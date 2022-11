Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. “La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali – spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell’operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa”. Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, “abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa – prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio”. Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: “Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati – aggiunge la responsabile commerciale – ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. "La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali - spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell'operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa". Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, "abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa - prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio". Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: "Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati - aggiunge la responsabile commerciale - ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord". [post_title] => Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia [post_date] => 2022-11-03T13:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667481726000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata speciale presso la nuovissima location del Porteno Gourmet a Roma, che ha dedicato un pre-opening solo per questa occasione e che aprirà le porte al pubblico tra una decina di giorni circa. L'ha organizzata Azemar in collaborazione con Ita Airways, che dal prossimo 17 dicembre attiverà il volo diretto dalla capitale italiana per le Maldive. L'evento ha dato l'opportunità al tour operator milanese di incontrare alcune tra le migliori agenzie di Roma e dintorni, per presentato le novità della Cocoon Collection, tra le quali il nuovo resort, Joy Island, in apertura alle Maldive, nell’atollo di Malè nord, a maggio 2023. Oltre al Joy Island fanno parte della Cocoon Collection di casa Azemar anche i Cocoon Maldives e You&Me Maldives, l'Aditya Resort in Sri Lanka, il Gold Zanzibar Beach House & Spa e The Island Pongwe a Zanzibar. [post_title] => Azemar e Ita Airways insieme a Roma per presentare il nuovo volo e le novità The Cocoon Collection [post_date] => 2022-11-02T11:15:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667387722000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433308 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433309" align="alignleft" width="300"] Domenico Pellegrino[/caption] La convention di Bluvacanze a bordo di MSscBellissima si è conclusa con un grande evento: la premiazione delle agenzie che meglio hanno performato nel 2022. Un importante segno di ripresa che risponde all’appello lanciato dal ceo del gruppo Domenico Pellegrino: «Oggi non dobbiamo più essere resilienti: dobbiamo vincere!». «Il mondo sta cambiando ed è diverso l’approccio alla psicologia dell’acquisto. - ha sottolineato Pellegrino - Il nuovo consumatore fa più viaggi, ma brevi; il calendario del passato è saltato rendendo le partenze “isteriche”. Con un indice di fiducia minato da tante incertezze (l’epidemia, la guerra e una crisi energetica che ha portato l’inflazione a livelli altissimi, con un potere d’acquisto che si è ridotto del 3%) dobbiamo comprendere la richiesta del consumatore in questo scenario. - prosegue il ceo di Bluvacanze - C’è molto bisogno di autenticità e di novità. Secondo recenti dati dell’Osservatorio innovazione digitale nel turismo del Politecnico di Milano ci sono quasi 26miliardi di consumi turistici che sono passati sui canali digitali. «Mentre i consumi turistici che passano nelle adv sono meno di 4 miliardi: bisogna fare un grande lavoro, che è possibile perché le nostre agenzie hanno alle spalle un gruppo con una visione internazionale che sostiene nelle nuove sfide nella tecnologia, negli investimenti, nella programmazione e nella pianificazione… Il consumatore deve avere con noi una comunicazione sostenuta dalla tecnologia. Questo universo dove si integrano relazione, competenza, tecnologia, strumenti informatici, relazioni con il cliente e social media è ben rappresentato dalla nuova versione della nostra piattaforma informatica ADA e dalla sua business analysis disponibile in tempo reale». Gli Awards 2022 consegnati al termine della convention di Bluvacanze hanno premiato le categorie del Best Rating amministrativo, la Best Performance M.O.L., l’One Less, il miglior dato di Travel Value, il volume di Share Gold, il dato delle Dirette e la maggior percentuale di crescita del 2022 rispetto al 2019. Categoria nella quale si è aggiudicato l’Award l’agenzia Bluvacanze di Nova Milanese che ha raggiunto quasi il 200% di crescita. [caption id="attachment_433310" align="alignleft" width="224"] Claudio Busca[/caption] Un andamento più che positivo testimoniato anche dalle novità presentate da Domenico Pellegrino: «il to “di famiglia” Going si doterà di una struttura per diventare un to nazionale