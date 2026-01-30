Viaggialdo, il 2026 sarà un anno di consolidamento Il 2026 sarà l’anno del consolidamento per Viaggialdo. L’anno è iniziato con l’ingresso in squadra di un nuovo responsabile, con l’obiettivo in modo di essere ancora più puntuali nelle risposte. Si tratta nello specifico di Fabiola Marconi, che assume il ruolo di product manager Africa – India – Malesia – Indonesia – Bali – Indocina. Il 2025 è stato un anno di conferme e superamento di quanto prodotto nel 2024. Il fatturato totale ha avuto un incremento del 50%: da una parte l’operatore ha confermato i clienti storici e dall’altro ha registrato nuove agenzie che si sono approcciate per la prima volta al prodotto Viaggialdo. Di recente l’operatore ha presentato il sistema di prenotazione online che avrà comunque sempre la supervisione dei pm. Prezzo finito Prosegue la politica del prezzo chiaro senza adeguamenti e a tariffa finita. «Oggi chi pensa a Viaggialdo pensa a Oman e Medio Oriente inclusi tutti i combinati possibili – spiega Marco Ghidoni, product manager Viaggialdo -. Il nostro punto di forza è senza dubbio la conoscenza dei prodotti – sia nelle destinazioni principali sia in quelle che mano a mano lanciamo. La collaborazione in Oman con la dmc ci permette di avere un ufficio italiano in loco dove gestiamo tutto. Questo è un grande plus». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506270 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna rafforza la sua offerta turistica con l'Italia che rappresenta il quarto mercato per turisti internazionali e il terzo per numero di passeggeri. Wizz Air potenzia i collegamenti tra Milano Malpensa e la Spagna per l'estate 2026, celebrando la collaborazione con l'Ente Spagnolo del Turismo. L'espansione delle frequenze su diverse destinazioni spagnole e una crescita dell'offerta da Malpensa mette in campo oltre 1 milione di posti verso la penisola iberica, per un totale di 47 frequenze settimanali. Il legame Italia-Spagna si conferma pilastro strategico del network. È stato introdotto un nuovo collegamento per Bilbao, operativo quattro volte a settimana a partire dal 24 giugno 2026. I collegamenti per Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia diventeranno giornalieri. Anche le rotte per Madrid (10 voli a settimana) e Malaga (5 voli a settimana) vedranno un aumento delle frequenze e la gestione dell’offerta con otto aeromobili Airbus A321neo basati a Milano Malpensa. L'iniziativa di collaborazione mira a rafforzare i flussi turistici e a rendere accessibili destinazioni spagnole consolidate e meno conosciute ai viaggiatori italiani. Strumento fondamentale Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, ha dichiarato: “Le connessioni dirette tra l’Italia e la Spagna rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare i flussi turistici e permettere ai viaggiatori di scoprire il Paese in modo più profondo e autentico. Grazie alla varietà di collegamenti diretti di Wizz Air in partenza dall’area di Milano, si aprono nuove opportunità per raggiungere non solo destinazioni consolidate, ma anche luoghi meno conosciuti e sorprendenti, di grande interesse culturale e gastronomico. Un’offerta undertourism che invita a esplorare una Spagna sempre più varia, accessibile e ricca di esperienze.”. Un esempio è Borgo Javea, tra le gemme nascoste, attrazione tra le più gettonate. Tra le novità previste per il 2026, Barcellona sarà la Capitale Mondiale dell'Architettura nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. Madrid ospiterà, dopo 40 anni, il Gran Premio di Formula 1 sul nuovo circuito "Madrid Ring". Il Banco de España aprirà le sue porte al pubblico fino a giugno 2026 per mostrare i suoi spazi più emblematici. Bilbao vedrà la riapertura del Museo delle Belle Arti ampliato e ospiterà le finali europee di rugby. Per gli amanti dell'astronomia Palma di Maiaorca il 12 agosto 2026 sarà il luogo privilegiato di tutta la Spagna per osservare un'eclissi totale di sole. Alicante raccontata attraverso i sensi, sarà la capitale della cucina spagnola. Siviglia, un museo a cielo aperto celebra la XXIV biennale del flamenco (Anna Morrone) [post_title] => In Spagna con Wizz Air alla scoperta delle novità turistiche per il 2026 [post_date] => 2026-01-30T15:44:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => spagna [1] => wizz-air ) [post_tag_name] => Array ( [0] => spagna [1] => Wizz Air ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769787875000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambia la mappa dello shopping Tax Free in Italia e, con essa, il racconto dei flussi turistici ad alta capacità di spesa. Dal 2019 a oggi il baricentro delle nazionalità protagoniste si è spostato: mentre americani e arabi hanno preso il posto di cinesi e russi, America Latina, Turchia e India sono oggi i nuovi osservati speciali. Insieme hanno più che triplicato la spesa Tax Free (+208% vs 2019), raddoppiando il proprio peso sul mercato dal 7% al 14%. Il trend Un trend che non appare congiunturale. Le previsioni di Lybra Tech per il primo quadrimestre 2026 confermano una domanda in rafforzamento, soprattutto da Brasile, Argentina, Turchia e India: mercati che pianificano viaggi articolati, multi-città e con una forte componente esperienziale e di shopping. Il blocco latinoamericano rappresenta oggi l’area più rilevante tra le nazionalità emergenti (8% del totale), con una crescita della spesa del +161% rispetto al 2019. Roma si conferma hub privilegiato, mentre il profilo di consumo evolve: meno ultra-high spender, più shopper aspirazionali, attenti non solo al lusso ma anche a brand premium, lifestyle e profumeria. Brasile, Messico e Argentina concentrano quasi l’80% dei volumi, con comportamenti d’acquisto e destinazioni differenti, ma un comune denominatore: tempi di permanenza medio-lunghi e viaggi spesso in famiglia. La Turchia firma la crescita più esplosiva (+428% vs 2019). Milano resta centrale, ma il canale outlet emerge come leva strategica, intercettando una quota crescente della spesa. Lo shopper