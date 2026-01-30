Nh Collection Maldives Reethi: il nuovo look Nh Collection Maldives Reethi si svela al termine del processo di ristrutturazione. Con 105 ville rinnovate, ristoranti e bar, aree per famiglie e bambini e una spa immersa nel paesaggio di Fonimagoodhoo, il resort è un vero e proprio santuario eco-friendly che tratta con il massimo rispetto la riserva della biosfera che lo ospita, protetta dall’Unesco. La struttura si trova a 35 minuti di idrovolante da Malé, oppure a 20 minuti di volo interno da Malé all’aeroporto di Dharavandhoo, seguito da un trasferimento in motoscafo di 15 minuti fino all’isola. Affacciate sull’oceano, le moderne ville dell’Nh Collection Maldives Reethiabbracciano la natura attraverso dettagli come le docce all’aperto. Gli interni rilassanti, dai toni caldi e neutri, offrono un piacevole contrasto con il tripudio di colori dell’ambiente esterno, rimanendo in armonia con il paesaggio grazie all’ampio uso di materiali naturali come il legno e il bambù. Le ville sulla spiaggia con tetto di paglia si affacciano sul tramonto e si trovano a pochi metri dalla barriera corallina, direttamente sulla sabbia. Tra le diverse tipologie, spicca quella familiare con due camere da letto, piscina privata e solarium. L’esclusiva Reethi Suite (150 metri quadri) è separata dal resto della struttura grazie alla sua posizione su un tratto di spiaggia appartato. La terrazza della suite si affaccia su una lunga piscina privata e sull’oceano aperto, particolarmente suggestivo all’alba. Le altre 30 ville sull’acqua, disposte a mezzaluna lungo la punta settentrionale dell’atollo, si affacciano sul mare e trasmettono un profondo senso di tranquillità. Gli interni, dal design raffinato, richiamano l’arte maldiviana, attraverso elementi realizzati da artigiani locali utilizzando materiali riciclati. Esperienze Grazie al suo suggestivo fascino isolano, il resort è un paradiso per gli amanti dell’avventura, ma anche per le coppie e le famiglie alla ricerca di un’esperienza autentica. Dalle immersioni subacquee e in apnea, agli sport acquatici come il catamarano, il jet-ski e il kayak, gli appassionati di sport acquatici trovano tutto ciò che desiderano. A soli 15 minuti di distanza, la baia di Hanifaru ospita raduni stagionali di razze e squali balena. All’Nh Collection Maldives Reethi è possibile anche rilassarsi nella Revive Spa & Wellness. Qui, i trattamenti esclusivi combinano il potere curativo della natura con tecniche terapeutiche avanzate, accompagnate da esperienze come il Maldivian Delight. L’offerta gastronomica Gli otto ristoranti e bar del resort garantiscono agli ospiti una vasta offerta gastronomica. Il ristorante Jumla, aperto tutto il giorno, propone piatti internazionali rivisitati in chiave creativa; il rinomato grill Alifaan seduce con bistecche e frutti di mare; il Kaiyo ha una vista a 360° sull’oceano; al Madumaithiri si servono piatti come pizze, hamburger, piadine. Con solo sei tavoli, il Caravela offre un’esperienza esclusiva; disponibile su prenotazione, offre una cucina creativa e abbinamenti di vini rari provenienti dalla cantina del resort. Chiudono l’offerta il ritronate informale Atardecer, lo Splash Bar e il bar Handhuvaru. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nh Collection Maldives Reethi si svela al termine del processo di ristrutturazione. Con 105 ville rinnovate, ristoranti e bar, aree per famiglie e bambini e una spa immersa nel paesaggio di Fonimagoodhoo, il resort è un vero e proprio santuario eco-friendly che tratta con il massimo rispetto la riserva della biosfera che lo ospita, protetta dall'Unesco. La struttura si trova a 35 minuti di idrovolante da Malé, oppure a 20 minuti di volo interno da Malé all'aeroporto di Dharavandhoo, seguito da un trasferimento in motoscafo di 15 minuti fino all'isola. Affacciate sull'oceano, le moderne ville dell'Nh Collection Maldives Reethiabbracciano la natura attraverso dettagli come le docce all'aperto. Gli interni rilassanti, dai toni caldi e neutri, offrono un piacevole contrasto con il tripudio di colori dell’ambiente esterno, rimanendo in armonia con il paesaggio grazie all'ampio uso di materiali naturali come il legno e il bambù. Le ville sulla spiaggia con tetto di paglia si affacciano sul tramonto e si trovano a pochi metri dalla barriera corallina, direttamente sulla sabbia. Tra le diverse tipologie, spicca quella familiare con due camere da letto, piscina privata e solarium. L'esclusiva Reethi Suite (150 metri quadri) è separata dal resto della struttura grazie alla sua posizione su un tratto di spiaggia appartato. La terrazza della suite si affaccia su una lunga piscina privata e sull'oceano aperto, particolarmente suggestivo all'alba. Le altre 30 ville sull'acqua, disposte a mezzaluna lungo la punta settentrionale dell'atollo, si affacciano sul mare e trasmettono un profondo senso di tranquillità. Gli interni, dal design raffinato, richiamano l'arte maldiviana, attraverso elementi realizzati da artigiani locali utilizzando materiali riciclati. Esperienze Grazie al suo suggestivo fascino isolano, il resort è un paradiso per gli amanti dell'avventura, ma anche per le coppie e le famiglie alla ricerca di un'esperienza autentica. Dalle immersioni subacquee e in apnea, agli sport acquatici come il catamarano, il jet-ski e il kayak, gli appassionati di sport acquatici trovano tutto ciò che desiderano. A soli 15 minuti di distanza, la baia di Hanifaru ospita raduni stagionali di razze e squali balena. All'Nh Collection Maldives Reethi è possibile anche rilassarsi nella Revive Spa & Wellness. Qui, i trattamenti esclusivi combinano il potere curativo della natura con tecniche terapeutiche avanzate, accompagnate da esperienze come il Maldivian Delight. L’offerta gastronomica Gli otto ristoranti e bar del resort garantiscono agli ospiti una vasta offerta gastronomica. Il ristorante Jumla, aperto tutto il giorno, propone piatti internazionali rivisitati in chiave creativa; il rinomato grill Alifaan seduce con bistecche e frutti di mare; il Kaiyo ha una vista a 360° sull'oceano; al Madumaithiri si servono piatti come pizze, hamburger, piadine. Con solo sei tavoli, il Caravela offre un'esperienza esclusiva; disponibile su prenotazione, offre una cucina creativa e abbinamenti di vini rari provenienti dalla cantina del resort. Chiudono l'offerta il ritronate informale Atardecer, lo Splash Bar e il bar Handhuvaru. [post_title] => Nh Collection Maldives Reethi: il nuovo look [post_date] => 2026-01-30T13:34:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769780047000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_467903" align="alignleft" width="300"] Nicola Bonacchi[/caption] Glamour compie un nuovo passo avanti presentando la rinnovata squadra dei destination manager. Un team rafforzato, giovane e specializzato, chiamato a guidare lo sviluppo prodotto in una fase cruciale per il tour operating, sempre più orientato a competenze verticali, conoscenza diretta delle destinazioni e capacità di intercettare nuove opportunità di business. Accanto a Silvia Failli, da anni solido punto di riferimento per Africa e oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour. Le tre nuove figure «Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni» commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour. Tra le new entry spicca Susanna Sorci, nominata destination manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Professionista di grande esperienza sul Nord America, Susanna Sorci è nata e cresciuta professionalmente in Go America, dove ha costruito il proprio percorso fino a raggiungere il ruolo di product manager Usa/Canada e Caraibi. Gli studi negli Stati Uniti e le numerose esperienze dirette a destinazione le hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda e concreta di un’area chiave per Glamour, oggi più che mai strategica. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale. Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Proprio in Giappone Cristina Nannini ha vissuto per dieci anni, ricoprendo ruoli chiave presso dmc locali e realtà impegnate nella progettazione di travel experience autentiche e ad alto valore aggiunto. Completa il quadro Martina Lorenzini che, già con successo destination manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka. Un’area considerata tra le più promettenti per lo sviluppo futuro, dove Martina è già attiva nel rafforzamento delle partnership, nello scouting e nella cura del livello qualitativo del prodotto, forte di una solida esperienza pregressa nell’hotellerie di alta gamma. “Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di Destination Manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici”, aggiunge Emmer Guerra, Destination Director di Glamour. “Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”. Con questa nuova squadra, Glamour rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come player dinamico e innovativo, capace di coniugare visione strategica, competenza sulle destinazioni e valorizzazione dei talenti. Un investimento sulle persone che conferma la volontà dell’azienda di affrontare il futuro del tour operating con solidità, entusiasmo e uno sguardo sempre più internazionale. [post_title] => Glamour investe nella squadra: arrivano tre nuove destination manager [post_date] => 2026-01-30T12:59:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769777990000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Club Med South Africa Beach & Safari, sulla Dolphin Coast, in Sudafrica. Il resort risulta ad oggi come top seller nell’ambito dell’apertura vendite per l’estate 2026, e rientra tra le destinazioni prenotabili con la promo saldi primavera–estate, che terminerà il 3 febbraio 2026. Esperienza da vivere L’esperienza in resort è un mix di momenti da vivere senza fretta, dove comfort e natura convivono in modo naturale e ogni giornata trova il suo equilibrio. La colazione si consuma all’aperto, mentre l’oceano accompagna i primi momenti della mattina presso lo spazio Exclusive Collection Ilanga, con suite affacciate sull’oceano. La giornata può iniziare con una camminata lungo la spiaggia, o con una lezione di surf. . Con il passare delle ore, le piscine diventano punti di incontro, i giardini spazi da attraversare senza una meta precisa. Il soggiorno può proseguire o alternarsi con l’esperienza al Vikela Safari Lodge, una riserva privata immersa nel cuore dello Zululand e dimora dei Big Five della savana. È un’immersione totale, pensata per vivere la magia dell’Africa in modo autentico. La sera, le cene diventano momenti da condividere, i sapori raccontano il territorio. [post_title] => Club Med South Africa Beach, top seller dell’estate 2026 [post_date] => 2026-01-30T09:33:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769765637000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2025 con un aprile anomalo che aveva influenzato le date di prenotazione e i periodi di vacanza, stiamo tornando ai trend abituali. Lo conferma il managing director di Naar, Luca Battifora: «Per l'inverno, la domanda si è concentrata su Oceano Indiano, Emirati, Thailandia, East Africa e sulle cosiddette “main cities” quali New York, Chicago, Miami e Singapore. Per primavera ed estate, domina invece la richiesta di viaggi itineranti, magari con alcuni giorni di mare nella parte conclusiva». Per quanto ci riguarda le destinazioni, «aspettiamo le crescite più rilevanti in termini percentuali dalla Cina, che offre un nuovo e qualitativo standard di prodotto con ottimo rapporto qualità prezzo, dall'Indonesia per chi in estate cerca cultura, paesaggi e mare con elevati standard alberghieri, dal Brasile se guardiamo ad ovest per una destinazione sia itinerante che mare, dalla Tanzania con i combinati safari + Zanzibar e dall'Europa come viene interpretata in Naar ovvero totalmente Bespoke. In termini di volumi complessivi, gli Stati Uniti restano la nostra prima destinazione, seppur sotto stretta osservazione per l’instabilità generata dalla politica interna. Seconda destinazione per fatturato il Giappone, che continua a godere di un’altissima domanda, e a seguire Maldive, Thailandia, Messico e area pacifico con Polinesia, Australiae Nuova Zelanda». Gli investimenti in pipeline «Escludendo lo sviluppo delle sedi estere Naar in Europa che è il principale investimento aziendale, sul mercato Italia continuiamo ad investire sull’oceano Indiano, in particolare sulle Maldive e sull’area Sudamerica, in primis Brasile ma anche Perù, Argentina e Colombia. Inoltre con il 2026 apriamo alla Corea del Sud, con diverse proposte anche combinate con il Giappone». Momento delicato invece per gli Usa: «Vediamo che il mercato italiano si dimostra meno “emotivo” rispetto ad altri mercati in Europa, ma ciò nonostante nel 2025 abbiamo subito una flessione generale che in Naar si è attestata al 10%; la domanda sul 2026 c’è , gli Stati Uniti restano una delle mete preferite dalla clientela italiana ma è presto per fare qualsiasi stima: l’auspicio è di mantenere i volumi