Neos in allungo su Zanzibar con i nuovi voli da Roma via Bari e Catania Neos potenzia l’offerta su Zanzibar per il 2026, con il decollo dei nuovi voli da Roma Fiumicino via Bari e Catania. La programmazione, attiva dal 27 giugno al 17 ottobre, prevede un totale di 17 rotazioni operate il sabato da Roma, alternate sulle due città, per ampliare le possibilità di viaggio verso una delle mete tropicali più richieste. Nel dettaglio saranno effettuate 9 rotazioni via Bari (27 giugno; 11 e 25 luglio; 8 e 22 agosto; 5 e 19 settembre; 3 e 17 ottobre) e 8 via Catania (4 e 18 luglio; 1 e 15 agosto; 29 agosto; 12 e 26 settembre; 10 ottobre). Entrambe le tratte, con cadenza quindicinale, saranno operate con il Boeing 787-9 Dreamliner “L’East Africa rappresenta un’area strategica e in forte crescita per il nostro network – afferma Aldo Sarnataro, direttore commerciale della compagnia aerea parte di Alpitour World -. Zanzibar continua a mostrare una domanda estremamente dinamica e queste nuove tratte da Fiumicino si inseriscono perfettamente nel percorso di consolidamento dei nostri collegamenti. Già dal prossimo inverno passeremo dalle attuali tre a cinque frequenze settimanali sull’area, garantendo così più flessibilità ai viaggiatori». Inoltre, i nuovi voli saranno combinabili con le proposte di tutti i brand di viaggio di Alpitour World – Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda1924 – anche per i segmenti gruppi e Mice con strutture ideali per accogliere eventi e soggiorni collettivi (come il Bravo Kiwengwa e il Kendwa Beach Resort). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos potenzia l’offerta su Zanzibar per il 2026, con il decollo dei nuovi voli da Roma Fiumicino via Bari e Catania. La programmazione, attiva dal 27 giugno al 17 ottobre, prevede un totale di 17 rotazioni operate il sabato da Roma, alternate sulle due città, per ampliare le possibilità di viaggio verso una delle mete tropicali più richieste. Nel dettaglio saranno effettuate 9 rotazioni via Bari (27 giugno; 11 e 25 luglio; 8 e 22 agosto; 5 e 19 settembre; 3 e 17 ottobre) e 8 via Catania (4 e 18 luglio; 1 e 15 agosto; 29 agosto; 12 e 26 settembre; 10 ottobre). Entrambe le tratte, con cadenza quindicinale, saranno operate con il Boeing 787-9 Dreamliner “L’East Africa rappresenta un’area strategica e in forte crescita per il nostro network - afferma Aldo Sarnataro, direttore commerciale della compagnia aerea parte di Alpitour World -. Zanzibar continua a mostrare una domanda estremamente dinamica e queste nuove tratte da Fiumicino si inseriscono perfettamente nel percorso di consolidamento dei nostri collegamenti. Già dal prossimo inverno passeremo dalle attuali tre a cinque frequenze settimanali sull’area, garantendo così più flessibilità ai viaggiatori». Inoltre, i nuovi voli saranno combinabili con le proposte di tutti i brand di viaggio di Alpitour World - Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda1924 - anche per i segmenti gruppi e Mice con strutture ideali per accogliere eventi e soggiorni collettivi (come il Bravo Kiwengwa e il Kendwa Beach Resort). [post_title] => Neos in allungo su Zanzibar con i nuovi voli da Roma via Bari e Catania [post_date] => 2026-01-29T14:08:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769695692000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha lanciato l'operativo per l’estate 2026 dall’aeroporto di Genova, con 12 rotte verso Bari, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra, Manchester, Napoli, Palermo, e la new entry stagionale per Tirana. Complessivamente saranno oltre 90 i voli settimanali. «L'operativo 2026 da Genova - spiega Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair - dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Liguria. Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, invitiamo il governo italiano e le regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, la compagnia risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15.000 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane». «Siamo lieti che la stagione estiva 2026 registri una crescita ulteriore rispetto al 2025 - aggiunge Francesco D’Amico, direttore generale dell’aeroporto di Genova - un segno concreto di una collaborazione che non solo prosegue, ma continua a rafforzarsi nel tempo. Auspichiamo che questo percorso possa consolidarsi ulteriormente, generando risultati ancora più significativi e contribuendo allo sviluppo del Genova City Airport come hub sempre più al servizio della città di Genova e dell’intera regione Liguria». [post_title] => Ryanair, 12 rotte da Genova per l'estate 2026 con la novità di Tirana [post_date] => 2026-01-29T12:49:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769690970000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_264657" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi[/caption] Contratti pirata. È un quadro a tinte fosche quello che emerge dal rapporto “Il dumping contrattuale nel settore turismo: quali rischi per le imprese”, realizzato da Federalberghi, l’organizzazione maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane, in collaborazione con l’Ente bilaterale nazionale del settore turismo e con Adapt, l’Associazione per gli studi sul diritto del lavoro fondata dal professor Marco Biagi. Secondo le risultanze della ricerca, presentata a Bologna, che si basa sui dati dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL, sull’analisi approfondita della normativa vigente e sulla giurisprudenza, i rischi connessi all’utilizzo di contratti collettivi di lavoro stipulati da soggetti non rappresentativi (associazioni datoriali e sindacali fantasma, sigle prive di legittimazione e rappresentatività) sono quantificabili in diverse decine di migliaia di euro annui di maggiori costi, sia in termini di recupero di contributi spettanti da parte degli enti previdenziali, sia sotto forma di recupero dei crediti retributivi da parte dei lavoratori interessati. Contestazione Infatti, il costo vivo per l’impresa alberghiera “media” (14 dipendenti) che si veda contestata l’applicazione di un “contratto pirata” può facilmente eccedere i 40mila euro annui, cui si aggiungono le ricadute in termini di impossibilità di ricorrere agli istituti contrattuali (contratti a termine, apprendistato, flessibilità dell’orario di lavoro, etc.) che il legislatore riserva ai c.d. contratti leader, come il CCNL Turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita e dalle controparti sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, applicato da oltre l’80% delle imprese e dei dipendenti del settore. Secondo Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi e presidente della Commissione sindacale della stessa organizzazione: “Lo studio chiarisce una volta per tutte quali sono i rischi che le imprese corrono affidandosi a soggetti privi di ogni legittimazione e rappresentatività ed esponendosi a ricadute economiche, normative e di immagine assai gravi: oltre al maggior costo dovuto al recupero dei contributi non versati, si pensi al contenzioso e alla perdita degli eventuali benefici derivanti dalle diverse forme di agevolazione. Uno scenario da incubo che giustifica la massima prudenza”. [post_title] => Il pericolo dei contratti pirata. Fino a 40 mila euro di sanzioni [post_date] => 2026-01-29T12:49:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769690960000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SunExpress entra a passo deciso nel 2026 con l'aggiunta di quattro nuovi Boeing 737-8, rafforzando ulteriormente il suo programma di modernizzazione della flotta. La compagnia aerea turca leisure nata dalla joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines e basata ad Antalya, ha confermato che i nuovi aeromobili sono arrivati questo gennaio. Il quarto e ultimo velivolo è stato consegnato oggi, 29 gennaio. Dei quattro Boeing 737-8, tre sono già entrati in servizio sul network SunExpress, mentre l'ultimo velivolo dovrebbe iniziare le operazioni commerciali all'inizio di febbraio. Queste ultime consegne seguono l'arrivo di cinque Boeing 737-8 nel 2025, sottolineando il costante investimento della compagnia aerea in macchine di nuova generazione. SunExpress ha costruito una solida posizione nel mercato europeo dei viaggi leisure, gestendo un ampio network di servizi di linea e charter che collegano le principali città europee con destinazioni turche popolari come Antalya, Izmir e Dalaman. [post_title] => SunExpress: in flotta e operativi quattro nuovi Boeing 737-8 [post_date] => 2026-01-29T12:44:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769690689000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495245" align="alignleft" width="300"] Cinzia Chiaromonte e Pier Carlo testa[/caption] Cavalcare l’onda della rivoluzione I.A. con il supporto della formazione: questo l’obiettivo del Piano Formativo 2026 lanciato da Fiavet Toscana in collabirazione con l’Ente Bilaterale Turismo Toscano che si compine di 15 corsi ed oltre 330 ore di formazione dedicati alle agenzie di viaggio e tour operator. Un percorso di aggiornamento professionale che segue la trasformazione in atto che l’Intelligenza Artificiale ha generato nel modo di lavorare nel turismo. Dalla creazione di itinerari personalizzati alla gestione delle richieste dei clienti, dal marketing digitale alla produzione di contenuti visivi, l'IA offre infatti opportunità straordinarie per chi saprà coglierle, ma occorre una formazione mirata, competenza e visione. Ecco perché Fiavet Toscana si è concentrata sul supporto concreto alle agenzie associate, aiutandole a comprendere e adottare strumenti che fino a ieri sembravano fantascienza. Da qui l’allestimento di corsi in grado non solo di formare, ma anche di accompagnare i professionisti nel presente e prepararli al futuro. Come spiega Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana: «La formazione che garantiamo grazie all'Ente Bilaterale Turismo Toscano è uno strumento fondamentale per dare alle agenzie nuove chiavi d'accesso a una professione già in movimento. L'Intelligenza Artificiale non è una minaccia, ma un'alleata potentissima: chi saprà dialogare con questi strumenti avrà un vantaggio competitivo enorme. Per questo abbiamo voluto dedicare ben quattro corsi specifici a questo tema, dal prompt engineering alla creazione di contenuti visivi. Il nostro obiettivo è che nessuna agenzia toscana resti indietro in questa rivoluzione.» Gli fa eco Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana: «Crediamo fermamente che la crescita professionale debba essere un percorso continuo, quasi perenne. Il Piano Formativo 2026 non si limita all'Intelligenza Artificiale: abbiamo mantenuto e potenziato i corsi di lingue straniere, sempre più cruciali con la ripresa dei flussi turistici internazionali, e naturalmente tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Ma c'è di più: i nuovi corsi su Business Plan e controllo di gestione rispondono a una richiesta forte delle nostre adv, che vogliono strumenti concreti per pianificare il futuro con maggiore consapevolezza." Tra i temi del piano formativo figurano il prompt engineering per il turismo, gli strumenti di I.A. applicati al turismo, lo storytelling per immagini, il marketing sui social media (Facebook, Instagram, Tik Tok); e ancora i corsi di inglese e di spagnolo, la formazione continua in contabilità per agenzia, il business plan e controllo di gestione. A completare il piano, la formazione obbligatoria su primo soccorso, antincendio e sicurezza sul lavoro. I corsi saranno erogati quasi esclusivamente in videoconferenza e riservati alle adv in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Turismo Toscano. Le date saranno comunicate sul sito dell’EBTT e sui canali di comunicazione di Fiavet Toscana. [post_title] => Fiavet Toscana: piano formativo sull'intelligenza artificiale [post_date] => 2026-01-29T12:42:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769690553000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400387" align="alignright" width="300"] La Regal Princess[/caption] Princess Cruises, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, presenta la programmazione della compagnia per l'Europa nel 2027. Un’offerta ancora più ricca e flessibile: 48 itinerari verso 54 destinazioni in 18 paesi con partenze da aprile ad agosto 2027. Protagonista della stagione sarà Regal Princess che tornerà a navigare nel Vecchio Continente proponendo una serie di itinerari combinabili con oltre 200 partenze da Southampton, Copenhagen, Reykjavik, Helsinki e anche Fort Lauderdale per le traversate transatlantiche. Le crociere includono sia itinerari andata/ritorno sia con imbarco e sbarco in porti diversi, ideali per chi desidera abbinare la crociera a un viaggio a terra. Il nuovo portfolio Europa 2027 spazia tra Nord Europa, Irlanda e Scozia, Mediterraneo e traversate