Korean Air: terminata la ristrutturazione da 76 mln di dollari delle lounge a Seul-Incheon Nuovo smalto per le lounge Korean Air al Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Incheon: un intervento massiccio, durato 42 mesi e del valore di circa 76 milioni di dollari, che ha portato all’inaugurazione delle nuove First Class e della Prestige Class (West Lounge), aperte, rispettivamente, il 17 e il 16 aprile. La compagnia aerea ha modernizzato l’intera rete di lounge a Incheon: l’espansione raddoppia abbondantemente la capacità totale delle lounge, in vista dell’aumento del volume di passeggeri previsto in seguito alla sua integrazione con Asiana Airlines. Progettate intorno al concetto di “casa lontano da casa”, le nuove strutture danno priorità all’esperienza dei passeggeri attraverso servizi di ristorazione e comfort migliorati. La First Class Lounge si estende su 921 metri quadrati — 2,3 volte più grande della struttura precedente — è stata ripensata per concentrarsi sulla massima privacy. Lo spazio è suddiviso in una sala aperta e 11 suite private, consentendo ai passeggeri di rilassarsi in un ambiente appartato prima dell’imbarco. Gli interni traggono ispirazione dall’architettura tradizionale coreana, utilizzando pilastri in legno, travi e texture in ramiè (mosi). All’ingresso, i passeggeri vengono accompagnati in suite indipendenti per un’esperienza pre-volo in privato. Con una superficie di 2.615 metri quadrati e oltre 420 posti a sedere, la Prestige Class West Lounge è la più grande lounge di Incheon. Il design rispecchia l’identità di marca delle cabine premium di Korean Air, utilizzando una palette di colori che spazia dall’oro al nero e all’avorio. Ora, la superficie complessiva delle lounge di Korean Air a Incheon è passata da 5.105 a 12.270 metri quadrati, con un aumento della capienza totale da 898 a 1.566 posti. Il vettore gestirà sette lounge al Terminal 2 di Incheon: First Class, Miler Club, Prestige East Left, Prestige East Right, Prestige West, Prestige Garden East e Prestige Garden West. Il piano di rinnovo di Korean Air prevede ora lavori di potenziamento delle infrastrutture nei principali hub, tra cui l’Aeroporto Internazionale di Gimpo e il Jfk di New York, per garantire un’esperienza di servizio premium uniforme sull’intero network.



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Enterteinment in 28 locali\r

Sul fronte dell'enterteinment, sono 28 i locali dove mangiare e bere. Fra gli altri, si segnala il Royal Railway – Legend Station, un locale immersivo che riproduce realisticamente l’accesso e l’esperienza a bordo di un raffinato vagone ristorante, introdotto per la prima volta su Utopia of the Seas, porterà i commensali verso nuove destinazioni lungo le antiche Vie della Seta.\r

All'Hollywoodland Supper Club gli ospiti vivranno una serata all’insegna del glamour con un nuovo concept di supper club ispirato all’età d’oro di Hollywood.\r

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","post_title":"Legend of the Seas svela i suoi punti di forza, fra nuovi spettacoli ed esperienze culinarie","post_date":"2026-04-16T10:01:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776333675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere ha recentemente portato a termine un accurato intervento di refitting di Msc Poesia presso il cantiere navale Palumbo Malta. Oggi la nave si presenta in una veste più elegante e contemporanea, arricchita da numerose novità, tra cui l’introduzione dell’Msc Yacht Club. Un’evoluzione che la rende pronta a inaugurare, il prossimo mese, la sua stagione in Alaska. Msc Poesia è la seconda nave di classe Musica della compagnia a essere sottoposta a un importante intervento di ristrutturazione presso il cantiere maltese, dopo la nave gemella MSC Magnifica, uscita dal cantiere a dicembre. Questa trasformazione rappresenta una tappa fondamentale per MscCrociere, riflettendo un significativo investimento continuo nella ristrutturazione e modernizzazione della flotta.\r

Msc Poesia offrirà ora l’Msc Yacht Club, l’esclusivo concept “nave nella nave” del marchio, con 69 suite, servizio di maggiordomo e concierge 24 ore su 24 e accesso a un’oasi privata di servizi, tra cui ristorante dedicato, lounge, solarium privato con vasche idromassaggio e ristorante grill con bar. I crocieristi potranno inoltre usufruire di due nuovi ristoranti di specialità: Butcher’s Cut, una steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar – ispirato all’Estremo Oriente – dove gustare sushi e piatti asiatici.\r