turco spende di più, compra moda, calzature e orologi e mostra una polarizzazione generazionale che premia sia Gen Z sia over 59, con un ritorno deciso degli UHNWI. L’India completa il quadro: +164% di spesa rispetto al 2019, una clientela giovane, pianificatrice e fortemente orientata al lusso, con Milano e outlet come poli d’acquisto e Venezia come destinazione simbolica, prevalentemente in primavera con soggiorni medi di 3-4 notti. Sia il mercato indiano che quello turco mostrano una predilezione per Venezia, con Roma particolarmente forte a gennaio. Milano è composta da un target più eterogeneo, con mix equilibrato di coppie, famiglie e gruppi. Firenze è scelta per soggiorni più brevi e prevalentemente in viaggio con la famiglia, all’interno di itinerari multi-tappa. Per il sistema Italia – retail, ospitalità e territori – questi mercati non sono più una promessa, ma una traiettoria già in atto. Intercettarli significa leggere nuovi ritmi stagionali, nuovi comportamenti di consumo e nuove geografie del valore. (Enzo Scudieri) [post_title] => Tax Free Shopping: nuove geografie della spesa tra America Latina, Turchia e India [post_date] => 2026-01-30T15:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => shopping-tourim ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => shopping tourim ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769787207000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427276" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh, è il numero uno di Iata[/caption] Focus Walsh. Sebbene il 2025 si sia concluso con una relativa redditività per le compagnie aeree, con circa 39,5 miliardi di dollari di utili previsti, l'umore era tutt'altro che euforico nell'assemblea generale del Board Iata a Parigi. Willie Walsh, direttore generale dell'associazione, ha evidenziato le debolezze strutturali che minacciano la connettività globale, osservando che il margine di profitto netto del settore è del 3,9%. "Il nostro settore rimane altamente competitivo, ma genera margini molto bassi", ha sottolineato, evidenziando il divario tra i colossali investimenti richiesti e la realtà economica che i vettori devono affrontare. Ma Walsh oltrepassa i confini del trasporto aereo puntando il dito sulle politiche europee che privilegiano i carburanti sostenibili. Errori ecologici Il dirigente ha criticato una strategia europea che considera slegata dalle realtà industriali, definendo l'enfasi sugli e-SAF un "errore" strategico, dato il costo proibitivo dell'energia elettrica rinnovabile in Europa. "Imporre qualcosa che non esiste non ha senso", ha affermato. Per la Iata, questo eccesso di regolamentazione, unito alla mancanza di un settore strutturato, espone le compagnie aeree a costi aggiuntivi insostenibili, mentre l'utile netto medio per passeggero non supera i 7,90 dollari. E infine se l'è presa con i governi. "Tassare l'industria nella speranza di un miglioramento ambientale è una cattiva politica", ha affermato Walsh, denunciando il fatto che queste entrate finiscono spesso nel bilancio generale dello Stato anziché finanziare la transizione energetica. Insomma ce l'ha con tutti. Tranne con le compagnie che non hanno ancora un fondo di garanzia. [post_title] => Walsh contro tutti. Europa, governi, carburanti sostenibili e tasse [post_date] => 2026-01-30T14:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769782058000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leonardo Hotels annuncia la sua partecipazione al Tfp (Turismo Fromazione Profesioni) Summit Milano, l’evento di riferimento per il settore delle risorse umane che si tiene oggi. Il rinnovo della presenza, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni, testimonia l'impegno della catena alberghiera nella valorizzazione del capitale umano e nella selezione di nuovi professionisti per le proprie strutture. Il recruiting ha un ruolo centrale nella strategia di crescita di Leonardo Hotels in Italia e il gruppo alberghiero è alla ricerca di professionisti per le proprietà italiane, tra cui figure come front office agent, marketing manager, spa therapist e housekeeping manager. Il gruppo Il gruppo si distingue per un forte impegno in ambito Esg, con un focus particolare su diversità, equità e inclusione, formazione continua e creazione di ambienti di lavoro sostenibili e sicuri. Un elemento chiave di questo impegno è la Leonardo Academy, un programma interno dedicato allo sviluppo e alla formazione dei dipendenti che offre percorsi formativi su misura, tra cui Youngster Program, Management Program, Expert Program, Expert Senior Program. «La partecipazione di Leonardo Hotels al Tfp Summit di Milano conferma l’impegno del gruppo nel dialogo con i professionisti del settore e nella promozione di una visione dell’ospitalità fondata sulla valorizzazione del capitale umano. In un mercato come quello italiano, caratterizzato da una crescita costante e da nuove opportunità di sviluppo, il gruppo continua a investire nel rafforzamento della propria presenza e nell’attrazione di nuovi talenti, con l’obiettivo di sostenere un modello di ospitalità innovativo e sostenibile - ha affermato Sabrina Ligi, cluster hr manager Italy & France -. L’Italia rappresenta per Leonardo Hotels un mercato strategico in continua evoluzione. La nostra crescita passa dalle persone: siamo alla ricerca di professionisti che vogliano sviluppare il proprio percorso insieme a noi e contribuire attivamente al futuro dell’ospitalità. Entrare in Leonardo Hotels significa far parte della Leonardo Family, una realtà internazionale, dinamica e in costante espansione, che pone i collaboratori al centro della propria strategia di sviluppo. Il gruppo promuove un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, offrendo concrete opportunità di crescita interna attraverso programmi di formazione mirati e percorsi di mobilità tra le diverse strutture, oltre a garantire un clima aziendale attento al benessere e alla valorizzazione delle competenze di ogni dipendente». [post_title] => Recruiting: Leonardo Hotels partecipa al Tfp di Milano [post_date] => 