transatlantiche con durate comprese tra 7 e 64 notti. La nave Regal Princess è una delle navi più grandi e moderne della flotta Princess Cruises che può ospitare fino a 3.560 persone in circa 1.780 cabine tra suite, cabine con balcone e interne di varie tipologie. E' progettata per offrire un’esperienza di bordo completa, che include il Seawalk, la passerella panoramica esterna in vetro, sospesa sopra il mare. Tra i punti di forza del programma spiccano nuovi itinerari e crociere pensate per chi cerca esperienze più complete e approfondite. Tra le novità, da segnalare la Northern Europe Explorer (49 notti): crociera inedita con partenze A/R da Southampton o Copenhagen e pernottamenti città iconiche come Stoccolma e Cobh. Inoltre, nuova è la Ultimate European Journey (64 notti): la crociera europea più immersiva mai proposta da Princess, A/R da Southampton. Per vivere le destinazioni in modo più autentico, Princess Cruises propone un ampio catalogo di shore excursions, tra esperienze Princess Exclusive e attività particolarmente apprezzate dagli ospiti. Qualche esempio: in Irlanda e Scozia, Cork City Sights & Jameson Whiskey con un Jameson Ambassador (Princess Exclusive); in Islanda e Norvegia, Cascata di Godafoss, Labirinto di lava e sorgenti termali (Guest Favourite); nel Baltico e Scandinavia, Tallinn & Its Artisans (Princess Exclusive). [post_title] => Princess Cruises, nel 2027 più crociere in Europa [post_date] => 2026-01-29T12:22:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769689376000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari entran nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri e si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale. Il dato rientra in un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International relativi al primo semestre del 2025. Un risultato importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dai turisti italiani e stranieri stranieri per motivi di svago e di lavoro. Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico. [post_title] => L'aeroporto di Bari entra nella top 15 degli scali a maggior crescita di traffico [post_date] => 2026-01-29T11:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769685331000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aer Lingus chiuderà la sua base all'aeroporto di Manchester entro la fine di marzo, lasciando definitivamente le operazioni transatlantiche dall'aeroporto britannico a meno di cinque anni dal lancio. La compagnia di bandiera irlandese ha deciso che i voli a lungo raggio da Manchester cesseranno entro il 31 marzo, con una riduzione graduale dei collegamenti a partire da metà febbraio. La rotta Manchester-New York John F. Kennedy sarà la prima a chiudere, con l'ultimo volo previsto per il 23 febbraio. Anche i servizi per Barbados e Orlando saranno sospesi. L'attività di Manchester, gestita dalla filiale britannica di Aer Lingus, Aer Lingus Uk, aveva preso il via nel 2021 nell'ambito della strategia della compagnia aerea di espandere i voli transatlantici point-to-point. In una dichiarazione, Aer Lingus ha affermato che le consultazioni con i rappresentanti dei dipendenti stanno proseguendo e sono entrate in una fase incentrata sulla gestione delle conseguenze della chiusura, compresi i potenziali licenziamenti. “Aer Lingus riconosce che questo è un momento molto difficile per i colleghi con sede a Manchester e cercherà di garantire che siano tenuti informati e supportati man mano che le discussioni evolvono durante la prossima fase della consultazione”. Il vettore ha aggiunto che sta discutendo con il personale le opportunità di ricollocazione all'interno di Aer Lingus o della casa madre, International Airlines Group, nonché i termini di un pacchetto di indennità di fine rapporto per i dipendenti interessati a Manchester. I voli a corto raggio tra Manchester e l'Irlanda non subiranno modifiche: il vettore ha confermato tutte le attività gestite dalla stessa Aer Lingus o Aer Lingus Regional, operata da Emerald Airlines. [post_title] => Aer Lingus chiuderà la base di Manchester entro il prossimo 31 marzo [post_date] => 2026-01-29T09:50:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769680212000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines ha programmato un aggiornamento tecnologico, per il 4 febbraio dalle 1:30 alle 5:00 (orario degli Usa centrali), che comporterà il riavvio dei sistemi per consentire al vettore di mantenere una migliore funzionalità e affidabilità. Durante questo periodo, la connessione al sistema di prenotazioni United sarà quindi temporaneamente indisponibile per i viaggiatori, i partner di distribuzione/gds, le agenzie di viaggio. Più precisamente, i sistemi non disponibili includono tutti i canali diretti United (United.com, app United Mobile), i canali delle agenzie (Ndc e gds) e delle altre compagnie aeree: accesso alle prenotazioni tramite qualsiasi sistema; check-in dei voli tramite United.com, l'app United Mobile e/o in aeroporto; creazione o modifica di una prenotazione (nuove emissioni/cambi); acquisto di nuovi biglietti, posti a sedere, pagamento bagagli e altri servizi; accesso a MileagePlus; servizi United Jetstream I viaggiatori che tenteranno di accedere ai sistemi sopra indicati riceveranno un breve messaggio di notifica. «Abbiamo preventivamente modificato gli orari dei voli - spiega una nota della compagnia aerea - per ridurre al minimo il numero di clienti coinvolti, dando loro la possibilità di modificare il loro viaggio in anticipo. I voli United/United Express non partiranno durante l'interruzione, mentre quelli già in volo, prima dell'ora dell'aggiornamento, atterreranno regolarmente nella destinazione prevista». [post_title] => United Airlines aggiorna i sistemi: servizi sospesi il 4 febbraio [post_date] => 2026-01-29T09:10:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769677819000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "neos in allungo su zanzibar con i nuovi voli da bari e catania" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2331,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos potenzia l’offerta su Zanzibar per il 2026, con il decollo dei nuovi voli da Roma Fiumicino via Bari e Catania. La programmazione, attiva dal 27 giugno al 17 ottobre, prevede un totale di 17 rotazioni operate il sabato da Roma, alternate sulle due città, per ampliare le possibilità di viaggio verso una delle mete tropicali più richieste.\r

