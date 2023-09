Folgiero, Fincantieri: la crocieristica va a gonfie vele, gli ordini arriveranno presto

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_407937" align="alignleft" width="300"] Il Mangia's di Favignana[/caption] Prosegue lo sviluppo del gruppo Mangia's, che ora punta deciso verso lo sbarco in Borsa. L'operazione, per la verità, era nell'aria da un po' ma ora comincia finalmente ad assumere i contorni della concretezza. Ci vorrà ancora qualche anno, tre o quattro, ha spiegato però il cfo della compagnia, Andrea Mangia, a Pambianco Hotellerie: occorre attendere la realizzazione della prima parte del business plan legato alla joint venture con Hip (Blackstone), che permetterà alla società di raggiungere una capitalizzazione di almeno 600-700 milioni. Proprio la presenza della jv, con la conseguente separazione di proprietà e gestione, si sta rivelando secondo Mangia il fattore capace di garantire il successo dello sbarco in Borsa. Il gruppo siciliano ci aveva infatti già pensato in epoca pre-Covid, ma gli advisor consultati per analizzare l'operazione avevano valutato la società nel suo complesso meno delle due attività Opco (gestione) e PropCo (proprietà) prese singolarmente. Si parlava, ricorda Mangia, di dieci volte il margine operativo lordo, contro le 12-15 volte l'ebitda del business immobiliare e fino a 20 volte quello della società di management. La stima complessiva si aggirava allora attorno ai 150 milioni di euro, per una compagnia i cui soli immobili valevano 230 milioni. Gli effetti della joint venture si stanno naturalmente facendo sentire anche sulle performance operative del gruppo. Oltre ad aver garantito già a oggi 100 milioni di euro di investimenti (in crescita rispetto agli 85 milioni inizialmente previsti, ndr), l'operazione sta infatti generando ottimi risultati, tanto che il gruppo pensa di chiudere il 2023 con un giro d'affari pari a 110 milioni di euro, quasi 30 milioni in più rispetto agli 81 del 2022, e con un ebitda più di due volte superiore a quello di un anno fa, a quota 16,5 milioni. A breve infine, entro fine anno o inizio 2024, ha rivelato sempre Mangia, dovrebbe anche arrivare la firma di un accordo di gestione per una più strutture alberghiere. Gli obiettivi dichiarati mirano al momento a proprietà urbane e resort sui laghi di Garda e Como. [post_title] => Mangia: presto in Borsa grazie alla jv con Blackstone e alla separazione Opco-Propco [post_date] => 2023-09-07T13:09:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694092169000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le commesse torneranno presto, tra il quarto trimestre 2023 e il primo 2024. E' l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a tracciare la rotta della ripresa della cantieristica, dopo la ripartenza prepotente della crocieristica di questo 2023. Il gap tra performance dell'industria dei viaggi in mare e costruzioni era stato recentemente evidenziato da un'analisi del Sole 24 Ore, che aveva sottolineato come, dopo una parziale ripartenza nel 2022, nella prima parte di quest'anno gli ordini totali di navi da crociera a livello globale fossero stati solamente due, di cui uno proprio a Fincantieri. Il periodo di gestazione di una commessa da 1,5 miliardi di euro è di circa 12-14 mesi, ha spiegato però Folgiero a margine della doppia cerimonia Explora Journeys di Sestri Ponente. Non è possibile in altre parole immaginare che, non appena il mercato ricomincia a muoversi, comincino immediatamente a piovere commesse. C'è insomma fiducia in Fincantieri, nella consapevolezza che ogni business ha i propri tempi e cicli da rispettare: dopo gli anni difficili della pandemia, anche sulla cantieristica sta per rispuntare il sole. [post_title] => Folgiero, Fincantieri: la crocieristica va a gonfie vele, gli ordini arriveranno presto [post_date] => 2023-09-07T12:37:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694090222000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppia cerimonia per il gruppo Msc presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Si sono svolti infatti ieri in contemporanea il varo tecnico (float out) della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordini (altre due sono previste da un memorandum d'intesa già firmato dalle parti, ndr). L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni. “La duplice cerimonia di oggi rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand - ha sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”. . Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua nella giornata di oggi con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi (undici, ndr) e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del mare Nostrum, tra cui alcune destinazioni italiane come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno nel Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia. La Explora III, la cui costruzione è iniziata oggi con tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico, perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico. A gennaio 2024 inizierà quindi la costruzione della Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027. Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate di alcune tra le più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale, tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni. [gallery ids="451758,451759,451760,451761,451762,451763"] [post_title] => A Sestri Ponente protagoniste le Explora II e III. Prosegue la costruzione della flotta lusso griffata Msc [post_date] => 2023-09-07T11:50:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694087454000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prime impressioni più che positive per il nuovo brand Explora Journeys di casa Msc. "A fine luglio è salpata la nostra unità di debutto, la Explora I, per una serie di crociere in Nord Europa e i feedback che riceviamo da chi ha provato la nave sono ottimi", ha raccontato il country manager Italia, Leonardo Massa, a margine della doppia cerimonia tenutasi ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente, per il float out della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. A bordo, ha proseguito Massa, "si sono ritrovati passeggeri che già conoscevano la nostra offerta, soprattutto tramite la proposta Yacht Club, insieme a molti che hanno approcciato per la prima volta una vacanza di lusso in mare. I dati preliminari ci dicono anzi che poco più del 60% degli ospiti è rappresentato al momento da nuovi clienti, mentre la tariffa media (adr), per una nave che si presenta come un vero boutique hotel galleggiante, si aggira attorno ai 700 - 800 euro al giorno". A livello di mercati molto dipende invece dal posizionamento della nave che, al contrario della programmazione classica delle navi da crociera del marchio Msc, tende a muoversi pressoché costantemente attorno al globo: "Nel periodo di agosto - ha spiegato Massa -, quando Explora I ha incrociato al largo delle coste settentrionali del Vecchio continente, il pubblico europeo ha fatto la parte del leone. Ora ci aspettiamo per l'autunno un incremento della domanda nordamericana, con lo spostamento dell'unità prima sull'East Coast per il periodo del foliage e poi nei Caraibi. Per quanto riguarda l'Italia noi attendiamo però soprattutto la prossima estate, quando avremo ben due navi Explora Journeys nel Mediterraneo (la Explora II farà le proprie crociere di debutto proprio nel mare Nostrum, ndr). Sarà allora l'occasione per molti clienti e agenzie tricolori di scoprire il nuovo prodotto". E proprio dal mondo agenziale l'accoglienza del marchio è stata entusiasta: "Ma probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente, date le performance entusiasmanti che l'intera crocieristica ha registrato in questi mesi", ha concluso Massa. [post_title] => Massa: Explora Journeys? Feedback entusiasti e adr sui 700-800 euro al giorno [post_date] => 2023-09-07T11:09:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694084956000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un incontro a Bruxelles tra Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair accompagnato da Raymond Kelliher, director of route development della low cost con Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha sancito una rinnovata attenzione e progetti di sviluppo della compagnia aerea sugli scali calabresi. Da quando la Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse, Ryanair ha valutato il potenziale per gli aeroporti di Lamezia e Crotone in termini di possibili nuove rotte e di aumento sulle rotte esistenti e sull'aeroporto di Reggio, considerando l'importanza della città per la Regione, come potenziale apertura di base. Nell'estate ormai alle ultime battute la low cost ha servito la regione con un operativo record: capacità del +23% rispetto a alla summer 2019 e un totale di 19 rotte con oltre 220 voli settimanali. «La compagnia è estremamente interessata alla Calabria - ha confermato Occhiuto su Twitter -. Presto ci saranno novità per gli aeroporti di Reggio, Crotone e Lamezia». [post_title] => Ryanair studia nuovi investimenti sugli aeroporti della Calabria [post_date] => 2023-09-07T09:59:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694080750000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => CLIA, associazione internazionale del settore crocieristico, ha pubblicato oggi il Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices del 2023, in cui si fa il punto sulla transizione ecologica del comparto e da cui emerge un netto cambio di marcia in ambito ambientale. Secondo