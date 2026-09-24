Brasile: la nuova campagna ‘Come Join This Feeling’ intercetta gli appassionati di calcio “Come Join This Feeling” è il claim della nuova campagna firmata da Embratur che fa perno attorno al calcio, alla cultura e all’ospitalità brasiliana per promuovere il Paese ai viaggiatori internazionali, con particolare attenzione allo sport, all’avventura, alla natura e alle esperienze culturali. La campagna, come segnala Travel Mole, viene diffusa attraverso piattaforme digitali e partnership commerciali con compagnie aeree, tour operator, agenzie di viaggio online e operatori turistici. La strategia è pensata per collegare l’attenzione globale generata dai Mondiali maschili del 2026 con l’organizzazione da parte del Brasile del torneo femminile. La Coppa del Mondo femminile Fifa si svolgerà dal 24 giugno al 25 luglio 2027, con 32 squadre e 64 partite in otto città brasiliane: Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador. Rio avrà il ruolo di maggiore rilievo, con il Maracanã che ospiterà sia la partita inaugurale del 24 giugno che la finale del 25 luglio. San Paolo ospiterà una semifinale e la finale per il terzo posto, mentre Belo Horizonte e Fortaleza ospiteranno anche i quarti di finale. Ogni città ospiterà almeno sette partite e almeno una partita a eliminazione diretta. La campagna promozionale del Brasile punta a un pubblico che va oltre i tradizionali turisti appassionati di calcio, mettendo in risalto, oltre alle partite, le spiagge, il cibo, la musica, la vita notturna e le attrazioni culturali. I primi dati sulla domanda indicano un notevole interesse internazionale. Ad agosto, oltre 730.000 persone avevano manifestato interesse all’acquisto di biglietti per i Mondiali, di cui circa la metà proveniente dall’estero. Il direttore operativo dei tornei della Fifa, Thiago Jannuzzi, ha individuato in Messico, Stati Uniti, Argentina e Colombia i mercati che mostrano una domanda particolarmente forte. Anche i mercati europei e asiatici sono potenzialmente importanti, man mano che si delineano con maggiore chiarezza le squadre partecipanti definitive e la domanda di viaggi. L’opportunità turistica è notevole. Uno studio commissionato da Embratur stima che il torneo genererà 8,8 miliardi di real (circa 1,6 miliardi di dollari Usa) tra fase di preparazione e svolgimento, inclusi 4,7 miliardi di real di spesa da parte di visitatori nazionali e internazionali. Lo studio stima un flusso totale di circa 2 milioni di persone, tra residenti e turisti, durante il mese del torneo: il dato supererebbe quindi l’affluenza registrata ai Mondiali femminili del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Condividi

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“Come Join This Feeling” è il claim della nuova campagna firmata da Embratur che fa perno attorno al calcio, alla cultura e all’ospitalità brasiliana per promuovere il Paese ai viaggiatori internazionali, con particolare attenzione allo sport, all’avventura, alla natura e alle esperienze culturali.\r

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La campagna, come segnala Travel Mole, viene diffusa attraverso piattaforme digitali e partnership commerciali con compagnie aeree, tour operator, agenzie di viaggio online e operatori turistici. La strategia è pensata per collegare l’attenzione globale generata dai Mondiali maschili del 2026 con l’organizzazione da parte del Brasile del torneo femminile.\r

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La Coppa del Mondo femminile Fifa si svolgerà dal 24 giugno al 25 luglio 2027, con 32 squadre e 64 partite in otto città brasiliane: Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador.\r

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Rio avrà il ruolo di maggiore rilievo, con il Maracanã che ospiterà sia la partita inaugurale del 24 giugno che la finale del 25 luglio. San Paolo ospiterà una semifinale e la finale per il terzo posto, mentre Belo Horizonte e Fortaleza ospiteranno anche i quarti di finale. Ogni città ospiterà almeno sette partite e almeno una partita a eliminazione diretta.\r

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La campagna promozionale del Brasile punta a un pubblico che va oltre i tradizionali turisti appassionati di calcio, mettendo in risalto, oltre alle partite, le spiagge, il cibo, la musica, la vita notturna e le attrazioni culturali.\r

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I primi dati sulla domanda indicano un notevole interesse internazionale. Ad agosto, oltre 730.000 persone avevano manifestato interesse all’acquisto di biglietti per i Mondiali, di cui circa la metà proveniente dall’estero. Il direttore operativo dei tornei della Fifa, Thiago Jannuzzi, ha individuato in Messico, Stati Uniti, Argentina e Colombia i mercati che mostrano una domanda particolarmente forte. Anche i mercati europei e asiatici sono potenzialmente importanti, man mano che si delineano con maggiore chiarezza le squadre partecipanti definitive e la domanda di viaggi.\r

