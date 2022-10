Dopo Valtur il gruppo Nicolaus porta a Mauritius anche i brand Raro e Turchese Sono il 4 stelle Sunrise della catena Attitude e il 5 stelle Le Meridien Ile Maurice le due strutture mauriziane che entrano a catalogo rispettivamente dei brand Turchese e Raro del gruppo Nicolaus, affiancandosi al recentemente annunciato Valtur Mauritius Long Beach. Denominatore comune delle due ultime new entry, la qualità dei servizi e la bellezza del punto mare. Flessibilità è un altro concetto chiave di entrambe, che consente di modulare durata del soggiorno e tipologia di trattamento sulla base dei desiderata dei clienti. La dimensione adult only del Sunrise e l’area only over 16 del Le Meridien Ile Mauritius li rendono inoltre la soluzione perfetta per chi cerca una vacanza romantica “Mauritius è una delle mete regine del mare in inverno e che i viaggiatori italiani amano particolarmente – spiega il responsabile prodotto estero della compagnia, Emmer Guerra -. Per questo abbiamo voluto costruire una programmazione articolata, affiancando a un prodotto esclusivo due proposte che sono perfettamente complementari come un 4 stelle che permette di usufruire di un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e un resort 5 stelle di charme, raffinato e pensato per un pubblico alto-spendente che ama la combinazione relax e totale tranquillità. Da subito il mercato ha dimostrato grande interesse e, grazie alla varietà della programmazione, siamo uno dei player in evidenza sulla destinazione e possiamo mettere a disposizione della distribuzione un’ampia scelta garantita anche nel periodo delle vacanze natalizie”.

