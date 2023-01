Fruit: Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano nuovi area manager Nord Ovest e Nord Est Italia Prosegue la strategia di sviluppo del gruppo Fruit InViaggi, che per il 2023 punta a raggiungere almeno quota 30 milioni di fatturato. Una crescita che comporta necessariamente anche investimenti lato risorse umane, con in particolare il completamento della definizione delle quattro macro-aree commerciali già annunciate a inizio dicembre dal direttore prodotto e sviluppo aziendale, Giuseppe Falco. A partire da questo mese di gennaio entrano infatti a far parte del gruppo, Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano, in qualità rispettivamente di area manager Nord Ovest e Nord Est Italia. Le due new entry vantano un’esperienza pluriennale nel settore turistico; loro compito sarà quello di presidiare un importante numero di agenzie affiancando i colleghi Tina Greco e Michele Riosa, responsabili commerciali Nord Ovest e Nord Est. Insieme a loro, a completare la squadra sales del gruppo, Dimitri Terenzi, area manager Centro Italia, affiancato dalla collega Tiziana Zannella, responsabile commerciale Centro, nonché Raffaele Sigillo che, oltre a essere direttore trade & marketing, ricopre il ruolo di area manager Sud Italia affiancato dai colleghi Raffaella Virno Lamberti, responsabile Sud Italia, e Luigi D’Alterio, responsabile commerciale Campania.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Bologna ha movimentato circa 8,5 milioni di passeggeri nel 2022 (8.485.290 passeggeri), un incremento del 107,1% sul 2021, ma ancora un calo del 9,7% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. In particolare, i passeggeri su voli nazionali sono stati 2.217.001, in crescita del 44,3% sul 2021 e del 13,2% sul 2019, mentre i passeggeri su voli internazionali – più penalizzati dalle limitazioni agli spostamenti e con una ripresa più lenta in quanto maggiormente influenzata da dinamiche globali – sono stati 6.268.289, in aumento del 144,8% sul 2021, ma ancora in calo del -15,7% sul 2019. Le merci trasportate per via aerea sono state 42.926 tonnellate in crescita sia rispetto al 2021 (+10,5%) sia rispetto al 2019 (+12,9%). Il cargo si conferma quindi il settore in cui il Marconi ha reagito meglio alla crisi pandemica, grazie anche alla vitalità del sistema economico del territorio. Le destinazioni più gettonate dello scorso anno sono state Catania, Barcellona e Palermo, posizionate ai primi tre posti tre posti; seguono: Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Tirana, Brindisi, Londra Heathrow e Francoforte. Si evidenzia, rispetto al 2021, un progressivo ritorno di mete internazionali e business, rispetto a quelle in prevalenza domestiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni. [post_title] => Aeroporto Bologna: 8,5 milioni di passeggeri nel 2022, ma ancora sotto i livelli 2019 [post_date] => 2023-01-09T09:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673255756000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436793 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà domani da Trieste il Giro del mondo 2023 firmato Costa Crociere. Con il nuovo anno torna infatti anche una delle esperienze più amate dagli appassionati dei grandi viaggi. Il programma 2023 coinvolge in particolare la Costa Deliziosa e prevede anche un imbarco a Savona l'11 gennaio, per un itinerario di oltre quattro mesi, pari a 128 giorni complessivi: dal Mediterraneo alla penisola Arabica, navigando verso est sino all’India e alle Maldive, per poi fare rotta a sud, in Madagascar e Sud Africa, e attraversare l’oceano Atlantico sino al Brasile. Quindi, di nuovo diretti a sud, verso Ushuaia, in Argentina, la punta estrema del continente, navigando nel canale di Beagle e risalendo lungo il versante Pacifico, dal Cile sino a Panama, visitando il Centro America e New York, per poi rientrare in Europa. In totale, 52 destinazioni da scoprire in quattro continenti, attraversando tre oceani. Sono circa 2 mila gli ospiti che hanno prenotato una cabina sul Giro del mondo 2023. Provengono da 40 Paesi diversi, con una prevalenza di francesi (circa 500), italiani e tedeschi (rispettivamente circa 360 e circa 340), svizzeri (circa 160), spagnoli (circa 140) e austriaci (poco meno di 100). Il viaggiatore più longevo, francese, ha 94 anni, mentre il più giovane è austriaco, di sei anni. Per coloro che avessero perso l’opportunità quest’anno, Costa Deliziosa proporrà il Giro del mondo anche nel 2024, con partenza prevista il 6 gennaio 2024. Non solo: nelle prossime settimane sarà disponibile per la prenotazione anche il Giro del mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Per la prima volta la partenza sarà a inizio dicembre (2024) da Savona, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno sarà a Rio de Janeiro, con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla spiaggia di Copacabana. [post_title] => Torna il Giro del mondo firmato Costa. Partenza domani da Trieste per un itinerario di 128 giorni [post_date] => 2023-01-05T09:32:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672911154000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna a livelli di traffico record l'aeroporto di Milano Bergamo: lo scorso 28 dicembre lo scalo ha toccato i 13 milioni di passeggeri, un traguardo che si ripete a tre anni di distanza dalla prima volta e che rappresenta il secondo risultato in termini di traffico passeggeri nella storia dell’aeroporto, dopo il massimo storico registrato nel 2019 con 13.850.000. Con la media giornaliera del mese di dicembre, il 2022 si chiude con un consuntivo che rappresenta il 95% del traffico passeggeri generato prima della pandemia. Una ripresa consistente, iniziata nel mese di marzo e consolidatasi nel corso dei mesi estivi per arrivare al saldo attivo nell’ultimo trimestre dell’anno. Ripresa resa possibile, a livello di organizzazione dei servizi, dalla scelta operata da Sacbo di perseguire i programmi di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali nel biennio 2020-2021, con il completamento degli interventi di ampliamento a ovest dell’aerostazione, e dalla scelta operata a inizio anno di potenziare i livelli occupazionali all’interno della struttura operativa del gestore dopo averli preservati attraverso gli ammortizzatori sociali nel periodo di emergenza sanitaria. A sostenere la ripresa le 19 compagnie aeree già presenti sullo scalo e le 7 che si sono aggiunte nel corso dell’anno per un totale di 26 vettori che collegano 140 destinazioni in 40 Paesi. Il progressivo allargamento del network è stato caratterizzato dall’introduzione di voli di lungo raggio, come quello con Sharjah (Emirati Arabi) a cui si aggiungerà Dubai dal 10 marzo 2023, e Amritsar (India), e dalla ripresa del collegamento con Roma Fiumicino, con la prospettiva di aggiungere ulteriori destinazioni nel corso del 2023. [post_title] => La riscossa di Milano Bergamo: superati nuovamente i 13 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-01-02T11:12:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672657955000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436497 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quasi 20 milioni di italiani faranno una vacanza tra Natale e Capodanno. I flussi di viaggiatori si avvicinano a quelli del 2019 anche se il fatto che le due festività cadano di domenica non favorisce certo lunghi viaggi, almeno per chi ha impegni lavorativi. «20 milioni di italiani in viaggio tra Natale e Capodanno, oltre agli stranieri, sono un buon segnale per tutta la filiera turistica e per il Paese, ma la spesa è ancora debole e i problemi strutturali restano irrisolti. Proprio per questo il turismo deve avere maggior peso nelle politiche del Governo perché se cresce il turismo cresce l’intera