incoming. Inoltre è in atto un percorso di internazionalizzazione del gruppo Bluvacanze: attraverso Cisalpina è partito un piano di apertura uffici sui mercati internazionali. Dal 23 settembre scorso è operativo un ufficio a Izmir, in Turchia. Abbiamo costituito una rete vendita a New York e dal 6 dicembre presidieremo il mercato americano, con un’operatività 3 gennaio. Sarà attiva da febbraio una società che abbiamo acquisito a Durban, in Sud Africa. Apriremo ad aprile a Cipro. A dicembre sarà la volta di un ufficio in Brasile, a Santos. A marzo apriremo un ufficio anche a Parigi e poi a Madrid, ad Amburgo e, ad aprile, dovrebbe partire il nostro ufficio di Londra. In questo modo vogliamo gestire i global client a livello corporate. In un secondo momento questi uffici acquisiranno una competenza leisure e diventeranno delle DMC che genereranno un prodotto esclusivo per le agenzie Bluvacanze e per il to Going». [post_title] => La Convention Bluvacanze premia gli Awards e guarda al futuro [post_date] => 2022-11-02T10:43:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667385804000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ online il nuovo Reportage “Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna” realizzato in collaborazione con Bern Welcome. Un’immersione alla scoperta di tutte le attrazioni che la capitale federale può regalare al turista che la sceglie per trascorrere il prossimo Natale tra mercatini, vin brûlé, marshmallow, raclette, fondue, shopping e visite guidate. Weihnachtsmarkt Berner Münster o lo Sternenmarkt sono solo alcuni dei mercatini imperdibili di Berna, dove acquistare con il 30% di sconto grazie al pass natalizio di Berna prodotti di artigianato locale o di design, mentre si gustano tradizionali specialità culinarie tra casette, food truck e pop-up bar. [gallery columns="4" ids="433326,433327,433328,433329"] Chi invece preferisce fermarsi in eleganti e noti ristoranti per provare le specialità bernesi potrà scegliere il Kornhauskeller non distante dalla Torre dell’Orologio o il Klötzlikeller, il più antico ristorante cantina di Berna. Tante le attrazioni per tutta la famiglia sia dal punto di vista culturale che enogastronomico come la visita al caseificio dimostrativo dell’Emmental o al Museo di Einstein. Leggi il Reportage e scopri di più sul Natale a Berna! [post_title] => Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna. Il Reportage [post_date] => 2022-11-02T10:07:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => bern [1] => berna [2] => berna-svizzera [3] => in-evidenza [4] => mercatini-di-natale-di-berna-svizzera [5] => natale-a-berna [6] => reportage-berna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => bern [1] => berna [2] => berna svizzera [3] => In evidenza [4] => mercatini di natale di berna svizzera [5] => natale a berna [6] => reportage berna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667383668000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lungo raggio tornato operativo, il Brasile verso il boom, nuova politica tariffaria e ampliamento del network. Parte da qui la piena ripresa delle attività di Tap Air Portugal che conferma il buon andamento e la ripresa al 100% nella prossima estate, tra frequenze e numero di destinazioni. "Possiamo dire di aver registrato un'estate positiva in generale, il mercato italiano ancora è in difficoltà ma stiamo registrando un recupero costante, ogni mese c'è una ripresa se confermiamo questo andamento ci possiamo ritenere molto soddisfatti- spiega Davide Calicchia, country manager per Italia,Israele, Grecia e Croazia -. Abbiamo riaperto tutti gli aeroporti dall'Italia e soprattutto la rotta su Cancun ha avuto un successo incredibile. Novità anche per gli aerei, stiamo facendo un investimento importante e l'età media della flotta scende a 2 anni e mezzo con i nuovi Airbus neo. Inoltre, dopo il lancio di Cancun in un momento in cui nessuno volava, stiamo anche pensando di crescere con il network tra Brasile, America o Africa ma attendiamo l'evolversi delle situazioni politiche internazionali". Tra gli altri elementi importanti che sostengono la ripresa c'è la diminuzione del last minute, basti pensare che i voli per il Brasile sono sold out da quattro mesi circa, l'85% di occupazione per dall'Italia in generale e i prezzi medi di vendita che permettono marginalità interessanti per il vettore. Infine, è stata rivista la struttura tariffaria per le rotte europee e in Nord Africa, che prevede tre brand Economy per gli itinerari europei e nordafricani: Discount Classic e Plus. [post_title] => Tap Air Portugal accelera, dalla ripresa del lungo raggio alla nuova politica tariffaria [post_date] => 2022-11-02T10:03:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667383419000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «L’Ocean state of mind è il nuovo traguardo del lusso - afferma Gabriele Cornalba, business relationship lead per l’Italia di Explora Journeys sul palco di Una Bellissima Convention -: è la connessione potente e trasformativa generata da un viaggio a bordo di Explora Journeys, che rappresenta l’ambizione della famiglia Aponte di creare una crociera luxury per il discerning