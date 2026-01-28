Aeroporto di Palermo: a disposizione dei passeggeri nuove work aree e spazi multifunzionali All’aeroporto di Palermo sono a disposizione dei passeggeri nuove work area multifunzionali, situate nella zona partenze al terzo livello dello scalo, passati i controlli di sicurezza, nei pressi del gate A18 e prima della zona controlli passaporti. Le due aree, come riferisce l’Ansa, sono dotate di 20 postazioni di lavoro individuali, di cui due accessibili alle persone con disabilità e sono pensate per garantire comfort, funzionalità e connettività ai passeggeri in attesa dell’imbarco. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione Led dedicata e connessione wi-fi potenziata. «Con l’apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell’aeroporto – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del ‘Falcone Borsellino’ -. Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere lo scalo sempre più competitivo, sostenibile e integrato con il territorio». Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all’aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side; l’ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505927" align="alignleft" width="300"] Angelo La Riccia[/caption] Voihotels comincia l'anno con un fatturato in aumento del 30% a pari periodo rispetto all’anno precedente, che diventa un +15% considerando il medesimo perimetro di offerta. «Il trend è in parte frutto dell’importante componente di repeater (circa il 15%), che ha metabolizzato i vantaggi del prenota prima, ed è trasversale su tutte le nostre strutture» spiega il direttore commerciale, Angelo La Riccia. A incidere sui conti anche la componente internazionale: «Il nostro primo mercato rimane quello della Germania. I clienti stranieri nel post pandemia sono cresciuti, ma molti mercati non recepiscono le tariffe dinamiche e la strada da percorrere è ancora lunga». Famiglie in primo piano La sinergia e il supporto del gruppo Alpitour si sono rivelati vincenti e hanno contribuito a chiudere l’anno in positivo. Con dieci strutture in Italia e otto all’estero, Voihotels continuerà a concentrarsi sul target famiglie e di conseguenza resterà legato alla stagionalità “classica” che concentra le prenotazioni nel periodo di chiusura delle scuole. «Quasi tutte le strutture, a eccezione del Voi Tanka Village che ospita eventi e incentive, terminano la stagione alla fine di settembre» spiega La Riccia. I trend Nel 2025 si sono evidenziati alcuni trend da tenere in considerazione: «La finestra di prenotazione si è ridotta - spiega il manager - e abbiamo assistito a un “ritorno” del booking in agenzia, segno importante di una ritrovata fiducia nel trade». L’obiettivo è ora quello di consolidare i numeri del 2025, sperando in un ulteriore balzo in avanti. «Per sostenere la crescita, guardiamo a un ampliamento dell’offerta. All’estero valuteremo opportunità solo se sarà possibile operare in sinergia con Neos e Alpitour per creare un pacchetto completo. Abbiamo poi in fase di lancio un progetto pilota per caratterizzare due strutture – il Voi Florio resort a Palermo e il Voi Daniela Essentia resort in Puglia – come strutture “over 12”». [post_title] => Voihotels, La Riccia: «Obiettivo consolidare i risultati» [post_date] => 2026-01-28T10:20:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769595650000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'aeroporto di Palermo sono a disposizione dei passeggeri nuove work area multifunzionali, situate nella zona partenze al terzo livello dello scalo, passati i controlli di sicurezza, nei pressi del gate A18 e prima della zona controlli passaporti. Le due aree, come riferisce l'Ansa, sono dotate di 20 postazioni di lavoro individuali, di cui due accessibili alle persone con disabilità e sono pensate per garantire comfort, funzionalità e connettività ai passeggeri in attesa dell'imbarco. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione Led dedicata e connessione wi-fi potenziata. «Con l'apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell'aeroporto - dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' -. Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere lo scalo sempre più competitivo, sostenibile e integrato con il territorio». Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all'aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side; l'ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto. [post_title] => Aeroporto di Palermo: a disposizione dei passeggeri nuove work aree e spazi multifunzionali [post_date] => 2026-01-28T09:04:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769591050000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Vitalpina® Hotels Südtirol/Alto Adige festeggiano 20 anni di vacanze attive nella natura. La mission del gruppo è rimasta sempre la stessa e poggia su alcuni principi cardine: amore per la montagna e la natura, oggi nota come sostenibilità e impegno verso l’ambiente, attività fisica con un’attenzione particolare per l’escursionismo, alimentazione sana che promuove prodotti locali e di stagione, benessere