il portafoglio ordini 2023, per esempio, i 62 miliardi di dollari investiti dalle compagnie dal 2019 ad oggi consentiranno la costruzione di 44 nuove navi nei prossimi 5 anni, di cui più della metà, ben 25, alimentate a gnl e 7 abilitate all’uso del metanolo. In pratica, il 73% delle nuove navi avrà alimentazione "pulita" e, in futuro, un numero sempre crescente adotterà sistemi di alimentazione innovativi o sarà in grado di utilizzare carburanti a zero emissioni, segnando così un deciso passo avanti nella transizione ecologica. Il rapporto CLIA illustra poi nel dettaglio gli investimenti effettuati allo scopo di ridurre le emissioni, tra cui in primis l’elettrificazione a terra che consente alle navi di spegnere i motori durante l'ormeggio: al momento tale sistema è presente su 120 navi CLIA (pari al 46% della flotta mondiale), mentre meno del 2% dei porti del mondo ha predisposto l'elettrificazione delle banchine. Il rapporto elenca anche le diverse altre soluzioni che gli armatori stanno sviluppando: motori multi-carburante, celle a combustibile, tecnologie per l’energia eolica (comprese le vele solide), fotovoltaico, batterie di accumulo per il risparmio energetico, oltre a 32 progetti pilota sui combustibili alternativi. Inoltre, emerge come sistemi di monitoraggio dell'efficienza energetica siano attualmente in uso su 171 navi, pari al 60% della flotta globale. "Le compagnie continuano a investire per ammodernare la flotta, renderla sostenibile e per proteggere gli oceani, l’aria e le destinazioni – dice Kelly Craighead, presidente e ad di CLIA – e i dati mostrano che, in ambito ambientale, un cambiamento radicale è già in corso. Le navi del futuro sono già in cantiere e noi stiamo già sviluppando nuove tecnologie, programmi pilota e sperimentazioni a dimostrazione di come il settore sia all’avanguardia della sostenibilità e dello sviluppo tecnologico”. La possibilità di usare carburanti sostenibili rimane essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in ambito marittimo e a tale scopo è necessario che i governi ne sostengano lo sviluppo e la diffusione su larga scala. “Per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi ambientali sono necessari consistenti investimenti, sia pubblici che privati. Il comparto crocieristico, parte del più ampio settore marittimo, sta facendo la sua parte ma abbiamo bisogno che le istituzioni sostengano i nostri sforzi nella ricerca e che definiscano un quadro normativo chiaro e stabile, in modo che tutta la filiera possa programmare e svolgere il lavoro necessario" dice Pierfrancesco Vago, chairman di CLIA. [post_title] => CLIA: aumentano gli investimenti per le crociere "ecologiche" [post_date] => 2023-09-06T10:04:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994656000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Industria delle crociere a doppia velocità. Da una parte cresce il numero dei passeggeri, che ormai si appresta a superare la soglia pre-Covid, dall'altra però non decollano gli ordini di nuove navi. Stando a quanto riporta la Clia, per la fine del 2023 si prevede che il settore arrivi infatti a registrare attorno ai 33 milioni di ospiti, pari all'11% in più rispetto al 2019. Di questi, oltre 950 mila saranno italiani, superando così il record di quattro anni fa. Diverso, invece, il discorso relativo alla cantieristica, osserva un'analisi del Sole 24 Ore: nel 2019, in particolare, i nuovi ordini per navi da crociera superiori alla 10 mila tonnellate di stazza erano stati 23, dei quali undici per Fincantieri. Dopo il brusco rallentamento del biennio Covid 2020-2021 (un ordine solo per ciascun anno), nel 2022 si è assistito a una certa ripresa con sette contratti firmati, di cui cinque facenti capo a Fincantieri. Nel primo trimestre di quest'anno, però, l'industria pare nuovamente aver rallentato con una sola commessa, a cui se ne è aggiunta un'altra a giugno per Fincantieri, relativa alla seconda nave extralusso griffata Four Seasons. Al momento tuttavia l'orderbook consolidato (che non tiene conto dei memorandum d'intesa) rimane comunque corposo: a giugno raggiungeva infatti le 61 unità, pari a circa il 20% della flotta mondiale attuale, con consegne in calendario fino al 2028. Di queste, 29 navi sono a carico di Fincantieri, undici della tedesca Meyer Werft, altrettante della francese Chantiers de l’Atlantique e due di un'altra realtà italiana come la genovese T Mariotti (una, la Seabourn Pursuit, è stata consegnata lo scorso 31 luglio). A livello di compagnie di crociere, infine, Royal Caribbean detiene il 25,4% degli ordini, che arrivano al 35% includendo anche le unità della jv Tui Cruises, Carnival il 14,6% (21% se si considera pure la jv cinese) ed Msc l'8%. [post_title] => Crociere: cresce il numero di passeggeri ma rallenta la cantieristica [post_date] => 