2026-01-30T13:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769781454000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nh Collection Maldives Reethi si svela al termine del processo di ristrutturazione. Con 105 ville rinnovate, ristoranti e bar, aree per famiglie e bambini e una spa immersa nel paesaggio di Fonimagoodhoo, il resort è un vero e proprio santuario eco-friendly che tratta con il massimo rispetto la riserva della biosfera che lo ospita, protetta dall'Unesco. La struttura si trova a 35 minuti di idrovolante da Malé, oppure a 20 minuti di volo interno da Malé all'aeroporto di Dharavandhoo, seguito da un trasferimento in motoscafo di 15 minuti fino all'isola. Affacciate sull'oceano, le moderne ville dell'Nh Collection Maldives Reethiabbracciano la natura attraverso dettagli come le docce all'aperto. Gli interni rilassanti, dai toni caldi e neutri, offrono un piacevole contrasto con il tripudio di colori dell’ambiente esterno, rimanendo in armonia con il paesaggio grazie all'ampio uso di materiali naturali come il legno e il bambù. Le ville sulla spiaggia con tetto di paglia si affacciano sul tramonto e si trovano a pochi metri dalla barriera corallina, direttamente sulla sabbia. Tra le diverse tipologie, spicca quella familiare con due camere da letto, piscina privata e solarium. L'esclusiva Reethi Suite (150 metri quadri) è separata dal resto della struttura grazie alla sua posizione su un tratto di spiaggia appartato. La terrazza della suite si affaccia su una lunga piscina privata e sull'oceano aperto, particolarmente suggestivo all'alba. Le altre 30 ville sull'acqua, disposte a mezzaluna lungo la punta settentrionale dell'atollo, si affacciano sul mare e trasmettono un profondo senso di tranquillità. Gli interni, dal design raffinato, richiamano l'arte maldiviana, attraverso elementi realizzati da artigiani locali utilizzando materiali riciclati. Esperienze Grazie al suo suggestivo fascino isolano, il resort è un paradiso per gli amanti dell'avventura, ma anche per le coppie e le famiglie alla ricerca di un'esperienza autentica. Dalle immersioni subacquee e in apnea, agli sport acquatici come il catamarano, il jet-ski e il kayak, gli appassionati di sport acquatici trovano tutto ciò che desiderano. A soli 15 minuti di distanza, la baia di Hanifaru ospita raduni stagionali di razze e squali balena. All'Nh Collection Maldives Reethi è possibile anche rilassarsi nella Revive Spa & Wellness. Qui, i trattamenti esclusivi combinano il potere curativo della natura con tecniche terapeutiche avanzate, accompagnate da esperienze come il Maldivian Delight. L’offerta gastronomica Gli otto ristoranti e bar del resort garantiscono agli ospiti una vasta offerta gastronomica. Il ristorante Jumla, aperto tutto il giorno, propone piatti internazionali rivisitati in chiave creativa; il rinomato grill Alifaan seduce con bistecche e frutti di mare; il Kaiyo ha una vista a 360° sull'oceano; al Madumaithiri si servono piatti come pizze, hamburger, piadine. Con solo sei tavoli, il Caravela offre un'esperienza esclusiva; disponibile su prenotazione, offre una cucina creativa e abbinamenti di vini rari provenienti dalla cantina del resort. Chiudono l'offerta il ritronate informale Atardecer, lo Splash Bar e il bar Handhuvaru. [post_title] => Nh Collection Maldives Reethi: il nuovo look [post_date] => 2026-01-30T13:34:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769780047000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505373" align="alignright" width="450"] Marco Ghidoni[/caption] Il 2026 sarà l’anno del consolidamento per Viaggialdo. L’anno è iniziato con l’ingresso in squadra di un nuovo responsabile, con l’obiettivo in modo di essere ancora più puntuali nelle risposte. Si tratta nello specifico di Fabiola Marconi, che assume il ruolo di product manager Africa – India – Malesia – Indonesia – Bali – Indocina. Il 2025 è stato un anno di conferme e superamento di quanto prodotto nel 2024. Il fatturato totale ha avuto un incremento del 50%: da una parte l’operatore ha confermato i clienti storici e dall’altro ha registrato nuove agenzie che si sono approcciate per la prima volta al prodotto Viaggialdo. Di recente l'operatore ha presentato il sistema di prenotazione online che avrà comunque sempre la supervisione dei pm. Prezzo finito Prosegue la politica del prezzo chiaro senza adeguamenti e a tariffa finita. «Oggi chi pensa a Viaggialdo pensa a Oman e Medio Oriente inclusi tutti i combinati possibili – spiega Marco Ghidoni, product manager Viaggialdo -. Il nostro punto di forza è senza dubbio la conoscenza dei prodotti - sia nelle destinazioni principali sia in quelle che mano a mano lanciamo. La collaborazione in Oman con la dmc ci permette di avere un ufficio italiano in loco dove gestiamo tutto. Questo è un grande plus». [post_title] => Viaggialdo, il 2026 sarà un anno di consolidamento [post_date] => 2026-01-30T13:12:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769778768000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trascorrere un long weekend a Budapest per San Valentino significa scegliere una destinazione capace di unire atmosfera, creatività e coinvolgimento, grazie a un calendario di appuntamenti che invita a scoprire la città in modo personale e fuori dagli schemi. Tra le proposte originali spiccano i workshop creativi, come le sessioni di pittura di coppia, dove dipingere fianco a fianco diventa un modo per esprimersi, dialogare e confrontarsi. Per un’atmosfera ancora più suggestiva e intima, il Valentine’s Day Candle Light Express regala un itinerario illuminato da centinaia di candele. A chi ama il divertimento e dei festeggiamenti meno convenzionali, Winter Splash ad Aquaworld – il più grande parco acquatico indoor della città – offre ai suoi ospiti musica, spettacoli e l’energia della notte. Per un San Valentino all’insegna del buon cibo, ecco la First Strudel House, un ristorante a conduzione famigliare all’interno del quale va in scena Strudel Stretching Show che permette ai commensali di cimentarsi nella preparazione del tradizionale dolce alle mele, trasformando una semplice degustazione in un’esperienza