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L’opportunità turistica è notevole. Uno studio commissionato da Embratur stima che il torneo genererà 8,8 miliardi di real (circa 1,6 miliardi di dollari Usa) tra fase di preparazione e svolgimento, inclusi 4,7 miliardi di real di spesa da parte di visitatori nazionali e internazionali. Lo studio stima un flusso totale di circa 2 milioni di persone, tra residenti e turisti, durante il mese del torneo: il dato supererebbe quindi l’affluenza registrata ai Mondiali femminili del 2023 in Australia e Nuova Zelanda.\r

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","post_title":"Brasile: la nuova campagna 'Come Join This Feeling' intercetta gli appassionati di calcio","post_date":"2026-09-24T14:28:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790260089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presstour by Turisanda, è, per il quarto anno consecutivo, main partner dell’hub Best in Travel 2027, la versione digitale della guida Lonely Planet dedicata alle mete e alle esperienze da non perdere nell’anno che verrà.\r

Frutto del lavoro di autori, redattori e collaboratori provenienti da tutto il mondo, Best in Travel intercetta ogni anno luoghi, tendenze ed esperienze capaci di offrire nuovi sguardi sul viaggio.\r

Anche per il 2027 la selezione si articola in due classifiche, dedicate rispettivamente ai luoghi da visitare e alle esperienze da vivere. Un invito alla scoperta che trova naturale corrispondenza nella programmazione Presstour by Turisanda, tra grandi classici e itinerari pensati per entrare nel cuore delle destinazioni.\r

«Il rinnovo della partnership con Lonely Planet conferma una sintonia che nasce da un modo comune di intendere il viaggio: scoperta, incontro e apertura a prospettive sempre nuove. Best in Travel riesce ogni anno a intercettare mete ed esperienze capaci di accendere la curiosità dei viaggiatori, molte delle quali trovano spazio nella nostra programmazione grazie ai viaggi di ricerca e al lavoro dei nostri esperti Travel Designer. Con Presstour by Turisanda vogliamo renderle accessibili attraverso itinerari curati nei dettagli, capaci di coniugare autenticità, libertà e qualità, accompagnando le persone alla scoperta non solo dei luoghi, ma della loro anima più vera» commenta Irene Landolfi, marketing manager - specialties division Alpitour World.\r

Le mete in primo piano\r

Tra le destinazioni protagoniste del Best in Travel 2027, la Cina da un paio di anni occupa un posto importante nella programmazione Presstour by Turisanda, che la racconta anche attraverso i tour Magic, la linea di viaggi di gruppo selezionati per scoprire luoghi imperdibili con itinerari guidati e testati. Tra le proposte spicca Magic Avatar, un viaggio che attraversa le molte anime del Paese, dalla Cina imperiale alle grandi città contemporanee, fino agli spettacolari scenari naturali di Zhangjiajie.\r

L’Argentina entra nella selezione Lonely Planet con due esperienze identitarie: ballare il tango in una milonga di Buenos Aires e scoprire Bariloche e la regione dei laghi, due modi diversi di entrare in contatto con l’anima del Paese.\r

E ancora, il Giappone è una delle destinazioni centrali nell’offerta Presstour by Turisanda, con numerosi itinerari che permettono di scoprirne le diverse sfumature. Tra questi Magic Giappone e Magic Giada, due proposte dedicate a chi desidera avvicinarsi al Paese attraverso un viaggio costruito per far convivere metropoli contemporanee, patrimonio culturale e tradizioni che continuano a scandire la vita quotidiana.\r

Queste sono solo alcune delle molte proposte firmate Presstour by Turisanda per scoprire le destinazioni protagoniste del Best in Travel 2027, attraverso itinerari costruiti ad hoc dai Travel Designer del Brand.\r

La collaborazione tra Presstour by Turisanda e Lonely Planet, avviata nel 2021, si è sviluppata negli anni attraverso diversi progetti. Nel 2027 il percorso si arricchisce con un piano editoriale che dà vita a un dialogo tra un esperto Lonely Planet e un Travel Designer Presstour by Turisanda: un confronto di esperienze, prospettive e conoscenze pensato per offrire nuove chiavi di lettura delle destinazioni e ispirare i viaggiatori nella progettazione del proprio viaggio.\r

