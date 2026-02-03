Il turismo regge i conti della Sardegna. Il nord dell’isola parte più vitale Turismo e servizi salvano l’economia della Sardegna, la cui crescita nel 2025 ha dato segnali di lenta ripresa, fermandosi a +0,92%, appena al di sotto della media nazionale pari a +0,96%. Secondo un’analisi svolta dall’Ufficio statistiche della Camera di commercio di Sassari, il tessuto produttivo isolano dimostra una resistenza inedita, seppur a fronte di una bassa natalità aziendale. Le imprese registrano un saldo positivo di 1.521 imprese ma questo non è spinto da un boom di nuove iscrizioni — che anzi scendono al minimo storico di 7.766 unità — bensì dalla drastica frenata delle chiusure. Le cessazioni non d’ufficio sono scese a 6.245 unità, uno dei livelli più bassi dell’ultimo quinquennio. L’analisi settoriale dell’economia sarda rivela che il motore della crescita è il terziario, che compensa le difficoltà dei settori tradizionali. Risultano in crescita i servizi con un +3,3% (+898 imprese), trainati da attività professionali, immobiliare (+5,8%) e servizi alla persona. l turismo consolida la sua posizione (+1,6%), dimostrando una crescita ormai strutturale. In affanno il commercio Restano in affanno il commercio, che perde 677 unità (-2,0%), soffrendo l’erosione causata dall’e-commerce, e anche il settore primario e il manifatturiero (entrambi a -1,3%), penalizzati dall’impennata dei costi di produzione e dalle criticità climatiche che hanno colpito l’agroindustria. In questo scenario, il Nord Sardegna risulta l’area più vitale. Con un tasso di crescita dell’1,55%, il territorio doppia la media regionale e si posiziona all’ottavo posto nazionale su 105 enti camerali per dinamismo. La Gallura, ha registrato un tasso del 2,12% e il Nord-Ovest, con un buon +1,15%. Un segnale incoraggiante arriva dal fronte dell’occupazione: con oltre 136 mila addetti, il Nord dell’isola tocca i valori più elevati degli ultimi anni. Condividi