economia»: così il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sulle rilevazioni riguardanti le vacanze di Natale e Capodanno diffuse oggi dalla Confederazione. Concentrando l’attenzione sul Natale, il 93% dei viaggiatori resterà in Italia e in 6 casi su 10 all’interno della regione di residenza. Il 55% starà via per due giorni al massimo mentre solo 1 su 10 dichiara che farà una vacanza di oltre 5 giorni, includendo quindi anche Capodanno. Saranno meno del 5% coloro che si concederanno viaggi o soggiorni lunghi in località turistiche, a cavallo tra le festività principali. Il popolo dei vacanzieri natalizi spenderà in tutto 5 miliardi di euro, 550 euro a persona, poco più di quanto fatto per il ponte dell’Immacolata. Si tratta principalmente di persone di età compresa tra 35 e 54 anni e in prevalenza del Nord-Est e Ovest. Le regioni più visitate in questo periodo saranno Lombardia, Lazio, Campania, e Trentino Alto Adige, ideale per gli appassionati di sport invernali ed atmosfera natalizia. Quest’inverno tra le mete nostrane a sorpresa si aggiungerà la Puglia. Italia e estero Sono, invece, oltre 10,3 milioni gli italiani che scelgono di spostarsi per le vacanze di Capodanno. Oltre il 20% sceglierà mete estere, privilegiando Spagna, Francia e Germania, metà degli intervistati dichiara che resterà nei confini regionali. Tra le regioni, preferita tra tutte la Puglia, seguita dal Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Lazio. La durata media del soggiorno fuori casa resta però in linea con quella della settimana precedente, e aumenta di circa 1 milione il numero dei vacanzieri più giovani – 18/34 anni - contraddistinti in media da un potere d’acquisto più ridotto. Ciò fa sì che la spesa complessiva per questo periodo si riduca, seppure lievemente, rispetto a Natale, totalizzando poco più di 4,5 miliardi, 440 euro a testa. Più in generale, per queste festività gli italiani puntano a visitare città d’arte e borghi, oltre alle destinazioni montane, scelte dal 19% di chi viaggia in questo mese. La voglia di vivere appieno l’atmosfera speciale di questo periodo è il driver principale della vacanza, soprattutto a Capodanno. [post_title] => Sangalli: «Il turismo deve avere più peso nelle politiche di governo» [post_date] => 2022-12-23T10:12:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671790344000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono i Futura Club Cala Fiorita di Budoni, in Sardegna, Borgo Rio Favara di Ispica Mare, in Sicilia, e Acqua Venere di Paestum, in Campania, le tre new entry appena annunciate da Futura Vacanze per il mare Italia 2023. Con queste novità sale quindi a 18 il portfolio resort brandizzati dell'operatore capitolino nella nostra Penisola. A ciò si aggiungono ulteriori tre Futura Club all'estero, a Sharm el sheikh, Marsa Alam e Porto Santo. I nuovi arrivi potranno in particolare beneficiare della loro vicinanza agli aeroporti di Olbia e Catania, nonché del nutrito piano voli del to. Nel caso del club di Paestum c'è poi la possibilità di sfruttare la comodità dell’alta velocità da differenti punti di partenza. Nel dettaglio, per il Futura Club Cala Fiorita, villaggio di riferimento della zona, un plus è la totale ristrutturazione del 2021, che ha migliorato notevolmente gli spazi comuni e le unità abitative, nonché la fruizione di tutte le attività e dei servizi. Dotato di 226 camere, di una vasta area naturalistica abitata da fenicotteri e cormorani e da una spiaggia di sabbia incorniciata dalla macchia mediterranea, è una location dove trascorrere una vacanza in piena libertà, con attività e opportunità di divertimento per adulti e bambini. Posizionato all’estremo sud della Sicilia orientale, in una cornice ambientale suggestiva, il Futura Club Borgo Rio Favara vanta una storica notorietà sul mercato italiano. Le unità abitative sono inserite in ville in stile mediterraneo di due piani. La spiaggia ha guadagnato più volte la bandiera Blu. Gli ampi spazi verdi, in cui si sviluppa anche un percorso da jogging, la cura dei servizi offerti e il ricco programma di animazione lo rendono adatto a ogni tipo di clientela, mentre la vicinanza a importanti siti archeologici e città barocche come Noto e Ragusa, lo rendono il punto di partenza ideale per interessanti escursioni. La recentissima costruzione è uno dei punti di forza del Futura Club Acqua di Venere. Ubicato nel cuore dell’area di Paestum, a pochi passi dal mare, si compone di cinque diverse aree in cui sono inserite le 200 camere. Ogni area è incorniciata da alberi da frutto tipici della zona: limoneto, aranceto, ficaia, uno spazio popolato da granato e un giardino degli ulivi. All’interno di Acqua di Venere, tutto è ispirato alle costiere Amalfitana e Cilentana. “Ampliamo la programmazione del mare Italia con tre strutture di livello che vanno anche a incrementare la nostra disponibilità di prodotto, dando ulteriori garanzie di scelta alla distribuzione e grande qualità agli ospiti - spiega il direttore commerciale, Belinda Coccia -. L’accoglienza del mercato è stata da subito molto favorevole e anche grazie a questi nuovi prodotti ci aspettiamo di registrare un’altra ottima stagione estiva”. [post_title] => Tre new entry in Sicilia e Campania per il mare Italia firmato Futura Club [post_date] => 2022-12-21T09:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671616247000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutti in spiaggia sulla Costa del Mito nel Natale più caldo che si ricordi, tra musica, arte, divertimento. Con temperature che superano i 20 gradi la fascia costiera siciliana, che si estende da Selinunte a Gela, si prepara a trascorrere le festività natalizie con tanti eventi e momenti di svago e divertimento. Imperdibile la tappa a San Leone, località balneare di Agrigento, per ammirare gli alberi di Natale in spiaggia, che sono stati posizionati per realizzare dei magnifici set fotografici al tramonto. Una tradizione che si ripete ogni anno sul lungomare delle Dune, al Porticciolo turistico e in piazzale Giglia. Altro appuntamento alla Scala dei Turchi per la tradizionale rievocazione della Natività, dalle 10,30 del 21 dicembre: un presepe vivente che viene riproposto ogni anno lungo la magnifica scalinata naturale di marna bianca, scolpita dal mare e dal vento. La tradizione sarà rispettata anche a Capodanno, sempre alla Scala dei Turchi con il primo bagno dell'anno assieme a Babbo Natale. Il 31 dicembre nell'ambito degli eventi di Destinazione Agrigento, nella piazza della Stazione centrale della Città dei Templi è atteso Achille Lauro per uno special dj set. Lo abbiamo visto protagonista sul palco dell’Ariston di Sanremo e all’Eurovision. Icona, punkrocker, popstar, capace di scardinare ogni stereotipo di genere, sempre pronto a rinnovarsi, incanterà il pubblico per la prima volta ad Agrigento. Si succederanno sul palco di piazza Marconi anche artisti siciliani, tra i quali l’amatissimo cantautore Lello Analfino. Tutti gli eventi rientrano nel programma di valorizzare e promozione della Costa del Mito con il sostegno del Ministero del Turismo e dell'assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. [post_title] => Costa del Mito, le Feste in Sicilia tra mare, eventi, arte e musica [post_date] => 2022-12-20T10:30:23+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671532223000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Filippine hanno accolto 2 milioni di visitatori da quando, a febbraio, sono state allentate le restrizioni di ingresso nel Paese. Secondo il Dipartimento del Turismo gli arrivi sono stati 2.025.421, di cui il 73,43%, cioè più di 1,48 milioni, provenienti dall'estero mentre oltre 538.000 (26,57%) sono filippini d'oltremare. Fra i turisti stranieri, il 19,01% proviene dagli Stati Uniti; a seguire la Corea del Sud con il 14,10% e l'Australia con il 4,75%. Canada, Regno