A completare la collaborazione, l’opportunità per i clienti Presstour by Turisanda di ricevere in omaggio per ogni nuova prenotazione una guida digitale Lonely Planet dedicata alla destinazione scelta.","post_title":"Presstour by Turisanda rinnova la partnership con Best in Travel","post_date":"2026-09-24T09:25:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790241957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean Group e Sandals Resorts hanno annunciato oggi la firma di un accordo per una partnership nel settore dei resort \"all-inclusive\", che prevede un investimento del 50% da parte di Royal Caribbean Group. In pratica Royal acquisisce il 50% di Sandals. L'investimento è di 3 miliardi di dollari.\r

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[caption id=\"attachment_518743\" align=\"alignleft\" width=\"168\"] Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group[/caption]\r

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Forte dell'esperienza ultra-quarantennale di Sandals e Beaches Resorts nell'ospitalità caraibica, la joint venture creerà nuove opportunità per la crescita dei resort, ampliando al contempo la gamma di esperienze offerte dalla piattaforma di vacanze di Royal Caribbean Group.\r

Partnership\r

La partnership unisce due delle realtà più impoirtanti del settore turistico, coniugando la competenza di Sandals e Beaches nei resort all-inclusive con la piattaforma di vacanze di Royal Caribbean Group, che comprende marchi leader del settore – Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Silversea – oltre a un portafoglio di destinazioni private, una nuova offerta di crociere fluviali e un programma fedeltà all'avanguardia.\r

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Unite da una storia comune nei Caraibi e dall'amore per le rispettive comunità, le due aziende offriranno ai viaggiatori una proposta senza pari che spazia tra crociere, destinazioni private ed esperienze nei resort, rispondendo alle esigenze degli ospiti in molteplici occasioni di vacanza e consolidando la propria leadership indiscussa nel turismo caraibico.","post_title":"Royal Caribbean Group acquisisce il 50% di Sandals Resort","post_date":"2026-09-23T12:54:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790168044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Massima visibilità per Tap Air Portugal in prossimità dell'aeroporto di Roma Fiumicino, dove il vettore portoghese è stato protagonista di un’imponente installazione pubblicitaria di grande formato, considerata tra le più grandi d’Europa.\r

Tap è stata la prima compagnia aerea a utilizzare questo spazio pubblicitario: «Essere la prima compagnia aerea a utilizzare uno spazio pubblicitario così iconico a Roma Fiumicino ha rappresentato per Tap un’occasione speciale per parlare ai viaggiatori italiani in modo immediato e distintivo - ha dichiarato Davide Calicchia, market manager Italia di Tap Air Portugal -. L’Italia è un mercato di grande importanza per la nostra compagnia e questa iniziativa testimonia la volontà di continuare a investire sulla visibilità del brand e sul rapporto con il pubblico italiano».\r

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Grazie alle eccezionali dimensioni e alla posizione strategica dell’installazione, la campagna ha intercettato i viaggiatori diretti da e verso Roma Fiumicino con una presenza di forte impatto visivo, trasformando uno degli spazi pubblicitari più riconoscibili nelle vicinanze dell’aeroporto in una vetrina dedicata al brand Tap.\r

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La vetrina ha così contribuito a consolidare la visibilità del vettore in Italia attraverso un’attivazione capace di coniugare dimensioni eccezionali, una location strategica e un primato: essere la prima compagnia aerea protagonista di uno degli spazi pubblicitari più grandi d’Europa.","post_title":"Tap Air Portugal: mega installazione pubblicitaria a Roma Fiumicino","post_date":"2026-09-23T12:34:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790166860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«I risultati del 2025 riflettono la solidità, la visione strategica del nostro gruppo e l’efficienza operativa di ogni divisione; queste capacità ci consentono di intercettare l'evoluzione dei mercati del turismo e di fornire servizi e soluzioni per ogni tipo di viaggi d’affari - ha dichiarato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet -. Il forte miglioramento della redditività operativa con l’Ebitda che cresce a doppia cifra a 22,7 milioni di euro e il giro d’affari che supera gli 885 milioni dimostrano la qualità del lavoro svolto da tutte le nostre persone. Anche la previsione di chiusura del 2026 conferma che siamo sulla strada giusta per proseguire questo percorso di crescita e il nostro posizionamento come leader italiano nel business travel».\r