coinvolgente e conviviale. Per chi ama i sapori locali più decisi, la House of Unicum situata nella zona sud della città offre tour guidati con degustazione dedicati a uno dei più famosi ed iconici amari alle erbe dell’Ungheria, mentre al First Craft Beer è possibile fare tasting di deliziose birre artigianali in un contesto informale e rilassato, per godersi a pieno il momento nel comfort e nel calore del locale. A suggellare il viaggio tra le mille anime della perla del Danubio, i centri di intrattenimento come la Game Room e Pixity incarnano la dimensione più coinvolgente e sorprendente della città, tra pavimenti LED interattivi, sfide fisiche e giochi di squadra che stimolano collaborazione e complicità. E per chi desidera chiudere la propria fuga d’amore con una nota poetica e sospesa nel tempo, la Papilonia Butterfly House, nel centro della città, accoglie i visitatori in un giardino onirico, popolato da centinaia di farfalle colorate. [post_title] => Budapest, San Valentino tra sapori, creatività e divertimento [post_date] => 2026-01-30T13:00:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769778028000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_467903" align="alignleft" width="300"] Nicola Bonacchi[/caption] Glamour compie un nuovo passo avanti presentando la rinnovata squadra dei destination manager. Un team rafforzato, giovane e specializzato, chiamato a guidare lo sviluppo prodotto in una fase cruciale per il tour operating, sempre più orientato a competenze verticali, conoscenza diretta delle destinazioni e capacità di intercettare nuove opportunità di business. Accanto a Silvia Failli, da anni solido punto di riferimento per Africa e oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour. Le tre nuove figure «Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni» commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour. Tra le new entry spicca Susanna Sorci, nominata destination manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Professionista di grande esperienza sul Nord America, Susanna Sorci è nata e cresciuta professionalmente in Go America, dove ha costruito il proprio percorso fino a raggiungere il ruolo di product manager Usa/Canada e Caraibi. Gli studi negli Stati Uniti e le numerose esperienze dirette a destinazione le hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda e concreta di un’area chiave per Glamour, oggi più che mai strategica. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale. Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Proprio in Giappone Cristina Nannini ha vissuto per dieci anni, ricoprendo ruoli chiave presso dmc locali e realtà impegnate nella progettazione di travel experience autentiche e ad alto valore aggiunto. Completa il quadro Martina Lorenzini che, già con successo destination manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka. Un’area considerata tra le più promettenti per lo sviluppo futuro, dove Martina è già attiva nel rafforzamento delle partnership, nello scouting e nella cura del livello qualitativo del prodotto, forte di una solida esperienza pregressa nell’hotellerie di alta gamma. “Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di Destination Manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici”, aggiunge Emmer Guerra, Destination Director di Glamour. “Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”. Con questa nuova squadra, Glamour rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come player dinamico e innovativo, capace di coniugare visione strategica, competenza sulle destinazioni e valorizzazione dei talenti. Un investimento sulle persone che conferma la volontà dell’azienda di affrontare il futuro del tour operating con solidità, entusiasmo e uno sguardo sempre più internazionale. [post_title] => Glamour investe nella squadra: arrivano tre nuove destination manager [post_date] => 2026-01-30T12:59:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769777990000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il vasto piano di rinnovo della flotta Lufthansa include la modernizzazione degli interni delle cabine degli aeromobili più grandi: in arrivo nuovi sedili per tutte le classi dei Boeing 747-8 e degli Airbus A350-900. Tutti gli A380-800 saranno dotati di nuove poltrone di Business Class, dal prossimo febbraio presso la Elbe Flugzeugwerke di Dresda. Seguiranno a breve ulteriori retrofit della flotta esistente. Ciascun sedile avrà accesso diretto al corridoio e offrirà una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri, connettività Bluetooth e divisori flessibili, garantendo comfort e privacy a un nuovo livello premium. «Lufthansa gestisce l'unica flotta A380 dell'Unione europea, con base nel nostro aeroporto a 5 stelle - afferma Heiko Reitz, hub manager Monaco, Lufthansa Airlines -. Il retrofit sottolinea il nostro impegno nel fornire un'esperienza di volo eccellente sugli aerei a lungo raggio, così apprezzati dai nostri passeggeri. I nuovi sedili premium offrono maggiore privacy e un comfort notevolmente superiore rispetto al passato». Complessivamente, l'A380 sarà presto dotato di 68 nuovi sedili in Business Class: con otto sedili in First Class, 52 sedili in Premium Economy e 371 sedili in Economy, l'A380 è il più grande aereo a lungo raggio della flotta Lufthansa. Oltre all'ampio retrofit, durante la permanenza presso Elbe Flugzeugwerke saranno effettuati anche i normali lavori di manutenzione ordinaria sugli aeromobili A380. Una volta completati i controlli, il primo aeromobile dovrebbe tornare a Monaco di Baviera nel mese di aprile di quest'anno e sarà impiegato nel servizio regolare. Entro la metà del 2027, tutti e otto gli A380 dovrebbero essere completamente rinnovati. [post_title] => Lufthansa: la nuova business class decolla sugli aeromobili più grandi [post_date] => 2026-01-30T12:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769777253000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viaggialdo il 2026 sara un anno di consolidamento" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2245,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