Unito, Giappone, India, Singapore, Malesia e Vietnam completano la top 10 dei Paesi con il maggior numero di arrivi turistici nelle Filippine. Gli arrivi di visitatori da febbraio a settembre hanno portato oltre 100,7 miliardi di euro di entrate al settore turistico, con un'impennata del 1.938,14% rispetto ai 4,94 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2021. Christina Garcia-Frasco, segretario al turismo del paese, ha sottolineato come i due milioni di arrivi abbiano superato le previsioni del Ministero del Turismo: "Dobbiamo quindi far fronte a questa situazione con l'implementazione continua di meccanismi di abilitazione che trasmettano non solo l'apertura del Paese ad accogliere un maggior numero di turisti, ma anche la capacità di favorire le attività turistiche e le opportunità di sostentamento per i nostri connazionali". "Ora, la nostra sfida più grande non è solo quella di far tornare il settore ai livelli precedenti alla pandemia, quando il turismo rappresentava più del 12% del Pil del Paese, ma anche quella di superare la nostra posizione precedente e di assumere un ruolo di primo piano nel turismo dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e a livello globale". [post_title] => Le Filippine puntano a un ruolo turistico di primo piano all'interno dell'Asean [post_date] => 2022-12-19T13:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671456342000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgerà nel cuore dell’Alto Adige, nei dintorni di Campo Tures, e si chiamerà Olm Nature Escape il nuovo progetto di hotellerie green lanciato dalla holding Carron, a cui fa capo la società real estate Carron Bau. Un progetto da 12 milioni di euro, che ha visto UniCredit sottoscrivere una prima tranche, pari a 3 milioni, di un minibond Green. L’operazione, della durata di 60 mesi e verificata da Cerved, costituisce una delle prime sottoscrizioni green effettuata dallo stesso istituto ed è la prima in due tranche di un minibond green realizzato dalla banca in Italia. La seconda tranche di ulteriori 2 milioni di euro sarà quindi emessa, sempre da UniCredit, nel 2023 coerentemente con l’avanzamento del progetto. La fine dei lavori è prevista per la stagione invernale 2023. L’hotel mira a offrire un nuovo modello di ospitalità con 42 unità di cui 25 con spa private e una serie di servizi integrati, in primis quello della ristorazione d’autore del territorio, messi a disposizione della clientela secondo un format on demand .Un impianto geotermico di 8 mila metri quadrati di superficie e pompe di calore riscalderanno l’intera struttura, mentre un impianto fotovoltaico, distribuito su altri 3 mila metri quadrati di terreno, garantirà l'energia necessaria. Con la realizzazione dell'Olm, il gruppo Carron pensa anche a diversificare le proprie attività, scendendo direttamente in campo con una nuova società controllata al 100% e affidata all'esperienza sul campo di Cristian Lechne. L’architettura, curata dallo studio Andreas Gruber Architects, punta a fondersi armoniosamente con il paesaggio dando vita a un edificio circolare, di soli due piani e aperto su un lato. Il cortile che nascerà all’interno così come gli estesi prati che abbracceranno la costruzione saranno progettati in modo tale da ricreare uno spazio più naturale possibile, anche grazie a un frutteto e a un ampio utilizzo della vegetazione locale. Non solo: a rendere il luogo ancora più magico sarà un corso d’acqua (attualmente convogliato) che verrà riportato alla luce e valorizzato come elemento paesaggistico. Olm in dialetto altoatesino significa "malga" e "pascolo alpino" ma contestualmente può anche significare “sempre” e riportare al concetto di “infinità del tempo”. Ed è proprio all’idea del ciclo infinito, senza confini spigolosi e vincoli di tempo, che l’intero progetto architettonico fa riferimento. [post_title] => Minibond green di Unicredit per la realizzazione dell'alto-atesino Olm Nature Escape [post_date] => 2022-12-19T13:10:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671455423000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402293" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption] Il turismo italiano accelera per le feste, anche grazie al ritorno dei viaggiatori stranieri. Ad una settimana dal Natale, le previsioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive: tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019. A stimarlo per Assoturismo Confesercenti è il Centro Studi Turistici di Firenze, sulla base di un’indagine condotta su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività. Una buona notizia per il comparto che, dopo una buona estate, ha attraversato un autunno non privo di difficoltà e condizionato dal caro-energia: alcune imprese sono state costrette ad anticipare la chiusura stagionale o a sospendere l’attività nei periodi di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mercati turistici, però, la voglia di partire non manca e per le prossime feste le imprese segnalano un aumento delle prenotazioni, soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze della fase economica incideranno sulla durata dei soggiorni e sulla capacità di spesa dei turisti. «Previsioni positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel 2023 - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Il turismo si conferma tra i comparti più capaci di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase difficile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ripresa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione e infrastrutture: le regioni del Sud e delle Isole sono considerate ancora, soprattutto agli occhi della domanda estera, destinazioni principalmente balneari, nonostante la ricchezza culturali del territorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l’intero Paese una meta attrattiva 365 giorni l’anno, ne abbiamo le potenzialità”. Italiani e stranieri La domanda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri concittadini, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visitatori stranieri: I flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono per il mercato statunitense, con un gran ritorno dei turisti USA soprattutto nelle città d’arte. Qualche primo segnale di ripresa anche per i mercati di Canada, Brasile e Cina. Le mete In particolare, le città e i centri d’arte dovrebbero registrare un incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse (+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%) Le aree Dall’indagine emerge un andamento abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese: le previsioni migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Una certa differenziazione si rileva, invece, in merito alla presenza degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%. [post_title] => Assoturismo: per le festività attese 13,8 milioni di presenze [post_date] => 2022-12-19T12:16:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671452217000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fruit alessandro marcioni e cristiano celentano nuovi area manager nord ovest e nord est italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":129,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":405,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Bologna ha movimentato circa 8,5 milioni di passeggeri nel 2022 (8.485.290 passeggeri), un incremento del 107,1% sul 2021, ma ancora un calo del 9,7% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. In particolare, i passeggeri su voli nazionali sono stati 2.217.001, in crescita del 44,3% sul 2021 e del 13,2% sul 2019, mentre i passeggeri su voli internazionali – più penalizzati dalle limitazioni agli spostamenti e con una ripresa più lenta in quanto maggiormente influenzata da dinamiche globali – sono stati 6.268.289, in aumento del 144,8% sul 2021, ma ancora in calo del -15,7% sul 2019.\r