2023-09-05T11:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693911898000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines acquisterà altri dieci Airbus A350-900 che verranno consegnati a partire dal 2025. In un breve annuncio in Borsa, la compagnia aerea ha spiegato di aver deciso di acquistare i 10 wide bodies per raggiungere gli obiettivi di crescita previsti. Gli aeromobili saranno consegnati tra il 2025 e il 2027. L'annuncio arriva mentre il vettore di Star Alliance sta lavorando a un importante ordine di circa 600 aeromobili, tra cui 200 wide bodies, nell'ambito del piano di raddoppio delle dimensioni nel prossimo decennio. Il mese scorso il direttore finanziario di Turkish Airlines, Murat Seker, ha dichiarato che la decisione sarà presa "presto". Turkish Airlines ha chiuso i tre mesi al 30 giugno con 419 aeromobili e prevede che la sua flotta raggiungerà i 435 aeromobili entro la fine dell'anno. Seker prevede che nel 2024 i velivoli saranno 460-470. «Poi nel 2025 la flotta raggiungerà circa i 500 aeromobili e i 600 entro il 2028, il che, a nostro avviso, ci garantirà una crescita della capacità posti a chilometro del 7-10% nei prossimi cinque anni». [post_title] => Turkish Airlines pronta a ordinare altri dieci Airbus A350-900 [post_date] => 2023-09-05T10:14:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693908877000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un pacchetto di tre giorni per assistere alle Preliminary Regattas della trentasettesima America’s Cup: Kkm Group inaugura la stagione 23/24 con una proposta dedicata all’evento sportivo per eccellenza, la cui origine risale al 1851. Le regate preliminari sono il primo appuntamento ufficiale dell’America’s Cup e si svolgeranno dal 14 al 17 settembre a Vilanova i la Geltrú, località turistica a 45 chilometri da Barcellona. Un vero e proprio must per schiere di tifosi e appassionati di tutte le età, in vista della coppa vera e propria a Barcellona nel 2024, che vedrà il team New Zealand impegnato a difendere la Vecchia Brocca conquistata nel 2021 ad Auckland con la vittoria su Luna Rossa. Gli ospiti di Kkm Group potranno assistere all’evento da una location privilegiata: uno yacht ormeggiato in prossimità del campo di gara, che permetterà di godere di una visuale chiara e completa del percorso. A bordo sono previsti catering, concierge e altri servizi di hospitality. Il pacchetto di viaggio, a partire da 800 euro, comprende anche i voli da Milano, due notti in hotel e i trasferimenti in loco. “Sul mondo della vela abbiamo grandi programmi per la prossima stagione - spiega il ceo di Kkm Group, Andrea Cani -. Per quanto concerne l’America’s Cup, oltre alla regata preliminare di Vilanova, saremo presenti a quella di Jeddah tra novembre e dicembre 2023 e poi avremo pacchetti speciali per tutti gli eventi del 2024. Guardiamo anche all’Italia: a ottobre seguiremo la cinquantacinquesima Barcolana con proposte differenziate per individuali, gruppi e incentive”. L’impegno dell'operatore nel mondo dello sport non si limita però solo alla vela: le proposte proseguiranno per tutto l’autunno fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ventaglio di pacchetti speciali spazia dal calcio, con la possibilità di assistere alle gare di alcune squadre come Real Madrid, Barcellona, Tottenham e Chelsea previste a ottobre e novembre, al football americano, con offerte che includono le partite di Nfl in programma a Londra a ottobre. Focus, infine, sul basket, uno dei fiori all’occhiello della programmazione di Kkm Group, e in particolare sull’Nba Paris Game, l’annuale match di regular season del campionato americano giocato in Europa, che si disputerà il prossimo 11 gennaio 2024 alla Accor Arena di Parigi e che vedrà affrontarsi le franchigie dei Cleveland Cavs e Brooklyn Nets. Ogni pacchetto include volo a/r, hotel per due notti, biglietto di ingresso all’evento e varie experiences in città. “Queste proposte – conclude Cani – ci stanno regalando grandi soddisfazioni, soprattutto in virtù del fatto che tutta la parte relativa all’hospitality è gestita direttamente da noi: un aspetto che da un lato ci garantisce maggiore flessibilità in termini di marginalità e dall’altro ci permette di personalizzare i pacchetti in base alle richieste delle agenzie di viaggio”. [post_title] => La nuova stagione di Kkm Group parte con le Preliminary Regatta dell'America's Cup in Spagna [post_date] => 2023-09-05T09:55:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693907750000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "folgiero fincantieri la crocieristica va a gonfie vele gli ordini arriveranno presto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1305,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_407937\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Mangia's di Favignana[/caption]\r

