prendere coscienza dei cambiamenti. «Tutto sta accadendo molto rapidamente: in un solo anno l’Ai ha ridisegnato pesantemente la nostra economia e nel giro di due anni la stravolgerà. - prosegue Ravera - I territori minori non sono più un peso ma stanno diventando un'opportunità per i nostri giovani e per l'economia del paese. Prima assistevamo a un'aggregazione nelle grandi metropoli, mentre si spegneva il 60% del territorio con le sue caratteristiche e le sue tradizioni. Oggi nella complessità della rivoluzione portata dall’Ai c’è un aspetto positivo: chi lo desidera avrà l’opportunità di fare un lavoro bello a contatto con le persone e non glielo porteranno via né i robot, né i social. Vivremo questo contatto nei luoghi più autentici e meno copiabili». Il forum Shopping Tourism evidenzia che i viaggiatori «vogliono provare, comprare, assaggiare un prodotto enogastronomico, scoprire la produzione della pelletteria e vivere un’esperienza d’acquisto. In quasi tutte le regioni italiane c'è oggi una forte consapevolezza. Si parla di turismo perché il viaggio è l'occasione per conoscere e da questa conoscenza deriva un nuovo fenomeno: quello dei nomadi digitali. - conclude Ravera -Vado a conoscere un luogo, magari il Parmigiano Reggiano. Mi piace, allora mi fermo 6 mesi o un anno. Poi scelgo un altro territorio italiano e mi sposto: è un fenomeno che farà bene al settore del turismo e, di conseguenza, all’Italia». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano) Chiara Ambrosioni [post_title] => Destination Italia: lo Shopping Tourism per parlare dei giovani e del futuro [post_date] => 2026-09-25T10:11:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790331106000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Sun Siyam rinnova l'offerta in vista della stagione invernale. Nuove ville, importanti interventi di restyling, proposte gastronomiche e lifestyle e un ricco programma per le festività di fine anno contribuiscono a posizionare il gruppo come uno dei principali player nel settore hospitality alle Maldive e in Sri Lanka. Sun Siyam continua a investire in modo significativo nell’evoluzione del prodotto, attraverso nuove sistemazioni, concept innovativi dedicati alla ristorazione e nuove esperienze: un rinnovamento iniziato lo scorso anno con il rebranding lanciato in occasione dei 35 anni del gruppo, che ha contribuito a rafforzare l’identità dei resort, ora raccolti in tre collezioni distinte: Lifestyle (Siyam World e Sun Siyam Olhuveli), Privé (Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah) e Luxury (Sun Siyam Iru Fushi). «La suddivisione del portfolio Sun Siyam in tre linee di prodotto ha avuto un significativo riscontro dal mercato - commenta Patrizia Di Patrizio, responsabile commerciale gruppo Sun Siyam in Italia -. La diversità dei prodotti, isole naturali in atolli diversi dell’arcipelago, contraddistingue la nostra offerta. Ogni resort ha una sua anima e identità distintiva, così come ogni ospite è diverso dall’altro, con esigenze peculiari, alla ricerca delle “proprie Maldive”: la nuova classificazione valorizza questa diversità, rendendo il processo di vendita più semplice ed efficace». Verso il 2027 Il 2027 rappresenterà una tappa significativa del percorso Sun Siyam: il gruppo si prepara infatti ad affrontare una nuova fase di sviluppo, continuando a investire sull’evoluzione delle proprietà e sull’ampliamento dell’esperienza proposta agli ospiti. Sun Siyam punta ad ampliare e diversificare l’offerta, con il completo rinnovamento di alcune categorie di camere e la realizzazione di nuove unità. Al Sun Siyam Iru Fushi, le nuove ville overwater hanno contribuito a rafforzare il carattere luxury del resort, mentre al Sun Siyam Vilu Reef sono state recentemente inaugurate 50 Ocean Signature Villas, caratterizzate da un design contemporaneo e innovativo. A completare il programma di sviluppo saranno le nuove Deluxe Water Villas di Sun Siyam Olhuveli, che arricchiranno la proposta della struttura. Parallelamente, il gruppo sta investendo sul fronte delle esperienze, con un'attenzione crescente alla dimensione lifestyle. Tra le novità spiccano i Sun Siyam Yaya Beach Club, nuovi spazi destinati a diventare un punto di riferimento all’interno dei resort. Durante il giorno, le aree sono pensate come luoghi informali e rilassanti, aperti a tutti gli ospiti; la sera si trasformano invece in lounge adults only, con dj set e programmi di intrattenimento pensati per accompagnare la serata in un’atmosfera più vivace e sofisticata. «Stiamo attraversando una fase importante di evoluzione del prodotto, con investimenti che interessano contemporaneamente accommodation, ristorazione, lifestyle ed esperienze. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento del brand, mantenendo al tempo stesso quell’autenticità e quel legame con le Maldive che da sempre caratterizzano Sun Siyam. Per quanto riguarda l’andamento, anche a fronte di un contesto internazionale che ha messo alla prova il comparto turistico frenando la corsa di Sun Siyam nei primi due mesi dell’anno, il mercato italiano si conferma solido e reattivo. La ripartenza, già visibile nelle prenotazioni da fine agosto, apre prospettive eccellenti per il primo trimestre del 2027, con i riflettori puntati in particolare sul Siyam World». Per presentare al mercato italiano tutte le importanti novità Sun Siyam ha in programma un fitto calendario di momenti di formazione in collaborazione con i principali tour operator e la presenza del gruppo alle principali fiere di settore. Fra le altre, Sun Siyam sarà a Ttg Travel Experience presso il pad. A7 (Visit Maldives). A completare le novità della prossima stagione sarà il programma dedicato alle festività di fine anno, con un calendario di eventi, spettacoli e proposte gastronomiche studiato per rendere il periodo natalizio e il Capodanno un momento particolarmente ricco. [post_title] => Sun Siyam guarda al 2027. Di Patrizio: «Ecco i nuovi investimenti» [post_date] => 2026-09-25T10:11:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790331075000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_522673" align="alignleft" width="300"] Msc World Europa a Napoli[/caption] Msc Crociere è partner della 38ª America’s Cup in qualità di "global cruises partner" dell’evento che si svolgerà nel 2027 a Napoli. L’accordo conferisce a Msc i diritti di partnership e di visibilità a livello mondiale per l’intero programma dell’America’s Cup, comprese le Preliminary Regattas, le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, la Challenger Selection Series e le regate finali del Match. Valori condivisi Per Msc, l’America’s Cup rappresenta valori profondamente radicati nell’identità del brand: innovazione, precisione, lavoro di squadra e una profonda passione per il mare. Gli stessi valori si esprimono non solo nella vela ai massimi livelli, ma anche nel modo in cui Msc Cruises gestisce la propria flotta e offre esperienze ai propri ospiti in tutto il mondo. Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, ha dichiarato: «Questa partnership porta Msc Cruises in uno degli scenari più iconici dello sport internazionale, in un momento significativo, con il ritorno dell’America’s Cup nel Mediterraneo e il suo arrivo a Napoli. Ci offre una piattaforma distintiva per coinvolgere ospiti, partner e pubblico in tutto il mondo, accomunati da una passione condivisa per il mare, la performance e l’innovazione». Grant Dalton, chairman dell’America’s Cup Partnership, ha aggiunto: «Il nostro rapporto con Msc Crociere è di lunga data ed è fondato su valori condivisi, un legame che apprezziamo profondamente. La relazione dell’azienda con l’America’s Cup risale a diversi decenni fa e il percorso di Msc rispecchia in molti aspetti il nostro nell’era moderna. Avere Msc al nostro fianco a Napoli è un grande onore e non vediamo l’ora di collaborare con Pierfrancesco Vago e il suo team nel corso di AC38». [post_title] => Msc Crociere partner della America’s Cup 2027 in programma a Napoli [post_date] => 2026-09-25T09:57:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790330270000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Biman Bangladesh Airlines ha ordinato cinque Boeing B787-10 e sei B737-8: l’ordine si aggiunge a uno precedente effettuato quest’anno, in cui Biman aveva scelto otto B787-10, due B787-9 e quattro B737-8. Allora la compagnia aerea aveva dichiarato che avrebbe utilizzato i B787-10 per potenziare ulteriormente le proprie operazioni in Medio Oriente, nonché i servizi a lungo raggio verso il Nord America e l’Europa. «In qualità di compagnia di bandiera, rimaniamo