naturale che nasce dall’utilizzo delle materie prime altoatesine. Il ventesimo anniversario dei Vitalpina Hotels sarà l’occasione per realizzare nuove proposte, mettere a disposizione degli ospiti altre esperienze multisensoriali e offerte speciali. «Questo anniversario mi riempie di grande gioia – afferma Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels e titolare del Green Luxury Hotel Pfösl****S di Nova Ponente – dimostra che, già molti anni fa, abbiamo puntato sui valori giusti. Sin dalla fondazione ci siamo occupati di temi come la natura, l’attività all’aperto, il benessere e l’alimentazione. Nel corso degli anni ci siamo sempre più concentrati sul tema della sostenibilità e del rispetto per e verso la natura. Per tutti i nostri membri è importante un rapporto rispettoso con le risorse e l’ambiente, un approccio consapevole alla natura». Il gruppo dei Vitalpina Hotels contava nel 2006 una quindicina di alberghi, tra questi ben 7 fanno ancora parte del gruppo. Oggi sono una trentina le strutture, distribuite nel territorio dell’Alto Adige, dalla Val Venosta al meranese, nella Valle Isarco e nelle Dolomiti, da Nova Ponente alla Valle Aurina passando per Sesto. New entry di quest’anno è l’OLM Nature Escape****S di Campo Tures. «Abbiamo deciso di entrare a far parte del gruppo – spiegano Astrid Hellweger e Berni Aichner – perché condividiamo filosofia e posizionamento, ma soprattutto valori, siamo allineati sulle tendenze future. Crediamo fortemente nello scambio di idee e nella creazione di sinergie, convinti che la collaborazione possa generare un valore aggiunto». Questa struttura circolare è un Eco Aparthotel immerso nella natura che offre ai propri ospiti un nido alpino sostenibile con centro benessere, laghetto naturale nel giardino selvatico e un innovativo concetto culinario. I Vitalpina Hotels Südtirol sono strutture raffinate e di charme, dal design innovativo o dal tipico stile altoatesino, con centri benessere all’avanguardia, situate in posizioni panoramiche o ai margini del bosco, in alta quota o vicino alle piste da sci, in ogni caso immersi nella natura altoatesina. Prevalentemente a conduzione familiare, offrono un servizio di prima qualità anche grazie ad albergatori appassionati di montagna e natura, spesso guide alpine o escursionistiche che accompagnano personalmente gli ospiti alla scoperta del territorio. La sostenibilità e l’attenzione verso l’ambiente è diventata via via sempre più importante, mentre l’esperienza di vacanza si è arricchita nel tempo anche di programmi strutturati, condivisi dai diversi hotel, proposti in esclusiva dal gruppo. È il caso del Vitalpina Relax con il Bagno nel Bosco, una full immersion sensoriale nell’ambiente clou della montagna, e il Vitalpina Respiro, dedicato a una respirazione consapevole, fino al Vitalpina Montagna da vivere, dove il cammino percorso è più importante della meta da raggiungere. La sostenibilità per il gruppo non è uno slogan o un trend legato alla moda del momento. Anzi, i Vitalpina Hotels Südtirol sono forse tra i primi a parlare di vacanza green, di esperienze da vivere nella natura con il minor impatto possibile sull’ambiente. L’attività sportiva open air, a contatto con la natura, è un elemento fondamentale della vacanza Vitalpina, con un’attenzione particolare all’escursionismo. Altro elemento essenziale della vacanza Vitalpina è il gusto. Materie prime locali e di qualità, di provenienza certa, nel rispetto delle stagioni e del ritmo della natura contraddistinguono la gastronomia delle strutture del gruppo. Alcuni ortaggi arrivano direttamente dall’orto dell’albergo, latte, uova, formaggi e salumi provengono prevalentemente dal vicino maso, così come la frutta, i vini e addirittura i distillati. E non poteva mancare il mondo del benessere: trattamenti salutari e curativi a base, anche in questo caso, di prodotti naturali locali. Mela, ginepro, fieno siero di latte, erbe aromatiche diventano gli ingredienti di massaggi, peeling e impacchi. Le strutture mettono a disposizione centri benessere esclusivi, sauna finlandese e bagno di vapore, piscine e laghetti balneabili. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Vitalpina Hotels, 20 anni di attività tra natura, benessere, sostenibilità e nuove proposte [post_date] => 2026-01-27T13:02:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769518956000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => KM Malta Airlines ha presentato i nuovi voli su Catania, per garantire un supporto durante i periodi di maggiore affluenza della stagione estiva. Il nuovo operativo voli per l’estate 2026 sulla tratta Malta–Catania offrirà ai passeggeri sette frequenze settimanali per tutta la stagione estiva. I collegamenti tra Malta International Airport e Catania–Fontanarossa Airport saranno operativi da giovedì 30 aprile 2026 a sabato 24 ottobre 2026. I voli saranno operati sette volte a settimana, con una combinazione di partenze mattutine e serali pensate per soddisfare le esigenze sia dei viaggi leisure sia dei soggiorni brevi. I voli del mattino saranno disponibili il lunedì, giovedì e sabato, mentre le partenze serali sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica. Si tratta di soluzioni ideali per weekend fuori porta, viaggi in giornata per lo shopping o brevi pause di piacere, consentendo ai passeggeri di ottimizzare al meglio il tempo a disposizione a Catania. Oltre al programma estivo, KM Malta Airlines ha aggiunto voli extra per il periodo di Pasqua, operativi da giovedì 2 aprile 2026 a lunedì 6 aprile 2026, offrendo ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio durante questa finestra festiva molto richiesta. [post_title] => KM Malta Airlines, nuovi collegamenti nella prossima estate tra Malta e Catania [post_date] => 2026-01-27T12:43:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769517802000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505794 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways potrebbe fare il suo debutto in Star Alliance tra marzo e aprile. Secondo quanto anticipato da Il Corriere.it , con l’entrata in vigore dell'operativo estivo 2026, la compagnia aerea italiana darà il via alle sinergie con gli altri 25 vettori dell'alleanza, che operano in oltre 1.150 aeroporti di 190 Paesi. Il quotidiano, che cita fonti a conoscenza delle tempistiche, sottolinea che sia da Ita sia da Star Alliance non sono giunte conferme o commenti ufficiali. In ogni caso, l'ingresso sarebbe programmato proprio tra il 31 marzo e, massimo, l’1-2 aprile, giorni in cui sarebbero attesi a Roma diversi rappresentanti delle compagnie già partner all’alleanza per celebrare la new entry. D'altra parte, era stato lo stesso board dell'allenaza ad indicare il primo trimestre 2026 come periodo per il passaggio ufficiale di Ita Airways a Star Alliance. Sempre in tema di alleanze e di sinergie con il Gruppo Lufthansa, l'ulteriore delicato passaggio per Ita è quello che la porterà nella joint venture transatlantica A++ per il quale però si è ancora in attesa del semaforo verde delle autorità regolatorie statunitensi e canadesi. Ad oggi Star Alliance comprende le compagnie del gruppo Lufthansa (Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines), Air Canada, United Airlines, Singapore Airlines, Air China, All Nippon Airways, Avianca, Ethiopian Airlines, Eva Air, Tap Air Portugal, Turkish Airlines. È la più grande delle tre grandi alleanze globali: nel primo semestre dell’anno, secondo i dati della società specializzata Cirium, detiene il 18% dei posti offerti a livello mondiale. [post_title] => Ita Airways: l'ingresso in Star Alliance a cavallo tra marzo e aprile [post_date] => 2026-01-27T10:20:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769509229000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere. Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura. In treno è possibile raggiungere direttamente diverse destinazioni a Milano e nella città metropolitana che ospiteranno le gare o altre attività connesse all’evento. Grazie ai biglietti integrati STIBM sarà possibile viaggiare sia in treno, sia sulle linee metropolitane e i mezzi del tpl. Il Villaggio Olimpico sorge nei pressi della stazione di Milano Scalo Romana, fermata delle linee S9 Saronno-Seregno-Albairate, S19 Albairate-Milano Rogoredo, Mortara-Milano Rogoredo. Il Media Centre è poco distante da Milano Domodossola Fiera, fermata di tutte le linee regionali e suburbane che hanno origine e destinazione a Milano Cadorna e del collegamento aeroportuale RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2. Dal 5 al 22 febbraio le linee suburbane estenderanno il servizio notturno e nei festivi su Milano e verso le principali destinazioni. Il servizio sarà potenziato anche nei giorni festivi. La linea Milano-Tirano consentirà ai viaggiatori olimpici di raggiungere la Valtellina per le gare in programma a Bormio e Livigno. Il collegamento Malpensa Express prevede per tutta la giornata una corsa ogni 15 minuti fra la città di Milano e Malpensa Aeroporto Terminal 1 e Terminal 2. Nel periodo olimpico saranno estesi gli orari del servizio. Per celebrare i Giochi Olimpici, Trenord ha dedicato sei treni nuovi della flotta ai colori dell’evento: due treni Caravaggio in servizio fra Milano e Malpensa, due treni Caravaggio destinati al servizio regionale e due treni Donizetti che circolano fra Milano e la Valtellina sono stati rivestiti di una livrea rosso e arancione, ispirata alla vibe “Passion” di Milano Cortina 2026. Inoltre, tutti i 214 nuovi treni nella flotta di Trenord sono stati personalizzati con il doppio logo Trenord-Milano Cortina 2026. Il doppio logo è esposto su vetrofanie esposte in tutte le biglietterie. [post_title] => Trenord e Milano-Cortina 2026, 120 corse in più al giorno fra la Valtellina e Milano [post_date] => 2026-01-27T10:10:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769508614000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505778" align="alignleft" width="301"] Charlotte Bernin[/caption] Club Med affida a Charlotte Bernin la guida dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Charlotte Bernin guiderà la performance commerciale e la strategia di sviluppo della Business Unit sostenendo l’ambizione di Club Med di raddoppiare la propria presenza in queste aree. Dal 2024, Charlotte Bernin è stata