Nel dettaglio saranno effettuate 9 rotazioni via Bari (27 giugno; 11 e 25 luglio; 8 e 22 agosto; 5 e 19 settembre; 3 e 17 ottobre) e 8 via Catania (4 e 18 luglio; 1 e 15 agosto; 29 agosto; 12 e 26 settembre; 10 ottobre). Entrambe le tratte, con cadenza quindicinale, saranno operate con il Boeing 787-9 Dreamliner\r

“L’East Africa rappresenta un’area strategica e in forte crescita per il nostro network - afferma Aldo Sarnataro, direttore commerciale della compagnia aerea parte di Alpitour World -. Zanzibar continua a mostrare una domanda estremamente dinamica e queste nuove tratte da Fiumicino si inseriscono perfettamente nel percorso di consolidamento dei nostri collegamenti. Già dal prossimo inverno passeremo dalle attuali tre a cinque frequenze settimanali sull’area, garantendo così più flessibilità ai viaggiatori».\r

Inoltre, i nuovi voli saranno combinabili con le proposte di tutti i brand di viaggio di Alpitour World - Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda1924 - anche per i segmenti gruppi e Mice con strutture ideali per accogliere eventi e soggiorni collettivi (come il Bravo Kiwengwa e il Kendwa Beach Resort).","post_title":"Neos in allungo su Zanzibar con i nuovi voli da Roma via Bari e Catania","post_date":"2026-01-29T14:08:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769695692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha lanciato l'operativo per l’estate 2026 dall’aeroporto di Genova, con 12 rotte verso Bari, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra, Manchester, Napoli, Palermo, e la new entry stagionale per Tirana.\r