traveller, il cliente esigente e competente. L'idea del brand è quella di essere un fornitore di viaggi, entrando in competizione non solo con le altre crociere luxury, ma anche con il livello più alto della ricettività alberghiera. Perché oggi il cliente luxury è cambiato, vuole spazio e design. Msc ha operato in controtendenza in termini di investimenti. Quando tutte le compagnie vendevano navi e cedevano brand, il gruppo ha avviato il progetto Explora con quattro navi in arrivo, cui si sono aggiunti altri due ordini quest’anno, pur nell’incertezza della totale ripresa. Msc ha anche sostenuto una crescita tecnologica di sostenibilità: le ultime due navi saranno a idrogeno. Si ridurranno del 92% le emissioni di Co2 rispetto alle altre alimentazioni, inoltre verranno acquisiti tutti i certificate che garantiscono al cliente che la nave su cui viaggia non disturbi la fauna marina». La crociera inaugurale di Explora I partirà da Sothampton il 17 luglio del 2023 per raggiungere Copenaghen in 15 giorni. La cancellazione di tre partenze per il ritardo nella consegna delle navi ha spinto Msc a prendere una decisione importante: «Abbiamo offerto al cliente un rimborso totale della prenotazione offrendo anche un voucher libero di spesa su Explora I e II di pari importo. L’agenzia ha la commissione pagata al 100% sulla crociera cancellata e il 100% della commissione sull’intero voucher. I clienti hanno compreso il problema e hanno accettato di riprenotare altro. Anche le agenzie non hanno perso né soldi, né valore, né la fiducia del cliente. Vogliamo instaurare questo rapporto con il nostro cliente - aggiunge il business relationship lead -, perché anche questo è il luxury». L’Explora I, con le sue 461 suite per 900 passeggeri, è una delle navi che ha il maggior numero di metri pubblici calpestabili per persona, sia interni, sia esterni. Le cabine, distribuite su 14 ponti, vanno dai 35 agli 80 metri quadrati, poi ci sono le Ocean Residence con una metratura tra i 70 e i 150 metri quadrati. E infine, unica, The Owner’s Residence, con i suoi 280 metri quadrati; una per nave. Acquistando con l’early booking si potrà avere una riduzione fino al 10%, confermando e pagando subito. È l’unica riduzione possibile perché il prezzo è high-to-higher come fortemente voluto dalla dirigenza: continua ad aumentare, secondo la politica del luxury. «Gli itinerari sono ricercati in quanto Explora prende il nome proprio dal viaggio esplorativo - conclude Cornalba -. Il 35% delle destinazioni sarà insolito o toccato per la prima volta da una nave da crociera». Da segnalare, ancora, le 11 proposte culinarie disponibili, con un menù scelto dallo chef titolato Franck Garanger e l'arredamento di design pensato da Jason Gelineau, head of product di Explora Journeys. [post_title] => Explora Journeys: l'obiettivo è competere anche con l'ospitalità di lusso [post_date] => 2022-11-02T09:47:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667382445000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ada, la piattaforma del network Bluvacanze, si trasforma e diventa tool intuitivo e ricco di dati di misurazione delle performance: una consolle di dialogo diretto con la sede del network e i suoi partner preferenziali. La novità è stata presentata nell’ambito di “Una Bellissima Convention” a bordo della Msc Bellissima, davanti alle agenzie di viaggio dei network Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e del polo distributivo Blunet. L’evento è stata anche l’occasione per annunciare la strategia commerciale del 2023. « Abbiamo trasformato un anno e mezzo di formazione fatto con le adv in una piattaforma che fa una business analysis in tempo reale - spiega Claudio Busca, direttore generale leisure Bluvacanze - Quotidianamente e in ogni momento della giornata e dell’anno le agenzie hanno ora davanti l’equivalente del cruscotto di una macchina: quando si accende il motore il cruscotto fornisce tutte le indicazioni per viaggiare». Questo farà la piattaforma Ada, online nella versione rinnovata dallo scorso 29 ottobre: «Il nostro lavoro di formazione ha preso il via spiegando perché un’agente di viaggio debba più ricercare che dare informazioni. E’ una nuova lettura e anche il modo migliore per affrontare le sfide del futuro - ha proseguito Busca -. Abbiamo davanti tanti cambiamenti strutturali e industriali del turismo e del modo di fare agenzia: gli adv hanno bisogno di dati per affrontare il loro business. La fase di ricerca è partita con il piano industriale del 2019, allo scopo di rendere le agenzie più competenti nel loro business. La fase attuativa è poi partita circa un anno fa: abbiamo informatizzato il flusso di dati che venivano forniti alle adv in forma cartacea e siamo riusciti a renderlo immediato: Ada scarica i dati ogni giorno alle 23:58 e fa i conteggi nuovi. Questa conoscenza dei numeri ha già portato frutti significativi; infatti negli ultimi cinque anni si è raggiunto un 25,9% in più di travel value, di redditività». Come spiega Enrico Graziadio, It manager, tecnologia e distribuzione di Bluvacanze: «Le aziende possiedono un patrimonio dati che dev’essere sfruttato per portare frutti. Meno di due anni fa, consapevoli del