direttrice dei mercati Francia e Nord Europa, favorendo una forte crescita e accompagnando il cambiamento dei modelli di vendita e distribuzione multicanale di Club Med. Nel nuovo incarico succede ad Anne Browaeys, che ha avuto un ruolo determinante nel processo di trasformazione di Club Med, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle performance, dell’efficienza operativa e della leadership dell’azienda nei mercati europei. Charlotte Bernin entra a far parte del Comitato Esecutivo e riporterà direttamente a Stéphane Maquaire, Presidente e Amministratore Delegato di Club Med, il quale ha dichiarato: "Sono molto lieto di affidare a Charlotte Bernin la responsabilità dei mercati EMEA - commenta Maquaire - Il suo percorso in Club Med, iniziato nel 2009, le ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza dell’azienda e dei nostri mercati, contribuendo in modo concreto alle nostre ambizioni di crescita e all’attuazione della strategia dell’azienda”. [post_title] => Club Med, Charlotte Bernin alla guida dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa [post_date] => 2026-01-26T15:06:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769439999000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corinthia Hotels annuncia la sua partnership con RoundShield e Kervis SGR per la gestione di un resort di lusso di livello mondiale sul Lago di Como. Il Corinthia Lake Como, con 58 camere, sarà costruito adiacente al secondo campo da golf più antico d'Italia, nel borgo di Menaggio. Corinthia, azienda di fondazione familiare e gestita in modo indipendente, si fonda su una visione a lungo termine. L’obiettivo è quello di offrire luoghi che emozionano e resistono alla prova del tempo. Il Corinthia Lake Como, la seconda struttura del marchio in Italia, combinerà una spa, esperienze di benessere e ristorazione, e un club sul lago con accesso diretto all'acqua, nella parte più ampia del lago. Il resort comprenderà tre residenze con servizi a marchio Corinthia, mentre gli spazi comuni saranno distribuiti in tre ville che ospiteranno la hall, la lounge e il golf club, tutte affacciate sulle montagne e sul lago. «Siamo onorati di ampliare il nostro portafoglio in Italia e di collaborare con RoundShield e Kervis a questo progetto significativo – dichiara Simon Casson, CEO di Corinthia Hotels - Il Lago di Como è una delle destinazioni più ammirate al mondo e questo sviluppo rappresenta un impegno condiviso verso l'eccellenza e l'autenticità. Insieme, realizzeremo un hotel che celebra lo splendore e il patrimonio della regione, esemplificando gli standard di lusso attento e senza tempo di Corinthia». L'inizio dei lavori è previsto dopo l'approvazione definitiva del progetto, con l'obiettivo di avviare l'attività alla fine del 2028. La proprietà fa capo al Putter Fund e viene sviluppata da Kervis SGR S.p.A. «Siamo orgogliosi di dare vita a questo sito straordinario con Corinthia e Kervis, fondendo il patrimonio del Lago di Como con un'offerta di lusso di alto livello - aggiunge Philipp Henle, amministratore delegato di RoundShield - Questo progetto riflette la crescente attenzione di RoundShield per l’immobiliare di lusso nel settore dell'ospitalità nelle principali destinazioni europee, con ulteriori progetti che fanno parte di un piano di crescita attentamente curato». «Siamo lieti di collaborare con Corinthia e RoundShield – conclude Federico Romito, partner e responsabile acquisizioni di Kervis SGR -questa opportunità unica di ridare lustro ad una delle destinazioni più significative del Lago di Como. Il progetto incarna perfettamente la visione di Kervis di combinare patrimonio, sostenibilità ed eccellenza nell'ospitalità per creare valore a lungo termine sia per i nostri investitori che per la comunità locale. Questo investimento riflette anche la più ampia strategia di Kervis di collaborare con operatori globali leader e capitali istituzionali per riposizionare destinazioni italiane di riferimento». [post_title] => Corinthia Lake Como, il resort di lusso con 58 camere debutterà nel 2028 [post_date] => 2026-01-26T13:35:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769434525000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere. Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura. L’azienda rafforzerà nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff di manutenzione e pulizia e di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso. Le indicazioni utili per muoversi in treno durante Milano Cortina 2026 – itinerari verso le venue, acquisto biglietti – sono disponibili su trenord.it e App. [post_title] => Trenord rafforza le corse per le gare olimpiche a Milano e in Valtellina [post_date] => 2026-01-26T12:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769431953000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto di palermo a disposizione dei passeggeri nuove work aree e spazi multifunzionali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":133,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3685,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505927\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Angelo La Riccia[/caption]\r

