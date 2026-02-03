Preferred Hotels & Resorts: Il Salviatino e Masseria San Domenico nella Collezione Legend Preferred Hotels & Resorts espande la Collezione Legend in Italia con l’introduzione di Il Salviatino nei pressi di Firenze e della Masseria San Domenico in Puglia. Questi boutique hotel confermano l’impegno del brand nel creare esperienze di lusso che valorizzino il patrimonio, la cultura e l’autenticità del territorio.

Una Collezione speciale La Collezione Legend è rinomata per offrire ai viaggiatori soggiorni in strutture iconiche, caratterizzate da un profondo senso di appartenenza al luogo e da un servizio impeccabile. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Il Salviatino e Masseria San Domenico nella nostra Collezione Legend. Queste due proprietà incarnano ciò che rende il portfolio Legend così speciale: autentica profondità culturale, un forte senso di appartenenza al luogo e un’ospitalità eccezionale. Con la loro aggiunta, gli ospiti possono ora godere di esperienze uniche in due delle regioni più affascinanti d’Italia – ha dichiarato Roberta Possenti, vice president Europe di Preferred Hotels & Resorts -. Questo porta la nostra Collezione Legend in Italia a quota nove hotel, tra cui l’Armani Hotel Milano, Castelfalfi in Toscana, il Grand Hotel Tremezzo e Passalacqua sul lago di Como, le due proprietà Lefay Resort & Spa sul lago di Garda e sulle Dolomiti e l’Excelsior Palace Portofino Coast a Rapallo. Insieme, queste strutture riflettono il nostro impegno ad ampliare il portfolio italiano, che ora conta quasi 60 hotel unici, e ad offrire ai viaggiatori soggiorni che celebrano la bellezza e il patrimonio dell’Italia». Condividi

\r

Tra le proposte originali spiccano i workshop creativi, come le sessioni di pittura di coppia, dove dipingere fianco a fianco diventa un modo per esprimersi, dialogare e confrontarsi.\r

Per un’atmosfera ancora più suggestiva e intima, il Valentine’s Day Candle Light Express regala un itinerario illuminato da centinaia di candele.\r

\r

A chi ama il divertimento e dei festeggiamenti meno convenzionali, Winter Splash ad Aquaworld – il più grande parco acquatico indoor della città – offre ai suoi ospiti musica, spettacoli e l’energia della notte.\r

\r

Per un San Valentino all’insegna del buon cibo, ecco la First Strudel House, un ristorante a conduzione famigliare all’interno del quale va in scena Strudel Stretching Show che permette ai commensali di cimentarsi nella preparazione del tradizionale dolce alle mele, trasformando una semplice degustazione in un’esperienza coinvolgente e conviviale.\r

\r

Per chi ama i sapori locali più decisi, la House of Unicum situata nella zona sud della città offre tour guidati con degustazione dedicati a uno dei più famosi ed iconici amari alle erbe dell’Ungheria, mentre al First Craft Beer è possibile fare tasting di deliziose birre artigianali in un contesto informale e rilassato, per godersi a pieno il momento nel comfort e nel calore del locale.\r

\r

A suggellare il viaggio tra le mille anime della perla del Danubio, i centri di intrattenimento come la Game Room e Pixity incarnano la dimensione più coinvolgente e sorprendente della città, tra pavimenti LED interattivi, sfide fisiche e giochi di squadra che stimolano collaborazione e complicità. E per chi desidera chiudere la propria fuga d’amore con una nota poetica e sospesa nel tempo, la Papilonia Butterfly House, nel centro della città, accoglie i visitatori in un giardino onirico, popolato da centinaia di farfalle colorate.","post_title":"Budapest, San Valentino tra sapori, creatività e divertimento","post_date":"2026-01-30T13:00:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769778028000]}]}}