\r

\r

La Spagna rafforza la sua offerta turistica con l'Italia che rappresenta il quarto mercato per turisti internazionali e il terzo per numero di passeggeri.\r

\r

Wizz Air potenzia i collegamenti tra Milano Malpensa e la Spagna per l'estate 2026, celebrando la collaborazione con l'Ente Spagnolo del Turismo. L'espansione delle frequenze su diverse destinazioni spagnole e una crescita dell'offerta da Malpensa mette in campo oltre 1 milione di posti verso la penisola iberica, per un totale di 47 frequenze settimanali. Il legame Italia-Spagna si conferma pilastro strategico del network.\r

\r

È stato introdotto un nuovo collegamento per Bilbao, operativo quattro volte a settimana a partire dal 24 giugno 2026. I collegamenti per Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia diventeranno giornalieri. Anche le rotte per Madrid (10 voli a settimana) e Malaga (5 voli a settimana) vedranno un aumento delle frequenze e la gestione dell’offerta con otto aeromobili Airbus A321neo basati a Milano Malpensa.\r

\r

L'iniziativa di collaborazione mira a rafforzare i flussi turistici e a rendere accessibili destinazioni spagnole consolidate e meno conosciute ai viaggiatori italiani.\r

Strumento fondamentale\r

Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, ha dichiarato: “Le connessioni dirette tra l’Italia e la Spagna rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare i flussi turistici e permettere ai viaggiatori di scoprire il Paese in modo più profondo e autentico. Grazie alla varietà di collegamenti diretti di Wizz Air in partenza dall’area di Milano, si aprono nuove opportunità per raggiungere non solo destinazioni consolidate, ma anche luoghi meno conosciuti e sorprendenti, di grande interesse culturale e gastronomico. Un’offerta undertourism che invita a esplorare una Spagna sempre più varia, accessibile e ricca di esperienze.”. Un esempio è Borgo Javea, tra le gemme nascoste, attrazione tra le più gettonate.\r

\r

Tra le novità previste per il 2026, Barcellona sarà la Capitale Mondiale dell'Architettura nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. Madrid ospiterà, dopo 40 anni, il Gran Premio di Formula 1 sul nuovo circuito \"Madrid Ring\". Il Banco de España aprirà le sue porte al pubblico fino a giugno 2026 per mostrare i suoi spazi più emblematici. Bilbao vedrà la riapertura del Museo delle Belle Arti ampliato e ospiterà le finali europee di rugby. Per gli amanti dell'astronomia Palma di Maiaorca il 12 agosto 2026 sarà il luogo privilegiato di tutta la Spagna per osservare un'eclissi totale di sole. Alicante raccontata attraverso i sensi, sarà la capitale della cucina spagnola. Siviglia, un museo a cielo aperto celebra la XXIV biennale del flamenco\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"In Spagna con Wizz Air alla scoperta delle novità turistiche per il 2026","post_date":"2026-01-30T15:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["spagna","wizz-air"],"post_tag_name":["spagna","Wizz Air"]},"sort":[1769787875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambia la mappa dello shopping Tax Free in Italia e, con essa, il racconto dei flussi turistici ad alta capacità di spesa.\r

Dal 2019 a oggi il baricentro delle nazionalità protagoniste si è spostato: mentre americani e arabi hanno preso il posto di cinesi e russi, America Latina, Turchia e India sono oggi i nuovi osservati speciali. Insieme hanno più che triplicato la spesa Tax Free (+208% vs 2019), raddoppiando il proprio peso sul mercato dal 7% al 14%.\r

Il trend\r

Un trend che non appare congiunturale. Le previsioni di Lybra Tech per il primo quadrimestre 2026 confermano una domanda in rafforzamento, soprattutto da Brasile, Argentina, Turchia e India: mercati che pianificano viaggi articolati, multi-città e con una forte componente esperienziale e di shopping.\r

\r

Il blocco latinoamericano rappresenta oggi l’area più rilevante tra le nazionalità emergenti (8% del totale), con una crescita della spesa del +161% rispetto al 2019. Roma si conferma hub privilegiato, mentre il profilo di consumo evolve: meno ultra-high spender, più shopper aspirazionali, attenti non solo al lusso ma anche a brand premium, lifestyle e profumeria. Brasile, Messico e Argentina concentrano quasi l’80% dei volumi, con comportamenti d’acquisto e destinazioni differenti, ma un comune denominatore: tempi di permanenza medio-lunghi e viaggi spesso in famiglia.\r

\r

La Turchia firma la crescita più esplosiva (+428% vs 2019). Milano resta centrale, ma il canale outlet emerge come leva strategica, intercettando una quota crescente della spesa. Lo shopper turco spende di più, compra moda, calzature e orologi e mostra una polarizzazione generazionale che premia sia Gen Z sia over 59, con un ritorno deciso degli UHNWI.\r

\r

L’India completa il quadro: +164% di spesa rispetto al 2019, una clientela giovane, pianificatrice e fortemente orientata al lusso, con Milano e outlet come poli d’acquisto e Venezia come destinazione simbolica, prevalentemente in primavera con soggiorni medi di 3-4 notti.\r