L’ammodernamento comprende anche una nuova Msc Aurea Spa e la Msc Gym Powered by Technogym, complete di barberia Gentleman’s Barber, diverse sale per l’allenamento e il Top 15 Exclusive Solarium, un’ampia area esterna dedicata agli ospiti Aurea.\r

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Le crociere programmate\r

All’inizio dell’anno, Msc Crociere ha annunciato l’estensione dello MSsc Yacht Club ad altre due unità della flotta, Msc Musica e Msc Orchestra. Con il completamento di questi interventi, tutte e quattro le navi di classe Musica presenteranno questa esclusiva esperienza: Poesia, Magnifica, Musica e Orchestra.\r

Dopo la partenza dall’Europa, Msc Poesia attraverserà il canale di Panama prima di arrivare a Seattle per la stagione in Alaska. Da maggio a settembre 2026, la nave offrirà itinerari di 7 notti verso destinazioni tra cui Ketchikan, Juneau, Endicott Arm e Icy Strait Point. Al termine della stagione in Alaska, la nave verrà riposizionata per offrire crociere caraibiche con partenza e ritorno a Miami durante l’inverno 2026–2027, con tappe in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize, prima di tornare in Alaska nell’estate 2027.\r

","post_title":"Msc Poesia pronta a salpare verso l'Alaska dopo il refitting","post_date":"2026-04-16T09:17:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776331070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate di novità per Ryanair in Veneto: la low cost opererà dagli scali di Venezia, Verona e Treviso un totale di 83 rotte, incluse 5 new entry, di cui 3 dal Marco Polo verso Budapest, Siviglia e Alicante (che decolleranno a settembre) e due dal Catullo verso Tirana e Trapani-Marsala.\r

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In Veneto Ryanair conta su 6 aeromobili basati (4 a Venezia e 2 a Treviso), per un investimento complessivo di 600 milioni di dollari, che supportano 5.500 posti di lavoro nella regione. Con questi numeri la compagnia punta a trasportare 7,2 milioni di passeggeri all'anno.\r

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«Continuiamo a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo negli aeroporti regionali come Venezia, Verona e Treviso, dove quest’estate offriremo oltre 5,2 milioni di posti su 83 rotte, garantendo ai passeggeri in partenza dal Veneto una scelta più ampia che mai - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy -. Tuttavia, mentre Ryanair continua a trainare la crescita del traffico e del turismo in Italia, l’addizionale municipale continua a danneggiare gli aeroporti italiani, rendendo il trasporto aereo in Italia più costoso rispetto ad altri Paesi che hanno eliminato o ridotto le tasse sull’aviazione, come Svezia, Ungheria e Albania.\r

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Per sbloccare il pieno potenziale di crescita dell’Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni a seguire l’esempio virtuoso di Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, dove l’abolizione dell’addizionale municipale ha portato a una crescita straordinaria. Se l’addizionale municipale venisse abolita in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair garantirebbe una crescita ambiziosa per l’Italia nei prossimi anni, inclusi oltre 80 milioni di passeggeri all’anno, 15.000 nuovi posti di lavoro, 40 aeromobili aggiuntivi (per un investimento di 4 miliardi di dollari) e 250 nuove rotte negli aeroporti italiani».","post_title":"Ryanair in Veneto con 5 nuove rotte. Nel mirino 7,2 mln di passeggeri all'anno","post_date":"2026-04-15T11:41:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776253270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AmaWaterways mira ad arrivare a una flotta di oltre 50 navi entro il 2032, con 15 nuove unità in Europa e una crescita della capacità superiore al 60% al di fuori della regione, includendo nuove navi in Africa e Asia.\r

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Questo piano parte da una flotta attuale di 31 navi operative, con tre nuove unità già annunciate per il 2027 lungo Reno, Danubio e Mekong. In Europa, la compagnia aveva già confermato otto nuove navi e ne sta aggiungendo altre sette, tra cui una in Portogallo, a conferma di una domanda sostenuta nei mercati principali. L’azienda sta inoltre rafforzando la propria presenza in Africa con una nave aggiuntiva sul fiume Chobe e due nuove navi sul Nilo, una delle quali debutterà nel 2026.\r