dell’anno passato per tornare a crescere dal 2027». [post_title] => Naar, Battifora: «Un 2026 di investimenti sulle nostre mete top» [post_date] => 2026-01-30T09:18:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769764721000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495245" align="alignleft" width="300"] Cinzia Chiaromonte e Pier Carlo testa[/caption] Cavalcare l’onda della rivoluzione I.A. con il supporto della formazione: questo l’obiettivo del Piano Formativo 2026 lanciato da Fiavet Toscana in collabirazione con l’Ente Bilaterale Turismo Toscano che si compine di 15 corsi ed oltre 330 ore di formazione dedicati alle agenzie di viaggio e tour operator. Un percorso di aggiornamento professionale che segue la trasformazione in atto che l’Intelligenza Artificiale ha generato nel modo di lavorare nel turismo. Dalla creazione di itinerari personalizzati alla gestione delle richieste dei clienti, dal marketing digitale alla produzione di contenuti visivi, l'IA offre infatti opportunità straordinarie per chi saprà coglierle, ma occorre una formazione mirata, competenza e visione. Ecco perché Fiavet Toscana si è concentrata sul supporto concreto alle agenzie associate, aiutandole a comprendere e adottare strumenti che fino a ieri sembravano fantascienza. Da qui l’allestimento di corsi in grado non solo di formare, ma anche di accompagnare i professionisti nel presente e prepararli al futuro. Come spiega Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana: «La formazione che garantiamo grazie all'Ente Bilaterale Turismo Toscano è uno strumento fondamentale per dare alle agenzie nuove chiavi d'accesso a una professione già in movimento. L'Intelligenza Artificiale non è una minaccia, ma un'alleata potentissima: chi saprà dialogare con questi strumenti avrà un vantaggio competitivo enorme. Per questo abbiamo voluto dedicare ben quattro corsi specifici a questo tema, dal prompt engineering alla creazione di contenuti visivi. Il nostro obiettivo è che nessuna agenzia toscana resti indietro in questa rivoluzione.» Gli fa eco Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana: «Crediamo fermamente che la crescita professionale debba essere un percorso continuo, quasi perenne. Il Piano Formativo 2026 non si limita all'Intelligenza Artificiale: abbiamo mantenuto e potenziato i corsi di lingue straniere, sempre più cruciali con la ripresa dei flussi turistici internazionali, e naturalmente tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Ma c'è di più: i nuovi corsi su Business Plan e controllo di gestione rispondono a una richiesta forte delle nostre adv, che vogliono strumenti concreti per pianificare il futuro con maggiore consapevolezza." Tra i temi del piano formativo figurano il prompt engineering per il turismo, gli strumenti di I.A. applicati al turismo, lo storytelling per immagini, il marketing sui social media (Facebook, Instagram, Tik Tok); e ancora i corsi di inglese e di spagnolo, la formazione continua in contabilità per agenzia, il business plan e controllo di gestione. A completare il piano, la formazione obbligatoria su primo soccorso, antincendio e sicurezza sul lavoro. I corsi saranno erogati quasi esclusivamente in videoconferenza e riservati alle adv in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Turismo Toscano. Le date saranno comunicate sul sito dell’EBTT e sui canali di comunicazione di Fiavet Toscana. [post_title] => Fiavet Toscana: piano formativo sull'intelligenza artificiale [post_date] => 2026-01-29T12:42:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769690553000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta e Gozo, con la loro storia e i loro scenari sospesi tra mito e realtà, diventano la destinazione ideale per chi cerca una “book vacation”. Camminare tra le fortificazioni che hanno resistito al Grande Assedio del 1565 significa rivivere le pagine di The Great Siege di sir Walter Scott: bastioni come quelli di Birgu e Fort St. Angelo non sono semplici mura, ma capitoli scolpiti nella pietra, testimoni di un’epica resistenza. L’Odissea ci accompagna fino alla Grotta di Calypso, che si può ammirare da Ramla Bay a Gozo e persino da Mixta Cave, che si apre sulla falesia dal lato opposto della baia. Qui il paesaggio dialoga con le parole di Omero: in questi luoghi, il confine tra letteratura e realtà si dissolve, e il silenzio del belvedere richiama quello che, secondo il mito, avvolgeva il rifugio della ninfa. Gozo è l’isola della lentezza, quella che Federica Brunini ha raccontato in Due Sirene in un bicchiere: un romanzo che celebra il tempo ritrovato, la bellezza delle piccole cose, il silenzio che diventa complice della riflessione. Leggere queste pagine dopo una sosta in un forno tradizionale per una ftira gozitana appena sfornata, per poi raggiungere la baia di Mġarr ix‑Xini, trasforma l’esperienza in un rituale unico. The Kappillan of Malta di Nicholas Monsarrat, che ci riporta alle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Per rivivere quelle atmosfere, basta entrare in una delle chiese storiche di Valletta o raggiungere i villaggi dell’entroterra, gli stessi che Monsarrat descrive nel suo romanzo. La National Library situata nel cuore di Valletta, è un tempio della memoria, con volumi che raccontano secoli di cultura. A Mdina, il Palazzo Falson accoglie manoscritti e libri antichi, in un’atmosfera sospesa nel tempo. E poi ci sono le librerie indipendenti, i caffè retrò dove sorseggiare una tazza di tè mentre il mondo scorre lento. Ci sono luoghi che sembrano creati per leggere come i Lower Barrakka Gardens, i giardini di San Anton, le scogliere di Dingli o le saline di Xwejni a Gozo. A Malta e Gozo il viaggio diventa un racconto che si scrive lentamente, tra giardini silenziosi, biblioteche storiche e panorami che hanno ispirato miti e romanzi. [post_title] => Malta e Gozo destinazioni ideali per chi cerca una "book vacation" [post_date] => 2026-01-29T10:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769681708000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates torna anche quest'anno a selezionare personale di bordo in Italia. Tra gennaio e febbraio si terranno nuovi open day in otto città: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Trieste, Bari, Palermo e Torino. Gli appuntamenti sono i seguenti: a Roma il 31 gennaio, Grand Hotel Palace Rome, Via Vittorio Veneto, 70; a Milano, il 1° febbraio, Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20; a Firenze, il 3 febbraio, AC Hotel Firenze, Via Luciano Bausi, 5; a Venezia, l'8 