Le merci trasportate per via aerea sono state 42.926 tonnellate in crescita sia rispetto al 2021 (+10,5%) sia rispetto al 2019 (+12,9%). Il cargo si conferma quindi il settore in cui il Marconi ha reagito meglio alla crisi pandemica, grazie anche alla vitalità del sistema economico del territorio.\r

Le destinazioni più gettonate dello scorso anno sono state Catania, Barcellona e Palermo, posizionate ai primi tre posti tre posti; seguono: Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Tirana, Brindisi, Londra Heathrow e Francoforte. Si evidenzia, rispetto al 2021, un progressivo ritorno di mete internazionali e business, rispetto a quelle in prevalenza domestiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni.","post_title":"Aeroporto Bologna: 8,5 milioni di passeggeri nel 2022, ma ancora sotto i livelli 2019","post_date":"2023-01-09T09:15:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673255756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà domani da Trieste il Giro del mondo 2023 firmato Costa Crociere. Con il nuovo anno torna infatti anche una delle esperienze più amate dagli appassionati dei grandi viaggi. Il programma 2023 coinvolge in particolare la Costa Deliziosa e prevede anche un imbarco a Savona l'11 gennaio, per un itinerario di oltre quattro mesi, pari a 128 giorni complessivi: dal Mediterraneo alla penisola Arabica, navigando verso est sino all’India e alle Maldive, per poi fare rotta a sud, in Madagascar e Sud Africa, e attraversare l’oceano Atlantico sino al Brasile. Quindi, di nuovo diretti a sud, verso Ushuaia, in Argentina, la punta estrema del continente, navigando nel canale di Beagle e risalendo lungo il versante Pacifico, dal Cile sino a Panama, visitando il Centro America e New York, per poi rientrare in Europa. In totale, 52 destinazioni da scoprire in quattro continenti, attraversando tre oceani.\r