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«La nostra espansione riflette la forte domanda sia nei mercati consolidati sia in quelli emergenti - ha dichiarato Catherine Powell, ceo di AmaWaterways -. Le crociere fluviali seguono una chiara traiettoria di crescita e stiamo investendo con uno scopo preciso, ampliando la nostra presenza globale e continuando a migliorare l’esperienza per i nostri ospiti e per i partner di viaggio».\r

Le nuove navi\r

Come parte di questa traiettoria di crescita, AmaWaterways introdurrà ogni anno diverse nuove navi in regioni consolidate ed emergenti, tra cui Ama Nubia, il cui debutto è previsto per settembre 2026 sul Nilo, che si unirà ad AmaDahlia e AmaLilia, con 38 cabine ispirate all’arte e alle texture egiziane.\r

AmaRudi è al debutto nel 2027 come seconda nave a doppia larghezza della compagnia sul Danubio dopo AmaMagna. AmaMaya, anch’essa in lancio nel 2027 sul Mekong, avrà 60 cabine, in linea con l’attuale nave AmaDara.\r

E ancora, AmaFiora, in debutto nel 2027 sul Reno, avrà 76 cabine e AmaClara, in debutto nel 2028 sul Rodano in Francia, avrà anch’essa 76 cabine.\r

AmaGaia, debutterà nel 2028 sul Douro in Portogallo insieme ad AmaVida, AmaDouro e AmaSintra.\r

Infine AmaCleo, in debutto nel 2028 sul Nilo, amplierà la presenza di AmaWaterways in Egitto insieme ad AmaDahlia, AmaLilia e AmaNubia.\r

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L'azienda sta poi portando avanti piani di ulteriore crescita in Africa, incluso un secondo battello sul fiume Chobe insieme a Zambezi Queen.\r

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","post_title":"AmaWaterways: entro il 2032 in pipeline una flotta di oltre 50 navi","post_date":"2026-04-15T11:17:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776251876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo luglio i contenuti Air Europa non saranno più disponibili tramite Sabre e, contestualmente, il vettore applicherà una fee alle prenotazioni effettuate via gds.\r

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La compagnia spiega in una comunicazione ai partner agenti di viaggio che, mentre sta «adottando tutte le misure necessarie per garantire una transizione fluida e minimizzare qualsiasi impatto sui nostri partner agenziali e sui clienti», dal 1° luglio verrà introdotta una «Distribution channel fee (Dcf), che si applicherà esclusivamente ai biglietti UX emessi tramite gds». \r

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La fee verrà addebitata per origine & destinazione (O&D) secondo i seguenti livelli: 12.00 euro; 14.50 dollari; 11.00 sterline; 11.00 franchi svizzeri (la valuta della Dcf sarà determinata in base al Point of Commencement).\r

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Il vettore propone alcuni esempi: 12,00 euro per un itinerario di sola andata Madrid-Barcellona (una singola O&D); 24,00 euro per un itinerario andata e ritorno Francoforte-Bogotà-Francoforte; oppure 29,00 per un itinerario andata e ritorno Miami-Palma di Maiorca-Miami.\r

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«La Dcf sarà registrata come YR e si applicherà a tutte le tariffe, tipologie tariffarie e classi di prenotazione in tutti i mercati, nel rispetto delle normative locali di ciascun Paese. Le prenotazioni effettuate tramite i nostri canali Aea Direct (Aea Direct Api, Aea Direct Partner e Aea Direct Web) non saranno soggette alla Distribution channel fee». \r

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Air Europa sottolinea inoltre che «continuiamo a sviluppare l’implementazione delle nostre capacità Ndc», per questo incentiva le agenzie che ancora non l'hanno fatto «a integrarsi con i nostri canali Aea Direct, per poter sfruttare queste opzioni. Le agenzie di viaggio che sceglieranno di non aderire ai canali Aea Direct continueranno comunque ad avere accesso ai contenuti Air Europa tramite la distribuzione tradizionale gds»\r

