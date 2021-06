Horca Myseria: al via ad agosto la crociera Sail the Planet tra le isole della Maddalena e non solo

Una vacanza all’insegna del relax e del benessere, nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Salperà dalla base nautica di Cannigione, in costa Smeralda, la crociera di Horca Myseria Sail for the Planet, che si snoderà tra le isole dell’arcipelago della Maddalena e non solo, con programmi da uno o due settimane in calendario tra il 7 e il 21 agosto.

“Oggi più che mai, le persone e l’ambiente hanno bisogno di cure e attenzioni – afferma il patron della compagnia, Pippo Erroi -. Ci sono tanti modi di approcciare la sostenibilità e noi lo vogliamo fare sentendoci parte della soluzione, attraverso piccoli gesti concreti, senza eccessi. Perché ogni scelta, anche la più piccola, può fare nel tempo la differenza: SosteniAmo il Futuro con Horca Myseria è dunque il filo conduttore che guiderà tutte le nostre attività del 2021. E Sail for the Planet è una crociera proprio improntata sui nostri valori fondanti: la gentilezza nel guardare il mondo, l’attenzione alle persone, la valorizzazione di ciò che ci rende tutti speciali. E l’amore per l’ambiente”.

I partecipanti saliranno a bordo di un Oceanis 48 Beneteau per salpare da Cannigione alla scoperta di un arcipelago dai mille volti, da Caprera a Maddalena, fino alla Corsica, toccando l’isola di Lavezzi e veleggiando verso le Bocche di Bonifacio e poi ancora in direzione Sardegna per ammirare la piccola Spargi e la rosa Budelli. Si dormirà soprattutto in baia e a bordo ci saranno buon cibo possibilmente a chilometri zero, detersivi solidi ed ecocompatibili, poca plastica e raccolta differenziata, nonché uno skipper competente che farà scoprire la bellezza e la gentilezza di una vacanza slow.

Per quanto riguarda i prezzi, infine, le crociere dal 7 al 14 agosto o dal 14 al 21 costano 1.190 a persona in cuccetta doppia, mentre se si desidera una cuccetta in esclusiva il costo sarà di 1.750 euro. Per chi sceglie invece l’itinerario da due settimane, dal 7 al 21 agosto, sempre con partenza da Cannigione, il costo sarà di 2.140 euro in doppia e di 2.950 euro in cuccetta singola.