La Gen Z riscrive il viaggio: a BIT 2026 il futuro parla già al presente Informazione PR Capire come viaggeremo domani significa osservare come viaggia oggi la Generazione Z. Digitale, personalizzata, sostenibile, relazionale: più che un target, la Gen Z è un laboratorio vivo del turismo che verrà. Ed è proprio questo cambio di prospettiva a essere al centro di BIT 2026, presentata da Fiera Milano al quartiere di Rho da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi. Grazie a un nuovo concept che parte non dal prodotto, ma dalle persone. Dai Travel Makers: chi il viaggio lo immagina, lo progetta, lo racconta e lo vive. Contenuti al centro per costruire un’offerta davvero autentica Nel Travel Makers Fest, l’innovativo format di incontri al cuore della manifestazione, il focus generazionale diventa una chiave di lettura trasversale per interpretare l’evoluzione della domanda, dei linguaggi e dei modelli di relazione nel turismo. Incontri come Generazione Z: il viaggio che cambia le regole analizzano come stiano evolvendo motivazioni e canali, mentre la presentazione dell’Osservatorio EY Future Travel Behaviours offre agli operatori strumenti concreti. La riscoperta del turismo organizzato, reinterpretato in chiave di autenticità e personalizzazione, è un’altra delle tendenze tra i viaggiatori Gen Z. Un’evoluzione che trova spazio nel talk Perché il turismo organizzato crea valore per tutta la filiera del turismo, dedicato a modelli capaci di coniugare esperienza, sicurezza e qualità. Accanto ai contenuti, il percorso espositivo traduce queste riflessioni in soluzioni e proposte di mercato. Destinazioni, brand e operatori mostrano come trend generazionali e innovazione possano diventare esperienze, prodotti e modelli di business già operativi, in un dialogo continuo tra visione e concretezza che è uno dei tratti distintivi di BIT 2026. BIT 2026 si conferma anticipatore e interprete degli hot topic del mercato Lo scenario conferma la portata strutturale del fenomeno. Secondo Morning Consult Pro, il 52% dei Gen Z è composto da viaggiatori frequenti, con almeno tre viaggi leisure nell’ultimo anno. La tecnologia è un abilitatore chiave: il 72% utilizza strumenti AI per pianificare itinerari e confrontare offerte, come evidenziato dallo Skyscanner Travel Trends Report 2026. Inoltre, l’ispirazione nasce sempre più dai contenuti visivi: oltre il 50% scopre le destinazioni sui social media, mentre l’81% dei viaggiatori Gen Z e Millennial sceglie mete viste in film e serie TV, secondo l’Expedia Group Unpack ’26. Dal fenomeno destination dupe (versioni simili ma alternative a destinazioni iconiche) con Salerno, indicata da Skyscanner tra le mete di tendenza globali complementare alla Costiera Amalfitana, fino al set-jetting – la versione più trendy del cineturismo – che valorizza territori come Puglia e Basilicata, fino al ritorno dei viaggi di gruppo e del turismo organizzato, la Gen Z sta già ridisegnando la mappa del viaggio. BIT 2026 ne intercetta i segnali e li mette in connessione, confermandosi come la piattaforma dove analizzare e comprendere il cambiamento generazionale per trasformarlo in valore per tutta la filiera. L’appuntamento con BIT 2026 è a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi. Condividi