\r

Sono circa 2 mila gli ospiti che hanno prenotato una cabina sul Giro del mondo 2023. Provengono da 40 Paesi diversi, con una prevalenza di francesi (circa 500), italiani e tedeschi (rispettivamente circa 360 e circa 340), svizzeri (circa 160), spagnoli (circa 140) e austriaci (poco meno di 100). Il viaggiatore più longevo, francese, ha 94 anni, mentre il più giovane è austriaco, di sei anni.\r

\r

Per coloro che avessero perso l’opportunità quest’anno, Costa Deliziosa proporrà il Giro del mondo anche nel 2024, con partenza prevista il 6 gennaio 2024. Non solo: nelle prossime settimane sarà disponibile per la prenotazione anche il Giro del mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Per la prima volta la partenza sarà a inizio dicembre (2024) da Savona, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno sarà a Rio de Janeiro, con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla spiaggia di Copacabana.","post_title":"Torna il Giro del mondo firmato Costa. Partenza domani da Trieste per un itinerario di 128 giorni","post_date":"2023-01-05T09:32:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672911154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Torna a livelli di traffico record l'aeroporto di Milano Bergamo: lo scorso 28 dicembre lo scalo ha toccato i 13 milioni di passeggeri, un traguardo che si ripete a tre anni di distanza dalla prima volta e che rappresenta il secondo risultato in termini di traffico passeggeri nella storia dell’aeroporto, dopo il massimo storico registrato nel 2019 con 13.850.000. Con la media giornaliera del mese di dicembre, il 2022 si chiude con un consuntivo che rappresenta il 95% del traffico passeggeri generato prima della pandemia.\r

\r

Una ripresa consistente, iniziata nel mese di marzo e consolidatasi nel corso dei mesi estivi per arrivare al saldo attivo nell’ultimo trimestre dell’anno. Ripresa resa possibile, a livello di organizzazione dei servizi, dalla scelta operata da Sacbo di perseguire i programmi di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali nel biennio 2020-2021, con il completamento degli interventi di ampliamento a ovest dell’aerostazione, e dalla scelta operata a inizio anno di potenziare i livelli occupazionali all’interno della struttura operativa del gestore dopo averli preservati attraverso gli ammortizzatori sociali nel periodo di emergenza sanitaria.\r

