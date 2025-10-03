Aeroporto di Genova: è boom di viaggiatori internazionali con un +43,5% Vola con il segno più il traffico passeggeri dell’aeroporto di Genova, che nei primi nove mesi del 2025 sono saliti a 1.218.780, per una crescita del +17,8% sul 2024; 13.548 i movimenti volo (+6,9% sul 2024). Risultati che rendono ancora più vicino il superamento degli 1,5 milioni di passeggeri movimentati raggiunto nel 2019, record storico per il Colombo. 13.548 i movimenti volo (+6,9% sul 2024). Risultati che rendono ancora più vicino il superamento degli 1,5 milioni di passeggeri movimentati raggiunto nel 2019, record storico per il Colombo. Nel dettaglio del trimestre appena trascorso, i mesi di luglio, agosto e settembre hanno contribuito al risultato con, rispettivamente: luglio: 169.211 passeggeri (+17,7% sul 2024) e 2.094 movimenti volo (+4,6% sul 2024); agosto: 169.794 passeggeri (+20,8% sul 2024) e 1.793 movimenti volo (+5,4% sul 2024) e settembre: 157.075 passeggeri (+14,6% sul 2024) e 1.733 movimenti volo (+6% sul 2024). Per quanto riguarda la tipologia di traffico, il contributo maggiore è arrivato dal traffico internazionale che, nel periodo gennaio – settembre 2025, ha registrato un incremento del +43,5% con un picco del +51% nel mese di agosto (oltre 94mila pax). «I primi nove mesi dell’anno sono stati particolarmente soddisfacenti e si inseriscono in un trend molto positivo che, nel primo semestre dell’anno, ha portato l’aeroporto di Genova a essere considerato dall’Airports Council International Europe, la sezione europea dell’associazione professionale mondiale di operatori aeroportuali, il sesto in Europa e il secondo in Italia per tasso di crescita tra gli scali di media grandezza», ha dichiarato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Il consistente incremento del traffico passeggeri sottolinea la bontà del lavoro della società di gestione e di tutti i colleghi impegnati quotidianamente nelle attività del nostro aeroporto. Il piano industriale approvato dagli azionisti nel settembre 2024 sta proseguendo come da cronoprogramma e, anzi, stiamo anticipando il raggiungimento degli obiettivi di traffico originariamente fissati per il 2026. Risultati possibili anche grazie all’apertura della nuova ala est avvenuta lo scorso marzo». «Il ruolo dell’aeroporto di Genova nella geografia aeroportuale del Paese sta crescendo così come il suo contributo nel rendere la Liguria sempre più attrattiva per i turisti internazionali e nazionali – ha dichiarato Francesco D’Amico, direttore generale -. Stiamo lavorando intensamente per far sì che il nostro scalo sia sempre più un punto di riferimento di qualità per tutti i viaggiatori che scelgono la Liguria come destinazione di vacanza o giungono sul territorio per lavoro. Senza dimenticare tutti coloro che, invece, desiderano partire per visitare altre destinazioni in Italia e all’estero, con l’obiettivo di offrire loro una rete di collegamenti sempre più ampia e di valore». Condividi