\r

Sia il mercato indiano che quello turco mostrano una predilezione per Venezia, con Roma particolarmente forte a gennaio. Milano è composta da un target più eterogeneo, con mix equilibrato di coppie, famiglie e gruppi. Firenze è scelta per soggiorni più brevi e prevalentemente in viaggio con la famiglia, all’interno di itinerari multi-tappa.\r

\r

Per il sistema Italia – retail, ospitalità e territori – questi mercati non sono più una promessa, ma una traiettoria già in atto. Intercettarli significa leggere nuovi ritmi stagionali, nuovi comportamenti di consumo e nuove geografie del valore.\r

\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"Tax Free Shopping: nuove geografie della spesa tra America Latina, Turchia e India","post_date":"2026-01-30T15:33:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["incoming","shopping-tourim"],"post_tag_name":["Incoming","shopping tourim"]},"sort":[1769787207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427276\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh, è il numero uno di Iata[/caption]\r

\r

Focus Walsh. Sebbene il 2025 si sia concluso con una relativa redditività per le compagnie aeree, con circa 39,5 miliardi di dollari di utili previsti, l'umore era tutt'altro che euforico nell'assemblea generale del Board Iata a Parigi. Willie Walsh, direttore generale dell'associazione, ha evidenziato le debolezze strutturali che minacciano la connettività globale, osservando che il margine di profitto netto del settore è del 3,9%. \"Il nostro settore rimane altamente competitivo, ma genera margini molto bassi\", ha sottolineato, evidenziando il divario tra i colossali investimenti richiesti e la realtà economica che i vettori devono affrontare.\r

\r

Ma Walsh oltrepassa i confini del trasporto aereo puntando il dito sulle politiche europee che privilegiano i carburanti sostenibili. \r

Errori ecologici\r

Il dirigente ha criticato una strategia europea che considera slegata dalle realtà industriali, definendo l'enfasi sugli e-SAF un \"errore\" strategico, dato il costo proibitivo dell'energia elettrica rinnovabile in Europa. \"Imporre qualcosa che non esiste non ha senso\", ha affermato. Per la Iata, questo eccesso di regolamentazione, unito alla mancanza di un settore strutturato, espone le compagnie aeree a costi aggiuntivi insostenibili, mentre l'utile netto medio per passeggero non supera i 7,90 dollari.\r

\r

E infine se l'è presa con i governi. \"Tassare l'industria nella speranza di un miglioramento ambientale è una cattiva politica\", ha affermato Walsh, denunciando il fatto che queste entrate finiscono spesso nel bilancio generale dello Stato anziché finanziare la transizione energetica.\r

\r

Insomma ce l'ha con tutti. Tranne con le compagnie che non hanno ancora un fondo di garanzia.","post_title":"Walsh contro tutti. Europa, governi, carburanti sostenibili e tasse","post_date":"2026-01-30T14:07:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1769782058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Hotels annuncia la sua partecipazione al Tfp (Turismo Fromazione Profesioni) Summit Milano, l’evento di riferimento per il settore delle risorse umane che si tiene oggi. Il rinnovo della presenza, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni, testimonia l'impegno della catena alberghiera nella valorizzazione del capitale umano e nella selezione di nuovi professionisti per le proprie strutture.\r

\r

Il recruiting ha un ruolo centrale nella strategia di crescita di Leonardo Hotels in Italia e il gruppo alberghiero è alla ricerca di professionisti per le proprietà italiane, tra cui figure come front office agent, marketing manager, spa therapist e housekeeping manager.\r

Il gruppo\r

Il gruppo si distingue per un forte impegno in ambito Esg, con un focus particolare su diversità, equità e inclusione, formazione continua e creazione di ambienti di lavoro sostenibili e sicuri. Un elemento chiave di questo impegno è la Leonardo Academy, un programma interno dedicato allo sviluppo e alla formazione dei dipendenti che offre percorsi formativi su misura, tra cui Youngster Program, Management Program, Expert Program, Expert Senior Program.\r

\r

«La partecipazione di Leonardo Hotels al Tfp Summit di Milano conferma l’impegno del gruppo nel dialogo con i professionisti del settore e nella promozione di una visione dell’ospitalità fondata sulla valorizzazione del capitale umano. In un mercato come quello italiano, caratterizzato da una crescita costante e da nuove opportunità di sviluppo, il gruppo continua a investire nel rafforzamento della propria presenza e nell’attrazione di nuovi talenti, con l’obiettivo di sostenere un modello di ospitalità innovativo e sostenibile - ha affermato Sabrina Ligi, cluster hr manager Italy & France -. L’Italia rappresenta per Leonardo Hotels un mercato strategico in continua evoluzione. La nostra crescita passa dalle persone: siamo alla ricerca di professionisti che vogliano sviluppare il proprio percorso insieme a noi e contribuire attivamente al futuro dell’ospitalità. Entrare in Leonardo Hotels significa far parte della Leonardo Family, una realtà internazionale, dinamica e in costante espansione, che pone i collaboratori al centro della propria strategia di sviluppo. Il gruppo promuove un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, offrendo concrete opportunità di crescita interna attraverso programmi di formazione mirati e percorsi di mobilità tra le diverse strutture, oltre a garantire un clima aziendale attento al benessere e alla valorizzazione delle competenze di ogni dipendente».\r

\r

","post_title":"Recruiting: Leonardo Hotels partecipa al Tfp di Milano","post_date":"2026-01-30T13:57:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769781454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nh Collection Maldives Reethi si svela al termine del processo di ristrutturazione. Con 105 ville rinnovate, ristoranti e bar, aree per famiglie e bambini e una spa immersa nel paesaggio di Fonimagoodhoo, il resort è un vero e proprio santuario eco-friendly che tratta con il massimo rispetto la riserva della biosfera che lo ospita, protetta dall'Unesco.\r