\r

A sostenere la ripresa le 19 compagnie aeree già presenti sullo scalo e le 7 che si sono aggiunte nel corso dell’anno per un totale di 26 vettori che collegano 140 destinazioni in 40 Paesi.\r

\r

Il progressivo allargamento del network è stato caratterizzato dall’introduzione di voli di lungo raggio, come quello con Sharjah (Emirati Arabi) a cui si aggiungerà Dubai dal 10 marzo 2023, e Amritsar (India), e dalla ripresa del collegamento con Roma Fiumicino, con la prospettiva di aggiungere ulteriori destinazioni nel corso del 2023.\r

\r

","post_title":"La riscossa di Milano Bergamo: superati nuovamente i 13 milioni di passeggeri","post_date":"2023-01-02T11:12:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672657955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quasi 20 milioni di italiani faranno una vacanza tra Natale e Capodanno. I flussi di viaggiatori si avvicinano a quelli del 2019 anche se il fatto che le due festività cadano di domenica non favorisce certo lunghi viaggi, almeno per chi ha impegni lavorativi.\r

\r

«20 milioni di italiani in viaggio tra Natale e Capodanno, oltre agli stranieri, sono un buon segnale per tutta la filiera turistica e per il Paese, ma la spesa è ancora debole e i problemi strutturali restano irrisolti. Proprio per questo il turismo deve avere maggior peso nelle politiche del Governo perché se cresce il turismo cresce l’intera economia»: così il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sulle rilevazioni riguardanti le vacanze di Natale e Capodanno diffuse oggi dalla Confederazione.\r

\r

Concentrando l’attenzione sul Natale, il 93% dei viaggiatori resterà in Italia e in 6 casi su 10 all’interno della regione di residenza. Il 55% starà via per due giorni al massimo mentre solo 1 su 10 dichiara che farà una vacanza di oltre 5 giorni, includendo quindi anche Capodanno. Saranno meno del 5% coloro che si concederanno viaggi o soggiorni lunghi in località turistiche, a cavallo tra le festività principali.\r

\r

Il popolo dei vacanzieri natalizi spenderà in tutto 5 miliardi di euro, 550 euro a persona, poco più di quanto fatto per il ponte dell’Immacolata. Si tratta principalmente di persone di età compresa tra 35 e 54 anni e in prevalenza del Nord-Est e Ovest. Le regioni più visitate in questo periodo saranno Lombardia, Lazio, Campania, e Trentino Alto Adige, ideale per gli appassionati di sport invernali ed atmosfera natalizia. Quest’inverno tra le mete nostrane a sorpresa si aggiungerà la Puglia.\r

Italia e estero\r

Sono, invece, oltre 10,3 milioni gli italiani che scelgono di spostarsi per le vacanze di Capodanno. Oltre il 20% sceglierà mete estere, privilegiando Spagna, Francia e Germania, metà degli intervistati dichiara che resterà nei confini regionali. Tra le regioni, preferita tra tutte la Puglia, seguita dal Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Lazio. La durata media del soggiorno fuori casa resta però in linea con quella della settimana precedente, e aumenta di circa 1 milione il numero dei vacanzieri più giovani – 18/34 anni - contraddistinti in media da un potere d’acquisto più ridotto.\r

\r

Ciò fa sì che la spesa complessiva per questo periodo si riduca, seppure lievemente, rispetto a Natale, totalizzando poco più di 4,5 miliardi, 440 euro a testa. Più in generale, per queste festività gli italiani puntano a visitare città d’arte e borghi, oltre alle destinazioni montane, scelte dal 19% di chi viaggia in questo mese. La voglia di vivere appieno l’atmosfera speciale di questo periodo è il driver principale della vacanza, soprattutto a Capodanno.\r

\r

","post_title":"Sangalli: «Il turismo deve avere più peso nelle politiche di governo»","post_date":"2022-12-23T10:12:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671790344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono i Futura Club Cala Fiorita di Budoni, in Sardegna, Borgo Rio Favara di Ispica Mare, in Sicilia, e Acqua Venere di Paestum, in Campania, le tre new entry appena annunciate da Futura Vacanze per il mare Italia 2023. Con queste novità sale quindi a 18 il portfolio resort brandizzati dell'operatore capitolino nella nostra Penisola. A ciò si aggiungono ulteriori tre Futura Club all'estero, a Sharm el sheikh, Marsa Alam e Porto Santo. I nuovi arrivi potranno in particolare beneficiare della loro vicinanza agli aeroporti di Olbia e Catania, nonché del nutrito piano voli del to. Nel caso del club di Paestum c'è poi la possibilità di sfruttare la comodità dell’alta velocità da differenti punti di partenza.\r

\r

Nel dettaglio, per il Futura Club Cala Fiorita, villaggio di riferimento della zona, un plus è la totale ristrutturazione del 2021, che ha migliorato notevolmente gli spazi comuni e le unità abitative, nonché la fruizione di tutte le attività e dei servizi. Dotato di 226 camere, di una vasta area naturalistica abitata da fenicotteri e cormorani e da una spiaggia di sabbia incorniciata dalla macchia mediterranea, è una location dove trascorrere una vacanza in piena libertà, con attività e opportunità di divertimento per adulti e bambini.\r

