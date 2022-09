Nicolaus torna a Mauritius con il Valtur Long Beach

Era uno dei ritorni più attesi del lungo raggio e in seguito all’ufficializzazione dell’operazione, il Gruppo Nicolaus annuncia il rientro nella programmazione di Mauritius con l’apertura delle vendite in esclusiva del Valtur Long Beach, parte del gruppo Sun Resorts. La scelta di questa struttura rappresenta il naturale sviluppo del posizionamento del marchio come brand di Italian lifestyle, che si declina in una programmazione lungo raggio all’insegna della qualità, sul modello dell’indirizzo di Zanzibar o del gioiello alpino di Cervinia: anche il 5 stelle mauriziano, infatti, è caratterizzato dall’elevato standard delle sistemazioni all suite.

L’orgoglio in casa Valtur è legato anche al ritorno del brand nella destinazione proprio nella zona di Belle Mare in cui era presente nei primi anni 2000 e Long Beach è da sempre una struttura amata dal turismo italiano anche per la posizione su una delle migliori spiagge dell’isola. Immancabile, nella miglior tradizione del brand, la varietà delle attività sportive, tra cui il golf, e le opzioni dedicate alla scoperta del territorio, nonché la scelta legata alle proposte gastronomiche grazie ai suoi cinque ristoranti, tra cui il giapponese Hasu, da molti definito la migliore proposta asiatica sull’isola. Fiore all’occhiello, la spa Cinq Mondes, incentrata su cerimonie antiche, rituali di bellezza, tradizioni curative e ingredienti naturali provenienti da ogni angolo del mondo.

Oltre allo standard elevato, tra gli asset fondamentali per il suo ingresso nella linea Valtur Escape, che raggruppa unicamente 5 stelle e 5 stelle lusso di lungo e medio raggio, figura l’attenzione all’ambiente. Long Beach è stato, infatti, il primo resort mauriziano, oggetto di un completo rifacimento, a ingaggiarsi concretamente nei confronti dell’ecosostenibilità, con un nutrito numero di attività e iniziative quotidiane. Presso il complesso mauritiano è stato inoltre possibile attivare la particolare formula concierge di questa linea di prodotto, con personale italiano e particolari attenzioni al clienti, quali, solo per menzionarne alcune, il menù dei cuscini, il room service e altri elementi presenti unicamente nelle camere degli ospiti Valtur.

“Questa new entry è davvero preziosa per declinare la nostra idea di turismo del futuro che ha come target ideale una clientela che ama la qualità senza compromessi – spiega il responsabile prodotto estero, Emmer Guerra -. Siamo davvero molto fieri di vedere sventolare di nuovo la bandiera Valtur a Mauritius, grazie alla partnership con un brand come Sun Resorts. Vogliamo parlare a un target consapevole che sta crescendo sempre di più e che quando viaggia desidera che il proprio benessere, fatto della possibilità di scegliere ciò che desidera ogni giorno, sia perfettamente rispecchiato dal luogo che lo ospiterà. È una sfida che intraprendiamo con passione e con l’ambizione di distinguerci in Italia e su scala internazionale e che pensiamo possa essere anche una risorsa per uno sviluppo sano e duraturo del modello di business di Valtur. In quest’ottica siamo al lavoro per il nostro scouting e andremo presto ad ampliare il nostro portfolio con nuove interessanti proposte”.

La scelta del resort è strategica anche in relazione all’apprezzamento di cui gode la destinazione e alla versatilità dei collegamenti con i principali aeroporti italiani e le migliori compagnie aeree tra cui Emirates, Turkish Airlines, Air Mauritius e Neos, con voli ogni martedì da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.