patrimonio dati fornitoci dalle agenzie, abbiamo creato la reportistica interna aziendale basata sul concetto del data warehouse: unico sistema, unica fonte dati, che mette a fattor comune le informazioni a livello gerarchico. Apicale fino a scendere. La nuova versione di Ada è la declinazione per il mondo agenziale di queste informazioni e l’essere in tempo reale è un grandissimo vantaggio per capire quali prodotti vendere con maggior vantaggio». [post_title] => Convention Bluvacanze: Ada si rinnova e diventa piattaforma di business analysis [post_date] => 2022-11-02T09:36:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667381797000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata al Belstay Milano Assago con dj set e musica live, uno spettacolo dal vivo, una sfilata di abiti di Pier Prandini, l’esposizione di quadri firmati Emiliano Cavalli e l’estrazione di soggiorni premio nelle strutture della catena. E' il modo con cui il gruppo alberghiero Belstay Hotels, lanciato lo scorso aprile, ha celebrato il proprio debutto. Una cerimonia a cui hanno partecipato anche agenzie di viaggi, aziende e key account, caratterizzata tra l'altro pure da un focus sulla ristorazione: oltre al buffet si sono infatti degustate le specialità preparate dagli chef che, ispirati e coordinati dallo stellato Andrea Ribaldone, dirigono le cucine delle strutture Belstay. Belstay Milano Assago sorge in prossimità della tangenziale Ovest, a 15 minuti dai Navigli milanesi e a 20 dal polo fieristico Rho Fiera; è un hotel di categoria 4 stelle da 203 camere di cui 92 superior, nove junior suite e 102 standard. Dispone di ristorante e bar, un centro congressi con sala conferenze con capienza massima di 240 persone, un auditorium da 60 posti e una sala polivalente che può ospitare fino a 120 persone. A disposizione anche un piano che ospita dieci salette meeting multifunzionali con luce naturale. Gli ospiti possono usufruire della palestra, una piscina rinnovata, aperta da giugno a settembre, con servizio bar, solarium con ombrelloni, lettini e teli. La struttura di Assago nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto ha complessivamente già superato il 60% di occupazione, con un +10% rispetto allo stesso periodo 2019. La clientela leisure ha rappresentato a luglio e agosto il 75% del totale mentre quella business ha prevalso a settembre col 55%. «Il profondo intervento di restyling che abbiamo realizzato, unitamente al nuovo format che abbraccia esigenze sia business sia leisure, ci hanno dato ragione – commenta Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels –. Era una scommessa, seppur ponderata e pianificata nei dettagli. Abbiamo lavorato molto e ora siamo concentrati nel farci conoscere dal segmento mice e business travel. Siamo rodati e ci proponiamo anche per organizzare eventi e cene di Natale delle aziende del territorio; comodamente raggiungibili, abbiamo spazi ampi e modulabili, adatti ad accogliere qualsiasi tipo di ospite». [post_title] => Debutto ufficiale per il gruppo Belstay Hotels con una serata ad Assago, alle porte di Milano [post_date] => 2022-10-28T13:07:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666962475000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flessibilità. E' la parola d'ordine del prossimo anno di Corsica Sardinia Ferries che apre le prenotazioni per la stagione 2023. Frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, miglioramento costante del servizio e del prodotto, adattamento alla domanda e alle nuove esigenze dei passeggeri, vogliono quindi essere le caratteristiche principali dell'offerta della compagnia delle Navi gialle. Non solo, il gruppo dà anche ai propri clienti l’opportunità di pagare il biglietto della traversata in quattro rate. Tale formula è disponibile, al momento della prenotazione, a condizione che l’importo del biglietto sia superiore a 200 euro, che la data di partenza sia fissata ad almeno 101 giorni di distanza e che si sia in possesso di una carta di credito (Visa, Mastercard o American Express). Nessun costo aggiuntivo per i biglietti a tariffa Flex. Queste le scadenze delle rate: 1° scadenza: Il giorno dell’acquisto, alla conferma della prenotazione; 2° scadenza – 30 giorni dopo la data d’acquisto; 3° scadenza – 60 giorni dopo la data d’acquisto; 4° scadenza – 90 giorni dopo la data d’acquisto. Per chi infine prenota subito le proprie vacanze per Sardegna, Corsica e Baleari, l’opzione tariffa Flex è gratuita e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90%. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries: al via le vendite del 2023; prenoti adesso, paghi in quattro rate [post_date] => 2022-10-28T10:44:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666953867000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "paciotta giver gia sold out la prima data del mondo di babbo natale ma ci manca ancora la russia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1275,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. \"La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali - spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell'operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa\".\r

