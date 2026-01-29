Princess Cruises, nel 2027 più crociere in Europa Princess Cruises, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, presenta la programmazione della compagnia per l’Europa nel 2027. Un’offerta ancora più ricca e flessibile: 48 itinerari verso 54 destinazioni in 18 paesi con partenze da aprile ad agosto 2027. Protagonista della stagione sarà Regal Princess che tornerà a navigare nel Vecchio Continente proponendo una serie di itinerari combinabili con oltre 200 partenze da Southampton, Copenhagen, Reykjavik, Helsinki e anche Fort Lauderdale per le traversate transatlantiche. Le crociere includono sia itinerari andata/ritorno sia con imbarco e sbarco in porti diversi, ideali per chi desidera abbinare la crociera a un viaggio a terra. Il nuovo portfolio Europa 2027 spazia tra Nord Europa, Irlanda e Scozia, Mediterraneo e traversate transatlantiche con durate comprese tra 7 e 64 notti. La nave Regal Princess è una delle navi più grandi e moderne della flotta Princess Cruises che può ospitare fino a 3.560 persone in circa 1.780 cabine tra suite, cabine con balcone e interne di varie tipologie. E’ progettata per offrire un’esperienza di bordo completa, che include il Seawalk, la passerella panoramica esterna in vetro, sospesa sopra il mare. Tra i punti di forza del programma spiccano nuovi itinerari e crociere pensate per chi cerca esperienze più complete e approfondite. Tra le novità, da segnalare la Northern Europe Explorer (49 notti): crociera inedita con partenze A/R da Southampton o Copenhagen e pernottamenti città iconiche come Stoccolma e Cobh. Inoltre, nuova è la Ultimate European Journey (64 notti): la crociera europea più immersiva mai proposta da Princess, A/R da Southampton. Per vivere le destinazioni in modo più autentico, Princess Cruises propone un ampio catalogo di shore excursions, tra esperienze Princess Exclusive e attività particolarmente apprezzate dagli ospiti. Qualche esempio: in Irlanda e Scozia, Cork City Sights & Jameson Whiskey con un Jameson Ambassador (Princess Exclusive); in Islanda e Norvegia, Cascata di Godafoss, Labirinto di lava e sorgenti termali (Guest Favourite); nel Baltico e Scandinavia, Tallinn & Its Artisans (Princess Exclusive). Condividi