\r

Voihotels comincia l'anno con un fatturato in aumento del 30% a pari periodo rispetto all’anno precedente, che diventa un +15% considerando il medesimo perimetro di offerta. «Il trend è in parte frutto dell’importante componente di repeater (circa il 15%), che ha metabolizzato i vantaggi del prenota prima, ed è trasversale su tutte le nostre strutture» spiega il direttore commerciale, Angelo La Riccia.\r

\r

A incidere sui conti anche la componente internazionale: «Il nostro primo mercato rimane quello della Germania. I clienti stranieri nel post pandemia sono cresciuti, ma molti mercati non recepiscono le tariffe dinamiche e la strada da percorrere è ancora lunga».\r

Famiglie in primo piano\r

La sinergia e il supporto del gruppo Alpitour si sono rivelati vincenti e hanno contribuito a chiudere l’anno in positivo. Con dieci strutture in Italia e otto all’estero, Voihotels continuerà a concentrarsi sul target famiglie e di conseguenza resterà legato alla stagionalità “classica” che concentra le prenotazioni nel periodo di chiusura delle scuole. «Quasi tutte le strutture, a eccezione del Voi Tanka Village che ospita eventi e incentive, terminano la stagione alla fine di settembre» spiega La Riccia.\r

I trend\r

Nel 2025 si sono evidenziati alcuni trend da tenere in considerazione: «La finestra di prenotazione si è ridotta - spiega il manager - e abbiamo assistito a un “ritorno” del booking in agenzia, segno importante di una ritrovata fiducia nel trade». L’obiettivo è ora quello di consolidare i numeri del 2025, sperando in un ulteriore balzo in avanti. «Per sostenere la crescita, guardiamo a un ampliamento dell’offerta. All’estero valuteremo opportunità solo se sarà possibile operare in sinergia con Neos e Alpitour per creare un pacchetto completo. Abbiamo poi in fase di lancio un progetto pilota per caratterizzare due strutture – il Voi Florio resort a Palermo e il Voi Daniela Essentia resort in Puglia – come strutture “over 12”».","post_title":"Voihotels, La Riccia: «Obiettivo consolidare i risultati»","post_date":"2026-01-28T10:20:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769595650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Palermo sono a disposizione dei passeggeri nuove work area multifunzionali, situate nella zona partenze al terzo livello dello scalo, passati i controlli di sicurezza, nei pressi del gate A18 e prima della zona controlli passaporti.\r

\r

Le due aree, come riferisce l'Ansa, sono dotate di 20 postazioni di lavoro individuali, di cui due accessibili alle persone con disabilità e sono pensate per garantire comfort, funzionalità e connettività ai passeggeri in attesa dell'imbarco. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione Led dedicata e connessione wi-fi potenziata.\r

\r

«Con l'apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell'aeroporto - dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' -. Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere lo scalo sempre più competitivo, sostenibile e integrato con il territorio».\r

\r

Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all'aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side; l'ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto.","post_title":"Aeroporto di Palermo: a disposizione dei passeggeri nuove work aree e spazi multifunzionali","post_date":"2026-01-28T09:04:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769591050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Vitalpina® Hotels Südtirol/Alto Adige festeggiano 20 anni di vacanze attive nella natura. La mission del gruppo è rimasta sempre la stessa e poggia su alcuni principi cardine: amore per la montagna e la natura, oggi nota come sostenibilità e impegno verso l’ambiente, attività fisica con un’attenzione particolare per l’escursionismo, alimentazione sana che promuove prodotti locali e di stagione, benessere naturale che nasce dall’utilizzo delle materie prime altoatesine.\r

\r

Il ventesimo anniversario dei Vitalpina Hotels sarà l’occasione per realizzare nuove proposte, mettere a disposizione degli ospiti altre esperienze multisensoriali e offerte speciali.\r

\r

«Questo anniversario mi riempie di grande gioia – afferma Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels e titolare del Green Luxury Hotel Pfösl****S di Nova Ponente – dimostra che, già molti anni fa, abbiamo puntato sui valori giusti. Sin dalla fondazione ci siamo occupati di temi come la natura, l’attività all’aperto, il benessere e l’alimentazione. Nel corso degli anni ci siamo sempre più concentrati sul tema della sostenibilità e del rispetto per e verso la natura. Per tutti i nostri membri è importante un rapporto rispettoso con le risorse e l’ambiente, un approccio consapevole alla natura».\r

