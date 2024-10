Naar investe nel prodotto mare: firmata l’esclusiva per l’Atmosphere Kanifushi Maldives Già ventilata in occasione dell’ultima fiera di Rimini, arriva ora l’ufficializzazione dell’accordo in esclusiva per il mercato italiano del 5 stelle Atmosphere Kanifushi Maldives. Protagonista dell’operazione, il to Naar Bespoke Travel che in questo modo decide di presidiare maggiormente il prodotto mare. “Siamo entusiasti di poter intraprendere questa collaborazione con un importante partner, punto di riferimento nel panorama italiano per la costruzione di viaggi su misura e l’approccio innovativo – sottolinea Silvia Collepardi, vice president sales & marketing Colours of Oblu e Atmosphere Hotels & Resorts (due brand del gruppo Atmosphere Core, ndr) -. Questa partnership rappresenta per noi un’occasione preziosa di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e di far conoscere a un pubblico più ampio il nostro concetto di ospitalità”. “L’accordo con Atmosphere è un passo che arriva in un momento di grande fermento per noi – aggiunge il ceo e titolare del to milanese, Frederic Naar -. La nostra reputazione come operatore specializzato nel tailor made, capace di gestire pratiche complesse e altamente strutturate, ci dà la certezza che otterremo grandi soddisfazioni con il prodotto mare e, in particolare, con le Maldive. La tecnologia è un alleato fondamentale. E l’Atmosphere Kanifushi Maldives rappresenta la scelta ideale per i nostri clienti, che cercano esclusività e servizi personalizzati”. Per coinvolgere nel nuovo progetto le agenzie del mercato italiano, dal 23 ottobre al 7 novembre Naar ha organizzato un roadshow di 19 tappe che toccherà le principali località italiane, da sud a nord, con il coinvolgimento di circa 700 tra le migliori agenzie di viaggio. “La destinazione Maldive è molto amata dalla clientela italiana e l’offerta sul mercato vede diversi eccellenti prodotti – conclude il general manager di Naar, Luca Battifora -. L’Atmosphere Kanifushi però racchiude diverse peculiarità che rendono questo resort unico: ampiezza e vivibilità della spiaggia, dimensioni delle camere che a tutti gli effetti si possono definire ville (a partire da 100 mq), offerta culinaria declinata in cinque ristoranti, un modello di all- inclusive che davvero contempla qualsiasi consumo fino al frigo bar in camera, molteplici opportunità di sport e attività, benessere e trattamenti spa ma anche privacy e relax grazie alla configurazione dell’isola. Concludo evidenziando una particolare attenzione all’ospite Naar attraverso la presenza di una nostra guest relation che si integrerà con lo staff del resort”. Condividi