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I risultati sono stati presentati alla presenza di Luca Patanè e dei responsabili della dirigenza di Uvet: il chief operations officier Damiano Sabatino, l’head of national sales&account manager Massimo di Pasquale e Serena Martini, sales&communication director Uvet Events. \r

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«Uvet ha 76 anni: il nostro viaggio è iniziato tanto tempo fa ed è proseguito con l'allargamento del business e la crescita del numero dei dipendenti e dell’Ebitda. Sia il 2025 che il 2026 hanno portato dei risultati da record e un consolidamento del gruppo. Abbiamo sviluppato la visione dell'azienda, dell'imprenditore e del suo team, perché si cammina insieme con i compagni di viaggio e solo così riusciamo a centrare gli obiettivi, a essere rigorosi e innovativi. L’innovazione è uno dei nostri compagni di viaggio e, nel corso degli anni, ci ha permesso di raggiungere degli obiettivi economici e un primato nel business travel che ci accompagna da quando Uvet è nata. Gli investimenti nella tecnologia hanno fatto crescere l’azienda portando nuove risorse come i giovani, che permettono di sviluppare e fare investimenti. Il percorso compiuto ci proietta in un futuro luminoso - conclude Patanè -. Abbiamo superato tante tempeste che si sono abbattute sul nostro settore, con la convinzione di poter portare avanti il sogno imprenditoriale di una famiglia».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Uvet: 2025 anno da record, giro d’affari di oltre 885 milioni","post_date":"2026-09-23T07:24:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790148278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Clippers si prepara all'edizione 2026 di TTG Travel Experience proponendo un prodotto consolidato, la cui capacità di intercettare pubblici differenti viene oggi rafforzata da politiche commerciali mirate a segmenti di clientela ad alto potenziale: da chi viaggia da solo, con numerose partenze che prevedono un supplemento singola ridotto al 25%, alle famiglie, per le quali viene estesa anche alla programmazione caraibica una formula già sperimentata con successo su partenze selezionate nel Mediterraneo.\r

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«La forza di Star Clippers sta proprio nel non assomigliare a nessun'altra esperienza crocieristica, con un prodotto distintivo che esprime il proprio potenziale solo quando incontra la competenza di chi lo propone al cliente – commenta Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana-. Per questo TTG Travel Experience per noi non è soltanto una vetrina, ma soprattutto un momento di confronto con le agenzie di viaggio. Il nuovo catalogo e le formule commerciali che abbiamo introdotto ci permettono oggi di proporre la crociera a vela a pubblici differenti, senza modificare ciò che rende Star Clippers riconoscibile: dimensioni contenute, qualità del servizio, navigazione a vela e itinerari capaci di raggiungere approdi fuori dalle rotte della grande crocieristica».\r

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È in questa prospettiva che si inserisce anche la co-esibizione con il Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, arcipelago presente in diverse rotte invernali di Star Clippers e coerente con una formula di viaggio capace, grazie alle dimensioni contenute dei tre velieri, di raggiungere piccoli scali dove le grandi navi non riescono ad arrivare.\r

Le condizioni commerciali\r

Le nuove condizioni commerciali ampliano soprattutto la platea di clienti a cui agenzie e tour operator possono proporre una crociera Star Clippers. A partire dai solo traveller, ai quali Star Clippers dedica 29 partenze tra l’inverno 2026/27 e l’estate 2027 con supplemento singola ridotto al 25%, distribuite sui tre velieri della flotta. Anche sul fronte famiglie l’offerta assume ormai una dimensione strutturata: sono 25 le partenze tra l’inverno 2026/27 e l’estate 2027 interessate dalle agevolazioni dedicate, distribuite sui tre velieri della flotta. Su partenze selezionate, il primo bambino paga le sole tasse portuali, mentre per i successivi è prevista una riduzione del 50%.\r

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Un’attenzione particolare è riservata alle crociere di Natale 2026 e 2027 a bordo di Star Clipper e Star Flyer, per le quali la compagnia ha predisposto un pacchetto di agevolazioni dedicate. Le coppie possono contare su 400 euro di credito a bordo per cabina, utilizzabili al bar, al ristorante e allo Sloop Shop; per chi viaggia da solo è previsto un supplemento singola ridotto al 25% nelle categorie dalla 2 alla 6, mentre la terza persona viaggia gratuitamente, sostenendo soltanto spese portuali e mance quando condivide la cabina con altri due passeggeri. Per il Natale 2026 l’agevolazione dedicata ai solo traveller viene estesa anche a Royal Clipper, con supplemento singola al 25% sulla crociera dal 19 al 26 dicembre.\r