\r

Prosegue lo sviluppo del gruppo Mangia's, che ora punta deciso verso lo sbarco in Borsa. L'operazione, per la verità, era nell'aria da un po' ma ora comincia finalmente ad assumere i contorni della concretezza. Ci vorrà ancora qualche anno, tre o quattro, ha spiegato però il cfo della compagnia, Andrea Mangia, a Pambianco Hotellerie: occorre attendere la realizzazione della prima parte del business plan legato alla joint venture con Hip (Blackstone), che permetterà alla società di raggiungere una capitalizzazione di almeno 600-700 milioni.\r

\r

Proprio la presenza della jv, con la conseguente separazione di proprietà e gestione, si sta rivelando secondo Mangia il fattore capace di garantire il successo dello sbarco in Borsa. Il gruppo siciliano ci aveva infatti già pensato in epoca pre-Covid, ma gli advisor consultati per analizzare l'operazione avevano valutato la società nel suo complesso meno delle due attività Opco (gestione) e PropCo (proprietà) prese singolarmente. Si parlava, ricorda Mangia, di dieci volte il margine operativo lordo, contro le 12-15 volte l'ebitda del business immobiliare e fino a 20 volte quello della società di management. La stima complessiva si aggirava allora attorno ai 150 milioni di euro, per una compagnia i cui soli immobili valevano 230 milioni.\r

\r

Gli effetti della joint venture si stanno naturalmente facendo sentire anche sulle performance operative del gruppo. Oltre ad aver garantito già a oggi 100 milioni di euro di investimenti (in crescita rispetto agli 85 milioni inizialmente previsti, ndr), l'operazione sta infatti generando ottimi risultati, tanto che il gruppo pensa di chiudere il 2023 con un giro d'affari pari a 110 milioni di euro, quasi 30 milioni in più rispetto agli 81 del 2022, e con un ebitda più di due volte superiore a quello di un anno fa, a quota 16,5 milioni. \r

\r

A breve infine, entro fine anno o inizio 2024, ha rivelato sempre Mangia, dovrebbe anche arrivare la firma di un accordo di gestione per una più strutture alberghiere. Gli obiettivi dichiarati mirano al momento a proprietà urbane e resort sui laghi di Garda e Como.","post_title":"Mangia: presto in Borsa grazie alla jv con Blackstone e alla separazione Opco-Propco","post_date":"2023-09-07T13:09:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694092169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le commesse torneranno presto, tra il quarto trimestre 2023 e il primo 2024. E' l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a tracciare la rotta della ripresa della cantieristica, dopo la ripartenza prepotente della crocieristica di questo 2023. Il gap tra performance dell'industria dei viaggi in mare e costruzioni era stato recentemente evidenziato da un'analisi del Sole 24 Ore, che aveva sottolineato come, dopo una parziale ripartenza nel 2022, nella prima parte di quest'anno gli ordini totali di navi da crociera a livello globale fossero stati solamente due, di cui uno proprio a Fincantieri.\r

\r

Il periodo di gestazione di una commessa da 1,5 miliardi di euro è di circa 12-14 mesi, ha spiegato però Folgiero a margine della doppia cerimonia Explora Journeys di Sestri Ponente. Non è possibile in altre parole immaginare che, non appena il mercato ricomincia a muoversi, comincino immediatamente a piovere commesse. C'è insomma fiducia in Fincantieri, nella consapevolezza che ogni business ha i propri tempi e cicli da rispettare: dopo gli anni difficili della pandemia, anche sulla cantieristica sta per rispuntare il sole.","post_title":"Folgiero, Fincantieri: la crocieristica va a gonfie vele, gli ordini arriveranno presto","post_date":"2023-09-07T12:37:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694090222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia cerimonia per il gruppo Msc presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Si sono svolti infatti ieri in contemporanea il varo tecnico (float out) della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordini (altre due sono previste da un memorandum d'intesa già firmato dalle parti, ndr). L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni.\r

\r

“La duplice cerimonia di oggi rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand - ha sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”. .\r

\r

Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua nella giornata di oggi con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi (undici, ndr) e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del mare Nostrum, tra cui alcune destinazioni italiane come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno nel Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia.\r

\r

La Explora III, la cui costruzione è iniziata oggi con tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico, perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico.\r

\r

A gennaio 2024 inizierà quindi la costruzione della Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027. Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate di alcune tra le più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale, tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni.\r