\r

Complessivamente saranno oltre 90 i voli settimanali.\r

\r

«L'operativo 2026 da Genova - spiega Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair - dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Liguria. Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, invitiamo il governo italiano e le regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, la compagnia risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15.000 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane».\r

\r

«Siamo lieti che la stagione estiva 2026 registri una crescita ulteriore rispetto al 2025 - aggiunge Francesco D’Amico, direttore generale dell’aeroporto di Genova - un segno concreto di una collaborazione che non solo prosegue, ma continua a rafforzarsi nel tempo. Auspichiamo che questo percorso possa consolidarsi ulteriormente, generando risultati ancora più significativi e contribuendo allo sviluppo del Genova City Airport come hub sempre più al servizio della città di Genova e dell’intera regione Liguria».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair, 12 rotte da Genova per l'estate 2026 con la novità di Tirana","post_date":"2026-01-29T12:49:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769690970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_264657\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi[/caption]\r

\r

Contratti pirata. È un quadro a tinte fosche quello che emerge dal rapporto “Il dumping contrattuale nel settore turismo: quali rischi per le imprese”, realizzato da Federalberghi, l’organizzazione maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane, in collaborazione con l’Ente bilaterale nazionale del settore turismo e con Adapt, l’Associazione per gli studi sul diritto del lavoro fondata dal professor Marco Biagi.\r