\r

Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, \"abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa - prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio\".\r

\r

Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: \"Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati - aggiunge la responsabile commerciale - ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord\".","post_title":"Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia","post_date":"2022-11-03T13:22:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667481726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata speciale presso la nuovissima location del Porteno Gourmet a Roma, che ha dedicato un pre-opening solo per questa occasione e che aprirà le porte al pubblico tra una decina di giorni circa. L'ha organizzata Azemar in collaborazione con Ita Airways, che dal prossimo 17 dicembre attiverà il volo diretto dalla capitale italiana per le Maldive.\r

\r

L'evento ha dato l'opportunità al tour operator milanese di incontrare alcune tra le migliori agenzie di Roma e dintorni, per presentato le novità della Cocoon Collection, tra le quali il nuovo resort, Joy Island, in apertura alle Maldive, nell’atollo di Malè nord, a maggio 2023. Oltre al Joy Island fanno parte della Cocoon Collection di casa Azemar anche i Cocoon Maldives e You&Me Maldives, l'Aditya Resort in Sri Lanka, il Gold Zanzibar Beach House & Spa e The Island Pongwe a Zanzibar.\r

\r

","post_title":"Azemar e Ita Airways insieme a Roma per presentare il nuovo volo e le novità The Cocoon Collection","post_date":"2022-11-02T11:15:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667387722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433309\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

La convention di Bluvacanze a bordo di MSscBellissima si è conclusa con un grande evento: la premiazione delle agenzie che meglio hanno performato nel 2022. Un importante segno di ripresa che risponde all’appello lanciato dal ceo del gruppo Domenico Pellegrino: «Oggi non dobbiamo più essere resilienti: dobbiamo vincere!».\r

\r

«Il mondo sta cambiando ed è diverso l’approccio alla psicologia dell’acquisto. - ha sottolineato Pellegrino - Il nuovo consumatore fa più viaggi, ma brevi; il calendario del passato è saltato rendendo le partenze “isteriche”. Con un indice di fiducia minato da tante incertezze (l’epidemia, la guerra e una crisi energetica che ha portato l’inflazione a livelli altissimi, con un potere d’acquisto che si è ridotto del 3%) dobbiamo comprendere la richiesta del consumatore in questo scenario. - prosegue il ceo di Bluvacanze - C’è molto bisogno di autenticità e di novità. Secondo recenti dati dell’Osservatorio innovazione digitale nel turismo del Politecnico di Milano ci sono quasi 26miliardi di consumi turistici che sono passati sui canali digitali.\r

\r

«Mentre i consumi turistici che passano nelle adv sono meno di 4 miliardi: bisogna fare un grande lavoro, che è possibile perché le nostre agenzie hanno alle spalle un gruppo con una visione internazionale che sostiene nelle nuove sfide nella tecnologia, negli investimenti, nella programmazione e nella pianificazione… Il consumatore deve avere con noi una comunicazione sostenuta dalla tecnologia. Questo universo dove si integrano relazione, competenza, tecnologia, strumenti informatici, relazioni con il cliente e social media è ben rappresentato dalla nuova versione della nostra piattaforma informatica ADA e dalla sua business analysis disponibile in tempo reale».\r

\r

Gli Awards 2022 consegnati al termine della convention di Bluvacanze hanno premiato le categorie del Best Rating amministrativo, la Best Performance M.O.L., l’One Less, il miglior dato di Travel Value, il volume di Share Gold, il dato delle Dirette e la maggior percentuale di crescita del 2022 rispetto al 2019. Categoria nella quale si è aggiudicato l’Award l’agenzia Bluvacanze di Nova Milanese che ha raggiunto quasi il 200% di crescita.\r

\r

[caption id=\"attachment_433310\" align=\"alignleft\" width=\"224\"] Claudio Busca[/caption]\r

\r

Un andamento più che positivo testimoniato anche dalle novità presentate da Domenico Pellegrino: «il to “di famiglia” Going si doterà di una struttura per diventare un to nazionale incoming. Inoltre è in atto un percorso di internazionalizzazione del gruppo Bluvacanze: attraverso Cisalpina è partito un piano di apertura uffici sui mercati internazionali. Dal 23 settembre scorso è operativo un ufficio a Izmir, in Turchia. Abbiamo costituito una rete vendita a New York e dal 6 dicembre presidieremo il mercato americano, con un’operatività 3 gennaio. Sarà attiva da febbraio una società che abbiamo acquisito a Durban, in Sud Africa. Apriremo ad aprile a Cipro. A dicembre sarà la volta di un ufficio in Brasile, a Santos.\r