febbraio, Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Via Orlanda, 1; a Trieste, il 10 febbraio, Hotel NH Trieste, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 7. E ancora, a Bari, il 15 febbraio, Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, Via Capruzzi, 326; a Palermo, il 19 febbraio, Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B e infine a Torino, il 26 febbraio, Best Western Plus Executive Hotel and Suites, Via Nizza, 28. Gli appuntamenti rientrano nel piano strategico della compagnia aerea di Dubai, di continuare a investire sul personale in Italia: Emirates ha organizzato numerosi open day nel nostro Paese, e oggi più di 922 italiani fanno parte dell'equipaggio di cabina del vettore, che conta oltre 25.530 membri. In linea con la capillarità del network dell'azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, la ricerca di nuovo personale di bordo arriva, in uno dei momenti più entusiasmanti della storia di Emirates: il riammodernamento degli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy, la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777-X. La ricerca di nuovo personale di bordo è indirizzata soprattutto a coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore dell’hospitality. Per tutti i dettagli sui requisiti, i benefit, il programma di formazione, il calendario globale degli eventi di reclutamento e per candidarsi, visitare la pagina Emirates Cabin Crew careers. [post_title] => Emirates: appuntamento in 8 città italiane per gli aspiranti assistenti di volo [post_date] => 2026-01-28T13:01:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769605270000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505880 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505882" align="alignleft" width="238"] Il ministro degli interni Piantedosi con il ministro del turismo Santanchè[/caption] «Stiamo lavorando con il ministro Piantedosi, per inserire, nel nuovo decreto, una norma che consenta ai comuni di destinare parte dei proventi della tassa di soggiorno al finanziamento dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. Si tratta di una misura concreta di attenzione verso i territori e di un utilizzo mirato delle risorse pubbliche per garantire la sicurezza delle città, sempre più mete ambite dai turisti di tutto il mondo». Così il ministro Santanchè. Già alcune federazioni di albergatori stanno protestando per questa ipotesi. La tassa di soggiorno che dovrebbe essere usata per il turismo viene diretta verso la sicurezza. Naturalmente gli albergatori hanno ragione. Secondo il governo la videosorveglianza sarebbe un deterrente per i reati. Quando mai! Milano è completamente mappata eppure la criminalità è in aumento. Diciamo che la videosorveglianza serve a riconoscere, quando possibile, i vari colpevoli, ma sicuramente non rafforza la sicurezza. Si tratta di palliativi da un lato e di una sottrazione ai fondi del turismo. Tutto sbagliato. Tutto da rifare. Giuseppe Aloe [post_title] => La tassa di soggiorno per la videosorveglianza? Che idea sbagliata [post_date] => 2026-01-28T07:15:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769584558000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Heritance Aarah Maldives, Sporting Vacanze e Bigtours Travel Service Bologna rinnovano la partnership ufficiale con il Bologna Football Club 1909 per la stagione 2025/2026. Dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, i tre partner puntano a rafforzare il ponte tra il mondo dei viaggi di lusso e quello dello sport professionistico. Heritance Aarah, primo resort maldiviano ad aver stretto una collaborazione con una squadra di Serie A, continua a rafforzare il proprio legame con uno dei club più storici e ambiziosi d’Italia. Connessioni significative «Questo rinnovato accordo di partnership con il Bologna FC 1909 - spiega Susith Jayawickrama, managing director di Aitken Spence Hotels & Resorts - rappresenta la nostra continua dedizione nel costruire connessioni significative tra Heritance Hotels and Resorts e le comunità internazionali che condividono i nostri valori di passione, lavoro di squadra ed eccellenza». «Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Bologna FC 1909 – aggiunge Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze, rappresentante esclusivo di Heritance Aarah in Italia - È una partnership fondata su valori comuni — passione, autenticità e dedizione. Heritance Aarah incarna alla perfezione l’essenza dell’ospitalità maldiviana e, insieme a Bigtours, vogliamo offrire ai tifosi del Bologna e ai viaggiatori italiani esperienze davvero indimenticabili». In qualità di tour operator italiano di riferimento nel segmento premium, Sporting Vacanze continuerà a valorizzare Heritance Aarah quale resort iconico della destinazione Maldive, attraverso lo sviluppo di campagne di marketing congiunte, progetti di comunicazione integrata e la creazione di pacchetti di viaggio esclusivi dedicati ai tifosi e ai partner del Bologna FC. Bigtours Travel Service Bologna, agenzia viaggi ufficiale del Bologna FC 1909, riconferma il proprio ruolo strategico nel progetto, rafforzando ulteriormente il legame tra il club, la città e la passione per i viaggi. «Siamo entusiasti di proseguire questo percorso – continuano Larry Artruda, titolare di Bigtours, e Marina Moroni, Travel Manager del Bologna FC per Bigtours - al fianco di un brand d’eccellenza come Heritance Aarah. Questa partnership unisce due mondi — calcio e viaggi — che condividono la stessa energia, le stesse emozioni e la voglia di ispirare». Nel corso della stagione, la partnership sarà visibile allo stadio Renato Dall’Ara, con attività di marketing co-brandizzate, eventi dedicati ai tifosi e contenuti digitali esclusivi pensati per portare la magia del lusso maldiviano nel cuore dei supporter rossoblù. [post_title] => Heritance Aarah, Sporting Vacanze e Bigtours insieme con il Bologna [post_date] => 2026-01-27T12:22:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516566000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nh collection maldives reethi il nuovo look" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":654,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nh Collection Maldives Reethi si svela al termine del processo di ristrutturazione. Con 105 ville rinnovate, ristoranti e bar, aree per famiglie e bambini e una spa immersa nel paesaggio di Fonimagoodhoo, il resort è un vero e proprio santuario eco-friendly che tratta con il massimo rispetto la riserva della biosfera che lo ospita, protetta dall'Unesco.\r

