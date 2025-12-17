CartOrange svela le “Perle delle Filippine” Le Filippine rispondono a un concetto di viaggio improntato all’autenticità e alla valorizzazione del tempo. Le oltre 7.000 isole dell’arcipelago consentono di recuperare il senso della scoperta con soluzioni di viaggio di diversa tipologia. Le Filippine funzionano infatti per coppie e viaggi di nozze, famiglie, sportivi. E sorprendono chi cerca un lusso discreto e sostenibile, con eco-lodge di alto livello e isole riservate, soprattutto nell’area di El Nido. Grazie al suo tour operator interno, CartOrange propone le Filippine come una destinazione da costruire su misura, rispettando i ritmi del viaggiatore e valorizzando l’esperienza più che la quantità. L’itinerario “Le Perle delle Filippine” è un itinerario di 15 giorni firmato dal tour operator CartOrange, pensato per offrire una visione equilibrata e completa dell’arcipelago. Un viaggio che unisce scenari marini di grande impatto, ambienti naturali intatti ed esperienze locali, con uno stop over finale a Doha. È proposto come tour individuale privato, completamente assistito, ideale soprattutto da dicembre a maggio. Il viaggio inizia a Manila e prosegue verso Bohol, isola nota per le Chocolate Hills, il santuario dei tarsidi e la crociera sul fiume Loboc. La tappa successiva è Boracay. La White Beach è perfetta per alternare relax, attività in acqua e momenti di vita serale. Si continua verso Palawan, nell’area di El Nido, con soggiorno sull’isola di Cauayan, immersa in uno degli scenari più intatti delle Filippine tra lagune, spiagge e fondali limpidi. Il rientro prevede uno stop over a Doha, con pernottamento incluso per scoprire la città prima del ritorno in Italia. Condividi