\r

A marzo apriremo un ufficio anche a Parigi e poi a Madrid, ad Amburgo e, ad aprile, dovrebbe partire il nostro ufficio di Londra. In questo modo vogliamo gestire i global client a livello corporate. In un secondo momento questi uffici acquisiranno una competenza leisure e diventeranno delle DMC che genereranno un prodotto esclusivo per le agenzie Bluvacanze e per il to Going». ","post_title":"La Convention Bluvacanze premia gli Awards e guarda al futuro","post_date":"2022-11-02T10:43:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667385804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ online il nuovo Reportage “Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna” realizzato in collaborazione con Bern Welcome.\r

\r

Un’immersione alla scoperta di tutte le attrazioni che la capitale federale può regalare al turista che la sceglie per trascorrere il prossimo Natale tra mercatini, vin brûlé, marshmallow, raclette, fondue, shopping e visite guidate. Weihnachtsmarkt Berner Münster o lo Sternenmarkt sono solo alcuni dei mercatini imperdibili di Berna, dove acquistare con il 30% di sconto grazie al pass natalizio di Berna prodotti di artigianato locale o di design, mentre si gustano tradizionali specialità culinarie tra casette, food truck e pop-up bar.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"433326,433327,433328,433329\"]\r

\r

Chi invece preferisce fermarsi in eleganti e noti ristoranti per provare le specialità bernesi potrà scegliere il Kornhauskeller non distante dalla Torre dell’Orologio o il Klötzlikeller, il più antico ristorante cantina di Berna. Tante le attrazioni per tutta la famiglia sia dal punto di vista culturale che enogastronomico come la visita al caseificio dimostrativo dell’Emmental o al Museo di Einstein.\r

\r

Leggi il Reportage e scopri di più sul Natale a Berna!","post_title":"Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna. Il Reportage","post_date":"2022-11-02T10:07:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["bern","berna","berna-svizzera","in-evidenza","mercatini-di-natale-di-berna-svizzera","natale-a-berna","reportage-berna"],"post_tag_name":["bern","berna","berna svizzera","In evidenza","mercatini di natale di berna svizzera","natale a berna","reportage berna"]},"sort":[1667383668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lungo raggio tornato operativo, il Brasile verso il boom, nuova politica tariffaria e ampliamento del network. Parte da qui la piena ripresa delle attività di Tap Air Portugal che conferma il buon andamento e la ripresa al 100% nella prossima estate, tra frequenze e numero di destinazioni. \r

\r

\"Possiamo dire di aver registrato un'estate positiva in generale, il mercato italiano ancora è in difficoltà ma stiamo registrando un recupero costante, ogni mese c'è una ripresa se confermiamo questo andamento ci possiamo ritenere molto soddisfatti- spiega Davide Calicchia, country manager per Italia,Israele, Grecia e Croazia -. Abbiamo riaperto tutti gli aeroporti dall'Italia e soprattutto la rotta su Cancun ha avuto un successo incredibile. Novità anche per gli aerei, stiamo facendo un investimento importante e l'età media della flotta scende a 2 anni e mezzo con i nuovi Airbus neo. Inoltre, dopo il lancio di Cancun in un momento in cui nessuno volava, stiamo anche pensando di crescere con il network tra Brasile, America o Africa ma attendiamo l'evolversi delle situazioni politiche internazionali\".\r

\r

Tra gli altri elementi importanti che sostengono la ripresa c'è la diminuzione del last minute, basti pensare che i voli per il Brasile sono sold out da quattro mesi circa, l'85% di occupazione per dall'Italia in generale e i prezzi medi di vendita che permettono marginalità interessanti per il vettore. \r

Infine, è stata rivista la struttura tariffaria per le rotte europee e in Nord Africa, che prevede tre brand Economy per gli itinerari europei e nordafricani: Discount Classic e Plus. ","post_title":"Tap Air Portugal accelera, dalla ripresa del lungo raggio alla nuova politica tariffaria","post_date":"2022-11-02T10:03:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667383419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" «L’Ocean state of mind è il nuovo traguardo del lusso - afferma Gabriele Cornalba, business relationship lead per l’Italia di Explora Journeys sul palco di Una Bellissima Convention -: è la connessione potente e trasformativa generata da un viaggio a bordo di Explora Journeys, che rappresenta l’ambizione della famiglia Aponte di creare una crociera luxury per il discerning traveller, il cliente esigente e competente. L'idea del brand è quella di essere un fornitore di viaggi, entrando in competizione non solo con le altre crociere luxury, ma anche con il livello più alto della ricettività alberghiera. Perché oggi il cliente luxury è cambiato, vuole spazio e design. Msc ha operato in controtendenza in termini di investimenti. Quando tutte le compagnie vendevano navi e cedevano brand, il gruppo ha avviato il progetto Explora con quattro navi in arrivo, cui si sono aggiunti altri due ordini quest’anno, pur nell’incertezza della totale ripresa. Msc ha anche sostenuto una crescita tecnologica di sostenibilità: le ultime due navi saranno a idrogeno. Si ridurranno del 92% le emissioni di Co2 rispetto alle altre alimentazioni, inoltre verranno acquisiti tutti i certificate che garantiscono al cliente che la nave su cui viaggia non disturbi la fauna marina».\r