\r

Secondo le risultanze della ricerca, presentata a Bologna, che si basa sui dati dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL, sull’analisi approfondita della normativa vigente e sulla giurisprudenza, i rischi connessi all’utilizzo di contratti collettivi di lavoro stipulati da soggetti non rappresentativi (associazioni datoriali e sindacali fantasma, sigle prive di legittimazione e rappresentatività) sono quantificabili in diverse decine di migliaia di euro annui di maggiori costi, sia in termini di recupero di contributi spettanti da parte degli enti previdenziali, sia sotto forma di recupero dei crediti retributivi da parte dei lavoratori interessati.\r

Contestazione\r

Infatti, il costo vivo per l’impresa alberghiera “media” (14 dipendenti) che si veda contestata l’applicazione di un “contratto pirata” può facilmente eccedere i 40mila euro annui, cui si aggiungono le ricadute in termini di impossibilità di ricorrere agli istituti contrattuali (contratti a termine, apprendistato, flessibilità dell’orario di lavoro, etc.) che il legislatore riserva ai c.d. contratti leader, come il CCNL Turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita e dalle controparti sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, applicato da oltre l’80% delle imprese e dei dipendenti del settore.\r

\r

Secondo Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi e presidente della Commissione sindacale della stessa organizzazione: “Lo studio chiarisce una volta per tutte quali sono i rischi che le imprese corrono affidandosi a soggetti privi di ogni legittimazione e rappresentatività ed esponendosi a ricadute economiche, normative e di immagine assai gravi: oltre al maggior costo dovuto al recupero dei contributi non versati, si pensi al contenzioso e alla perdita degli eventuali benefici derivanti dalle diverse forme di agevolazione. Uno scenario da incubo che giustifica la massima prudenza”.","post_title":"Il pericolo dei contratti pirata. Fino a 40 mila euro di sanzioni","post_date":"2026-01-29T12:49:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1769690960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SunExpress entra a passo deciso nel 2026 con l'aggiunta di quattro nuovi Boeing 737-8, rafforzando ulteriormente il suo programma di modernizzazione della flotta. La compagnia aerea turca leisure nata dalla joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines e basata ad Antalya, ha confermato che i nuovi aeromobili sono arrivati questo gennaio. Il quarto e ultimo velivolo è stato consegnato oggi, 29 gennaio.\r

\r

Dei quattro Boeing 737-8, tre sono già entrati in servizio sul network SunExpress, mentre l'ultimo velivolo dovrebbe iniziare le operazioni commerciali all'inizio di febbraio. Queste ultime consegne seguono l'arrivo di cinque Boeing 737-8 nel 2025, sottolineando il costante investimento della compagnia aerea in macchine di nuova generazione.\r

\r

SunExpress ha costruito una solida posizione nel mercato europeo dei viaggi leisure, gestendo un ampio network di servizi di linea e charter che collegano le principali città europee con destinazioni turche popolari come Antalya, Izmir e Dalaman.\r

\r

","post_title":"SunExpress: in flotta e operativi quattro nuovi Boeing 737-8","post_date":"2026-01-29T12:44:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769690689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495245\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cinzia Chiaromonte e Pier Carlo testa[/caption]\r

\r

Cavalcare l’onda della rivoluzione I.A. con il supporto della formazione: questo l’obiettivo del Piano Formativo 2026 lanciato da Fiavet Toscana in collabirazione con l’Ente Bilaterale Turismo Toscano che si compine di 15 corsi ed oltre 330 ore di formazione dedicati alle agenzie di viaggio e tour operator.\r

\r

Un percorso di aggiornamento professionale che segue la trasformazione in atto che l’Intelligenza Artificiale ha generato nel modo di lavorare nel turismo. Dalla creazione di itinerari personalizzati alla gestione delle richieste dei clienti, dal marketing digitale alla produzione di contenuti visivi, l'IA offre infatti opportunità straordinarie per chi saprà coglierle, ma occorre una formazione mirata, competenza e visione. Ecco perché Fiavet Toscana si è concentrata sul supporto concreto alle agenzie associate, aiutandole a comprendere e adottare strumenti che fino a ieri sembravano fantascienza. Da qui l’allestimento di corsi in grado non solo di formare, ma anche di accompagnare i professionisti nel presente e prepararli al futuro.\r