\r

La struttura si trova a 35 minuti di idrovolante da Malé, oppure a 20 minuti di volo interno da Malé all'aeroporto di Dharavandhoo, seguito da un trasferimento in motoscafo di 15 minuti fino all'isola.\r

\r

Affacciate sull'oceano, le moderne ville dell'Nh Collection Maldives Reethiabbracciano la natura attraverso dettagli come le docce all'aperto. Gli interni rilassanti, dai toni caldi e neutri, offrono un piacevole contrasto con il tripudio di colori dell’ambiente esterno, rimanendo in armonia con il paesaggio grazie all'ampio uso di materiali naturali come il legno e il bambù. Le ville sulla spiaggia con tetto di paglia si affacciano sul tramonto e si trovano a pochi metri dalla barriera corallina, direttamente sulla sabbia. Tra le diverse tipologie, spicca quella familiare con due camere da letto, piscina privata e solarium. L'esclusiva Reethi Suite (150 metri quadri) è separata dal resto della struttura grazie alla sua posizione su un tratto di spiaggia appartato. La terrazza della suite si affaccia su una lunga piscina privata e sull'oceano aperto, particolarmente suggestivo all'alba. Le altre 30 ville sull'acqua, disposte a mezzaluna lungo la punta settentrionale dell'atollo, si affacciano sul mare e trasmettono un profondo senso di tranquillità. Gli interni, dal design raffinato, richiamano l'arte maldiviana, attraverso elementi realizzati da artigiani locali utilizzando materiali riciclati.\r

Esperienze\r

Grazie al suo suggestivo fascino isolano, il resort è un paradiso per gli amanti dell'avventura, ma anche per le coppie e le famiglie alla ricerca di un'esperienza autentica. Dalle immersioni subacquee e in apnea, agli sport acquatici come il catamarano, il jet-ski e il kayak, gli appassionati di sport acquatici trovano tutto ciò che desiderano. A soli 15 minuti di distanza, la baia di Hanifaru ospita raduni stagionali di razze e squali balena.\r

\r

All'Nh Collection Maldives Reethi è possibile anche rilassarsi nella Revive Spa & Wellness. Qui, i trattamenti esclusivi combinano il potere curativo della natura con tecniche terapeutiche avanzate, accompagnate da esperienze come il Maldivian Delight.\r

L’offerta gastronomica\r

Gli otto ristoranti e bar del resort garantiscono agli ospiti una vasta offerta gastronomica. Il ristorante Jumla, aperto tutto il giorno, propone piatti internazionali rivisitati in chiave creativa; il rinomato grill Alifaan seduce con bistecche e frutti di mare; il Kaiyo ha una vista a 360° sull'oceano; al Madumaithiri si servono piatti come pizze, hamburger, piadine. Con solo sei tavoli, il Caravela offre un'esperienza esclusiva; disponibile su prenotazione, offre una cucina creativa e abbinamenti di vini rari provenienti dalla cantina del resort. Chiudono l'offerta il ritronate informale Atardecer, lo Splash Bar e il bar Handhuvaru.\r

\r

","post_title":"Nh Collection Maldives Reethi: il nuovo look","post_date":"2026-01-30T13:34:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769780047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505373\" align=\"alignright\" width=\"450\"] Marco Ghidoni[/caption]\r

\r

Il 2026 sarà l’anno del consolidamento per Viaggialdo. L’anno è iniziato con l’ingresso in squadra di un nuovo responsabile, con l’obiettivo in modo di essere ancora più puntuali nelle risposte. Si tratta nello specifico di Fabiola Marconi, che assume il ruolo di product manager Africa – India – Malesia – Indonesia – Bali – Indocina.\r

\r

Il 2025 è stato un anno di conferme e superamento di quanto prodotto nel 2024. Il fatturato totale ha avuto un incremento del 50%: da una parte l’operatore ha confermato i clienti storici e dall’altro ha registrato nuove agenzie che si sono approcciate per la prima volta al prodotto Viaggialdo. Di recente l'operatore ha presentato il sistema di prenotazione online che avrà comunque sempre la supervisione dei pm.\r

Prezzo finito\r

Prosegue la politica del prezzo chiaro senza adeguamenti e a tariffa finita.\r

\r

«Oggi chi pensa a Viaggialdo pensa a Oman e Medio Oriente inclusi tutti i combinati possibili – spiega Marco Ghidoni, product manager Viaggialdo -. Il nostro punto di forza è senza dubbio la conoscenza dei prodotti - sia nelle destinazioni principali sia in quelle che mano a mano lanciamo. La collaborazione in Oman con la dmc ci permette di avere un ufficio italiano in loco dove gestiamo tutto. Questo è un grande plus».","post_title":"Viaggialdo, il 2026 sarà un anno di consolidamento","post_date":"2026-01-30T13:12:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769778768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trascorrere un long weekend a Budapest per San Valentino significa scegliere una destinazione capace di unire atmosfera, creatività e coinvolgimento, grazie a un calendario di appuntamenti che invita a scoprire la città in modo personale e fuori dagli schemi.\r

\r

Tra le proposte originali spiccano i workshop creativi, come le sessioni di pittura di coppia, dove dipingere fianco a fianco diventa un modo per esprimersi, dialogare e confrontarsi.\r

Per un’atmosfera ancora più suggestiva e intima, il Valentine’s Day Candle Light Express regala un itinerario illuminato da centinaia di candele.\r

\r

A chi ama il divertimento e dei festeggiamenti meno convenzionali, Winter Splash ad Aquaworld – il più grande parco acquatico indoor della città – offre ai suoi ospiti musica, spettacoli e l’energia della notte.\r

