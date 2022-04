Esaurita in 20 minuti sul marketplace Ncl la prima collezione di nft del mondo delle crociere

Ci sono voluti appena 20 minuti dal lancio sul marketplace per vedere la prima collezione di nft del settore delle crociere andare esaurita in tutte le sue componenti disponibili. Le opere, griffate Ncl, sono state create da Manuel Di Rita, conosciuto come Peeta: l’artista italiano che ha disegnato la creatività dello scafo della Norwegian Prima e della sua nave gemella Norwegian Viva. L’ultima opera d’arte rimanente, la Norwegian Prima Hull Art, è ancora acquistabile. L’asta terminerà il 21 aprile 2022. Il vincitore si aggiudicherà anche una crociera in cabina con balcone su uno dei viaggi inaugurali della Norwegian Prima negli Stati Uniti, che salperà da Miami.

“La classe Prima è il futuro di Ncl, trasferendo l’innovazione e le esperienze per gli ospiti fuori da questo mondo… nel metaverso – sottolinea il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line, Harry Sommer -. L’arte gioca un ruolo importante nell’esperienza degli ospiti in tutta la nostra flotta e siamo entusiasti di aggiungere al nostro background di innovatori questa avventura nel mondo degli nft”. A partire da agosto 2022, la Norwegian Prima offrirà offrirà viaggi nel Nord Europa da Amsterdam e da Copenaghen dal 3 settembre. Si trasferirà quindi nei Caraibi, per itinerari da Galveston, Texas, Miami e Orlando, Florida a partire dal 27 ottobre.