\r

[gallery ids=\"451758,451759,451760,451761,451762,451763\"]","post_title":"A Sestri Ponente protagoniste le Explora II e III. Prosegue la costruzione della flotta lusso griffata Msc","post_date":"2023-09-07T11:50:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694087454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prime impressioni più che positive per il nuovo brand Explora Journeys di casa Msc. \"A fine luglio è salpata la nostra unità di debutto, la Explora I, per una serie di crociere in Nord Europa e i feedback che riceviamo da chi ha provato la nave sono ottimi\", ha raccontato il country manager Italia, Leonardo Massa, a margine della doppia cerimonia tenutasi ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente, per il float out della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III.\r

\r

A bordo, ha proseguito Massa, \"si sono ritrovati passeggeri che già conoscevano la nostra offerta, soprattutto tramite la proposta Yacht Club, insieme a molti che hanno approcciato per la prima volta una vacanza di lusso in mare. I dati preliminari ci dicono anzi che poco più del 60% degli ospiti è rappresentato al momento da nuovi clienti, mentre la tariffa media (adr), per una nave che si presenta come un vero boutique hotel galleggiante, si aggira attorno ai 700 - 800 euro al giorno\".\r

\r

A livello di mercati molto dipende invece dal posizionamento della nave che, al contrario della programmazione classica delle navi da crociera del marchio Msc, tende a muoversi pressoché costantemente attorno al globo: \"Nel periodo di agosto - ha spiegato Massa -, quando Explora I ha incrociato al largo delle coste settentrionali del Vecchio continente, il pubblico europeo ha fatto la parte del leone. Ora ci aspettiamo per l'autunno un incremento della domanda nordamericana, con lo spostamento dell'unità prima sull'East Coast per il periodo del foliage e poi nei Caraibi. Per quanto riguarda l'Italia noi attendiamo però soprattutto la prossima estate, quando avremo ben due navi Explora Journeys nel Mediterraneo (la Explora II farà le proprie crociere di debutto proprio nel mare Nostrum, ndr). Sarà allora l'occasione per molti clienti e agenzie tricolori di scoprire il nuovo prodotto\".\r

\r

E proprio dal mondo agenziale l'accoglienza del marchio è stata entusiasta: \"Ma probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente, date le performance entusiasmanti che l'intera crocieristica ha registrato in questi mesi\", ha concluso Massa.","post_title":"Massa: Explora Journeys? Feedback entusiasti e adr sui 700-800 euro al giorno","post_date":"2023-09-07T11:09:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694084956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un incontro a Bruxelles tra Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair accompagnato da Raymond Kelliher, director of route development della low cost con Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha sancito una rinnovata attenzione e progetti di sviluppo della compagnia aerea sugli scali calabresi.\r

Da quando la Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse, Ryanair ha valutato il potenziale per gli aeroporti di Lamezia e Crotone in termini di possibili nuove rotte e di aumento sulle rotte esistenti e sull'aeroporto di Reggio, considerando l'importanza della città per la Regione, come potenziale apertura di base.\r

Nell'estate ormai alle ultime battute la low cost ha servito la regione con un operativo record: capacità del +23% rispetto a alla summer 2019 e un totale di 19 rotte con oltre 220 voli settimanali.\r

«La compagnia è estremamente interessata alla Calabria - ha confermato Occhiuto su Twitter -. Presto ci saranno novità per gli aeroporti di Reggio, Crotone e Lamezia».","post_title":"Ryanair studia nuovi investimenti sugli aeroporti della Calabria","post_date":"2023-09-07T09:59:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694080750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CLIA, associazione internazionale del settore crocieristico, ha pubblicato oggi il Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices del 2023, in cui si fa il punto sulla transizione ecologica del comparto e da cui emerge un netto cambio di marcia in ambito ambientale.\r

Secondo il portafoglio ordini 2023, per esempio, i 62 miliardi di dollari investiti dalle compagnie dal 2019 ad oggi consentiranno la costruzione di 44 nuove navi nei prossimi 5 anni, di cui più della metà, ben 25, alimentate a gnl e 7 abilitate all’uso del metanolo. In pratica, il 73% delle nuove navi avrà alimentazione \"pulita\" e, in futuro, un numero sempre crescente adotterà sistemi di alimentazione innovativi o sarà in grado di utilizzare carburanti a zero emissioni, segnando così un deciso passo avanti nella transizione ecologica. \r