\r

La struttura si trova a 35 minuti di idrovolante da Malé, oppure a 20 minuti di volo interno da Malé all'aeroporto di Dharavandhoo, seguito da un trasferimento in motoscafo di 15 minuti fino all'isola.\r

\r

Affacciate sull'oceano, le moderne ville dell'Nh Collection Maldives Reethiabbracciano la natura attraverso dettagli come le docce all'aperto. Gli interni rilassanti, dai toni caldi e neutri, offrono un piacevole contrasto con il tripudio di colori dell’ambiente esterno, rimanendo in armonia con il paesaggio grazie all'ampio uso di materiali naturali come il legno e il bambù. Le ville sulla spiaggia con tetto di paglia si affacciano sul tramonto e si trovano a pochi metri dalla barriera corallina, direttamente sulla sabbia. Tra le diverse tipologie, spicca quella familiare con due camere da letto, piscina privata e solarium. L'esclusiva Reethi Suite (150 metri quadri) è separata dal resto della struttura grazie alla sua posizione su un tratto di spiaggia appartato. La terrazza della suite si affaccia su una lunga piscina privata e sull'oceano aperto, particolarmente suggestivo all'alba. Le altre 30 ville sull'acqua, disposte a mezzaluna lungo la punta settentrionale dell'atollo, si affacciano sul mare e trasmettono un profondo senso di tranquillità. Gli interni, dal design raffinato, richiamano l'arte maldiviana, attraverso elementi realizzati da artigiani locali utilizzando materiali riciclati.\r

Esperienze\r

Grazie al suo suggestivo fascino isolano, il resort è un paradiso per gli amanti dell'avventura, ma anche per le coppie e le famiglie alla ricerca di un'esperienza autentica. Dalle immersioni subacquee e in apnea, agli sport acquatici come il catamarano, il jet-ski e il kayak, gli appassionati di sport acquatici trovano tutto ciò che desiderano. A soli 15 minuti di distanza, la baia di Hanifaru ospita raduni stagionali di razze e squali balena.\r

\r

All'Nh Collection Maldives Reethi è possibile anche rilassarsi nella Revive Spa & Wellness. Qui, i trattamenti esclusivi combinano il potere curativo della natura con tecniche terapeutiche avanzate, accompagnate da esperienze come il Maldivian Delight.\r

L’offerta gastronomica\r

Gli otto ristoranti e bar del resort garantiscono agli ospiti una vasta offerta gastronomica. Il ristorante Jumla, aperto tutto il giorno, propone piatti internazionali rivisitati in chiave creativa; il rinomato grill Alifaan seduce con bistecche e frutti di mare; il Kaiyo ha una vista a 360° sull'oceano; al Madumaithiri si servono piatti come pizze, hamburger, piadine. Con solo sei tavoli, il Caravela offre un'esperienza esclusiva; disponibile su prenotazione, offre una cucina creativa e abbinamenti di vini rari provenienti dalla cantina del resort. Chiudono l'offerta il ritronate informale Atardecer, lo Splash Bar e il bar Handhuvaru.\r

\r

","post_title":"Nh Collection Maldives Reethi: il nuovo look","post_date":"2026-01-30T13:34:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769780047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_467903\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Bonacchi[/caption]\r

Glamour compie un nuovo passo avanti presentando la rinnovata squadra dei destination manager. Un team rafforzato, giovane e specializzato, chiamato a guidare lo sviluppo prodotto in una fase cruciale per il tour operating, sempre più orientato a competenze verticali, conoscenza diretta delle destinazioni e capacità di intercettare nuove opportunità di business.\r

Accanto a Silvia Failli, da anni solido punto di riferimento per Africa e oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour.\r

\r

Le tre nuove figure\r

«Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni» commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour.\r