impegnati a sviluppare la rete e le capacità di Biman in modo da rispondere alle esigenze di collegamenti della popolazione del Bangladesh, della nostra comunità di espatriati, del mondo degli affari e del turismo. Questo accordo fa parte di un piano più ampio e attentamente studiato per rafforzare i collegamenti internazionali del Paese negli anni a venire», ha dichiarato Rumee A Hossain, presidente di Biman. L’accordo arriva in un momento in cui il vettore sta lavorando sia con Boeing che con Airbus su nuovi ordini. La compagnia aerea sta infatti valutando l’acquisto di quattro A350-900 e sei jet A321neo. [post_title] => Biman Bangladesh amplia la flotta con 11 nuovi Boeing, 787-10 e 737-8 [post_date] => 2026-09-25T09:49:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790329769000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto da record a Venezia per B&B Hotels che svela la sua strategia: formula smart, sostenibilità strutturale e un piano ambizioso per l’Italia. L’inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna al Tronchetto, nuova punta di diamante del gruppo con le sue 406 camere, non è solo un traguardo locale, ma il manifesto tangibile di un’espansione senza sosta. Il modello a gestione diretta del brand rappresenta ormai un caso di studio unico per solidità e adattabilità. A tracciare la visione globale è la ceo del gruppo Céline Vercollier, che evidenzia la forza di un network proiettato verso traguardi importanti: «Il 2026 è un anno cruciale: supereremo i 1.000 hotel nel mondo aprendo al ritmo di 6 strutture al mese. Il nostro segmento business genera già il 45% dei ricavi totali. La chiave del successo risiede nell’equilibrio tra viaggiatori d'affari e leisure, a cui garantiamo ovunque la stessa promessa: design, massimo comfort e un rapporto qualità-prezzo imbattibile». Sul mercato italiano In Italia, il marchio ha saputo intercettare le complesse dinamiche di un mercato frammentato, trasformandolo in una miniera di opportunità. «Siamo passati dalla periferia ai centri storici e alle destinazioni iconiche - spiega Liliana Comitini, presidente e ad per Italia, Slovenia e Ungheria -. Il target corporate rappresenta il 40% della nostra clientela e i nostri spazi si evolvono di conseguenza, integrando aree di coworking e lobby fluide ideali per il fenomeno bleisure». L'obiettivo della divisione italiana è chiaro: «Vogliamo superare i 100 hotel nel 2026 per poi raggiungere quota 150 entro il 2030. Il mercato italiano, pur frammentato, offre un potenziale immenso per riconversioni di immobili storici ed ex uffici, capaci di creare valore per i territori e per gli investitori istituzionali». Un successo condiviso con i partner storici come Batipart Europe, proprietaria dell'asset veneziano tramite il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue Sgr. Come illustrato dai tecnici del progetto costruttivo, l'edificio rappresenta una rivoluzione ecologica e ingegneristica per la città. Realizzata in soli due anni e mezzo, la struttura sfrutta un innovativo sistema in Xlam (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) e bagni prefabbricati avanzati ottimizzando tempi e logistica in un contesto fragile. Dotato di un impianto fotovoltaico e progettato per la massima efficienza energetica, l'hotel incarna perfettamente l'impegno del gruppo verso la decarbonizzazione, in linea con i rigorosi standard. (Anna Morrone) [gallery ids="522631,522632,522633,522635,522642,522643,522644,522645,522647"] [post_title] => B&B Hotels: la strategia del gruppo presentata dal ceo Céline Vercollier [post_date] => 2026-09-25T09:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790328459000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nobis anna papola" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":20,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3818,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nobis Assicurazioni sta proseguendo il percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale: da qualche mese ha fatto il suo ingresso nel ruolo di head of pricing, responsabile della divisione attuariato pricing, Anna Papola. Una nomina che conferma la volontà della compagnia di investire in competenze di alto profilo per sostenere il proprio percorso di crescita e innovazione.\r

