Club Med, Charlotte Bernin alla guida dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa Club Med affida a Charlotte Bernin la guida dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Charlotte Bernin guiderà la performance commerciale e la strategia di sviluppo della Business Unit sostenendo l’ambizione di Club Med di raddoppiare la propria presenza in queste aree. Dal 2024, Charlotte Bernin è stata direttrice dei mercati Francia e Nord Europa, favorendo una forte crescita e accompagnando il cambiamento dei modelli di vendita e distribuzione multicanale di Club Med. Nel nuovo incarico succede ad Anne Browaeys, che ha avuto un ruolo determinante nel processo di trasformazione di Club Med, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle performance, dell’efficienza operativa e della leadership dell’azienda nei mercati europei. Charlotte Bernin entra a far parte del Comitato Esecutivo e riporterà direttamente a Stéphane Maquaire, Presidente e Amministratore Delegato di Club Med, il quale ha dichiarato: “Sono molto lieto di affidare a Charlotte Bernin la responsabilità dei mercati EMEA – commenta Maquaire – Il suo percorso in Club Med, iniziato nel 2009, le ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza dell’azienda e dei nostri mercati, contribuendo in modo concreto alle nostre ambizioni di crescita e all’attuazione della strategia dell’azienda”. Condividi