Tra le new entry spicca Susanna Sorci, nominata destination manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Professionista di grande esperienza sul Nord America, Susanna Sorci è nata e cresciuta professionalmente in Go America, dove ha costruito il proprio percorso fino a raggiungere il ruolo di product manager Usa/Canada e Caraibi. Gli studi negli Stati Uniti e le numerose esperienze dirette a destinazione le hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda e concreta di un’area chiave per Glamour, oggi più che mai strategica. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale.\r

Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Proprio in Giappone Cristina Nannini ha vissuto per dieci anni, ricoprendo ruoli chiave presso dmc locali e realtà impegnate nella progettazione di travel experience autentiche e ad alto valore aggiunto.\r

Completa il quadro Martina Lorenzini che, già con successo destination manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka. Un’area considerata tra le più promettenti per lo sviluppo futuro, dove Martina è già attiva nel rafforzamento delle partnership, nello scouting e nella cura del livello qualitativo del prodotto, forte di una solida esperienza pregressa nell’hotellerie di alta gamma.\r

\r

\r

\r

“Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di Destination Manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici”, aggiunge Emmer Guerra, Destination Director di Glamour. “Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”.\r

\r

Con questa nuova squadra, Glamour rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come player dinamico e innovativo, capace di coniugare visione strategica, competenza sulle destinazioni e valorizzazione dei talenti. Un investimento sulle persone che conferma la volontà dell’azienda di affrontare il futuro del tour operating con solidità, entusiasmo e uno sguardo sempre più internazionale.\r

","post_title":"Glamour investe nella squadra: arrivano tre nuove destination manager","post_date":"2026-01-30T12:59:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769777990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Club Med South Africa Beach & Safari, sulla Dolphin Coast, in Sudafrica. Il resort risulta ad oggi come top seller nell’ambito dell’apertura vendite per l’estate 2026, e rientra tra le destinazioni prenotabili con la promo saldi primavera–estate, che terminerà il 3 febbraio 2026.\r

Esperienza da vivere\r

L’esperienza in resort è un mix di momenti da vivere senza fretta, dove comfort e natura convivono in modo naturale e ogni giornata trova il suo equilibrio. La colazione si consuma all’aperto, mentre l’oceano accompagna i primi momenti della mattina presso lo spazio Exclusive Collection Ilanga, con suite affacciate sull’oceano. La giornata può iniziare con una camminata lungo la spiaggia, o con una lezione di surf. . Con il passare delle ore, le piscine diventano punti di incontro, i giardini spazi da attraversare senza una meta precisa.\r

\r

Il soggiorno può proseguire o alternarsi con l’esperienza al Vikela Safari Lodge, una riserva privata immersa nel cuore dello Zululand e dimora dei Big Five della savana. È un’immersione totale, pensata per vivere la magia dell’Africa in modo autentico. La sera, le cene diventano momenti da condividere, i sapori raccontano il territorio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club Med South Africa Beach, top seller dell’estate 2026","post_date":"2026-01-30T09:33:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769765637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Dopo un 2025 con un aprile anomalo che aveva influenzato le date di prenotazione e i periodi di vacanza, stiamo tornando ai trend abituali. Lo conferma il managing director di Naar, Luca Battifora: «Per l'inverno, la domanda si è concentrata su Oceano Indiano, Emirati, Thailandia, East Africa e sulle cosiddette “main cities” quali New York, Chicago, Miami e Singapore. Per primavera ed estate, domina invece la richiesta di viaggi itineranti, magari con alcuni giorni di mare nella parte conclusiva».\r

\r

Per quanto ci riguarda le destinazioni, «aspettiamo le crescite più rilevanti in termini percentuali dalla Cina, che offre un nuovo e qualitativo standard di prodotto con ottimo rapporto qualità prezzo, dall'Indonesia per chi in estate cerca cultura, paesaggi e mare con elevati standard alberghieri, dal Brasile se guardiamo ad ovest per una destinazione sia itinerante che mare, dalla Tanzania con i combinati safari + Zanzibar e dall'Europa come viene interpretata in Naar ovvero totalmente Bespoke. In termini di volumi complessivi, gli Stati Uniti restano la nostra prima destinazione, seppur sotto stretta osservazione per l’instabilità generata dalla politica interna. Seconda destinazione per fatturato il Giappone, che continua a godere di un’altissima domanda, e a seguire Maldive, Thailandia, Messico e area pacifico con Polinesia, Australiae Nuova Zelanda».\r

Gli investimenti in pipeline\r

«Escludendo lo sviluppo delle sedi estere Naar in Europa che è il principale investimento aziendale, sul mercato Italia continuiamo ad investire sull’oceano Indiano, in particolare sulle Maldive e sull’area Sudamerica, in primis Brasile ma anche Perù, Argentina e Colombia. Inoltre con il 2026 apriamo alla Corea del Sud, con diverse proposte anche combinate con il Giappone».\r

\r

Momento delicato invece per gli Usa: «Vediamo che il mercato italiano si dimostra meno “emotivo” rispetto ad altri mercati in Europa, ma ciò nonostante nel 2025 abbiamo subito una flessione generale che in Naar si è attestata al 10%; la domanda sul 2026 c’è , gli Stati Uniti restano una delle mete preferite dalla clientela italiana ma è presto per fare qualsiasi stima: l’auspicio è di mantenere i volumi dell’anno passato per tornare a crescere dal 2027».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Naar, Battifora: «Un 2026 di investimenti sulle nostre mete top»","post_date":"2026-01-30T09:18:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769764721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495245\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cinzia Chiaromonte e Pier Carlo testa[/caption]\r

\r

Cavalcare l’onda della rivoluzione I.A. con il supporto della formazione: questo l’obiettivo del Piano Formativo 2026 lanciato da Fiavet Toscana in collabirazione con l’Ente Bilaterale Turismo Toscano che si compine di 15 corsi ed oltre 330 ore di formazione dedicati alle agenzie di viaggio e tour operator.\r