Nel corso della sua carriera ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence. A inizio 2026, Anna Papola è entrata in Nobis Assicurazioni per guidare la Divisione Attuariato Pricing.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_522744\" align=\"alignleft\" width=\"188\"] Anna Papola[/caption]\r

Funzione centrale\r

La divisione rappresenta una funzione centrale nello sviluppo dell’offerta assicurativa della compagnia, contribuendo alla definizione di tariffe e prodotti attraverso l’analisi dei dati e il costante confronto con le diverse aree aziendali e con la rete distributiva, con l’obiettivo di coniugare competitività, sostenibilità e attenzione alle esigenze del mercato.\r

“Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato - dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”.\r

","post_title":"Nobis rafforza la struttura con l'ingresso al pricing di Anna Papola","post_date":"2026-09-25T11:30:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1790335824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stanziamento di 500 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per ampliare il terminal e rinnovare le strutture: parte da qui il progetto che trasformerà l'aeroporto di Edimburgo. \r

\r

Il progetto, come anticipato da Travel Mole, prevede nuovi gate e piazzole di sosta per gli aerei, l'ampliamento della sala check-in e della sala d'attesa, nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping e un aumento del 60% della superficie del terminal.\r

\r

Nelle intenzioni del management dell'aeroporto, il rinnovo supporterà il lancio di nuove rotte a lungo e corto raggio e il potenziamento dei collegamenti internazionali presso lo scalo più trafficato della Scozia.\r

\r

L’investimento comprende inoltre miglioramenti in tutto il complesso aeroportuale, con ulteriori infrastrutture per i veicoli elettrici e una nuova strada di accesso.\r

\r

\r

«Questo importante investimento consentirà all’aeroporto di Edimburgo di competere con gli aeroporti di tutto il mondo - ha dichiarato il primo ministro John Swinney -. Oltre ad apportare vantaggi concreti ai passeggeri, questo impulso rafforzerà i collegamenti internazionali della Scozia e contribuirà a stimolare la crescita economica».\r

\r

\r

L'aeroporto di Edimburgo è il più trafficato della Scozia e nel 2025 ha servito circa 17 milioni di passeggeri. Ospita 39 compagnie aeree e il network dei collegamenti conta oltre 160 destinazioni, compresi i principali hub del Regno Unito, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente.\r

\r

«Si tratta del più grande investimento nella storia dell’aeroporto di Edimburgo, che arriva in uno dei momenti più entusiasmanti del suo sviluppo, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua storia - ha sottolineato il ceo, Gordon Dewar -. Questo piano pluriennale che ci consente di costruire il nostro futuro, creando la capacità, le risorse e l’esperienza cliente di cui abbiamo bisogno e che desideriamo».\r

\r

L’aeroporto è di proprietà congiunta di Vinci Airports, che detiene una quota del 50,01%, e di Global Infrastructure Partners, che gestisce il restante 49,99%.\r

\r

\r

","post_title":"L'aeroporto di Edimburgo vara un piano di investimenti da 500 mln di sterline","post_date":"2026-09-25T10:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790332642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha rinnovato l'accordo di cooperazione strategica con il Jordan Tourism Board, in parallelo alla ripresa dei collegamenti sulla rotta Budapest-Amman, lo scorso 22 settembre.\r

\r

L’accordo segna un nuovo importante capitolo nella relazione di lunga data tra la Giordania e Wizz Air e riflette l’impegno condiviso a rafforzare i collegamenti aerei tra la destinazione e i principali mercati europei, sostenendo la ripresa e la crescita sostenibile del settore turistico giordano e rendendo la Giordania più accessibile ai viaggiatori internazionali.\r

\r

La ripresa delle operazioni di Wizz Air arriva in un momento cruciale per l’industria turistica giordana: nonostante il difficile contesto geopolitico che incide sulla propensione a viaggiare in tutta la regione, la Giordania continua a dimostrare resilienza, stabilità e un forte impegno nel mantenere i propri collegamenti con i mercati internazionali.\r

\r

La rinnovata partnership tra Jtb e Wizz Air è volta a sostenere lo sviluppo sostenibile dei collegamenti aerei sia verso Amman che verso Aqaba, con il volo Budapest–Amman che rappresenta il primo passo di un più ampio programma di cooperazione tra le due parti. Si prevede che, con l’evolversi della partnership, verranno progressivamente introdotte ulteriori rotte e mercati.\r

\r

“La Giordania è sempre stata una destinazione importante all’interno del nostro network - ha dichiarato il ceo di Wizz Air, József Váradi -. \r