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Tra le riconferme del nuovo catalogo, infine, c’è anche la politica di Early Booking, con sconti fino al 20% sulle partenze selezionate. Per la stagione Mediterraneo 2027 la promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2027, mentre per Caraibi, canale di Panama e Costa Rica 2027/28 la scadenza è fissata al 30 aprile 2027. L’entità dello sconto, pari al 10% o al 20%, varia in base alla partenza scelta.","post_title":"Star Clippers: focus insieme alle adv su un prodotto unico","post_date":"2026-09-22T10:06:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790071577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance negativa per l'estate degli Stati Uniti in termini di flussi in entrata, dopo che la stagione ha visto anche un numero di visitatori ai Mondiali di calcio inferiore alle aspettative, anche il mese di agosto non ha prodotto i risultati sperati. \r

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Secondo i dati diffusi dal National Travel and Tourism Office, il mese scorso gli Usa hanno accolto quasi 3,1 milioni di visitatori, pari ad una flessione dell’11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo fa seguito a una contrazione del 7% del turismo in entrata registrata nel mese di luglio.\r

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Tornando ad agosto, tutti i bacini di provenienza dei viaggiatori hanno segnato un saldo negativo, con il crollo del traffico proveniente dall’Africa, meno 25%, che rappresenta la diminuzione più significativo in termini relativi, ma di scarso peso in termini assoluti.\r

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Il Canada, dal canto suo, ha registrato un miglioramento in agosto, principalmente grazie all’utilizzo del ponte Gordie Howe, che ha portato 134.000 turisti a visitare il paese confinante e 100.000 americani a fare lo stesso in Canada.","post_title":"Stati Uniti: agosto segna una nuova flessione degli arrivi dell'11,8%","post_date":"2026-09-21T12:44:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1789994685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Innovazione digitale e rafforzamento del prodotto sono i driver della nuova fase di crescita firmata Viaggialdo. Un’evoluzione che troverà una prima espressione concreta nel nuovo sito web dell’operatore, ormai prossimo al lancio, e nella teleprenotazione, che sarà attiva dal 1° novembre.\r

Il nuovo portale nasce con l’obiettivo di andare oltre il tradizionale concetto di restyling. “Non si tratta solo di una nuova grafica, bensì di un vero e proprio ricamo digitale attorno all’identità di Viaggialdo - sottolinea Elisa Sebastianelli, amministratore del tour operator -. Abbiamo lavorato per costruire uno strumento più intuitivo, veloce e accessibile, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze delle agenzie e, allo stesso tempo, di accompagnare il cliente finale nella scelta e nella costruzione del viaggio”.\r

In questa direzione si inserisce la teleprenotazione che rappresenta un ulteriore tassello nel rapporto con la distribuzione. Lo strumento è stato sviluppato per rendere più fluida la gestione delle richieste, ridurre i passaggi operativi e accelerare i tempi di conferma, offrendo alle agenzie un canale più immediato per interagire con il prodotto Viaggialdo. “Per noi innovare significa prima di tutto rendere più snello il lavoro di chi ogni giorno propone i nostri viaggi”, continua Sebastianelli. “La tecnologia deve essere uno strumento al servizio del trade, non un ulteriore livello di complessità. Con il nuovo sito e la teleprenotazione vogliamo mettere le agenzie nelle condizioni di svolgere i propri compiti con maggiore velocità, autonomia ed efficacia”.\r

Viaggialdo al Ttg Travel Experience\r

Viaggialdo parteciperà al Ttg Travel Experience di Rimini (padiglione A5, stand 512): un'occasione per fare il punto sulla programmazione e presentare le prossime opportunità commerciali. Particolare attenzione sarà dedicata all’Oman, destinazione sulla quale Viaggialdo conferma il proprio impegno e sulla quale la presenza in fiera rappresenterà anche un’occasione per fornire alle agenzie aggiornamenti e rassicurazioni sull’attuale situazione della destinazione.\r

La fiera sarà inoltre l’occasione per guardare già alle prossime stagioni, con la presentazione della programmazione Capodanno e Pasqua, insieme a una prima anticipazione dell’estate, mettendo in evidenza itinerari, proposte e opportunità commerciali pensate per intercettare con anticipo la domanda. ","post_title":"Viaggialdo al fianco del trade: debuttano il nuovo sito web e la teleprenotazione","post_date":"2026-09-21T11:06:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789988763000]}]}}