\r

Un percorso di aggiornamento professionale che segue la trasformazione in atto che l’Intelligenza Artificiale ha generato nel modo di lavorare nel turismo. Dalla creazione di itinerari personalizzati alla gestione delle richieste dei clienti, dal marketing digitale alla produzione di contenuti visivi, l'IA offre infatti opportunità straordinarie per chi saprà coglierle, ma occorre una formazione mirata, competenza e visione. Ecco perché Fiavet Toscana si è concentrata sul supporto concreto alle agenzie associate, aiutandole a comprendere e adottare strumenti che fino a ieri sembravano fantascienza. Da qui l’allestimento di corsi in grado non solo di formare, ma anche di accompagnare i professionisti nel presente e prepararli al futuro.\r

\r

Come spiega Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana: «La formazione che garantiamo grazie all'Ente Bilaterale Turismo Toscano è uno strumento fondamentale per dare alle agenzie nuove chiavi d'accesso a una professione già in movimento. L'Intelligenza Artificiale non è una minaccia, ma un'alleata potentissima: chi saprà dialogare con questi strumenti avrà un vantaggio competitivo enorme. Per questo abbiamo voluto dedicare ben quattro corsi specifici a questo tema, dal prompt engineering alla creazione di contenuti visivi. Il nostro obiettivo è che nessuna agenzia toscana resti indietro in questa rivoluzione.»\r

\r

Gli fa eco Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana: «Crediamo fermamente che la crescita professionale debba essere un percorso continuo, quasi perenne. Il Piano Formativo 2026 non si limita all'Intelligenza Artificiale: abbiamo mantenuto e potenziato i corsi di lingue straniere, sempre più cruciali con la ripresa dei flussi turistici internazionali, e naturalmente tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Ma c'è di più: i nuovi corsi su Business Plan e controllo di gestione rispondono a una richiesta forte delle nostre adv, che vogliono strumenti concreti per pianificare il futuro con maggiore consapevolezza.\"\r

\r

Tra i temi del piano formativo figurano il prompt engineering per il turismo, gli strumenti di I.A. applicati al turismo, lo storytelling per immagini, il marketing sui social media (Facebook, Instagram, Tik Tok); e ancora i corsi di inglese e di spagnolo, la formazione continua in contabilità per agenzia, il business plan e controllo di gestione. A completare il piano, la formazione obbligatoria su primo soccorso, antincendio e sicurezza sul lavoro. I corsi saranno erogati quasi esclusivamente in videoconferenza e riservati alle adv in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Turismo Toscano. Le date saranno comunicate sul sito dell’EBTT e sui canali di comunicazione di Fiavet Toscana.","post_title":"Fiavet Toscana: piano formativo sull'intelligenza artificiale","post_date":"2026-01-29T12:42:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1769690553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta e Gozo, con la loro storia e i loro scenari sospesi tra mito e realtà, diventano la destinazione ideale per chi cerca una “book vacation”. \r

\r

Camminare tra le fortificazioni che hanno resistito al Grande Assedio del 1565 significa rivivere le pagine di The Great Siege di sir Walter Scott: bastioni come quelli di Birgu e Fort St. Angelo non sono semplici mura, ma capitoli scolpiti nella pietra, testimoni di un’epica resistenza.\r

\r

L’Odissea ci accompagna fino alla Grotta di Calypso, che si può ammirare da Ramla Bay a Gozo e persino da Mixta Cave, che si apre sulla falesia dal lato opposto della baia. Qui il paesaggio dialoga con le parole di Omero: in questi luoghi, il confine tra letteratura e realtà si dissolve, e il silenzio del belvedere richiama quello che, secondo il mito, avvolgeva il rifugio della ninfa. \r

\r

Gozo è l’isola della lentezza, quella che Federica Brunini ha raccontato in Due Sirene in un bicchiere: un romanzo che celebra il tempo ritrovato, la bellezza delle piccole cose, il silenzio che diventa complice della riflessione. Leggere queste pagine dopo una sosta in un forno tradizionale per una ftira gozitana appena sfornata, per poi raggiungere la baia di Mġarr ix‑Xini, trasforma l’esperienza in un rituale unico.\r

\r

The Kappillan of Malta di Nicholas Monsarrat, che ci riporta alle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Per rivivere quelle atmosfere, basta entrare in una delle chiese storiche di Valletta o raggiungere i villaggi dell’entroterra, gli stessi che Monsarrat descrive nel suo romanzo. \r

\r

La National Library situata nel cuore di Valletta, è un tempio della memoria, con volumi che raccontano secoli di cultura. A Mdina, il Palazzo Falson accoglie manoscritti e libri antichi, in un’atmosfera sospesa nel tempo. E poi ci sono le librerie indipendenti, i caffè retrò dove sorseggiare una tazza di tè mentre il mondo scorre lento. Ci sono luoghi che sembrano creati per leggere come i Lower Barrakka Gardens, i giardini di San Anton, le scogliere di Dingli o le saline di Xwejni a Gozo.\r

\r

A Malta e Gozo il viaggio diventa un racconto che si scrive lentamente, tra giardini silenziosi, biblioteche storiche e panorami che hanno ispirato miti e romanzi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Malta e Gozo destinazioni ideali per chi cerca una \"book vacation\"","post_date":"2026-01-29T10:15:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769681708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates torna anche quest'anno a selezionare personale di bordo in Italia. Tra gennaio e febbraio si terranno nuovi open day in otto città: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Trieste, Bari, Palermo e Torino.\r