Il nostro rapporto con il Jordan Tourism Board si è consolidato nel corso di molti anni e questo accordo rinnovato dimostra la comune fiducia nel potenziale a lungo termine del mercato giordano. Sebbene l’intera regione continui ad affrontare delle sfide, riteniamo che mantenere i collegamenti e offrire ai passeggeri l’accesso a destinazioni attraenti rimanga di fondamentale importanza\".","post_title":"Wizz Air rinnova la partnership strategica con il Jordan Tourism Board","post_date":"2026-09-25T10:22:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790331746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" «Eataly lancia un nuovo progetto e propone alle aziende un'esperienza totalizzante intorno al cibo con esperienze che vanno dall’acquisto alla degustazione, alla didattica; in un contesto in cui convivono prodotti d'eccellenza, professionisti del settore e materie prime di altissima qualità» con queste parole Gabriele Belsito, general manager Europe di Eataly, presenta il team dedicato di professionisti che offrirà format esperienziali, servizi di catering e attività di team building promuovendo l’offerta di Eataly nei confronti del mercato b2b e delle aziende.\r

\r

Ogni progetto verrà sviluppato a partire dagli obiettivi del cliente, con un approccio consulenziale che permetterà una customizzazione completa grazie a creatività, flessibilità operativa e capacità organizzative. Da tempo Eataly lavora nel mercato b2b - anche portando la propria esperienza e il brand a casa del cliente - e vuole ora investire nella relazione con le aziende che nel corso degli anni hanno riconosciuto l'unicità dell’esperienza offerta.\r

\r

«Realizziamo progetti su misura con aziende e professionisti. - prosegue Belsito - Da una cena al buyout del negozio, alla regalistica, mantenendo sempre al centro la qualità, l'autenticità dell'esperienza e il valore delle relazioni che si creano attorno alla tavola. I clienti potranno scegliere e acquistare la loro esperienza customizzata direttamente sul nostro sito». Eataly è nata a Torino nel gennaio del 2007 e presto compirà 20 anni. 20 anni nel corso dei quali ha maturato un ricco know-how, caratterizzato da due elementi specifici. I\r

\r

l primo è l'importanza della selezione delle materie prime: per questo è nato il marchio “Eataly alla Radice”, che rappresenta un progetto realizzato insieme all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Slow Food e l'Università di Scienze Agrarie di Palermo e verificato da Rina. Il secondo elemento è la rete di produttori che collabora con l’azienda sin dalle origini: «Molti di loro sono artigiani coinvolti in prima persona nella creazione del cibo. - sottolinea Belsito - I nostri prodotti sono la loro passione, quindi partecipano con gioia agli eventi. Allora, può accadere che invece di offrire semplicemente una mozzarella, avremo il maestro casaro che la prepara in diretta; il pesto per le trofie verrà fatto da una chef con il mortaio in un corner dedicato e il pasticcere riempirà il cannolo davanti all’ospite».\r

\r

All’interno degli Eataly si possono riservare aree con capienze variabili per gli eventi. Nei colorati spazi di Eataly Milano Smeraldo sono stati presentati alcuni esempi di quello che può essere realizzato, in Italia e all’estero: dalle mise-en-place sui tavoli, all’angolo dedicato ai regali aziendali e le strenne natalizie, dalle degustazioni alle esperienze di mixology, fino alle proposte più curiose dove il formaggio diventa un dono esclusivo con una confezione esclusiva. Al terzo piano di Eataly Milano Smeraldo è anche disponibile una sala meeting dove organizzare momenti di team-building con show-cooking o wine-tasting.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"522694,522693,522689,522687,522686,522695\"]","post_title":"Eataly si rivolge al mondo corporate con il claim “Eat, Shop and Learn”","post_date":"2026-09-25T10:12:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790331156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nona edizione del forum itinerante Shopping Tourism, organizzato a Parma da Risposte Turismo, è un evento che aiuta a leggere la realtà socioeconomica italiana in modo trasversale. Significative in questo senso le parole di Dina Ravera, presidente e ceo di Destination Italia, che ha affermato: «In Italia sta diventando sempre più rilevante il turismo che raggiunge non le grandi città, ma le aree interne. Ed è un bene, perché c’è bisogno di ripopolare, inoltre nelle metropoli l’Ai sta togliendo lavoro a tanti giovani capaci. I borghi diventano allora un'opportunità e lo shopping acquista un ruolo importante, perché si possono acquistare oggetti di artigianato, di produzione locale, di enogastronomia …\r