\r

Posizionato all’estremo sud della Sicilia orientale, in una cornice ambientale suggestiva, il Futura Club Borgo Rio Favara vanta una storica notorietà sul mercato italiano. Le unità abitative sono inserite in ville in stile mediterraneo di due piani. La spiaggia ha guadagnato più volte la bandiera Blu. Gli ampi spazi verdi, in cui si sviluppa anche un percorso da jogging, la cura dei servizi offerti e il ricco programma di animazione lo rendono adatto a ogni tipo di clientela, mentre la vicinanza a importanti siti archeologici e città barocche come Noto e Ragusa, lo rendono il punto di partenza ideale per interessanti escursioni.\r

\r

La recentissima costruzione è uno dei punti di forza del Futura Club Acqua di Venere. Ubicato nel cuore dell’area di Paestum, a pochi passi dal mare, si compone di cinque diverse aree in cui sono inserite le 200 camere. Ogni area è incorniciata da alberi da frutto tipici della zona: limoneto, aranceto, ficaia, uno spazio popolato da granato e un giardino degli ulivi. All’interno di Acqua di Venere, tutto è ispirato alle costiere Amalfitana e Cilentana.\r

\r

“Ampliamo la programmazione del mare Italia con tre strutture di livello che vanno anche a incrementare la nostra disponibilità di prodotto, dando ulteriori garanzie di scelta alla distribuzione e grande qualità agli ospiti - spiega il direttore commerciale, Belinda Coccia -. L’accoglienza del mercato è stata da subito molto favorevole e anche grazie a questi nuovi prodotti ci aspettiamo di registrare un’altra ottima stagione estiva”.","post_title":"Tre new entry in Sicilia e Campania per il mare Italia firmato Futura Club","post_date":"2022-12-21T09:50:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671616247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutti in spiaggia sulla Costa del Mito nel Natale più caldo che si ricordi, tra musica, arte, divertimento. \r

\r

Con temperature che superano i 20 gradi la fascia costiera siciliana, che si estende da Selinunte a Gela, si prepara a trascorrere le festività natalizie con tanti eventi e momenti di svago e divertimento. \r

\r

Imperdibile la tappa a San Leone, località balneare di Agrigento, per ammirare gli alberi di Natale in spiaggia, che sono stati posizionati per realizzare dei magnifici set fotografici al tramonto. Una tradizione che si ripete ogni anno sul lungomare delle Dune, al Porticciolo turistico e in piazzale Giglia. \r

\r

Altro appuntamento alla Scala dei Turchi per la tradizionale rievocazione della Natività, dalle 10,30 del 21 dicembre: un presepe vivente che viene riproposto ogni anno lungo la magnifica scalinata naturale di marna bianca, scolpita dal mare e dal vento. \r

\r

La tradizione sarà rispettata anche a Capodanno, sempre alla Scala dei Turchi con il primo bagno dell'anno assieme a Babbo Natale. Il 31 dicembre nell'ambito degli eventi di Destinazione Agrigento, nella piazza della Stazione centrale della Città dei Templi è atteso Achille Lauro per uno special dj set. Lo abbiamo visto protagonista sul palco dell’Ariston di Sanremo e all’Eurovision. Icona, punkrocker, popstar, capace di scardinare ogni stereotipo di genere, sempre pronto a rinnovarsi, incanterà il pubblico per la prima volta ad Agrigento.\r

\r

Si succederanno sul palco di piazza Marconi anche artisti siciliani, tra i quali l’amatissimo cantautore Lello Analfino. \r

\r

Tutti gli eventi rientrano nel programma di valorizzare e promozione della Costa del Mito con il sostegno del Ministero del Turismo e dell'assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa del Mito, le Feste in Sicilia tra mare, eventi, arte e musica","post_date":"2022-12-20T10:30:23+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1671532223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Filippine hanno accolto 2 milioni di visitatori da quando, a febbraio, sono state allentate le restrizioni di ingresso nel Paese. Secondo il Dipartimento del Turismo gli arrivi sono stati 2.025.421, di cui il 73,43%, cioè più di 1,48 milioni, provenienti dall'estero mentre oltre 538.000 (26,57%) sono filippini d'oltremare.\r

\r

Fra i turisti stranieri, il 19,01% proviene dagli Stati Uniti; a seguire la Corea del Sud con il 14,10% e l'Australia con il 4,75%. Canada, Regno Unito, Giappone, India, Singapore, Malesia e Vietnam completano la top 10 dei Paesi con il maggior numero di arrivi turistici nelle Filippine.\r

Gli arrivi di visitatori da febbraio a settembre hanno portato oltre 100,7 miliardi di euro di entrate al settore turistico, con un'impennata del 1.938,14% rispetto ai 4,94 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2021.\r

\r

Christina Garcia-Frasco, segretario al turismo del paese, ha sottolineato come i due milioni di arrivi abbiano superato le previsioni del Ministero del Turismo: \"Dobbiamo quindi far fronte a questa situazione con l'implementazione continua di meccanismi di abilitazione che trasmettano non solo l'apertura del Paese ad accogliere un maggior numero di turisti, ma anche la capacità di favorire le attività turistiche e le opportunità di sostentamento per i nostri connazionali\".\r