Gli appuntamenti sono i seguenti: a Roma il 31 gennaio, Grand Hotel Palace Rome, Via Vittorio Veneto, 70; a Milano, il 1° febbraio, Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20; a Firenze, il 3 febbraio, AC Hotel Firenze, Via Luciano Bausi, 5; a Venezia, l'8 febbraio, Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Via Orlanda, 1; a Trieste, il 10 febbraio, Hotel NH Trieste, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 7.\r

E ancora, a Bari, il 15 febbraio, Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, Via Capruzzi, 326; a Palermo, il 19 febbraio, Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B e infine a Torino, il 26 febbraio, Best Western Plus Executive Hotel and Suites, Via Nizza, 28.\r

Gli appuntamenti rientrano nel piano strategico della compagnia aerea di Dubai, di continuare a investire sul personale in Italia: Emirates ha organizzato numerosi open day nel nostro Paese, e oggi più di 922 italiani fanno parte dell'equipaggio di cabina del vettore, che conta oltre 25.530 membri.\r

In linea con la capillarità del network dell'azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, la ricerca di nuovo personale di bordo arriva, in uno dei momenti più entusiasmanti della storia di Emirates: il riammodernamento degli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy, la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777-X.\r

La ricerca di nuovo personale di bordo è indirizzata soprattutto a coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore dell’hospitality. Per tutti i dettagli sui requisiti, i benefit, il programma di formazione, il calendario globale degli eventi di reclutamento e per candidarsi, visitare la pagina Emirates Cabin Crew careers.","post_title":"Emirates: appuntamento in 8 città italiane per gli aspiranti assistenti di volo","post_date":"2026-01-28T13:01:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769605270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505882\" align=\"alignleft\" width=\"238\"] Il ministro degli interni Piantedosi con il ministro del turismo Santanchè[/caption]\r

\r

«Stiamo lavorando con il ministro Piantedosi, per inserire, nel nuovo decreto, una norma che consenta ai comuni di destinare parte dei proventi della tassa di soggiorno al finanziamento dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. Si tratta di una misura concreta di attenzione verso i territori e di un utilizzo mirato delle risorse pubbliche per garantire la sicurezza delle città, sempre più mete ambite dai turisti di tutto il mondo». Così il ministro Santanchè.\r

\r

Già alcune federazioni di albergatori stanno protestando per questa ipotesi. La tassa di soggiorno che dovrebbe essere usata per il turismo viene diretta verso la sicurezza. Naturalmente gli albergatori hanno ragione. Secondo il governo la videosorveglianza sarebbe un deterrente per i reati. Quando mai! Milano è completamente mappata eppure la criminalità è in aumento. Diciamo che la videosorveglianza serve a riconoscere, quando possibile, i vari colpevoli, ma sicuramente non rafforza la sicurezza.\r

\r

Si tratta di palliativi da un lato e di una sottrazione ai fondi del turismo. Tutto sbagliato. Tutto da rifare.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"La tassa di soggiorno per la videosorveglianza? Che idea sbagliata","post_date":"2026-01-28T07:15:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769584558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Heritance Aarah Maldives, Sporting Vacanze e Bigtours Travel Service Bologna rinnovano la partnership ufficiale con il Bologna Football Club 1909 per la stagione 2025/2026.\r

\r

Dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, i tre partner puntano a rafforzare il ponte tra il mondo dei viaggi di lusso e quello dello sport professionistico.\r

\r

Heritance Aarah, primo resort maldiviano ad aver stretto una collaborazione con una squadra di Serie A, continua a rafforzare il proprio legame con uno dei club più storici e ambiziosi d’Italia.\r

Connessioni significative\r

«Questo rinnovato accordo di partnership con il Bologna FC 1909 - spiega Susith Jayawickrama, managing director di Aitken Spence Hotels & Resorts - rappresenta la nostra continua dedizione nel costruire connessioni significative tra Heritance Hotels and Resorts e le comunità internazionali che condividono i nostri valori di passione, lavoro di squadra ed eccellenza».\r

\r

«Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Bologna FC 1909 – aggiunge Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze, rappresentante esclusivo di Heritance Aarah in Italia - È una partnership fondata su valori comuni — passione, autenticità e dedizione. Heritance Aarah incarna alla perfezione l’essenza dell’ospitalità maldiviana e, insieme a Bigtours, vogliamo offrire ai tifosi del Bologna e ai viaggiatori italiani esperienze davvero indimenticabili».\r

\r

In qualità di tour operator italiano di riferimento nel segmento premium, Sporting Vacanze continuerà a valorizzare Heritance Aarah quale resort iconico della destinazione Maldive, attraverso lo sviluppo di campagne di marketing congiunte, progetti di comunicazione integrata e la creazione di pacchetti di viaggio esclusivi dedicati ai tifosi e ai partner del Bologna FC.\r

\r

Bigtours Travel Service Bologna, agenzia viaggi ufficiale del Bologna FC 1909, riconferma il proprio ruolo strategico nel progetto, rafforzando ulteriormente il legame tra il club, la città e la passione per i viaggi.\r

\r

«Siamo entusiasti di proseguire questo percorso – continuano Larry Artruda, titolare di Bigtours, e Marina Moroni, Travel Manager del Bologna FC per Bigtours - al fianco di un brand d’eccellenza come Heritance Aarah. Questa partnership unisce due mondi — calcio e viaggi — che condividono la stessa energia, le stesse emozioni e la voglia di ispirare».\r

\r

Nel corso della stagione, la partnership sarà visibile allo stadio Renato Dall’Ara, con attività di marketing co-brandizzate, eventi dedicati ai tifosi e contenuti digitali esclusivi pensati per portare la magia del lusso maldiviano nel cuore dei supporter rossoblù.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Heritance Aarah, Sporting Vacanze e Bigtours insieme con il Bologna","post_date":"2026-01-27T12:22:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769516566000]}]}}