\r

Credo sia un'evoluzione del concetto stesso di shopping. Non si tratta più di un acquisto che puoi fare nel mall vicino a casa, ma anche a Dubai o in altre parti del mondo: è uno shopping sempre più autentico, decentrato e con un portafoglio più ampio. È uno shopping che cerca l’autentico, ci distingue dalla concorrenza e restituisce al territorio dal punto di vista economico, riavviando un ecosistema che si stava spegnendo. Oggi abbiamo 4.500 Comuni minori dove l'età media è molto alta, ma finalmente i giovani comprendono che, invece di mendicare un posto di lavoro in una grande metropoli dove sono allontanati dall'arrivo dell’Ai, è possibile diventare uno splendido imprenditore nel proprio paese d'origine, avere più libertà e anche più soddisfazione: sia economica che di qualità della vita».\r

\r

Nel corso del forum si è parlato di potenziare le produzioni locali, con un focus sul Parmigiano Reggiano - che con la sua eccellenza e versatilità diventa destinazione - per poi prendere coscienza dei cambiamenti. «Tutto sta accadendo molto rapidamente: in un solo anno l’Ai ha ridisegnato pesantemente la nostra economia e nel giro di due anni la stravolgerà. - prosegue Ravera - I territori minori non sono più un peso ma stanno diventando un'opportunità per i nostri giovani e per l'economia del paese. Prima assistevamo a un'aggregazione nelle grandi metropoli, mentre si spegneva il 60% del territorio con le sue caratteristiche e le sue tradizioni.\r

\r

Oggi nella complessità della rivoluzione portata dall’Ai c’è un aspetto positivo: chi lo desidera avrà l’opportunità di fare un lavoro bello a contatto con le persone e non glielo porteranno via né i robot, né i social. Vivremo questo contatto nei luoghi più autentici e meno copiabili». Il forum Shopping Tourism evidenzia che i viaggiatori «vogliono provare, comprare, assaggiare un prodotto enogastronomico, scoprire la produzione della pelletteria e vivere un’esperienza d’acquisto. In quasi tutte le regioni italiane c'è oggi una forte consapevolezza. Si parla di turismo perché il viaggio è l'occasione per conoscere e da questa conoscenza deriva un nuovo fenomeno: quello dei nomadi digitali. - conclude Ravera -Vado a conoscere un luogo, magari il Parmigiano Reggiano. Mi piace, allora mi fermo 6 mesi o un anno. Poi scelgo un altro territorio italiano e mi sposto: è un fenomeno che farà bene al settore del turismo e, di conseguenza, all’Italia».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Visualizza questo post su Instagram\r

\r

\r

\r

\r

\r

Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano)\r

\r

\r

\r

\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Destination Italia: lo Shopping Tourism per parlare dei giovani e del futuro","post_date":"2026-09-25T10:11:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1790331106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Sun Siyam rinnova l'offerta in vista della stagione invernale. Nuove ville, importanti interventi di restyling, proposte gastronomiche e lifestyle e un ricco programma per le festività di fine anno contribuiscono a posizionare il gruppo come uno dei principali player nel settore hospitality alle Maldive e in Sri Lanka.\r

Sun Siyam continua a investire in modo significativo nell’evoluzione del prodotto, attraverso nuove sistemazioni, concept innovativi dedicati alla ristorazione e nuove esperienze: un rinnovamento iniziato lo scorso anno con il rebranding lanciato in occasione dei 35 anni del gruppo, che ha contribuito a rafforzare l’identità dei resort, ora raccolti in tre collezioni distinte: Lifestyle (Siyam World e Sun Siyam Olhuveli), Privé (Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah) e Luxury (Sun Siyam Iru Fushi).\r

«La suddivisione del portfolio Sun Siyam in tre linee di prodotto ha avuto un significativo riscontro dal mercato - commenta Patrizia Di Patrizio, responsabile commerciale gruppo Sun Siyam in Italia -. La diversità dei prodotti, isole naturali in atolli diversi dell’arcipelago, contraddistingue la nostra offerta. Ogni resort ha una sua anima e identità distintiva, così come ogni ospite è diverso dall’altro, con esigenze peculiari, alla ricerca delle “proprie Maldive”: la nuova classificazione valorizza questa diversità, rendendo il processo di vendita più semplice ed efficace».\r

\r

Verso il 2027\r

Il 2027 rappresenterà una tappa significativa del percorso Sun Siyam: il gruppo si prepara infatti ad affrontare una nuova fase di sviluppo, continuando a investire sull’evoluzione delle proprietà e sull’ampliamento dell’esperienza proposta agli ospiti. Sun Siyam punta ad ampliare e diversificare l’offerta, con il completo rinnovamento di alcune categorie di camere e la realizzazione di nuove unità.\r