\r

Come spiega Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana: «La formazione che garantiamo grazie all'Ente Bilaterale Turismo Toscano è uno strumento fondamentale per dare alle agenzie nuove chiavi d'accesso a una professione già in movimento. L'Intelligenza Artificiale non è una minaccia, ma un'alleata potentissima: chi saprà dialogare con questi strumenti avrà un vantaggio competitivo enorme. Per questo abbiamo voluto dedicare ben quattro corsi specifici a questo tema, dal prompt engineering alla creazione di contenuti visivi. Il nostro obiettivo è che nessuna agenzia toscana resti indietro in questa rivoluzione.»\r

\r

Gli fa eco Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana: «Crediamo fermamente che la crescita professionale debba essere un percorso continuo, quasi perenne. Il Piano Formativo 2026 non si limita all'Intelligenza Artificiale: abbiamo mantenuto e potenziato i corsi di lingue straniere, sempre più cruciali con la ripresa dei flussi turistici internazionali, e naturalmente tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Ma c'è di più: i nuovi corsi su Business Plan e controllo di gestione rispondono a una richiesta forte delle nostre adv, che vogliono strumenti concreti per pianificare il futuro con maggiore consapevolezza.\"\r

\r

Tra i temi del piano formativo figurano il prompt engineering per il turismo, gli strumenti di I.A. applicati al turismo, lo storytelling per immagini, il marketing sui social media (Facebook, Instagram, Tik Tok); e ancora i corsi di inglese e di spagnolo, la formazione continua in contabilità per agenzia, il business plan e controllo di gestione. A completare il piano, la formazione obbligatoria su primo soccorso, antincendio e sicurezza sul lavoro. I corsi saranno erogati quasi esclusivamente in videoconferenza e riservati alle adv in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Turismo Toscano. Le date saranno comunicate sul sito dell’EBTT e sui canali di comunicazione di Fiavet Toscana.","post_title":"Fiavet Toscana: piano formativo sull'intelligenza artificiale","post_date":"2026-01-29T12:42:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1769690553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400387\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La Regal Princess[/caption]\r

\r

Princess Cruises, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, presenta la programmazione della compagnia per l'Europa nel 2027. Un’offerta ancora più ricca e flessibile: 48 itinerari verso 54 destinazioni in 18 paesi con partenze da aprile ad agosto 2027.\r

\r

Protagonista della stagione sarà Regal Princess che tornerà a navigare nel Vecchio Continente proponendo una serie di itinerari combinabili con oltre 200 partenze da Southampton, Copenhagen, Reykjavik, Helsinki e anche Fort Lauderdale per le traversate transatlantiche. Le crociere includono sia itinerari andata/ritorno sia con imbarco e sbarco in porti diversi, ideali per chi desidera abbinare la crociera a un viaggio a terra. Il nuovo portfolio Europa 2027 spazia tra Nord Europa, Irlanda e Scozia, Mediterraneo e traversate transatlantiche con durate comprese tra 7 e 64 notti.\r

La nave\r

Regal Princess è una delle navi più grandi e moderne della flotta Princess Cruises che può ospitare fino a 3.560 persone in circa 1.780 cabine tra suite, cabine con balcone e interne di varie tipologie. E' progettata per offrire un’esperienza di bordo completa, che include il Seawalk, la passerella panoramica esterna in vetro, sospesa sopra il mare.\r

\r

Tra i punti di forza del programma spiccano nuovi itinerari e crociere pensate per chi cerca esperienze più complete e approfondite.\r

\r

Tra le novità, da segnalare la Northern Europe Explorer (49 notti): crociera inedita con partenze A/R da Southampton o Copenhagen e pernottamenti città iconiche come Stoccolma e Cobh. Inoltre, nuova è la Ultimate European Journey (64 notti): la crociera europea più immersiva mai proposta da Princess, A/R da Southampton.\r

\r

\r

\r

Per vivere le destinazioni in modo più autentico, Princess Cruises propone un ampio catalogo di shore excursions, tra esperienze Princess Exclusive e attività particolarmente apprezzate dagli ospiti. Qualche esempio: in Irlanda e Scozia, Cork City Sights & Jameson Whiskey con un Jameson Ambassador (Princess Exclusive); in Islanda e Norvegia, Cascata di Godafoss, Labirinto di lava e sorgenti termali (Guest Favourite); nel Baltico e Scandinavia, Tallinn & Its Artisans (Princess Exclusive).","post_title":"Princess Cruises, nel 2027 più crociere in Europa","post_date":"2026-01-29T12:22:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769689376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari entran nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri e si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale.\r