Il rapporto CLIA illustra poi nel dettaglio gli investimenti effettuati allo scopo di ridurre le emissioni, tra cui in primis l’elettrificazione a terra che consente alle navi di spegnere i motori durante l'ormeggio: al momento tale sistema è presente su 120 navi CLIA (pari al 46% della flotta mondiale), mentre meno del 2% dei porti del mondo ha predisposto l'elettrificazione delle banchine.\r

Il rapporto elenca anche le diverse altre soluzioni che gli armatori stanno sviluppando: motori multi-carburante, celle a combustibile, tecnologie per l’energia eolica (comprese le vele solide), fotovoltaico, batterie di accumulo per il risparmio energetico, oltre a 32 progetti pilota sui combustibili alternativi. Inoltre, emerge come sistemi di monitoraggio dell'efficienza energetica siano attualmente in uso su 171 navi, pari al 60% della flotta globale. \r

\"Le compagnie continuano a investire per ammodernare la flotta, renderla sostenibile e per proteggere gli oceani, l’aria e le destinazioni – dice Kelly Craighead, presidente e ad di CLIA – e i dati mostrano che, in ambito ambientale, un cambiamento radicale è già in corso. Le navi del futuro sono già in cantiere e noi stiamo già sviluppando nuove tecnologie, programmi pilota e sperimentazioni a dimostrazione di come il settore sia all’avanguardia della sostenibilità e dello sviluppo tecnologico”.\r

La possibilità di usare carburanti sostenibili rimane essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in ambito marittimo e a tale scopo è necessario che i governi ne sostengano lo sviluppo e la diffusione su larga scala.\r

“Per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi ambientali sono necessari consistenti investimenti, sia pubblici che privati. Il comparto crocieristico, parte del più ampio settore marittimo, sta facendo la sua parte ma abbiamo bisogno che le istituzioni sostengano i nostri sforzi nella ricerca e che definiscano un quadro normativo chiaro e stabile, in modo che tutta la filiera possa programmare e svolgere il lavoro necessario\" dice Pierfrancesco Vago, chairman di CLIA.","post_title":"CLIA: aumentano gli investimenti per le crociere \"ecologiche\"","post_date":"2023-09-06T10:04:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693994656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Industria delle crociere a doppia velocità. Da una parte cresce il numero dei passeggeri, che ormai si appresta a superare la soglia pre-Covid, dall'altra però non decollano gli ordini di nuove navi. Stando a quanto riporta la Clia, per la fine del 2023 si prevede che il settore arrivi infatti a registrare attorno ai 33 milioni di ospiti, pari all'11% in più rispetto al 2019. Di questi, oltre 950 mila saranno italiani, superando così il record di quattro anni fa.\r

\r

Diverso, invece, il discorso relativo alla cantieristica, osserva un'analisi del Sole 24 Ore: nel 2019, in particolare, i nuovi ordini per navi da crociera superiori alla 10 mila tonnellate di stazza erano stati 23, dei quali undici per Fincantieri. Dopo il brusco rallentamento del biennio Covid 2020-2021 (un ordine solo per ciascun anno), nel 2022 si è assistito a una certa ripresa con sette contratti firmati, di cui cinque facenti capo a Fincantieri. Nel primo trimestre di quest'anno, però, l'industria pare nuovamente aver rallentato con una sola commessa, a cui se ne è aggiunta un'altra a giugno per Fincantieri, relativa alla seconda nave extralusso griffata Four Seasons.\r

\r

Al momento tuttavia l'orderbook consolidato (che non tiene conto dei memorandum d'intesa) rimane comunque corposo: a giugno raggiungeva infatti le 61 unità, pari a circa il 20% della flotta mondiale attuale, con consegne in calendario fino al 2028. Di queste, 29 navi sono a carico di Fincantieri, undici della tedesca Meyer Werft, altrettante della francese Chantiers de l’Atlantique e due di un'altra realtà italiana come la genovese T Mariotti (una, la Seabourn Pursuit, è stata consegnata lo scorso 31 luglio). A livello di compagnie di crociere, infine, Royal Caribbean detiene il 25,4% degli ordini, che arrivano al 35% includendo anche le unità della jv Tui Cruises, Carnival il 14,6% (21% se si considera pure la jv cinese) ed Msc l'8%.","post_title":"Crociere: cresce il numero di passeggeri ma rallenta la cantieristica","post_date":"2023-09-05T11:04:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693911898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines acquisterà altri dieci Airbus A350-900 che verranno consegnati a partire dal 2025. In un breve annuncio in Borsa, la compagnia aerea ha spiegato di aver deciso di acquistare i 10 wide bodies per raggiungere gli obiettivi di crescita previsti. Gli aeromobili saranno consegnati tra il 2025 e il 2027.\r