\r

\"Ora, la nostra sfida più grande non è solo quella di far tornare il settore ai livelli precedenti alla pandemia, quando il turismo rappresentava più del 12% del Pil del Paese, ma anche quella di superare la nostra posizione precedente e di assumere un ruolo di primo piano nel turismo dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e a livello globale\".","post_title":"Le Filippine puntano a un ruolo turistico di primo piano all'interno dell'Asean","post_date":"2022-12-19T13:25:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671456342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà nel cuore dell’Alto Adige, nei dintorni di Campo Tures, e si chiamerà Olm Nature Escape il nuovo progetto di hotellerie green lanciato dalla holding Carron, a cui fa capo la società real estate Carron Bau. Un progetto da 12 milioni di euro, che ha visto UniCredit sottoscrivere una prima tranche, pari a 3 milioni, di un minibond Green. L’operazione, della durata di 60 mesi e verificata da Cerved, costituisce una delle prime sottoscrizioni green effettuata dallo stesso istituto ed è la prima in due tranche di un minibond green realizzato dalla banca in Italia. La seconda tranche di ulteriori 2 milioni di euro sarà quindi emessa, sempre da UniCredit, nel 2023 coerentemente con l’avanzamento del progetto. La fine dei lavori è prevista per la stagione invernale 2023.\r

\r

L’hotel mira a offrire un nuovo modello di ospitalità con 42 unità di cui 25 con spa private e una serie di servizi integrati, in primis quello della ristorazione d’autore del territorio, messi a disposizione della clientela secondo un format on demand .Un impianto geotermico di 8 mila metri quadrati di superficie e pompe di calore riscalderanno l’intera struttura, mentre un impianto fotovoltaico, distribuito su altri 3 mila metri quadrati di terreno, garantirà l'energia necessaria. Con la realizzazione dell'Olm, il gruppo Carron pensa anche a diversificare le proprie attività, scendendo direttamente in campo con una nuova società controllata al 100% e affidata all'esperienza sul campo di Cristian Lechne.\r

\r

L’architettura, curata dallo studio Andreas Gruber Architects, punta a fondersi armoniosamente con il paesaggio dando vita a un edificio circolare, di soli due piani e aperto su un lato. Il cortile che nascerà all’interno così come gli estesi prati che abbracceranno la costruzione saranno progettati in modo tale da ricreare uno spazio più naturale possibile, anche grazie a un frutteto e a un ampio utilizzo della vegetazione locale. Non solo: a rendere il luogo ancora più magico sarà un corso d’acqua (attualmente convogliato) che verrà riportato alla luce e valorizzato come elemento paesaggistico. Olm in dialetto altoatesino significa \"malga\" e \"pascolo alpino\" ma contestualmente può anche significare “sempre” e riportare al concetto di “infinità del tempo”. Ed è proprio all’idea del ciclo infinito, senza confini spigolosi e vincoli di tempo, che l’intero progetto architettonico fa riferimento.","post_title":"Minibond green di Unicredit per la realizzazione dell'alto-atesino Olm Nature Escape","post_date":"2022-12-19T13:10:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671455423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402293\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption]\r

Il turismo italiano accelera per le feste, anche grazie al ritorno dei viaggiatori stranieri. Ad una settimana dal Natale, le previsioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive: tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019. \r

A stimarlo per Assoturismo Confesercenti è il Centro Studi Turistici di Firenze, sulla base di un’indagine condotta su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività. \r

Una buona notizia per il comparto che, dopo una buona estate, ha attraversato un autunno non privo di difficoltà e condizionato dal caro-energia: alcune imprese sono state costrette ad anticipare la chiusura stagionale o a sospendere l’attività nei periodi di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mercati turistici, però, la voglia di partire non manca e per le prossime feste le imprese segnalano un aumento delle prenotazioni, soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze della fase economica incideranno sulla durata dei soggiorni e sulla capacità di spesa dei turisti. \r

«Previsioni positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel 2023 - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Il turismo si conferma tra i comparti più capaci di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase difficile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ripresa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione e infrastrutture: le regioni del Sud e delle Isole sono considerate ancora, soprattutto agli occhi della domanda estera, destinazioni principalmente balneari, nonostante la ricchezza culturali del territorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l’intero Paese una meta attrattiva 365 giorni l’anno, ne abbiamo le potenzialità”.\r

Italiani e stranieri \r

La domanda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri concittadini, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visitatori stranieri: I flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono per il mercato statunitense, con un gran ritorno dei turisti USA soprattutto nelle città d’arte. Qualche primo segnale di ripresa anche per i mercati di Canada, Brasile e Cina. \r

\r

Le mete \r

In particolare, le città e i centri d’arte dovrebbero registrare un incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse (+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%) \r

\r

Le aree\r

Dall’indagine emerge un andamento abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese: le previsioni migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Una certa differenziazione si rileva, invece, in merito alla presenza degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%. \r

","post_title":"Assoturismo: per le festività attese 13,8 milioni di presenze","post_date":"2022-12-19T12:16:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671452217000]}]}}