Al Sun Siyam Iru Fushi, le nuove ville overwater hanno contribuito a rafforzare il carattere luxury del resort, mentre al Sun Siyam Vilu Reef sono state recentemente inaugurate 50 Ocean Signature Villas, caratterizzate da un design contemporaneo e innovativo. A completare il programma di sviluppo saranno le nuove Deluxe Water Villas di Sun Siyam Olhuveli, che arricchiranno la proposta della struttura.\r

Parallelamente, il gruppo sta investendo sul fronte delle esperienze, con un'attenzione crescente alla dimensione lifestyle. Tra le novità spiccano i Sun Siyam Yaya Beach Club, nuovi spazi destinati a diventare un punto di riferimento all’interno dei resort. Durante il giorno, le aree sono pensate come luoghi informali e rilassanti, aperti a tutti gli ospiti; la sera si trasformano invece in lounge adults only, con dj set e programmi di intrattenimento pensati per accompagnare la serata in un’atmosfera più vivace e sofisticata.\r

«Stiamo attraversando una fase importante di evoluzione del prodotto, con investimenti che interessano contemporaneamente accommodation, ristorazione, lifestyle ed esperienze. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento del brand, mantenendo al tempo stesso quell’autenticità e quel legame con le Maldive che da sempre caratterizzano Sun Siyam. Per quanto riguarda l’andamento, anche a fronte di un contesto internazionale che ha messo alla prova il comparto turistico frenando la corsa di Sun Siyam nei primi due mesi dell’anno, il mercato italiano si conferma solido e reattivo. La ripartenza, già visibile nelle prenotazioni da fine agosto, apre prospettive eccellenti per il primo trimestre del 2027, con i riflettori puntati in particolare sul Siyam World».\r

Per presentare al mercato italiano tutte le importanti novità Sun Siyam ha in programma un fitto calendario di momenti di formazione in collaborazione con i principali tour operator e la presenza del gruppo alle principali fiere di settore. Fra le altre, Sun Siyam sarà a Ttg Travel Experience presso il pad. A7 (Visit Maldives).\r

A completare le novità della prossima stagione sarà il programma dedicato alle festività di fine anno, con un calendario di eventi, spettacoli e proposte gastronomiche studiato per rendere il periodo natalizio e il Capodanno un momento particolarmente ricco.","post_title":"Sun Siyam guarda al 2027. Di Patrizio: «Ecco i nuovi investimenti»","post_date":"2026-09-25T10:11:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790331075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc World Europa a Napoli[/caption]\r

Msc Crociere è partner della 38ª America’s Cup in qualità di \"global cruises partner\" dell’evento che si svolgerà nel 2027 a Napoli.\r

L’accordo conferisce a Msc i diritti di partnership e di visibilità a livello mondiale per l’intero programma dell’America’s Cup, comprese le Preliminary Regattas, le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, la Challenger Selection Series e le regate finali del Match.\r

\r

Valori condivisi\r

Per Msc, l’America’s Cup rappresenta valori profondamente radicati nell’identità del brand: innovazione, precisione, lavoro di squadra e una profonda passione per il mare. Gli stessi valori si esprimono non solo nella vela ai massimi livelli, ma anche nel modo in cui Msc Cruises gestisce la propria flotta e offre esperienze ai propri ospiti in tutto il mondo.\r

Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, ha dichiarato: «Questa partnership porta Msc Cruises in uno degli scenari più iconici dello sport internazionale, in un momento significativo, con il ritorno dell’America’s Cup nel Mediterraneo e il suo arrivo a Napoli. Ci offre una piattaforma distintiva per coinvolgere ospiti, partner e pubblico in tutto il mondo, accomunati da una passione condivisa per il mare, la performance e l’innovazione».\r

Grant Dalton, chairman dell’America’s Cup Partnership, ha aggiunto: «Il nostro rapporto con Msc Crociere è di lunga data ed è fondato su valori condivisi, un legame che apprezziamo profondamente. La relazione dell’azienda con l’America’s Cup risale a diversi decenni fa e il percorso di Msc rispecchia in molti aspetti il nostro nell’era moderna. Avere Msc al nostro fianco a Napoli è un grande onore e non vediamo l’ora di collaborare con Pierfrancesco Vago e il suo team nel corso di AC38».\r