La crociera inaugurale di Explora I partirà da Sothampton il 17 luglio del 2023 per raggiungere Copenaghen in 15 giorni. La cancellazione di tre partenze per il ritardo nella consegna delle navi ha spinto Msc a prendere una decisione importante: «Abbiamo offerto al cliente un rimborso totale della prenotazione offrendo anche un voucher libero di spesa su Explora I e II di pari importo. L’agenzia ha la commissione pagata al 100% sulla crociera cancellata e il 100% della commissione sull’intero voucher. I clienti hanno compreso il problema e hanno accettato di riprenotare altro. Anche le agenzie non hanno perso né soldi, né valore, né la fiducia del cliente. Vogliamo instaurare questo rapporto con il nostro cliente - aggiunge il business relationship lead -, perché anche questo è il luxury».\r

L’Explora I, con le sue 461 suite per 900 passeggeri, è una delle navi che ha il maggior numero di metri pubblici calpestabili per persona, sia interni, sia esterni. Le cabine, distribuite su 14 ponti, vanno dai 35 agli 80 metri quadrati, poi ci sono le Ocean Residence con una metratura tra i 70 e i 150 metri quadrati. E infine, unica, The Owner’s Residence, con i suoi 280 metri quadrati; una per nave. Acquistando con l’early booking si potrà avere una riduzione fino al 10%, confermando e pagando subito. È l’unica riduzione possibile perché il prezzo è high-to-higher come fortemente voluto dalla dirigenza: continua ad aumentare, secondo la politica del luxury. «Gli itinerari sono ricercati in quanto Explora prende il nome proprio dal viaggio esplorativo - conclude Cornalba -. Il 35% delle destinazioni sarà insolito o toccato per la prima volta da una nave da crociera». Da segnalare, ancora, le 11 proposte culinarie disponibili, con un menù scelto dallo chef titolato Franck Garanger e l'arredamento di design pensato da Jason Gelineau, head of product di Explora Journeys.","post_title":"Explora Journeys: l'obiettivo è competere anche con l'ospitalità di lusso","post_date":"2022-11-02T09:47:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667382445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ada, la piattaforma del network Bluvacanze, si trasforma e diventa tool intuitivo e ricco di dati di misurazione delle performance: una consolle di dialogo diretto con la sede del network e i suoi partner preferenziali. La novità è stata presentata nell’ambito di “Una Bellissima Convention” a bordo della Msc Bellissima, davanti alle agenzie di viaggio dei network Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e del polo distributivo Blunet. L’evento è stata anche l’occasione per annunciare la strategia commerciale del 2023.\r

\r

« Abbiamo trasformato un anno e mezzo di formazione fatto con le adv in una piattaforma che fa una business analysis in tempo reale - spiega Claudio Busca, direttore generale leisure Bluvacanze - Quotidianamente e in ogni momento della giornata e dell’anno le agenzie hanno ora davanti l’equivalente del cruscotto di una macchina: quando si accende il motore il cruscotto fornisce tutte le indicazioni per viaggiare». Questo farà la piattaforma Ada, online nella versione rinnovata dallo scorso 29 ottobre: «Il nostro lavoro di formazione ha preso il via spiegando perché un’agente di viaggio debba più ricercare che dare informazioni. E’ una nuova lettura e anche il modo migliore per affrontare le sfide del futuro - ha proseguito Busca -. Abbiamo davanti tanti cambiamenti strutturali e industriali del turismo e del modo di fare agenzia: gli adv hanno bisogno di dati per affrontare il loro business. La fase di ricerca è partita con il piano industriale del 2019, allo scopo di rendere le agenzie più competenti nel loro business. La fase attuativa è poi partita circa un anno fa: abbiamo informatizzato il flusso di dati che venivano forniti alle adv in forma cartacea e siamo riusciti a renderlo immediato: Ada scarica i dati ogni giorno alle 23:58 e fa i conteggi nuovi. Questa conoscenza dei numeri ha già portato frutti significativi; infatti negli ultimi cinque anni si è raggiunto un 25,9% in più di travel value, di redditività».\r