\r

Per un San Valentino all’insegna del buon cibo, ecco la First Strudel House, un ristorante a conduzione famigliare all’interno del quale va in scena Strudel Stretching Show che permette ai commensali di cimentarsi nella preparazione del tradizionale dolce alle mele, trasformando una semplice degustazione in un’esperienza coinvolgente e conviviale.\r

\r

Per chi ama i sapori locali più decisi, la House of Unicum situata nella zona sud della città offre tour guidati con degustazione dedicati a uno dei più famosi ed iconici amari alle erbe dell’Ungheria, mentre al First Craft Beer è possibile fare tasting di deliziose birre artigianali in un contesto informale e rilassato, per godersi a pieno il momento nel comfort e nel calore del locale.\r

\r

A suggellare il viaggio tra le mille anime della perla del Danubio, i centri di intrattenimento come la Game Room e Pixity incarnano la dimensione più coinvolgente e sorprendente della città, tra pavimenti LED interattivi, sfide fisiche e giochi di squadra che stimolano collaborazione e complicità. E per chi desidera chiudere la propria fuga d’amore con una nota poetica e sospesa nel tempo, la Papilonia Butterfly House, nel centro della città, accoglie i visitatori in un giardino onirico, popolato da centinaia di farfalle colorate.","post_title":"Budapest, San Valentino tra sapori, creatività e divertimento","post_date":"2026-01-30T13:00:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769778028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_467903\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Bonacchi[/caption]\r

Glamour compie un nuovo passo avanti presentando la rinnovata squadra dei destination manager. Un team rafforzato, giovane e specializzato, chiamato a guidare lo sviluppo prodotto in una fase cruciale per il tour operating, sempre più orientato a competenze verticali, conoscenza diretta delle destinazioni e capacità di intercettare nuove opportunità di business.\r

Accanto a Silvia Failli, da anni solido punto di riferimento per Africa e oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour.\r

\r

Le tre nuove figure\r

«Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni» commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour.\r

Tra le new entry spicca Susanna Sorci, nominata destination manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Professionista di grande esperienza sul Nord America, Susanna Sorci è nata e cresciuta professionalmente in Go America, dove ha costruito il proprio percorso fino a raggiungere il ruolo di product manager Usa/Canada e Caraibi. Gli studi negli Stati Uniti e le numerose esperienze dirette a destinazione le hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda e concreta di un’area chiave per Glamour, oggi più che mai strategica. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale.\r

Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Proprio in Giappone Cristina Nannini ha vissuto per dieci anni, ricoprendo ruoli chiave presso dmc locali e realtà impegnate nella progettazione di travel experience autentiche e ad alto valore aggiunto.\r

Completa il quadro Martina Lorenzini che, già con successo destination manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka. Un’area considerata tra le più promettenti per lo sviluppo futuro, dove Martina è già attiva nel rafforzamento delle partnership, nello scouting e nella cura del livello qualitativo del prodotto, forte di una solida esperienza pregressa nell’hotellerie di alta gamma.\r

\r

\r

\r

“Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di Destination Manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici”, aggiunge Emmer Guerra, Destination Director di Glamour. “Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”.\r

\r

Con questa nuova squadra, Glamour rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come player dinamico e innovativo, capace di coniugare visione strategica, competenza sulle destinazioni e valorizzazione dei talenti. Un investimento sulle persone che conferma la volontà dell’azienda di affrontare il futuro del tour operating con solidità, entusiasmo e uno sguardo sempre più internazionale.\r

","post_title":"Glamour investe nella squadra: arrivano tre nuove destination manager","post_date":"2026-01-30T12:59:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769777990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il vasto piano di rinnovo della flotta Lufthansa include la modernizzazione degli interni delle cabine degli aeromobili più grandi: in arrivo nuovi sedili per tutte le classi dei Boeing 747-8 e degli Airbus A350-900.\r

\r

Tutti gli A380-800 saranno dotati di nuove poltrone di Business Class, dal prossimo febbraio presso la Elbe Flugzeugwerke di Dresda. Seguiranno a breve ulteriori retrofit della flotta esistente.\r

\r

Ciascun sedile avrà accesso diretto al corridoio e offrirà una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri, connettività Bluetooth e divisori flessibili, garantendo comfort e privacy a un nuovo livello premium.\r

\r

«Lufthansa gestisce l'unica flotta A380 dell'Unione europea, con base nel nostro aeroporto a 5 stelle - afferma Heiko Reitz, hub manager Monaco, Lufthansa Airlines -. Il retrofit sottolinea il nostro impegno nel fornire un'esperienza di volo eccellente sugli aerei a lungo raggio, così apprezzati dai nostri passeggeri. I nuovi sedili premium offrono maggiore privacy e un comfort notevolmente superiore rispetto al passato».\r

\r

Complessivamente, l'A380 sarà presto dotato di 68 nuovi sedili in Business Class: con otto sedili in First Class, 52 sedili in Premium Economy e 371 sedili in Economy, l'A380 è il più grande aereo a lungo raggio della flotta Lufthansa.\r

\r

Oltre all'ampio retrofit, durante la permanenza presso Elbe Flugzeugwerke saranno effettuati anche i normali lavori di manutenzione ordinaria sugli aeromobili A380. Una volta completati i controlli, il primo aeromobile dovrebbe tornare a Monaco di Baviera nel mese di aprile di quest'anno e sarà impiegato nel servizio regolare. Entro la metà del 2027, tutti e otto gli A380 dovrebbero essere completamente rinnovati.","post_title":"Lufthansa: la nuova business class decolla sugli aeromobili più grandi","post_date":"2026-01-30T12:47:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769777253000]}]}}