\r

Il dato rientra in un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International relativi al primo semestre del 2025.\r

\r

Un risultato importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dai turisti italiani e stranieri stranieri per motivi di svago e di lavoro.\r

\r

Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'aeroporto di Bari entra nella top 15 degli scali a maggior crescita di traffico","post_date":"2026-01-29T11:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769685331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus chiuderà la sua base all'aeroporto di Manchester entro la fine di marzo, lasciando definitivamente le operazioni transatlantiche dall'aeroporto britannico a meno di cinque anni dal lancio.\r

\r

La compagnia di bandiera irlandese ha deciso che i voli a lungo raggio da Manchester cesseranno entro il 31 marzo, con una riduzione graduale dei collegamenti a partire da metà febbraio. La rotta Manchester-New York John F. Kennedy sarà la prima a chiudere, con l'ultimo volo previsto per il 23 febbraio. Anche i servizi per Barbados e Orlando saranno sospesi.\r

\r

L'attività di Manchester, gestita dalla filiale britannica di Aer Lingus, Aer Lingus Uk, aveva preso il via nel 2021 nell'ambito della strategia della compagnia aerea di espandere i voli transatlantici point-to-point.\r

\r

In una dichiarazione, Aer Lingus ha affermato che le consultazioni con i rappresentanti dei dipendenti stanno proseguendo e sono entrate in una fase incentrata sulla gestione delle conseguenze della chiusura, compresi i potenziali licenziamenti. “Aer Lingus riconosce che questo è un momento molto difficile per i colleghi con sede a Manchester e cercherà di garantire che siano tenuti informati e supportati man mano che le discussioni evolvono durante la prossima fase della consultazione”.\r

\r

Il vettore ha aggiunto che sta discutendo con il personale le opportunità di ricollocazione all'interno di Aer Lingus o della casa madre, International Airlines Group, nonché i termini di un pacchetto di indennità di fine rapporto per i dipendenti interessati a Manchester.\r

\r

I voli a corto raggio tra Manchester e l'Irlanda non subiranno modifiche: il vettore ha confermato tutte le attività gestite dalla stessa Aer Lingus o Aer Lingus Regional, operata da Emerald Airlines.\r

\r

","post_title":"Aer Lingus chiuderà la base di Manchester entro il prossimo 31 marzo","post_date":"2026-01-29T09:50:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769680212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines ha programmato un aggiornamento tecnologico, per il 4 febbraio dalle 1:30 alle 5:00 (orario degli Usa centrali), che comporterà il riavvio dei sistemi per consentire al vettore di mantenere una migliore funzionalità e affidabilità.\r

\r

Durante questo periodo, la connessione al sistema di prenotazioni United sarà quindi temporaneamente indisponibile per i viaggiatori, i partner di distribuzione/gds, le agenzie di viaggio.\r

\r

Più precisamente, i sistemi non disponibili includono tutti i canali diretti United (United.com, app United Mobile), i canali delle agenzie (Ndc e gds) e delle altre compagnie aeree: \r

accesso alle prenotazioni tramite qualsiasi sistema; check-in dei voli tramite United.com, l'app United Mobile e/o in aeroporto; creazione o modifica di una prenotazione (nuove emissioni/cambi); acquisto di nuovi biglietti, posti a sedere, pagamento bagagli e altri servizi; accesso a MileagePlus; servizi United Jetstream \r

\r

I viaggiatori che tenteranno di accedere ai sistemi sopra indicati riceveranno un breve messaggio di notifica.\r

\r

«Abbiamo preventivamente modificato gli orari dei voli - spiega una nota della compagnia aerea - per ridurre al minimo il numero di clienti coinvolti, dando loro la possibilità di modificare il loro viaggio in anticipo. I voli United/United Express non partiranno durante l'interruzione, mentre quelli già in volo, prima dell'ora dell'aggiornamento, atterreranno regolarmente nella destinazione prevista».","post_title":"United Airlines aggiorna i sistemi: servizi sospesi il 4 febbraio","post_date":"2026-01-29T09:10:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769677819000]}]}}