\r

Il gruppo dei Vitalpina Hotels contava nel 2006 una quindicina di alberghi, tra questi ben 7 fanno ancora parte del gruppo. Oggi sono una trentina le strutture, distribuite nel territorio dell’Alto Adige, dalla Val Venosta al meranese, nella Valle Isarco e nelle Dolomiti, da Nova Ponente alla Valle Aurina passando per Sesto. New entry di quest’anno è l’OLM Nature Escape****S di Campo Tures.\r

\r

«Abbiamo deciso di entrare a far parte del gruppo – spiegano Astrid Hellweger e Berni Aichner – perché condividiamo filosofia e posizionamento, ma soprattutto valori, siamo allineati sulle tendenze future. Crediamo fortemente nello scambio di idee e nella creazione di sinergie, convinti che la collaborazione possa generare un valore aggiunto».\r

\r

Questa struttura circolare è un Eco Aparthotel immerso nella natura che offre ai propri ospiti un nido alpino sostenibile con centro benessere, laghetto naturale nel giardino selvatico e un innovativo concetto culinario.\r

\r

I Vitalpina Hotels Südtirol sono strutture raffinate e di charme, dal design innovativo o dal tipico stile altoatesino, con centri benessere all’avanguardia, situate in posizioni panoramiche o ai margini del bosco, in alta quota o vicino alle piste da sci, in ogni caso immersi nella natura altoatesina. \r

\r

Prevalentemente a conduzione familiare, offrono un servizio di prima qualità anche grazie ad albergatori appassionati di montagna e natura, spesso guide alpine o escursionistiche che accompagnano personalmente gli ospiti alla scoperta del territorio.\r

\r

La sostenibilità e l’attenzione verso l’ambiente è diventata via via sempre più importante, mentre l’esperienza di vacanza si è arricchita nel tempo anche di programmi strutturati, condivisi dai diversi hotel, proposti in esclusiva dal gruppo. È il caso del Vitalpina Relax con il Bagno nel Bosco, una full immersion sensoriale nell’ambiente clou della montagna, e il Vitalpina Respiro, dedicato a una respirazione consapevole, fino al Vitalpina Montagna da vivere, dove il cammino percorso è più importante della meta da raggiungere.\r

La sostenibilità per il gruppo non è uno slogan o un trend legato alla moda del momento. Anzi, i Vitalpina Hotels Südtirol sono forse tra i primi a parlare di vacanza green, di esperienze da vivere nella natura con il minor impatto possibile sull’ambiente.\r

\r

L’attività sportiva open air, a contatto con la natura, è un elemento fondamentale della vacanza Vitalpina, con un’attenzione particolare all’escursionismo.\r

\r

Altro elemento essenziale della vacanza Vitalpina è il gusto. Materie prime locali e di qualità, di provenienza certa, nel rispetto delle stagioni e del ritmo della natura contraddistinguono la gastronomia delle strutture del gruppo. Alcuni ortaggi arrivano direttamente dall’orto dell’albergo, latte, uova, formaggi e salumi provengono prevalentemente dal vicino maso, così come la frutta, i vini e addirittura i distillati.\r

\r

E non poteva mancare il mondo del benessere: trattamenti salutari e curativi a base, anche in questo caso, di prodotti naturali locali. Mela, ginepro, fieno siero di latte, erbe aromatiche diventano gli ingredienti di massaggi, peeling e impacchi. Le strutture mettono a disposizione centri benessere esclusivi, sauna finlandese e bagno di vapore, piscine e laghetti balneabili.\r

\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

","post_title":"Vitalpina Hotels, 20 anni di attività tra natura, benessere, sostenibilità e nuove proposte","post_date":"2026-01-27T13:02:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769518956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KM Malta Airlines ha presentato i nuovi voli su Catania, per garantire un supporto durante i periodi di maggiore affluenza della stagione estiva. Il nuovo operativo voli per l’estate 2026 sulla tratta Malta–Catania offrirà ai passeggeri sette frequenze settimanali per tutta la stagione estiva.\r

\r

I collegamenti tra Malta International Airport e Catania–Fontanarossa Airport saranno operativi da giovedì 30 aprile 2026 a sabato 24 ottobre 2026.\r

\r

I voli saranno operati sette volte a settimana, con una combinazione di partenze mattutine e serali pensate per soddisfare le esigenze sia dei viaggi leisure sia dei soggiorni brevi. I voli del mattino saranno disponibili il lunedì, giovedì e sabato, mentre le partenze serali sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica.\r

\r

Si tratta di soluzioni ideali per weekend fuori porta, viaggi in giornata per lo shopping o brevi pause di piacere, consentendo ai passeggeri di ottimizzare al meglio il tempo a disposizione a Catania.\r

\r

Oltre al programma estivo, KM Malta Airlines ha aggiunto voli extra per il periodo di Pasqua, operativi da giovedì 2 aprile 2026 a lunedì 6 aprile 2026, offrendo ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio durante questa finestra festiva molto richiesta.\r