\r

L'annuncio arriva mentre il vettore di Star Alliance sta lavorando a un importante ordine di circa 600 aeromobili, tra cui 200 wide bodies, nell'ambito del piano di raddoppio delle dimensioni nel prossimo decennio. Il mese scorso il direttore finanziario di Turkish Airlines, Murat Seker, ha dichiarato che la decisione sarà presa \"presto\".\r

Turkish Airlines ha chiuso i tre mesi al 30 giugno con 419 aeromobili e prevede che la sua flotta raggiungerà i 435 aeromobili entro la fine dell'anno.\r

\r

Seker prevede che nel 2024 i velivoli saranno 460-470. «Poi nel 2025 la flotta raggiungerà circa i 500 aeromobili e i 600 entro il 2028, il che, a nostro avviso, ci garantirà una crescita della capacità posti a chilometro del 7-10% nei prossimi cinque anni».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines pronta a ordinare altri dieci Airbus A350-900","post_date":"2023-09-05T10:14:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693908877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un pacchetto di tre giorni per assistere alle Preliminary Regattas della trentasettesima America’s Cup: Kkm Group inaugura la stagione 23/24 con una proposta dedicata all’evento sportivo per eccellenza, la cui origine risale al 1851. Le regate preliminari sono il primo appuntamento ufficiale dell’America’s Cup e si svolgeranno dal 14 al 17 settembre a Vilanova i la Geltrú, località turistica a 45 chilometri da Barcellona. Un vero e proprio must per schiere di tifosi e appassionati di tutte le età, in vista della coppa vera e propria a Barcellona nel 2024, che vedrà il team New Zealand impegnato a difendere la Vecchia Brocca conquistata nel 2021 ad Auckland con la vittoria su Luna Rossa.\r

\r

Gli ospiti di Kkm Group potranno assistere all’evento da una location privilegiata: uno yacht ormeggiato in prossimità del campo di gara, che permetterà di godere di una visuale chiara e completa del percorso. A bordo sono previsti catering, concierge e altri servizi di hospitality. Il pacchetto di viaggio, a partire da 800 euro, comprende anche i voli da Milano, due notti in hotel e i trasferimenti in loco.\r

\r

“Sul mondo della vela abbiamo grandi programmi per la prossima stagione - spiega il ceo di Kkm Group, Andrea Cani -. Per quanto concerne l’America’s Cup, oltre alla regata preliminare di Vilanova, saremo presenti a quella di Jeddah tra novembre e dicembre 2023 e poi avremo pacchetti speciali per tutti gli eventi del 2024. Guardiamo anche all’Italia: a ottobre seguiremo la cinquantacinquesima Barcolana con proposte differenziate per individuali, gruppi e incentive”.\r

\r

L’impegno dell'operatore nel mondo dello sport non si limita però solo alla vela: le proposte proseguiranno per tutto l’autunno fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ventaglio di pacchetti speciali spazia dal calcio, con la possibilità di assistere alle gare di alcune squadre come Real Madrid, Barcellona, Tottenham e Chelsea previste a ottobre e novembre, al football americano, con offerte che includono le partite di Nfl in programma a Londra a ottobre. Focus, infine, sul basket, uno dei fiori all’occhiello della programmazione di Kkm Group, e in particolare sull’Nba Paris Game, l’annuale match di regular season del campionato americano giocato in Europa, che si disputerà il prossimo 11 gennaio 2024 alla Accor Arena di Parigi e che vedrà affrontarsi le franchigie dei Cleveland Cavs e Brooklyn Nets. Ogni pacchetto include volo a/r, hotel per due notti, biglietto di ingresso all’evento e varie experiences in città.\r

\r

“Queste proposte – conclude Cani – ci stanno regalando grandi soddisfazioni, soprattutto in virtù del fatto che tutta la parte relativa all’hospitality è gestita direttamente da noi: un aspetto che da un lato ci garantisce maggiore flessibilità in termini di marginalità e dall’altro ci permette di personalizzare i pacchetti in base alle richieste delle agenzie di viaggio”.","post_title":"La nuova stagione di Kkm Group parte con le Preliminary Regatta dell'America's Cup in Spagna","post_date":"2023-09-05T09:55:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693907750000]}]}}