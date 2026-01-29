Corsica Sardinia Ferries, al via la campagna di recruiting Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. «Corsica Sardinia Ferries – afferma il comandante d’armamento Matteo Giannelli – è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli». Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce. La compagnia ricerca 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. Le posizioni ricercate Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti sala/bar/casse; receptionist/hostess. I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist /hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese. I candidati con libretto di navigazione possono inviare il curriculum vitae tramite il sito della compagnia: www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a: risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com. I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il curriculum via e-mail a segreteria@primetn.it. Condividi

