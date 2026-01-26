Vueling Club, un nuovo programma fedeltà più solido incentrato sui frequent flyers Vueling ha presentato a Fitur un nuovo programma fedeltà “Vueling Club”, ideato per offrire una proposta più flessibile e adatta alle abitudini di viaggio dei suoi frequent flyers. Il programma, disponibile a partire dalle prossime settimane, continuerà a consentire ai clienti di accumulare e riscattare Avios (la “valuta” condivisa con altri programmi fedeltà del gruppo IAG e delle compagnie aeree associate) e di accedere così a diversi livelli per ottenere vantaggi esclusivi durante tutta l’esperienza di viaggio. Tra le novità l’introduzione di una struttura a quattro livelli, rispetto ai due esistenti fino ad ora. Il nuovo programma mantiene gli Avios come “valuta” per pagare voli e servizi e introduce i “punti livello”, che determinano il livello del cliente all’interno del Vueling Club. Questi ultimi si ottengono in base alla spesa effettuata per l’acquisto di voli e servizi commercializzati da Vueling: il programma consente ai clienti di godere di maggiori vantaggi, man mano che raggiungono un livello superiore, e di beneficiare di un più facile accumulo di Avios. Le nuove categorie all’interno del Vueling Club saranno Basic, Smart, Plus e Premium. A partire dal primo livello, i membri del programma potranno accumulare Avios quotidianamente facendo acquisti presso oltre 400 negozi, salvare le proprie informazioni di viaggio e accedere a offerte esclusive riservate ai membri. Man mano che avanzeranno, gli utenti avranno accesso a vantaggi quali imbarco prioritario, maggiore flessibilità nei cambi di volo, upgrade di posto o accesso rapido ai controlli di sicurezza, tra gli altri, nonché un più facile accumulo di Avios sui voli. Condividi