\r

\r

\r

","post_title":"KM Malta Airlines, nuovi collegamenti nella prossima estate tra Malta e Catania","post_date":"2026-01-27T12:43:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769517802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways potrebbe fare il suo debutto in Star Alliance tra marzo e aprile. Secondo quanto anticipato da Il Corriere.it , con l’entrata in vigore dell'operativo estivo 2026, la compagnia aerea italiana darà il via alle sinergie con gli altri 25 vettori dell'alleanza, che operano in oltre 1.150 aeroporti di 190 Paesi.\r

\r

Il quotidiano, che cita fonti a conoscenza delle tempistiche, sottolinea che sia da Ita sia da Star Alliance non sono giunte conferme o commenti ufficiali. In ogni caso, l'ingresso sarebbe programmato proprio tra il 31 marzo e, massimo, l’1-2 aprile, giorni in cui sarebbero attesi a Roma diversi rappresentanti delle compagnie già partner all’alleanza per celebrare la new entry. \r

\r

D'altra parte, era stato lo stesso board dell'allenaza ad indicare il primo trimestre 2026 come periodo per il passaggio ufficiale di Ita Airways a Star Alliance.\r

\r

Sempre in tema di alleanze e di sinergie con il Gruppo Lufthansa, l'ulteriore delicato passaggio per Ita è quello che la porterà nella joint venture transatlantica A++ per il quale però si è ancora in attesa del semaforo verde delle autorità regolatorie statunitensi e canadesi.\r

\r

Ad oggi Star Alliance comprende le compagnie del gruppo Lufthansa (Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines), Air Canada, United Airlines, Singapore Airlines, Air China, All Nippon Airways, Avianca, Ethiopian Airlines, Eva Air, Tap Air Portugal, Turkish Airlines. È la più grande delle tre grandi alleanze globali: nel primo semestre dell’anno, secondo i dati della società specializzata Cirium, detiene il 18% dei posti offerti a livello mondiale. ","post_title":"Ita Airways: l'ingresso in Star Alliance a cavallo tra marzo e aprile","post_date":"2026-01-27T10:20:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769509229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere.\r

\r

Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura.\r

\r

In treno è possibile raggiungere direttamente diverse destinazioni a Milano e nella città metropolitana che ospiteranno le gare o altre attività connesse all’evento. Grazie ai biglietti integrati STIBM sarà possibile viaggiare sia in treno, sia sulle linee metropolitane e i mezzi del tpl.\r

\r

Il Villaggio Olimpico sorge nei pressi della stazione di Milano Scalo Romana, fermata delle linee S9 Saronno-Seregno-Albairate, S19 Albairate-Milano Rogoredo, Mortara-Milano Rogoredo. Il Media Centre è poco distante da Milano Domodossola Fiera, fermata di tutte le linee regionali e suburbane che hanno origine e destinazione a Milano Cadorna e del collegamento aeroportuale RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2.\r

\r

Dal 5 al 22 febbraio le linee suburbane estenderanno il servizio notturno e nei festivi su Milano e verso le principali destinazioni. Il servizio sarà potenziato anche nei giorni festivi.\r

\r

La linea Milano-Tirano consentirà ai viaggiatori olimpici di raggiungere la Valtellina per le gare in programma a Bormio e Livigno.\r

\r

Il collegamento Malpensa Express prevede per tutta la giornata una corsa ogni 15 minuti fra la città di Milano e Malpensa Aeroporto Terminal 1 e Terminal 2. Nel periodo olimpico saranno estesi gli orari del servizio.\r

\r

Per celebrare i Giochi Olimpici, Trenord ha dedicato sei treni nuovi della flotta ai colori dell’evento: due treni Caravaggio in servizio fra Milano e Malpensa, due treni Caravaggio destinati al servizio regionale e due treni Donizetti che circolano fra Milano e la Valtellina sono stati rivestiti di una livrea rosso e arancione, ispirata alla vibe “Passion” di Milano Cortina 2026.\r

\r

Inoltre, tutti i 214 nuovi treni nella flotta di Trenord sono stati personalizzati con il doppio logo Trenord-Milano Cortina 2026. Il doppio logo è esposto su vetrofanie esposte in tutte le biglietterie.","post_title":"Trenord e Milano-Cortina 2026, 120 corse in più al giorno fra la Valtellina e Milano","post_date":"2026-01-27T10:10:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769508614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505778\" align=\"alignleft\" width=\"301\"] Charlotte Bernin[/caption]\r

\r

Club Med affida a Charlotte Bernin la guida dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Charlotte Bernin guiderà la performance commerciale e la strategia di sviluppo della Business Unit sostenendo l’ambizione di Club Med di raddoppiare la propria presenza in queste aree.\r