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Quanto ai rapporti con Sabre, il vettore precisa che «Sebbene le discussioni finora non abbiano portato a un accordo, rimaniamo aperti a proseguire le negoziazioni con Sabre».\r

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","post_title":"Air Europa: dal 1° luglio scatta la fee per le prenotazioni tramite gds","post_date":"2026-04-15T10:04:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776247479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una zona di 350 metri quadrati, accessibile 24 ore su 24: è la nuova aerea Pet inaugurata all'aeroporto di Palermo, dedicata a chi viaggia con i propri animali, ai cani che assistono individui con fragilità o a chi è di passaggio per accompagnare i propri cari.\r

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Il Falcone Borsellino diventa così l’unico scalo aereo del Sud Italia ad aver attivato un’area di questo tipo, il sesto in Italia (Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari, Olbia).\r

L’area Pet si trova nel corridoio esterno tra le due rampe di accesso al terminal (livello partenze), caratterizzato dalla presenza delle installazioni artistiche \"torri del sale\". \r

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«L’introduzione dell’area Pet rappresenta molto più di un nuovo servizio, è un segnale concreto della direzione strategica che stiamo imprimendo allo sviluppo dell’aeroporto di Palermo - commenta Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo -. Oggi gli scali competitivi a livello europeo non si misurano più solo sui volumi di traffico, ma sulla qualità dell’esperienza offerta, sull’inclusività e sulla capacità di rispondere ai bisogni reali dei viaggiatori.\r

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«Si tratta di un tassello coerente con la nostra visione industriale, e cioè costruire un aeroporto sempre più integrato nel territorio, sostenibile e orientato agli standard internazionali, capace di attrarre nuovi flussi e migliorare la qualità percepita del servizio».\r

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Da uno studio emerge che il 30% dei proprietari, circa 8,4 milioni di persone, preferisce viaggiare con il proprio animale. Eppure, il 15% è costretto a lasciarlo a casa a causa delle limitazioni delle destinazioni. \r

Ricca di verde e di essenze mediterranee, l’area è dotata di diversi elementi di arredo urbano: water point, le fontanella dedicate con ciotole integrate per l'abbeveraggio degli animali; i cestini multifunzionali dotati di dispenser per sacchetti igienici; panchine in legno e acciaio per la sosta confortevole dei proprietari, illuminazione.\r

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Nelle prossime settimane l’area pet sarà ulteriormente migliorata con il prato. In questo modo, i cani potranno accompagnare i viaggiatori in tutta serenità, evitando lo stress che potrebbero subire in ambienti con molta gente e rumorosi come l’aeroporto.","post_title":"All'aeroporto di Palermo inaugurata un'area Pet da 350 metri quadrati, aperta h24","post_date":"2026-04-15T09:15:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776244516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thompson Rome by Hyatt si prepara all'apertura ufficiale, in programma per l'inizio dell'estate. Intanto, il primo hotel a marchio Thompson in Italia anticipa il progetto di ristorazione che accompagnerà la struttura di via delle Botteghe Oscure.\r

L’offerta food & beverage dell’hotel si sviluppa sotto il segno di Lyve, un concept che prende forma attraverso Lyve Restaurant e Lyve Rooftop, due spazi distinti ma complementari che condividono un unico racconto di gusto e convivialità.\r

Separata e con una propria identità, la Lobby Lounge al piano terra rappresenta invece uno spazio più informale, dedicato a momenti di relax e socialità lungo tutto l’arco della giornata.\r

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Un progetto ampio\r

Il progetto nasce con l’idea di portare nel centro di Roma un’atmosfera contemporanea e cosmopolita, capace di intrecciare ristorazione, socialità e cultura dell’ospitalità. L’identità gastronomica si ispira idealmente alla Riviera, interpretata in chiave attuale e internazionale: una cucina mediterranea costruita attorno alla qualità della materia prima, alla stagionalità e a una ricerca di equilibrio.\r

A guidare la proposta culinaria è l’executive chef Fabio Fioravanti, che sviluppa una cucina di impronta mediterranea contemporanea, in cui il mare rappresenta uno dei riferimenti principali accanto ai prodotti dell’orto e ai profumi della macchia mediterranea. La direzione operativa è affidata a Matteo Zappile: il suo ruolo sarà quello di coordinare lo sviluppo e l’identità operativa dei diversi spazi.\r

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