\r

Come spiega Enrico Graziadio, It manager, tecnologia e distribuzione di Bluvacanze: «Le aziende possiedono un patrimonio dati che dev’essere sfruttato per portare frutti. Meno di due anni fa, consapevoli del patrimonio dati fornitoci dalle agenzie, abbiamo creato la reportistica interna aziendale basata sul concetto del data warehouse: unico sistema, unica fonte dati, che mette a fattor comune le informazioni a livello gerarchico. Apicale fino a scendere. La nuova versione di Ada è la declinazione per il mondo agenziale di queste informazioni e l’essere in tempo reale è un grandissimo vantaggio per capire quali prodotti vendere con maggior vantaggio».","post_title":"Convention Bluvacanze: Ada si rinnova e diventa piattaforma di business analysis","post_date":"2022-11-02T09:36:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667381797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata al Belstay Milano Assago con dj set e musica live, uno spettacolo dal vivo, una sfilata di abiti di Pier Prandini, l’esposizione di quadri firmati Emiliano Cavalli e l’estrazione di soggiorni premio nelle strutture della catena. E' il modo con cui il gruppo alberghiero Belstay Hotels, lanciato lo scorso aprile, ha celebrato il proprio debutto. Una cerimonia a cui hanno partecipato anche agenzie di viaggi, aziende e key account, caratterizzata tra l'altro pure da un focus sulla ristorazione: oltre al buffet si sono infatti degustate le specialità preparate dagli chef che, ispirati e coordinati dallo stellato Andrea Ribaldone, dirigono le cucine delle strutture Belstay.\r

\r

Belstay Milano Assago sorge in prossimità della tangenziale Ovest, a 15 minuti dai Navigli milanesi e a 20 dal polo fieristico Rho Fiera; è un hotel di categoria 4 stelle da 203 camere di cui 92 superior, nove junior suite e 102 standard. Dispone di ristorante e bar, un centro congressi con sala conferenze con capienza massima di 240 persone, un auditorium da 60 posti e una sala polivalente che può ospitare fino a 120 persone. A disposizione anche un piano che ospita dieci salette meeting multifunzionali con luce naturale. Gli ospiti possono usufruire della palestra, una piscina rinnovata, aperta da giugno a settembre, con servizio bar, solarium con ombrelloni, lettini e teli. La struttura di Assago nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto ha complessivamente già superato il 60% di occupazione, con un +10% rispetto allo stesso periodo 2019. La clientela leisure ha rappresentato a luglio e agosto il 75% del totale mentre quella business ha prevalso a settembre col 55%.\r

\r

«Il profondo intervento di restyling che abbiamo realizzato, unitamente al nuovo format che abbraccia esigenze sia business sia leisure, ci hanno dato ragione – commenta Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels –. Era una scommessa, seppur ponderata e pianificata nei dettagli. Abbiamo lavorato molto e ora siamo concentrati nel farci conoscere dal segmento mice e business travel. Siamo rodati e ci proponiamo anche per organizzare eventi e cene di Natale delle aziende del territorio; comodamente raggiungibili, abbiamo spazi ampi e modulabili, adatti ad accogliere qualsiasi tipo di ospite».","post_title":"Debutto ufficiale per il gruppo Belstay Hotels con una serata ad Assago, alle porte di Milano","post_date":"2022-10-28T13:07:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666962475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flessibilità. E' la parola d'ordine del prossimo anno di Corsica Sardinia Ferries che apre le prenotazioni per la stagione 2023. Frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, miglioramento costante del servizio e del prodotto, adattamento alla domanda e alle nuove esigenze dei passeggeri, vogliono quindi essere le caratteristiche principali dell'offerta della compagnia delle Navi gialle. Non solo, il gruppo dà anche ai propri clienti l’opportunità di pagare il biglietto della traversata in quattro rate.\r

\r

Tale formula è disponibile, al momento della prenotazione, a condizione che l’importo del biglietto sia superiore a 200 euro, che la data di partenza sia fissata ad almeno 101 giorni di distanza e che si sia in possesso di una carta di credito (Visa, Mastercard o American Express). Nessun costo aggiuntivo per i biglietti a tariffa Flex.\r

\r

Queste le scadenze delle rate: 1° scadenza: Il giorno dell’acquisto, alla conferma della prenotazione; 2° scadenza – 30 giorni dopo la data d’acquisto; 3° scadenza – 60 giorni dopo la data d’acquisto; 4° scadenza – 90 giorni dopo la data d’acquisto. Per chi infine prenota subito le proprie vacanze per Sardegna, Corsica e Baleari, l’opzione tariffa Flex è gratuita e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90%.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries: al via le vendite del 2023; prenoti adesso, paghi in quattro rate","post_date":"2022-10-28T10:44:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666953867000]}]}}