\r

Dal 2024, Charlotte Bernin è stata direttrice dei mercati Francia e Nord Europa, favorendo una forte crescita e accompagnando il cambiamento dei modelli di vendita e distribuzione multicanale di Club Med.\r

\r

Nel nuovo incarico succede ad Anne Browaeys, che ha avuto un ruolo determinante nel processo di trasformazione di Club Med, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle performance, dell’efficienza operativa e della leadership dell’azienda nei mercati europei.\r

\r

Charlotte Bernin entra a far parte del Comitato Esecutivo e riporterà direttamente a Stéphane Maquaire, Presidente e Amministratore Delegato di Club Med,\r

\r

il quale ha dichiarato: \"Sono molto lieto di affidare a Charlotte Bernin la responsabilità dei mercati EMEA - commenta Maquaire - Il suo percorso in Club Med, iniziato nel 2009, le ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza dell’azienda e dei nostri mercati, contribuendo in modo concreto alle nostre ambizioni di crescita e all’attuazione della strategia dell’azienda”.","post_title":"Club Med, Charlotte Bernin alla guida dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa","post_date":"2026-01-26T15:06:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769439999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corinthia Hotels annuncia la sua partnership con RoundShield e Kervis SGR per la gestione di un resort di lusso di livello mondiale sul Lago di Como. Il Corinthia Lake Como, con 58 camere, sarà costruito adiacente al secondo campo da golf più antico d'Italia, nel borgo di Menaggio.\r

\r

Corinthia, azienda di fondazione familiare e gestita in modo indipendente, si fonda su una visione a lungo termine. L’obiettivo è quello di offrire luoghi che emozionano e resistono alla prova del tempo.\r

\r

Il Corinthia Lake Como, la seconda struttura del marchio in Italia, combinerà una spa, esperienze di benessere e ristorazione, e un club sul lago con accesso diretto all'acqua, nella parte più ampia del lago. Il resort comprenderà tre residenze con servizi a marchio Corinthia, mentre gli spazi comuni saranno distribuiti in tre ville che ospiteranno la hall, la lounge e il golf club, tutte affacciate sulle montagne e sul lago.\r

\r

«Siamo onorati di ampliare il nostro portafoglio in Italia e di collaborare con RoundShield e Kervis a questo progetto significativo – dichiara Simon Casson, CEO di Corinthia Hotels - Il Lago di Como è una delle destinazioni più ammirate al mondo e questo sviluppo rappresenta un impegno condiviso verso l'eccellenza e l'autenticità. Insieme, realizzeremo un hotel che celebra lo splendore e il patrimonio della regione, esemplificando gli standard di lusso attento e senza tempo di Corinthia».\r

\r

L'inizio dei lavori è previsto dopo l'approvazione definitiva del progetto, con l'obiettivo di avviare l'attività alla fine del 2028. La proprietà fa capo al Putter Fund e viene sviluppata da Kervis SGR S.p.A.\r

\r

«Siamo orgogliosi di dare vita a questo sito straordinario con Corinthia e Kervis, fondendo il patrimonio del Lago di Como con un'offerta di lusso di alto livello - aggiunge Philipp Henle, amministratore delegato di RoundShield - Questo progetto riflette la crescente attenzione di RoundShield per l’immobiliare di lusso nel settore dell'ospitalità nelle principali destinazioni europee, con ulteriori progetti che fanno parte di un piano di crescita attentamente curato».\r

\r

«Siamo lieti di collaborare con Corinthia e RoundShield – conclude Federico Romito, partner e responsabile acquisizioni di Kervis SGR -questa opportunità unica di ridare lustro ad una delle destinazioni più significative del Lago di Como. Il progetto incarna perfettamente la visione di Kervis di combinare patrimonio, sostenibilità ed eccellenza nell'ospitalità per creare valore a lungo termine sia per i nostri investitori che per la comunità locale. Questo investimento riflette anche la più ampia strategia di Kervis di collaborare con operatori globali leader e capitali istituzionali per riposizionare destinazioni italiane di riferimento».","post_title":"Corinthia Lake Como, il resort di lusso con 58 camere debutterà nel 2028","post_date":"2026-01-26T13:35:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769434525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere.\r

Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura.\r

L’azienda rafforzerà nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff di manutenzione e pulizia e di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso.\r

Le indicazioni utili per muoversi in treno durante Milano Cortina 2026 – itinerari verso le venue, acquisto biglietti – sono disponibili su trenord.it e App.","post_title":"Trenord rafforza le corse per le gare olimpiche a Milano e in Valtellina","post_date":"2026-01-26T12:52:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769431953000]}]}}