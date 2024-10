Qatar Airways: nel 2025 l’intera flotta di B777 sarà dotata di connessione Starlink Qatar Airways ha operato il primo volo al mondo con un Boeing 777 equipaggiato con Starlink, sulla rotta da Doha verso Londra. La compagnia di bandiera del Qatar supererà presto l’obiettivo iniziale di tre aeromobili equipaggiati con Starlink, aggiornando entro la fine del 2024 ben 12 Boeing 777-300 con questo servizio. L’intera flotta di Boeing 777 sarà dotata di Starlink nel 2025, con un anno di anticipo rispetto ai piani, mentre la flotta di Airbus A350 sarà aggiornata nell’estate dello stesso anno. Progettato da SpaceX, Starlink è la prima e la più grande costellazione di satelliti al mondo in orbita bassa, che fornisce ai passeggeri una connessione internet affidabile e ad alta velocità, permettendo loro di rimanere in contatto con amici e familiari, trasmettere i loro intrattenimenti preferiti, guardare sport in diretta, giocare online o lavorare efficacemente a 35.000 piedi – tutto gratuitamente e con un semplice accesso “one-click”. «Questa pietra miliare, insieme al nostro impegno nell’introdurre rapidamente Starlink in tutta la nostra moderna flotta, dimostra la nostra incessante ricerca di offrire ai passeggeri un’esperienza di volo che trascende i limiti del viaggio tradizionale – ha commentato l’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways,Badr Mohammed Al-Meer –. Grazie a Starlink, a bordo offriamo una connessione affidabile e senza interruzioni che permette ai passeggeri di rimanere connessi alle persone e alle cose che amano, anche a 35.000 piedi, rendendo ogni viaggio memorabile». Condividi