","post_title":"Msc Crociere partner della America’s Cup 2027 in programma a Napoli","post_date":"2026-09-25T09:57:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790330270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Biman Bangladesh Airlines ha ordinato cinque Boeing B787-10 e sei B737-8: l’ordine si aggiunge a uno precedente effettuato quest’anno, in cui Biman aveva scelto otto B787-10, due B787-9 e quattro B737-8.\r

\r

Allora la compagnia aerea aveva dichiarato che avrebbe utilizzato i B787-10 per potenziare ulteriormente le proprie operazioni in Medio Oriente, nonché i servizi a lungo raggio verso il Nord America e l’Europa.\r

\r

«In qualità di compagnia di bandiera, rimaniamo impegnati a sviluppare la rete e le capacità di Biman in modo da rispondere alle esigenze di collegamenti della popolazione del Bangladesh, della nostra comunità di espatriati, del mondo degli affari e del turismo. Questo accordo fa parte di un piano più ampio e attentamente studiato per rafforzare i collegamenti internazionali del Paese negli anni a venire», ha dichiarato Rumee A Hossain, presidente di Biman.\r

\r

L’accordo arriva in un momento in cui il vettore sta lavorando sia con Boeing che con Airbus su nuovi ordini. La compagnia aerea sta infatti valutando l’acquisto di quattro A350-900 e sei jet A321neo.\r

\r

","post_title":"Biman Bangladesh amplia la flotta con 11 nuovi Boeing, 787-10 e 737-8","post_date":"2026-09-25T09:49:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790329769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto da record a Venezia per B&B Hotels che svela la sua strategia: formula smart, sostenibilità strutturale e un piano ambizioso per l’Italia. L’inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna al Tronchetto, nuova punta di diamante del gruppo con le sue 406 camere, non è solo un traguardo locale, ma il manifesto tangibile di un’espansione senza sosta. Il modello a gestione diretta del brand rappresenta ormai un caso di studio unico per solidità e adattabilità.\r

\r

A tracciare la visione globale è la ceo del gruppo Céline Vercollier, che evidenzia la forza di un network proiettato verso traguardi importanti: «Il 2026 è un anno cruciale: supereremo i 1.000 hotel nel mondo aprendo al ritmo di 6 strutture al mese. Il nostro segmento business genera già il 45% dei ricavi totali. La chiave del successo risiede nell’equilibrio tra viaggiatori d'affari e leisure, a cui garantiamo ovunque la stessa promessa: design, massimo comfort e un rapporto qualità-prezzo imbattibile».\r

Sul mercato italiano\r

In Italia, il marchio ha saputo intercettare le complesse dinamiche di un mercato frammentato, trasformandolo in una miniera di opportunità. «Siamo passati dalla periferia ai centri storici e alle destinazioni iconiche - spiega Liliana Comitini, presidente e ad per Italia, Slovenia e Ungheria -. Il target corporate rappresenta il 40% della nostra clientela e i nostri spazi si evolvono di conseguenza, integrando aree di coworking e lobby fluide ideali per il fenomeno bleisure». L'obiettivo della divisione italiana è chiaro: «Vogliamo superare i 100 hotel nel 2026 per poi raggiungere quota 150 entro il 2030. Il mercato italiano, pur frammentato, offre un potenziale immenso per riconversioni di immobili storici ed ex uffici, capaci di creare valore per i territori e per gli investitori istituzionali».\r

\r

Un successo condiviso con i partner storici come Batipart Europe, proprietaria dell'asset veneziano tramite il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue Sgr. Come illustrato dai tecnici del progetto costruttivo, l'edificio rappresenta una rivoluzione ecologica e ingegneristica per la città. Realizzata in soli due anni e mezzo, la struttura sfrutta un innovativo sistema in Xlam (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) e bagni prefabbricati avanzati ottimizzando tempi e logistica in un contesto fragile. Dotato di un impianto fotovoltaico e progettato per la massima efficienza energetica, l'hotel incarna perfettamente l'impegno del gruppo verso la decarbonizzazione, in linea con i rigorosi standard.\r

\r

(Anna Morrone)\r

\r

[gallery ids=\"522631,522632,522633,522635,522642,522643,522644,522645,522647\"]","post_title":"B&B Hotels: la strategia del gruppo presentata dal ceo Céline Vercollier","post_date":"2026-09-25T09:27:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790328459000]}]}}